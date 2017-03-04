摩登大师2017版
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
扈伴骑士
驱逐一击
锋刃接合师
敦请天使
苍穹之眼
明灭翔灵
基定维安兵
优雅免难
无形美善
寇族使钩大师
寇族空渔人
徘徊灵魂
寂静守卫琳法拉
独行传教士
接合大师
瞬时闪动
流放之径
坠穴陷阱
亿欧护林兵
复归天使
根生卫护
降灵
感应接合师
护灵师
沉重静寂
终始
城市守护人
映像觉醒
青年骑士
蓝
波拉斯卜算师
碧蓝法师
咳笑复身
强制探寻
致残冰寒
龙卷裂空
神准导灵
佣兽诈术
炼金禁术
鬼影闪烁
未送出的礼物
幽灵之攫
巨海兽幼雏
雾鸦
神秘教谕
机遇
幻象身影
倒退
海户先知
浆液预视
迅咒法师
点破咒语
尖塔监卫
协力警戒员
精研时序
塑形学者凡瑟
霜墙
飞翼接合师
飞翼匠
黑
深渊幽灵
碎骨贯身
死尸鉴赏家
恐惧畏缩
破灭
死亡阴影
错乱术缕
渎圣恶魔
渣境灵俑
入土督教
榨取恶魔
伐肯纳贵族
啃食灵俑
棘泽边
恐怖景象
格利极奴工头
寇基雷的审讯
面纱的莉莲娜
粉碎心灵
殡葬甲虫
夜惧术
逃狱食人魔
暗渊门卫
复原
末日之缄印
斩断血脉
掀坟仪式
吸血鬼贵族
夜盗吸血鬼
红
长年怀恨
战响祭师
腥红之月
厄亡者葬火
茜卓的暴怒
巨龙食粮
动力灌注
鬼怪突袭
鬼怪向导
翰威枪骑兵
地狱骑士
鲁莽技艺
岩浆飞射
米捷轰击
莫葛跟班
融铁雨
泥钮炬跑者
过往成焰
葬火林祭师
烈火断层
焰侯腾扬
瓦砾区玛卡兽
焦灼怨魂
祸害魔鬼
史革达教众
雷霆之怒
背叛本能
威西亚术击师
狂热民兵
绿
缠网蜘蛛
蛛缠网
艾维欣朝圣客
巴洛西囚笼陷阱
兽群的呼唤
陨蹄贝西摩斯
亡者头套眼镜蛇
德鲁伊的解救
探索大地
铁木拳
盖亚赞美诗
和谐
饥饿斯皮肯
古克洛萨之力
罔两蜘蛛
原初指命
复苏
腐食流浆
原基缄印
屠角兽
黏泞塑型
人多力量大
召兽陷阱
森林巡守
塔莫耶夫
荆景院战法术师
犄牙兽
沃文森追猎人
活力接合师
多色
突发衰败
亚龙降临
乙太法师之触
假面密探
苦痛歪曲
钻法无歇
铜喙恐鸟
幼伴巨龙
盟会的呼唤
屠戮角斗士
半人马治疗师
盘卷先知
残酷通牒
开释代行官
汀洛瓦惊惧兽
多密雷德
邪恶双生子
伐肯纳豪族
火热正义
狂暴高尔族
鬼怪电流术士
葛加理式萌生
葛加理腐尸亚龙
地面袭击
古鲁战祷
伊捷护符
卡刹立轰击师
莫洛伊
神秘创生
龙智者尼米捷
欧节达鬼影议会
奥莉薇亚沃达连
遭窃计划
腐烂
罗克战僧
塞卓基司幽灵
析米克蔽空霸
汇业僧
空骑士军团兵
操弄灵魂
掳魂勒赎
史芬斯的启示
钉刺小丑
芽生叉齿蜥
寡欲天使
阳园公会法师
利爪装甲兵
远距传送
终结
雷动号兵
高塔石像鬼
坚定勇气
城市演化
褪入记忆
复苏之音
拒斥之墙
行路殿堂
粗茸索塔兽
结界大师祖尔
乙太拖行
波洛斯裁定师
火树族密使
饵诱巨人
欧佐瓦赋礼
雾牧地法术师
破散生长
碎嘴法术师
灵魂奔流
掠夺大妈麦汁
神器
俄佐立印记
蜥怪颈环
波洛斯印记
滞阻间质
底密尔印记
葛加理印记
挖坟人囚笼
古鲁印记
伊捷印记
欧佐夫印记
拉铎司印记
瑟雷尼亚印记
析米克印记
地
玄秘圣所
不毛高地
俄佐立公会门
波洛斯公会门
灵魂洞窟
崩毁古陵寝
底密尔公会门
葛加理公会门
古鲁公会门
伊捷公会门
丛林祭祠
沼地平野
雾漫雨林
欧佐夫公会门
拉铎司公会门
蛮野大地
沸腾山湖
海滨殿堂
瑟雷尼亚公会门
闪烁石室
析米克公会门
新绿陵墓