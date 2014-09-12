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鞑契可汗卡片图像一览
Friday, September 12: All Cards Added!
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阿布赞战斗僧侣
阿布赞训隼兵
义缘犬人
圣洁麒麟
不惧黄砂
眩目壁垒
无畏挥击
止战宁息
抹消
反抗技艺
焰蹄骑兵
阿娜芬札传令使
阿拉辛高等哨兵
洁斯凯学僧
致命箭矢
玛尔都仇刃兵
玛尔都部落长
珍珠大师
战斗突袭
慧眼鹞鹰
盐路巡卫
灵道探求者
攻城计
击灭恶物
延阻力场
举兵上阵
驰援族伴
高年拉玛苏
战争贝西摩斯
眺巢看守
翼伴洛克鸟
致盲喷吐
取消
机敏冒名客
致残冰寒
历时挖掘
倨傲击
龙目学者
春晓化身
驱离
冰川伏击客
寒冰冲击
洁斯凯长老
洁斯凯风探
赫鲁窃咒者
雾火织匠
寺院鸟群
隐宗秘教徒
珠湖祖怪
静默凝思
河轮舞空僧
沸身灵
冰川后裔
漂逐
荡钟击
顽固拒斥
泰伽姆的阴谋
千风灵
宝船巡游
回旋急流
编纺命运
湿地水鹿
旋风高手
嚎吼巨兽骑士
苦涩启示
浴血斗士
投落处死
虚弱创伤
鄙视
离弃先祖
尽责归返
清空地穴
阴森肠占师
谷尔玛迅翼蝠
赫鲁吸血怪
赫鲁惧喉鳄
义缘孑遗
玛尔都猎首人
莫克夜刃手
蜕鳞
夺魂斩
古陵寝邪鬼
突袭斩获
罗刹秘言
先人报偿
巨蛇仪式
腐臭乳齿象
无情夺魂客
跛行随侍
谢迪西的宠物
苏勒台腐食艾文
血蝇虫群
勒杀
刚毅孑遗
叛行
侦猎犬人
弧状闪电
箭矢风暴
烬云凤凰
巨石齐落
炽血专家
炽血明师
放倒
焚烧殆尽
峡谷潜伏客
山口龙爪
龙爪攫
龙拳双子
鬼怪崩
部落伏击兵
族人爆发
部落怒嚎
嘲讽煽动者
跃动大师
玛尔都焚炎兵
玛尔都穿心客
玛尔都战嚎师
寺院迅矛僧
龙语者萨坎
粉碎
尖顶游掠者
旋风腿
折磨幽声
号角震天
峡谷迅击兵
战名求索客
高山灰熊
箭手胸墙
醒觉熊性
巨身咒
龙鳞恩泽
喂饱部落
坚固鳞甲
蛮荒传人
高地猎物
顶盖多头龙
高叫山魈
增值成长
族树护卫
穿杨小队
曲行塔壳龟
回归自然
松林行者
缀爪秘教徒
挑战之吼
萨谷弓箭手
蛮野殴击
探查边境
传言具现
探寻天际
烟卜师
苏勒台剥皮师
铁木尔战马
神秘踪迹
长牙硕齿兽
牙卫队长
大风暴
粗茸象族
谷渡憎恨兽
阿布赞霸权
阿布赞护符
阿布赞向导
首领阿娜芬札
断踝鬼怪
军备部队
崩击獠象
巨熊旅伴
部落屠夫
刃锋族长
龙鳞族长
裂响终末
死亡狂热
馈击掌
尘沙暴
舞兵魔神
鹤形掌
峰顶螳螂
冰羽艾文
要塞战象
洁斯凯霸权
洁斯凯护符
赫鲁巫妖领主
族树祝愿
飞螳骑兵
玛尔都霸权
玛尔都护符
玛尔都驯骑师
通悟灵宗
涤灵焰
悟道大师娜尔施
矮马旅团
送终罗刹
罗刹元老
踏平
心目智者
萨谷虐杀兽
蛮野指套剑手
秘密计划
族群暴君谢迪西
攻城犀牛
雪角兽骑兵
庄严访客索霖
苏勒台霸权
苏勒台护符
苏勒台预言家
龙爪苏拉克
铁木尔霸权
铁木尔护符
诱捕菁华
彻底终结
不义之财
慧眼护卫
燃冬焰
碎盔珠高
阿布赞战旗
族群祭坛
行贿者钱包
颅内档案
鞑契龙座
灵火剑
穿心弓
洁斯凯战旗
明晰透镜
玛尔都战旗
苏勒台战旗
铁木尔战旗
乌金连结点
岁月见证人
染血洞窟
血斑泥沼
繁花沙洲
阴沉死水
潮没水滨
树林
树林
树林
树林
边疆营地
海岛
海岛
海岛
海岛
丛林幽谷
山脉
山脉
山脉
山脉
神秘寺院
游牧人哨站
奢华宫殿
平原
平原
平原
平原
聚污三角洲
崎岖高地
沙原殿堂
侵蚀荒漠
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽
急流山崖
棘林瀑布
灵龙坟墓
静谧海湾
风蚀峭壁
风袭荒地
繁茂丘陵