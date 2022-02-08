News / 牌图集合
Kamigawa: Neon Dynasty Commander
白 | 蓝 | 红 | 绿 | 多色
神器 | 地 | 所有牌张
白
翔空勘机
擂鼓灵
铁魂执法者
生体绝灭
放归记忆
迅速重配
空行统帅
全副武装
灾变巨械
粉碎禁品
迅速了结
慷慨赠礼
无畏大天使
秘耳工匠
幻日二号
资深建筑师斯勒姆
化剑为犁
圣祖灵门徒铁夏
蓝
拒绝接触
赛能醒眠体
代形机体
驮炮河童
灵机贺津间佐
研究窃贼
全域监视
深湖潜妖艾莉
乙金塑师
筑念师杰斯
乙金大师
实界变化
谜题工匠
扑翼大师塞埃
振翼机情报网
格物致知
维多肯工程师
旋翼浪客
红
恶鬼战斗小队
两界相叠
庆典神
貊犬战甲
幽魂相助
难熄暴怒
煽动蚁
连锁反应
混沌歪曲
精研元素
焚劫鬼怪
锡街头目克仑可
阿戈纳司境蛮牛
幻变阴影
流星暴
牛身虐杀兽
绿
入圣侍僧
人神和睦
悔罪军头恒征
心神合一
丛生复碧兽
缠丝护身
移生貉
酸液黏菌
熊本影
体内野兽
羊屯斗士
沃壤灵
遗世先人
创生多头龙
猎人眼光
木灵展势
忠诚守卫
倪勒娅的试炼
太古守护灵
徒长
皮默乱匠李什克
李什克的专才
樱宗长老
祭师启示
狡蛇本影
灵魂威严
破矛贝西摩斯
广林翻腾
鞭舌多头龙
多色
碎剑治郎
奇驭科托莉
碎宁怪磨
创机胜利械
奥术师的猫头鹰
全宅起舞
摧残
慷慨的咕加力
领航员哈娜
屠法刃
飞船法师拉夫卡帕轩
荒野韵律
仇恨种子巫勒许
神器
秘法印记
俄佐立印记
重铸乌锋
聚骨装
巨犁
培育师篷车
战野之石
鸣火杖
铸造厂监工
金秘耳
幻影魔镜
护宁巨像
劫掠者卡筏
烁光秘耳
银秘耳
执政官旗舰云威号
走私直升机
阳光戒
黯色幻影
疾行靴
复仇剑
晴空号
地
烬火林地
指挥塔
异国果园
狩猎小径
古鲁地盘
苔炎山谷
清辉宫殿
广林欧兰黎
港镇
沃原溪流
奔腾深谷
天云旷野
工业尖塔
离弃殿堂
启蒙殿堂