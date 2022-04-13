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多色 | 神器 | | 所有牌张

华辉艾紫培
华辉艾紫培

金圆喷泉
金圆喷泉

华辉艾紫培
华辉艾紫培

希望圣源吉娅妲
希望圣源吉娅妲

厅舍护卫
厅舍护卫

扫除人口
扫除人口

援救能手
援救能手

神秘豪驾
神秘豪驾

民怨漫天
民怨漫天

华辉艾紫培
华辉艾紫培

希望圣源吉娅妲
希望圣源吉娅妲

厅舍护卫
厅舍护卫

Mysterious Limousine
Mysterious Limousine

风言收集师
风言收集师

全视仲裁者
全视仲裁者

涂鸦家流芳
涂鸦家流芳

认赔杀出
认赔杀出

拉平得失
拉平得失

碎帐艾文
碎帐艾文

水库巨海兽
水库巨海兽

卧底特务
卧底特务

搭线窃听
搭线窃听

涂鸦家流芳
涂鸦家流芳

无法拒绝的条件
无法拒绝的条件

夺命阴影
夺命阴影

顽强败犬
顽强败犬

施难天使
施难天使

洁尸客
洁尸客

擅挖墓地
擅挖墓地

分割利润
分割利润

血色探子
血色探子

搜探壮汉
搜探壮汉

顽强败犬
顽强败犬

设计陷害
设计陷害

异端魔判洼巴司
异端魔判洼巴司

异端魔判洼巴司
异端魔判洼巴司

秘法轰炸
秘法轰炸

魔鬼侍应
魔鬼侍应

藏品搬运车
藏品搬运车

闹事人贾希丝
闹事人贾希丝

破相好手
破相好手

摧朽突袭
摧朽突袭

放肆抢劫
放肆抢劫

异端魔判洼巴司
异端魔判洼巴司

闹事人贾希丝
闹事人贾希丝

全烧光
全烧光

绿

寻猎薇薇安
寻猎薇薇安

私商匿窖
私商匿窖

工业泰坦
工业泰坦

绿雕跺地兽
绿雕跺地兽

寻猎薇薇安
寻猎薇薇安

进化旋门
进化旋门

操纵比赛
操纵比赛

晚会招待
晚会招待

车间战酋长
车间战酋长

寻猎薇薇安
寻猎薇薇安

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

晚会招待
晚会招待

讯使提箱
讯使提箱

多色

魔头欧尼希兹
魔头欧尼希兹

厚顏高昇者
厚顏高昇者

扶濟社霸權
扶濟社霸權

扶濟社護符
扶濟社護符

樂舞會霸權
樂舞會霸權

樂舞會護符
樂舞會護符

美魅盜賊科梅拉
美魅盜賊科梅拉

鑑屍客
鑑屍客

工組隊長
工組隊長

守矩鬥客
守矩鬥客

無盡迂迴
無盡迂迴

貪婪的艾弗琳
貪婪的艾弗琳

織契魔馮柯斯帕拉
織契魔馮柯斯帕拉

迅步舞者
迅步舞者

迷人狂徒
迷人狂徒

敵意接管
敵意接管

熾熱詠歎調
熾熱詠歎調

歡宴魔傑米爾
歡宴魔傑米爾

傑米爾副手金妮斐
傑米爾副手金妮斐

鵲姐萊格麗
鵲姐萊格麗

收集魔尚奪爾勳爵
收集魔尚奪爾勳爵

絕藝盟霸權
絕藝盟霸權

絕藝盟護符
絕藝盟護符

絕藝盟崇魔者
絕藝盟崇魔者

蒙面盜匪
蒙面盜匪

蠻石歐菲奧先生
蠻石歐菲奧先生

巧手竊犯
巧手竊犯

秘聞幫霸權
秘聞幫霸權

秘聞幫護符
秘聞幫護符

秘聞幫攔截者
秘聞幫攔截者

龍急策歐妮斯
龍急策歐妮斯

苦痛占師桂莎
苦痛占師桂莎

卜策魔拉斐茵
卜策魔拉斐茵

放浪歡客
放浪歡客

街頭明師瑞格
街頭明師瑞格

勤工聯霸權
勤工聯霸權

勤工聯護符
勤工聯護符

樂舞會主廚羅孔
樂舞會主廚羅孔

碎翼熾天使
碎翼熾天使

解放之魂
解放之魂

斯帕拉的審裁員
斯帕拉的審裁員

機敏行控涂璐絲
機敏行控涂璐絲

釋放獄火
釋放獄火

化作虛無
化作虛無

焚炎魔齊朵拉
焚炎魔齊朵拉

齊朵拉的使節
齊朵拉的使節

魔头欧尼希兹
魔头欧尼希兹

阴谋故买人
阴谋故买人

Brazen Upstart
Brazen Upstart

Brokers Ascendancy
Brokers Ascendancy

Brokers Charm
Brokers Charm

Cabaretti Ascendancy
Cabaretti Ascendancy

Cabaretti Charm
Cabaretti Charm

Cormela, Glamour Thief
Cormela, Glamour Thief

Corpse Appraiser
Corpse Appraiser

Crew Captain
Crew Captain

Disciplined Duelist
Disciplined Duelist

Endless Detour
Endless Detour

Evelyn, the Covetous
Evelyn, the Covetous

Falco Spara, Pactweaver
