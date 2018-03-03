Masters 25
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
英勇义举
忿怒天使爱若玛
爱若玛的复仇
天使信差
毁天灭地
灵气法师
云移
聚集
奇亚多王达利安
不屈护教军
正义的宣判
消除魔障
击剑高手
邪鬼猎人
湿地游魂
众神意旨
卫护狮鹫
卡若娜狂信者
尊天骑士
卧龙先生诸葛亮
火行寇族
忠诚哨兵
辉侯腾扬
月主会斗篷
尊贵圣殿骑士
星绒绵羊
赫利欧德的试炼
和平主义
和平大道
分灵之诺
重拾信念
得享安息
草原雄狮
鹰中队
化剑为犁
瑟班守护者莎利雅
城市守护人
阿喀洛斯骁勇
白鬃狮
蓝
累积的知识
玄秘否定
塔萨的双叉戟
蓝元素冲击波
蓝阳当空
草船借箭
脑力激荡
盐湖元素
窒息栓链
珊瑚盔向导
反击咒语
法庭轻骑兵
好奇
捕咒师
龙目学者
排拒
深测预言师
闪现
逸脱实界
瀑布源兽
鬼船
马蹄蟹
心灵塑师杰斯
变型宗师贾丽拉
战舰水母
掠夺人鱼
乌鸦群
隐宗秘教徒
逸散条约
幻象熊
暗礁水蛆
撤收螺旋
沿岸巡逻人
详查
完全迷途
扭曲影像
薇安留聚群
维苏瓦变形兽
曲愿师
黑
远古渴望
血猎蝙蝠
腐蚀焦油
黑暗祭礼
夺命筹划
骷髅头兀鹰
恶魔的勒令
摄魂挽歌
毁容
末日
暮影军团狂信者
尔格骑队
堕天使
地狱总管
荒土惊惧怪
伊桑的阴魂
拉夸塔的斗士
行尸走肉
催眠邪鬼
谋杀
割喉鼠人
非瑞克西亚食尸鬼
非瑞克西亚抹煞兽
疫病之风
捕鼠手
贪食卓柏卡布拉
无情鼠群
转世方阵兵团
无情夺魂客
街道鬼魂
非凡耐力
十三恐惧症
曲恶憎恨兽
不死剑斗士
出土回生
划痕吸血鬼
鬼火
灵俑化
筑拉波割喉客
红
叛行
怒火天使爱若玛
博都维亚部族
爆雷炼球
腥红之月
威胁恫吓
茜卓的暴怒
乌牙山狮
煤渣风暴
绯红法师
盛欢幻灵
威服英豪
幸运盗贼
狂热鬼怪
悬峰源兽
鬼怪战鼓
族人爆发
谦卑皈宗者
近卫队
怒火祭师
伊捷化学师
小狐狼
点燃
闪电击
崇轮贤者
莫葛跟班
掠夺
葬火猎犬
烈火断层
红元素冲击波
猿猴精怪向导
烧成骷髅
司克突击兵
炫灵炎身
飞刺鬼怪
扫尾蜥
号角震天
不羁愤怒
晶石磨工查妲
绿
犬人求生家
橡树大使
唤醒古物
乔木妖精
云游者梓纱
孵育螳人
庞巨血口龙
克罗芬斯的骏马
栽培
勇气回响
畸变妖精
妖精吹笛手
烬火编蛛
壮绝对抗
好斗共感者
变巨术
鼓舞
论拳岩守
攀爬卡甫
掠食卡甫
克洛萨巨像
克洛萨长牙野猪
生机祈愿
安抚
幽猎领袖
荨麻原哨兵
铅直落下
刚德现身
变化巨兽
仇视
再生新芽
兽奔驭者
召唤师条约
林群狼
救赎之树
理想境蔓生
起源皿
蛮心召现师
粗茸象族
多色
元素之魂阿尼玛
巴洛西躯壳
脑电击
波洛斯护符
勇臂伯里翁
云间辟道者
聚流
艾拉达力的召集
金夜之刃姬瑟拉
地牢典狱长格伦佐
领航员哈娜
鳞文寇特蛇
秘术异蛇
尼可波拉斯
炎灵尼米捷
心念盗贼
毒契
无眠颈手枷
喀尔天君普罗许
水银匕首
拒降者鲁瑞杂尔
渗透影法师
史坦格
雪恨
看守狼
神器
组装工人
虚空圣杯
联盟遗宝
陷阱桥
重型弹簧弩
返虚咒击弹
险恶秘耳
未塑型的黏土
预视棱镜
忍者钗
自组工人
基尼共振器
裂地泰坦
疾行靴
宝藏守卫
地
灰烬瘠地
飞瀑绝壁
恶臭荒原
潮没树丛
闹鬼沼墓
海中天地御心
米斯拉的工厂
繁茂地境
潘得庇护地
流沙
力夏达港
崎岖沃原
暮色泥沼
蕴生洞穴