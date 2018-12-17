 

| | | | 绿
多色 | 神器 | | 所有牌张

恩典天使
恩典天使

天使颂赞
天使颂赞

拱门天使
拱门天使

逮捕人热忱
逮捕人热忱

送上法庭
送上法庭

城市坚兵
城市坚兵

齐心飞马
齐心飞马

放诸白日
放诸白日

禁制精怪
禁制精怪

哈资达长官
哈资达长官

第一城区勇士
第一城区勇士

激情雄辩家
激情雄辩家

大司法通道
大司法通道

哀恸骑士
哀恸骑士

缓行城垛兽
缓行城垛兽

守责主礼人
守责主礼人

潜行狞猫
潜行狞猫

战斗动员
战斗动员

坚毅看门狗
坚毅看门狗

哨兵印记
哨兵印记

通天栓链
通天栓链

税赋压身
税赋压身

尖塔精怪
尖塔精怪

即决审判
即决审判

集团信使
集团信使

第十区老兵
第十区老兵

什一税征收员
什一税征收员

暮色猎豹
暮色猎豹

难破妙阵
难破妙阵

警醒巨人
警醒巨人

逮捕人的训诫
逮捕人的训诫

深洋生机术士
深洋生机术士

寒冰灵
寒冰灵

清空思绪
清空思绪

拘捕守则
拘捕守则

珊瑚突击兵
珊瑚突击兵

捕捉菁华
捕捉菁华

全城有眼
全城有眼

仙灵斗客
仙灵斗客

门前偷袭客
门前偷袭客

巨型造妖
巨型造妖

全面操弄
全面操弄

催眠渊栖怪
催眠渊栖怪

执着诉愿人
执着诉愿人

预先感知
预先感知

眼线窥视
眼线窥视

翼蜥
翼蜥

熄咒
熄咒

智者街学者
智者街学者

参议院讯使
参议院讯使

远景烁影
远景烁影

滑翼密探
滑翼密探

掠行蟹鳗
掠行蟹鳗

黏菌缠身
黏菌缠身

远见史芬斯
远见史芬斯

回旋激流
回旋激流

思想坍塌
思想坍塌

真相束环
真相束环

忘念墙
忘念墙

疾风龙兽
疾风龙兽

唤醒故军
唤醒故军

负债血偿
负债血偿

耍刀客
耍刀客

炙烤剑尖
炙烤剑尖

血雾渗透者
血雾渗透者

腐肉小恶魔
腐肉小恶魔

陵墓鳄鱼
陵墓鳄鱼

清空舞台
清空舞台

坠入深渊
坠入深渊

剜祭场呼喊
剜祭场呼喊

亡者狂欢
亡者狂欢

负债者驮兽
负债者驮兽

凿灵作乐
凿灵作乐

苦痛洗礼盘
苦痛洗礼盘

怪诞夺命
怪诞夺命

水沟骷髅妖
水沟骷髅妖

不当遗产
不当遗产

恶毒古汀兽
恶毒古汀兽

欧佐夫执法者
欧佐夫执法者

欧佐夫敲诈人
欧佐夫敲诈人

瘟疫精怪
瘟疫精怪

疫病老妖
疫病老妖

弃神僧侣
弃神僧侣

拉铎司号手
拉铎司号手

破坏魔后裔
破坏魔后裔

尖塔破坏者
尖塔破坏者

饥渴阴魂
饥渴阴魂

地底城拾荒者
地底城拾荒者

地底城之拥
地底城之拥

怀恨吸血鬼
怀恨吸血鬼

高塔祟魂
高塔祟魂

叛行
叛行

倍火妖
倍火妖

怒火冲天
怒火冲天

火树族破坏者
火树族破坏者

灾祸行进
灾祸行进

喧哗祭司
喧哗祭司

飞刀客
飞刀客

大举破坏
大举破坏

控驭电能
控驭电能

野性玛卡兽
野性玛卡兽

野猪神烈焰
野猪神烈焰

城门失火
城门失火

高尔族毁坏者
高尔族毁坏者

鬼怪集群
鬼怪集群

扬砾鬼怪
扬砾鬼怪

火牲祭师
火牲祭师

照亮舞台
照亮舞台

镜像行进
镜像行进

锐兹玛第狂欢人
锐兹玛第狂欢人

研读瓦砾
研读瓦砾

瓦砾区隐世魔
瓦砾区隐世魔

踽行废墟
踽行废墟

烙印
烙印

始卡克残虐者
始卡克残虐者

遏止倒彩
遏止倒彩

熔护区火灵
熔护区火灵

击矛手
击矛手

刺轮舞者
刺轮舞者

疾风击
疾风击

锡街躲闪客
锡街躲闪客

绿

禁伐林野兽
禁伐林野兽

生源流浆
生源流浆

生源进化
生源进化

灭世劫前锋
灭世劫前锋

盛怒冠角牛
盛怒冠角牛

破门公羊
破门公羊

力量赋礼
力量赋礼

生长室守护者
