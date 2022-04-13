Streets of New Capenna Card Image Gallery
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
静观天使
后援密探
舞厅喧哗人
安佑恩泽
扶济社新手
付钱堵嘴
击剑名伶
市民撬棒
正装驭盾手
扫除人口
华辉艾紫培
援救能手
集群民众
希望圣源吉娅妲
金圆喷泉
囚禁索赎
耀刃名手
励志监管使
致命箭矢
致昏重击
法师随员
神秘豪驾
妙手施救
民怨漫天
拉斐茵的指引
拉斐茵的线人
寸步不让
展现真威
风言收集师
厅舍护卫
报信艾文
私酿酒保
俯冲卫士
蓝
全视仲裁者
后巷恶棍
扶济社老手
踩点打探
认赔杀出
倨傲击
回响巡检员
涂鸦家流芳
拉平得失
炮灰跟班
莽撞仙灵
催眠骗徒
碎帐艾文
谗言入耳
庄严异变
人间消失
秘闻帮新手
无法拒绝的条件
清除障碍
灵能窥探客
心灵扒手
全民公敌
水库巨海兽
屋顶噪音
潜逃出城
绕闸旁路
下水道鳄鱼
与鱼共眠
悄声离开
卧底特务
翼盾密探
搭线窃听
证人保护
黑
施难天使
洁尸客
擅挖墓地
贪官污吏
护管帮众
分割利润
割喉竞技者
交易纠纷
恶魔获物
挖起尸体
薄暮破坏妖
萃取真相
自伪身故
扛梁蛮汉
坟墓变幻
恐怖印记
非法运送
设计陷害
投身绝艺盟
绝艺盟新手
午夜杀手
谋杀
暗夜使棍手
拉斐茵的销音客
盛宴搅局客
浪客聚首
血色探子
夺命阴影
搜探壮汉
酒馆骗子
顽强败犬
吸血书记员
背地重击
红
挑衅
秘法轰炸
大干一票
找来行家
大胆逃脱
魔鬼侍应
登台魔术师
金光宝堆
金辉猎犬
藏品搬运车
被迫受雇
手持钻锤
闹事人贾希丝
全烧光
破坏巡卫
电浆操纵手
破相好手
好斗拳师
葬火锤纵燃师
准备出击
勤工联新手
勤工联征用客
袭劫档案
嘶声独奏家
手脚不净
勒颈
摧朽突袭
焰炬吐息
倒楣见证人
异端魔判洼巴司
放肆抢劫
诙谐损言师
拆屋工组
绿
偕伴名流
私商匿窖
保镖强击
翅翼断裂
乐舞会新手
柯达亚强人
卡佩纳特快
公地园丁
清理工组
讯使提箱
优雅随从
进化旋门
操纵比赛
为了家族
包工打手
晚会招待
金饰贩子
高空链锯工
珠宝盗贼
惬意酩酊
头号缉犯
争金竞斗
猛击罗克
勤工联诱兵
交际花
走上街头
工业泰坦
绿雕跺地兽
毒液鉴赏家
寻猎薇薇安
兽性传声人
竭诚欢迎
车间战酋长
多色
刺心艾文
黑市大亨
克敌老手
厚颜高升者
扶济社霸权
扶济社护符
乐舞会霸权
乐舞会护符
天界制限使
动土仪式锹
市民公仆
美魅盗贼科梅拉
鉴尸客
尸爆术
工组队长
万众宠儿
守矩斗客
无尽迂回
贪婪的艾弗琳
奇异宠物
织契魔冯柯斯帕拉
致命怀恨
迅步舞者
熔炉主管
迷人狂徒
敌意接管
炽热咏叹调
欢宴魔杰米尔
杰米尔的息事人
杰米尔副手金妮斐
鹊姐莱格丽
收集魔尚夺尔勋爵
绝艺盟霸权
绝艺盟护符
绝艺盟崇魔者
蒙面盗匪
五霸会晤
大都会天使
蛮石欧菲奥先生
巧手窃犯
魔头欧尼希兹
秘闻帮霸权
秘闻帮护符
秘闻帮拦截者
龙急策欧妮斯
高地园飞马
苦痛占师桂莎
卜策魔拉斐茵
放浪欢客
街头明师瑞格
勤工联霸权
勤工联护符
乐舞会主厨罗孔
阴谋故买人
罗克警卫
碎翼炽天使
窥探报童
解放之魂
斯帕拉的审裁员
激励措施
黑帮渗透者
染毒盛宴
机敏行控涂璐丝
释放狱火
化作虚无
焚炎魔齐朵拉
齐朵拉的使节
神器
电弧喷灯
指虎
水泥护鞋
铬亮猫
脱逃跑车
金箔翅翼
金圆圣甲虫
吉娅妲赠礼仙光剑
恶兆包裹
近代典范
快手匕首
疾步管家
可疑书架
无牌灵车
地
植物广场
扶济社藏所
乐舞会庭院
杰米尔的花园
绝艺盟剧场
秘闻帮店面
竞速赛道
拉斐茵的高塔
勤工联高台
空桥高塔
斯帕拉的总部
电车站台
水滨城区
尚夺尔的酒廊
齐朵拉的校场
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林