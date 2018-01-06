决胜依夏兰
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 双面 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
不知所终
镇魂主教
耀目希望
净化射线
明圣裁定
霞辉斗士
欢欣天行客
饥馑神圣武士
军团先驱
帝国犄角龙
军团征服者
光缕禁锢
庄严旭翼龙
暮影殉道者
得胜之时
赎罪神圣武士
征服者之傲
辉煌命运
迅猛龙旅伴
血色赐耀僧
野心天行客
斩杀猛兽
哨卫短角龙
史芬斯的裁决
扈从随行
烈阳哨卫
旭盔翼牙龙
殿堂硕伟龙
残暴笼颚龙
始辉泽塔帕
蓝
总帅号令
水路入侵
狡智扒手
覆顶潮浪
好奇求索
必达舰队栓索人
逐出欧拉兹卡
回忆满盈
招摇撞骗
引发失忆
航筝海盗
库莫那觉醒
雾隐传令
失效
始潮涅札哈
清风散形
河流穿梭客
通流卜算师
通天水手
如履平地
海床先知
黄金城奥秘
银鳃专家
掳掠塞连
矫捷恶棍
急流灵
尖顶缠蟒
盟誓守卫
时流领航员
战筝劫掠者
水结纠缠
黑
血脉喷涌
运河巨蜥
暮影斗士
黑暗探寻
死魂棺
恐龙猎人
焦炬舰队投毒客
暮影战马
暮影军团狂信者
莫测舰队强袭客
联盟先驱
金光殒命
贪婪恶棍
可怖命运
刺穿
主脑得逞
陵墓哈痞
渴血之时
立誓吸血鬼
冷酷袭劫者
贪食卓柏卡布拉
掠盗突袭
复原
凌虐天行客
始亡帝兹默
古墓袭兵
暮光先知
吸血鬼复灵
沃娜血欲
暴食吸血鬼
红
腥红之日
火炮轰击
霸司的奖赏
莽霸联盟掠盗
海贼威势
冲锋巨牙龙
大胆的海贼
焦炬舰队冒险客
始啸埃泰力
狂热惹事鬼
帝国先驱
化身恐龙
褶领漫毒龙
领路鬼怪
哗变
锐齿迅猛龙
欧拉兹卡迅猛龙
海盗掠夺
难遏怒火
复焰凤凰
勃然大怒
地表震颤
粉碎
银甲暴猛龙
狂奔角羽龙
速腾舰队仗剑客
旭羽迅猛龙
神气海盗
蒂洛纳理之冠
蒂洛纳理召唤师
绿
攻性驱策
啸齿龙
受护幼雏
庞巨血口龙
盔冠唤伴龙
繁根林精兵
踏入迷境
川流使先驱
始饥戈厄塔
熠金林伏击客
勇猛老兵
猎捕弱者
翠玉传人
雕玉工匠
玉光巡林客
林生前锋
狂奔龙骑士
回归自然
欧拉兹卡鳍背龙
蔓生悍扫龙
发现之径
铅直落下
多态迅猛龙
击群之力
迅捷护卫
新叶树灵
痛击霆伟龙
霆群迁徙
刚愎剑齿龙
塑世师
多色
炎锁安戈斯
阿佐坎预言师
律法使者俄佐
必达舰队好斗者
焦炬舰队断颈客
暮影蔷薇依莲达
辉光斗士华特莉
丛林匐行怪
欧拉兹卡暴君库莫那
军团尉官
雾锁人鱼
变幻突击客
愤怒帝王龙
不休迅猛龙
华辉狮鹫
攻城犄角龙
速腾舰队疾步客
始灾札卡玛
双面
哈达那登高
追寻永生
艰困路途
渎神行列
突袭宝库
俄佐闸门
金辉守护者
神器
醒转拼合像
船长的铁钩
金光屏障
永生圣阳
欧拉兹卡遗宝
肃穆墓碑
海行客挽具
旅人护身符
地
欧拉兹卡拱门
成形野地
遭弃圣殿
邪秽果园
高地湖泊
采石场
林地溪流
平原
海岛
沼泽
山脉
树林