生长室守护者

古鲁驯兽师
古鲁驯兽师

卫护计划
卫护计划

护育德鲁伊
护育德鲁伊

庞巨蜘蛛
庞巨蜘蛛

打开大门
打开大门

部族狂愤
部族狂愤

莽闯猛角兽
莽闯猛角兽

再获新生
再获新生

重根绊索
重根绊索

射手齐发
射手齐发

撒路里护持师
撒路里护持师

蜥身混生体
蜥身混生体

西哈纳引路人
西哈纳引路人

尖顶漫行客
尖顶漫行客

顽石之力
顽石之力

森林拂行兽
森林拂行兽

据地野猪
据地野猪

巨身争斗
巨身争斗

塔顶防御
塔顶防御

巨魔种守护者
巨魔种守护者

复归荒野
复归荒野

毁坏巨兽
毁坏巨兽

多色

吸收
吸收

空行造妖
空行造妖

实用生机术
实用生机术

俄佐立仲裁骑士
俄佐立仲裁骑士

俄佐立巡空卫
俄佐立巡空卫

大教堂缠钟灵
大教堂缠钟灵

糟蹋
糟蹋

生机术士佣兽
生机术士佣兽

波朗族破坏人
波朗族破坏人

俘获观众
俘获观众

烬火藤蔓
烬火藤蔓

部族公会法师
部族公会法师

联合公会法师
联合公会法师

宗派公会法师
宗派公会法师

扣留代行官
扣留代行官

致乱多密
致乱多密

大仲裁者多温
大仲裁者多温

多温凝思
多温凝思

紧急权力
紧急权力

赦免虚灵
赦免虚灵

偿清债务
偿清债务

炎刃艺师
炎刃艺师

狂热猛猁
狂热猛猁

褶领秘教徒
褶领秘教徒

快生蜥蛙
快生蜥蛙

直击要害
直击要害

攫掠索尔兽
攫掠索尔兽

成长涡旋
成长涡旋

古鲁破咒人
古鲁破咒人

涡旋工程师
涡旋工程师

险技舞者
险技舞者

高度戒备
高度戒备

水螅融合体
水螅融合体

傲慢寡头
傲慢寡头

灾祸歌伶裘蒂丝
灾祸歌伶裘蒂丝

欧佐夫僭位卡娅
欧佐夫僭位卡娅

卡娅之怒
卡娅之怒

终息骑士
终息骑士

俄佐立变节者拉温妮
俄佐立变节者拉温妮

律法师的束缚
律法师的束缚

亵渎亡者
亵渎亡者

羞愧
羞愧

古式信徒妮恰
古式信徒妮恰

冷酷主教
冷酷主教

首席凡妮法
首席凡妮法

居椽恶魔
居椽恶魔

拉铎司火轮师
拉铎司火轮师

拉铎司杂役
拉铎司杂役

镇场拉铎司
镇场拉铎司

吞噬亚龙
吞噬亚龙

荒野韵律
荒野韵律

瓦砾区亡命客
瓦砾区亡命客

蛮野猛击
蛮野猛击

参议院公会法师
参议院公会法师

天秤炽天使
天秤炽天使

鲨蛸蟹
鲨蛸蟹

析米克威权
析米克威权

新布拉夫史芬斯
新布拉夫史芬斯

史芬斯的洞察
史芬斯的洞察

粉碎祭师
粉碎祭师

集团公会法师
集团公会法师

泰莎卡洛夫
泰莎卡洛夫

恐怖剧场
恐怖剧场

理想境议员洁加娜
理想境议员洁加娜

筑塔族鬼怪
筑塔族鬼怪

脚灯邪鬼
脚灯邪鬼

碎石掷客
碎石掷客

蟹鳄龟
蟹鳄龟

参议院狮鹫
参议院狮鹫

伟柯帕吸血鬼
伟柯帕吸血鬼

扮妆
扮妆

暴喜
暴喜

蛮掷
蛮掷

尽礼
尽礼

宣敕
宣敕

存育
存育

复除
复除

再生
再生

威击
威击

看管
看管

神器

俄佐立坠饰
俄佐立坠饰

城门巨像
城门巨像

十会盟彩窗
十会盟彩窗

古鲁坠饰
古鲁坠饰

垃圾回收机
垃圾回收机

欧佐夫坠饰
欧佐夫坠饰

拉铎司坠饰
拉铎司坠饰

翻拣爪
翻拣爪

尖啸盾牌
尖啸盾牌

析米克坠饰
析米克坠饰

十会盟史芬斯
十会盟史芬斯

十会盟圣典
十会盟圣典

俄佐立公会门
俄佐立公会门

俄佐立公会门
俄佐立公会门

血腥墓穴
血腥墓穴

滋生之池
滋生之池

门前广场
门前广场

无神祭祠
无神祭祠

古鲁公会门
古鲁公会门

古鲁公会门
古鲁公会门

崇圣喷泉
崇圣喷泉

欧佐夫公会门
欧佐夫公会门

欧佐夫公会门
欧佐夫公会门

和谐广场
和谐广场

拉铎司公会门
拉铎司公会门

拉铎司公会门
拉铎司公会门

析米克公会门
析米克公会门

析米克公会门
析米克公会门

晃动大地
晃动大地

 

| | | | 绿
多色 | 神器 | | 所有牌张