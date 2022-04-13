Streets of New Capenna Variant Card Image Gallery
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
华辉艾紫培
金圆喷泉
华辉艾紫培
希望圣源吉娅妲
厅舍护卫
扫除人口
援救能手
神秘豪驾
民怨漫天
华辉艾紫培
希望圣源吉娅妲
厅舍护卫
Mysterious Limousine
风言收集师
蓝
全视仲裁者
涂鸦家流芳
认赔杀出
拉平得失
碎帐艾文
水库巨海兽
卧底特务
搭线窃听
涂鸦家流芳
无法拒绝的条件
黑
夺命阴影
顽强败犬
施难天使
洁尸客
擅挖墓地
分割利润
血色探子
搜探壮汉
顽强败犬
设计陷害
红
异端魔判洼巴司
异端魔判洼巴司
秘法轰炸
魔鬼侍应
藏品搬运车
闹事人贾希丝
破相好手
摧朽突袭
放肆抢劫
异端魔判洼巴司
闹事人贾希丝
全烧光
绿
寻猎薇薇安
私商匿窖
工业泰坦
绿雕跺地兽
寻猎薇薇安
进化旋门
操纵比赛
晚会招待
车间战酋长
寻猎薇薇安
晚会招待
晚会招待
晚会招待
晚会招待
晚会招待
晚会招待
晚会招待
晚会招待
晚会招待
晚会招待
晚会招待
讯使提箱
多色
魔头欧尼希兹
厚顏高昇者
扶濟社霸權
扶濟社護符
樂舞會霸權
樂舞會護符
美魅盜賊科梅拉
鑑屍客
工組隊長
守矩鬥客
無盡迂迴
貪婪的艾弗琳
織契魔馮柯斯帕拉
迅步舞者
迷人狂徒
敵意接管
熾熱詠歎調
歡宴魔傑米爾
傑米爾副手金妮斐
鵲姐萊格麗
收集魔尚奪爾勳爵
絕藝盟霸權
絕藝盟護符
絕藝盟崇魔者
蒙面盜匪
蠻石歐菲奧先生
巧手竊犯
秘聞幫霸權
秘聞幫護符
秘聞幫攔截者
龍急策歐妮斯
苦痛占師桂莎
卜策魔拉斐茵
放浪歡客
街頭明師瑞格
勤工聯霸權
勤工聯護符
樂舞會主廚羅孔
碎翼熾天使
解放之魂
斯帕拉的審裁員
機敏行控涂璐絲
釋放獄火
化作虛無
焚炎魔齊朵拉
齊朵拉的使節
魔头欧尼希兹
阴谋故买人
Brazen Upstart
Brokers Ascendancy
Brokers Charm
Cabaretti Ascendancy
Cabaretti Charm
Cormela, Glamour Thief
Corpse Appraiser
Crew Captain
Disciplined Duelist
Endless Detour
Evelyn, the Covetous
Falco Spara, Pactweaver
Fleetfoot Dancer
Glamorous Outlaw
Hostile Takeover
Incandescent Aria
Jetmir, Nexus of Revels
Jinnie Fay, Jetmir's Second
Lagrella, the Magpie
Lord Xander, the Collector
Maestros Ascendancy
Maestros Charm
Maestros Diabolist
Masked Bandits
Mr. Orfeo, the Boulder
Nimble Larcenist
Obscura Ascendancy
Obscura Charm
Obscura Interceptor
Ognis, the Dragon's Lash
Queza, Augur of Agonies
Raffine, Scheming Seer
Rakish Revelers
Rigo, Streetwise Mentor
Riveteers Ascendancy
Riveteers Charm
Rocco, Cabaretti Caterer
Shattered Seraph
Soul of Emancipation
Spara's Adjudicators
Toluz, Clever Conductor
Unleash the Inferno
Void Rend
Ziatora, the Incinerator
Ziatora's Envoy
刺心艾文
黑市大亨
尸爆术
五霸会晤
高地园飞马
魔头欧尼希兹
阴谋故买人
神器
脱逃跑车
吉娅妲赠礼仙光剑
无牌灵车
地
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林
杰米尔的花园
拉斐茵的高塔
斯帕拉的总部
尚夺尔的酒廊
齐朵拉的校场
植物广场
杰米尔的花园
竞速赛道
拉斐茵的高塔
空桥高塔
斯帕拉的总部
电车站台
水滨城区
尚夺尔的酒廊
齐朵拉的校场