Falco Spara, Pactweaver

Fleetfoot Dancer
Fleetfoot Dancer

Glamorous Outlaw
Glamorous Outlaw

Hostile Takeover
Hostile Takeover

Incandescent Aria
Incandescent Aria

Jetmir, Nexus of Revels
Jetmir, Nexus of Revels

Jinnie Fay, Jetmir's Second
Jinnie Fay, Jetmir's Second

Lagrella, the Magpie
Lagrella, the Magpie

Lord Xander, the Collector
Lord Xander, the Collector

Maestros Ascendancy
Maestros Ascendancy

Maestros Charm
Maestros Charm

Maestros Diabolist
Maestros Diabolist

Masked Bandits
Masked Bandits

Mr. Orfeo, the Boulder
Mr. Orfeo, the Boulder

Nimble Larcenist
Nimble Larcenist

Obscura Ascendancy
Obscura Ascendancy

Obscura Charm
Obscura Charm

Obscura Interceptor
Obscura Interceptor

Ognis, the Dragon's Lash
Ognis, the Dragon's Lash

Queza, Augur of Agonies
Queza, Augur of Agonies

Raffine, Scheming Seer
Raffine, Scheming Seer

Rakish Revelers
Rakish Revelers

Rigo, Streetwise Mentor
Rigo, Streetwise Mentor

Riveteers Ascendancy
Riveteers Ascendancy

Riveteers Charm
Riveteers Charm

Rocco, Cabaretti Caterer
Rocco, Cabaretti Caterer

Shattered Seraph
Shattered Seraph

Soul of Emancipation
Soul of Emancipation

Spara's Adjudicators
Spara's Adjudicators

Toluz, Clever Conductor
Toluz, Clever Conductor

Unleash the Inferno
Unleash the Inferno

Void Rend
Void Rend

Ziatora, the Incinerator
Ziatora, the Incinerator

Ziatora's Envoy
Ziatora's Envoy

刺心艾文
刺心艾文

黑市大亨
黑市大亨

尸爆术
尸爆术

五霸会晤
五霸会晤

高地园飞马
高地园飞马

魔头欧尼希兹
魔头欧尼希兹

阴谋故买人
阴谋故买人

神器

脱逃跑车
脱逃跑车

吉娅妲赠礼仙光剑
吉娅妲赠礼仙光剑

无牌灵车
无牌灵车

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

杰米尔的花园
杰米尔的花园

拉斐茵的高塔
拉斐茵的高塔

斯帕拉的总部
斯帕拉的总部

尚夺尔的酒廊
尚夺尔的酒廊

齐朵拉的校场
齐朵拉的校场

植物广场
植物广场

杰米尔的花园
杰米尔的花园

竞速赛道
竞速赛道

拉斐茵的高塔
拉斐茵的高塔

空桥高塔
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斯帕拉的总部
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电车站台
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水滨城区
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尚夺尔的酒廊
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齐朵拉的校场
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