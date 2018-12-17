Ravnica Allegiance
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
恩典天使
天使颂赞
拱门天使
逮捕人热忱
送上法庭
城市坚兵
齐心飞马
放诸白日
禁制精怪
哈资达长官
第一城区勇士
激情雄辩家
大司法通道
哀恸骑士
缓行城垛兽
守责主礼人
潜行狞猫
战斗动员
坚毅看门狗
哨兵印记
通天栓链
税赋压身
尖塔精怪
即决审判
集团信使
第十区老兵
什一税征收员
暮色猎豹
难破妙阵
警醒巨人
蓝
逮捕人的训诫
深洋生机术士
寒冰灵
清空思绪
拘捕守则
珊瑚突击兵
捕捉菁华
全城有眼
仙灵斗客
门前偷袭客
巨型造妖
全面操弄
催眠渊栖怪
执着诉愿人
预先感知
眼线窥视
翼蜥
熄咒
智者街学者
参议院讯使
远景烁影
滑翼密探
掠行蟹鳗
黏菌缠身
远见史芬斯
回旋激流
思想坍塌
真相束环
忘念墙
疾风龙兽
黑
唤醒故军
负债血偿
耍刀客
炙烤剑尖
血雾渗透者
腐肉小恶魔
陵墓鳄鱼
清空舞台
坠入深渊
剜祭场呼喊
亡者狂欢
负债者驮兽
凿灵作乐
苦痛洗礼盘
怪诞夺命
水沟骷髅妖
不当遗产
恶毒古汀兽
欧佐夫执法者
欧佐夫敲诈人
瘟疫精怪
疫病老妖
弃神僧侣
拉铎司号手
破坏魔后裔
尖塔破坏者
饥渴阴魂
地底城拾荒者
地底城之拥
怀恨吸血鬼
高塔祟魂
红
叛行
倍火妖
怒火冲天
火树族破坏者
灾祸行进
喧哗祭司
飞刀客
大举破坏
控驭电能
野性玛卡兽
野猪神烈焰
城门失火
高尔族毁坏者
鬼怪集群
扬砾鬼怪
火牲祭师
照亮舞台
镜像行进
锐兹玛第狂欢人
研读瓦砾
瓦砾区隐世魔
踽行废墟
烙印
始卡克残虐者
遏止倒彩
熔护区火灵
击矛手
刺轮舞者
疾风击
锡街躲闪客
绿
禁伐林野兽
生源流浆
生源进化
灭世劫前锋
盛怒冠角牛
破门公羊
力量赋礼
生长室守护者
古鲁驯兽师
卫护计划
护育德鲁伊
庞巨蜘蛛
打开大门
部族狂愤
莽闯猛角兽
再获新生
重根绊索
射手齐发
撒路里护持师
蜥身混生体
西哈纳引路人
尖顶漫行客
顽石之力
森林拂行兽
据地野猪
巨身争斗
塔顶防御
巨魔种守护者
复归荒野
毁坏巨兽
多色
吸收
空行造妖
实用生机术
俄佐立仲裁骑士
俄佐立巡空卫
大教堂缠钟灵
糟蹋
生机术士佣兽
波朗族破坏人
俘获观众
烬火藤蔓
部族公会法师
联合公会法师
宗派公会法师
扣留代行官
致乱多密
大仲裁者多温
多温凝思
紧急权力
赦免虚灵
偿清债务
炎刃艺师
狂热猛猁
褶领秘教徒
快生蜥蛙
直击要害
攫掠索尔兽
成长涡旋
古鲁破咒人
涡旋工程师
险技舞者
高度戒备
水螅融合体
傲慢寡头
灾祸歌伶裘蒂丝
欧佐夫僭位卡娅
卡娅之怒
终息骑士
俄佐立变节者拉温妮
律法师的束缚
亵渎亡者
羞愧
古式信徒妮恰
冷酷主教
首席凡妮法
居椽恶魔
拉铎司火轮师
拉铎司杂役
镇场拉铎司
吞噬亚龙
荒野韵律
瓦砾区亡命客
蛮野猛击
参议院公会法师
天秤炽天使
鲨蛸蟹
析米克威权
新布拉夫史芬斯
史芬斯的洞察
粉碎祭师
集团公会法师
泰莎卡洛夫
恐怖剧场
理想境议员洁加娜
筑塔族鬼怪
脚灯邪鬼
碎石掷客
蟹鳄龟
参议院狮鹫
伟柯帕吸血鬼
扮妆
暴喜
蛮掷
尽礼
宣敕
存育
复除
再生
威击
看管
神器
俄佐立坠饰
城门巨像
十会盟彩窗
古鲁坠饰
垃圾回收机
欧佐夫坠饰
拉铎司坠饰
翻拣爪
尖啸盾牌
析米克坠饰
十会盟史芬斯
十会盟圣典
地
俄佐立公会门
俄佐立公会门
血腥墓穴
滋生之池
门前广场
无神祭祠
古鲁公会门
古鲁公会门
崇圣喷泉
欧佐夫公会门
欧佐夫公会门
和谐广场
拉铎司公会门
拉铎司公会门
析米克公会门
析米克公会门
晃动大地