Kamigawa: Neon Dynasty Variants
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 传纪 | 所有牌张
白
绽晓明神
忠犬义丸
翔空勘机
擂鼓灵
铁魂执法者
绽晓明神
生体绝灭
放归记忆
迅速重配
忠犬义丸
飘萍皇
永岩城模范
皇室威服卿
诗人山崎典花
无私武士
七尾导师
空佑武士
阳刃武士
飘萍皇
凛剑狐族
辉耀复兴
云钢麒麟
告别
召现正义
帝皇玉音轻脚
狮头饰带
异灯行进
澄穹猗旺
神河之魂香醍
Farewell
The Wandering Emperor
澄穹猗旺
辉耀复兴
云钢麒麟
告别
召现正义
神河之魂香醍
帝皇玉音轻脚
狮头饰带
异灯行进
灵念伴侣
蓝
诡梦明神
拒绝接触
赛能醒眠体
代形机体
驮炮河童
灵机贺津间佐
诡梦明神
研究窃贼
全域监视
叛生逆徒泰兹瑞
Jin-Gitaxias, Progress Tyrant
胧宫守护者
隐秘技师
赛博派特务
月路骇客
月索能手
丰获窃贼
千面影徒
召现狂风
进展暴君金吉塔厦
漩雾行进
系灵机体
实界晶片
实界筑师多枚实
叛生逆徒泰兹瑞
旋穹开璃
Tezzeret, Betrayer of Flesh
Jin-Gitaxias, Progress Tyrant
召现狂风
进展暴君金吉塔厦
旋穹开璃
漩雾行进
系灵机体
实界晶片
实界筑师多枚实
千面影徒
黑
离叛明神
绝情科技冥师
离叛明神
绝情科技冥师
祝刃鼠人
啮掌忍者
毒血帮伏影者
毒血帮销音客
墨升渗透者
无孤帮伏击客
月智者后裔哪失
游掠鼠人
乘蟾达成
邪鬼大刀
噬生浑魔碑出告
召现绝望
伤悲行进
无孤帮剥魂械
转移灵魂
夜穹殉至
Blade of the Oni
Nashi, Moon Sage's Scion
Hidetsugu, Devouring Chaos
Hidetsugu, Devouring Chaos
Hidetsugu, Devouring Chaos
Hidetsugu, Devouring Chaos
啮掌忍者
邪鬼大刀
噬生浑魔碑出告
召现绝望
夜穹殉至
伤悲行进
无孤帮剥魂械
月智者后裔哪失
转移灵魂
乘蟾达成
Invoke Despair
红
咆刃明神
恶鬼战斗小队
两界相叠
庆典神
貊犬战甲
咆刃明神
幽魂相助
难熄暴怒
恶鬼浪人
流星信徒骨碌骨碌
名将山崎兵子
拔萃武士
强化浪人
起事变节者
火爆奇点
召现苦难
蜥蜴双刀
狂乐行进
食人魔头盔
废铁焊工
轰鸣雷兽
炽穹轧赐
Explosive Singularity
炽穹轧赐
火爆奇点
流星信徒骨碌骨碌
召现苦难
蜥蜴双刀
狂乐行进
食人魔头盔
废铁焊工
轰鸣雷兽
绿
命源御神体
雄力明神
入圣侍僧
人神和睦
命源御神体
悔罪军头恒征
雄力明神
心神合一
丛生复碧兽
缠丝护身
移生貉
古牙传人
树海学员
盘卷潜行客
茂树之牙
返璞河童
春叶复仇者
召现先人
无常神
西树木灵
繁生行进
树海幻视师茂树
纺谐蛇人
芳穹空罗
Kodama of the West Tree
召现先人
无常神
西树木灵
芳穹空罗
繁生行进
树海幻视师茂树
春叶复仇者
纺谐蛇人
多色
碎剑治郎
碎宁怪磨
奇驭科托莉
创机胜利械
漆月魁渡
完化智者多美代
Tamiyo, Compleated Sage
浅利军队长
二天一流一心
风暴利刃雷游
浅利军指挥官理想那
漆月魁渡
垂影琴濑
梅泽悟
银毛师父
永岩城起事
炽场帮头目脂牙
冠晓麒麟日向
现世识库佐津树
龙缘相唤
Kaito Shizuki
Risona, Asari Commander
Satoru Umezawa
Tamiyo, Compleated Sage
永岩城起事
炽场帮头目脂牙
冠晓麒麟日向
二天一流一心
垂影琴濑
风暴利刃雷游
浅利军指挥官理想那
梅泽悟
现世识库佐津树
龙缘相唤
梅泽悟
热狂驭械师
树海归真师
银毛师父
神器
残贤刃
机体泰坦核心
镜像盒
帮派劫库械
骇流机体
残贤刃
机体泰坦核心
镜像盒
帮派劫库械
骇流机体
地
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林
历祚母圣树
帝居永岩城
霄城大田原
逆炉霜剑山
荒泽竹沼
历祚母圣树
帝居永岩城
霄城大田原
逆炉霜剑山
荒泽竹沼
幽僻庭院
传纪
永岩城重砌考
发明迭代志
崩老卑祭献考
破镜奇谭
龙神重生录
珠眼戍卫神社
麒麟教诲集
碑出告吞世谭
逆神之战
永岩城重砌考
发明迭代志
崩老卑祭献考
破镜奇谭
龙神重生录
珠眼戍卫神社
麒麟教诲集
碑出告吞世谭
逆神之战