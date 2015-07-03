News / 牌图集合
万智牌：起源
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多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
阿喀洛斯狱卒
安普林策士
斗士赐圣僧
什一税大天使
灵气法师
艾文战斗僧侣
福佑精怪
天界火光
冲锋狮鹫
前锋团僧侣
执政副官
启化苦修士
隐罩迷雾
阿喀洛斯英雄库忒昂
百战基定
基定的方阵兵团
圣术士之攫
圣洁月光
治疗之手
重装步兵
典狱长希瑟思
朝圣路骑士
白兰骑士
骑士骁勇
库忒昂杂牌军
库忒昂的战术
大步飞跃
调查谋杀
豪杰守护使
遗宝探寻客
恒卫哨兵
虚位印记
壮硕艾文
尼兹星域
压制栓链
报应迅至
托帕助剑人
图腾导狷羚
偏执致悲
阿喀洛斯骁勇
维林翼驹
战争先知
负轭牛
高等仲裁者阿哈玛瑞特
钉入乙太
神器师的顿悟
雄心空行师
白骨化灰
精心驱散
意志交锋
幽闭恐怖症
重启一日
深海惧蛇
环塔门徒
驱散
迫离浪潮
恶水
仙灵恶徒
潮兆人鱼
水流鞭
通念杰斯
维林逸才杰斯
杰斯的圣所
介斯盗贼
沿海守卫
米捷干涉师
失效
尼米斯障壁
心灵抗辩
环塔卫枭
废皮龙兽
尖鸣尸嵌
送入梦乡
独立派销法师
符印海星
巨硕尸嵌
魂刃巨灵
史芬斯的指导
漫步云端
读心天赋
振翼机情报网
塔楼游魂
化蛙术
河道巡灵
旋翼浪客
破志师
枯灵法师
陵墓蛞蝓
以血祝圣
残酷复生
暗法小试
求诸黑暗
亡桥祭师
恶魔契约
掠灵怪
厄睿柏斯的泰坦
碍眼杀手
屠戮碍眼
腥臭小恶魔
肉囊劫掠者
金叶筛除者
瘤根布陷人
墓刃劫掠者
炼狱留痕
无限抹灭
贮魂恶魔柯索非
衰萎
无畏死灵术士莉莲娜
异端治疗师莉莲娜
亡者华尔滋
马拉奇汰锋手
空壳螳人
死灵式召唤
深夜圈套
血仪僧侣
狂疾吸血怪
解读骨卦
裂魂术
转世半人马
复仇者
往昔阴影
跛行食尸鬼
染毒疗法
棘弓射手
受虐思绪
月地黄之触
不死仆从
邪气饥渴
冥界重荷
科瑞尔要塞僧长
炼狱侍僧
叛行
阿喀洛斯士官
贪戾巨龙
嚎吼蜥蜴
波尬蛮汉
满月的呼唤
卡拉德许之火茜卓
咆哮烈焰茜卓
茜卓的怒火
茜卓扬焰
鹅卵石蛮汉
毁坏
巨龙食粮
烬喉地狱兽
威服英豪
精巧火术
暴烈终局
暴烈冲动
炎魔元素
召现焰影
吉拉波乙太网
吉拉波机械匠
逐耀鬼怪
监军鬼怪
流布嗜血欲
闪电标枪
法师环塔恶霸
岩浆洞察
热融漩涡
琵雅纳拉与基岚纳拉
带刺野猪
肆虐火光
司凯族狂战士
地动元素
劫天巨人
砸成碎片
地底斥候
振翼机工程师
泰坦之力
火山漫游灵
对空齐射
物灵师唤醒
腐蚀毛虫
盟会归真师
金叶猎领德维恩
德维恩的精兵
元素羁绊
妖精幻视师
飞跃进化
盖亚复仇灵
召集猎群
诸神传令使
钩爪隐士
荣耀大主教
玖瑞加祝愿
金叶师
罗堰共感者
吞魔多头龙
蛛网披风
众人之力
物灵智者妮莎
广林预言师妮莎
妮莎的朝圣
妮莎的启示
果园精怪
离乡巨汉
芳瑞卡的信徒
再利用
罗克虐杀兵
天网蜘蛛
松柏森首领
森林信驿
伟大极光
林群狼
巨力成长
地底城巨魔
威烈隆护卫
广林吞食客
藤蔓圈套
野性本能
林地咆哮兽
叶娃的力法师
赞迪卡的狂搅
炽焰地狱犬
血诅骑士
弹跃融合体
殿堂监守
伊洛安斯的斗士
着魔尸嵌
隐居神器师
猎群祭师
雷鸣蜿龙
赞迪卡化身
炼金术士药瓶
阿哈玛瑞特的档案库
天使之墓
奉从组构体
喧哗兵护甲
铸造厂主管
金铸哨兵
守护机械兽
迈勒提斯守护者
行走机库
众神之盔
神秘巨著
法师环塔守卫
陨星
卫护法球
光楔戒指
烈焰术士护目镜
冲城车
符文随侍
骁勇印记
物灵师之剑
飞刀
老兵佩刀
战争号角
战场融炉
喀洛斯洞窟
成形野地
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海岛
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罗堰荒野
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平原
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