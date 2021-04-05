Strixhaven: School of Mages Card Image Gallery
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 无色 | 神器 | 地 | 模式双面牌
所有牌张
白
留校察看
永恒守护者
光耀反抗
机敏辉光术士
战斗教授
守卫校园
拘禁漩涡
毁灭奇技
决斗教练
热切新生
精英锁咒僧
除名
引导之声
辉刻狮族
学生辅导员玛雯达
岁月朝圣客
避柱救援灵
符号学教授
仅留回忆
秘密相会
学期结束
展现信心
切磋强身
明星学子
缚石佣兽
腾石灵
严格的督学
研习小憩
雷霆雄辩家
蓝
秘法消减
荣休大法师
惑心布蛙
埋没书丛
悉心布置
除数归零
眠梦枭
冰霜诈术师
匠心奇技
骏妖向导
导师指引
多变转化术
多重选项
随堂测试
驳回
重新雕塑
蛇状曲线
冰雪蔽日
解出算式
预言专家
匀衡智者
古旅人教诲
受惑欧理可
试炼才能
漩涡奔越者
瀑布舞空师
虫洞巨蛇
黑
傲慢诗人
恶邪奇技
盐碱楚吉兽
冷酷血涌法师
正视过往
极度失望
灌输菁华
巨眼蝠
成绩砸锅
头脑空白
寻找样本
恶意鞭击
弄蛭狂徒
猎法妖
猎法妖猛攻
溃疽烟气
析相新手
欧理可典法师
尝试禁法
诗人笔毫
黑玉教授
教授示警
有为暮法师
蓑草原巫师
沼地幽魂
常任挥墨师
幽影佯攻
受迫食材
红
学术争执
热诚尘语师
血腥时代将军
同谋理论家
聚力劈响
龙族干预
巨龙来袭
绘焰魔神
狂热钻研
热烈欢迎
激昂奇技
开学首日
熏烟肖像
蔑笑火灵
学堂监卫
火热争辩
火灵启迪
照亮历史
显赫史家
阻截苑像
染料风暴
避柱护卫
折返凤凰
从头开始
暴风窑艺家
突破进展
毁卷狼
双轴焰祭师
绿
高明炼金术士
基础变换术
河沼泽犬
镇场绝技
噬书亚龙
奋力突破
围护破裂
吞噬卷须
菁英护龙卫
生态鉴赏
突发后果
指数成长
实地考察
增势药剂
糙节教授
求誉巨魔
鳄兽驯师
地脉祝愿
法师决斗
匀衡大师
蔓生植拱
动物术教授
鲁莽增术师
怖鼠群落
刺脊鳄兽
春鬃魔鹿
缠草捕物
新绿奇技
多色
乙太螺旋
贝雷卓靡华
生机数学家
刀锋史家
鲜血研究员
墨影蔽空
究研身形
最后陈词
考前恶补
创意爆发
牲祭仪式
研学巅峰
无丈魔泰坦
噬悲无丈魔
致命秘酿
定念拒斥
浸灵迪娜
双重主修
绚烂终曲
元素展现家
元素杰作
元素召唤术
灵感时刻
振奋演说
展现迭代
分灵召唤术
裂成碎片
加拉泽粹丽
黄金比例
掌驭无垠
铸魂霍非
恣意羞辱
灌输活力
墨灵召唤术
谜样智者克蜜娜
舞墨斗客齐力安
衡鉴学徒
衡鉴指命
衡鉴挖掘
衡鉴证法师
涡心缪思
至炫熔彩
留名于世
具现智者
腐朽鳄兽
夺命幻矛
针棘龙兽
欧格牙战斗预言师
猫鹰盾法师
害虫召唤术
实证研究
粹丽学徒
粹丽指命
粹丽证法师
量析学徒
量析指命
量析栽培师
量析证法师
实地史家昆托力
焰光展卷僧
重构历史
驮宝惰兽
复归唤故灵
拆离
埃陀斯崛起
善变艺家如莎
加速再生
影翼受奖人
沙垂兹银毫
银毫学徒
银毫指命
银毫证法师
银毫销音僧
奇景法师
魂灵召唤术
怨毒小队
四方阵势
缚石导师
塔那吉量析
言传身教
照管害虫
快意发现
驱灵诗篇
维洛马楚衡鉴
可敬颂战僧
靡华学徒
靡华指命
靡华证法师
量析逸才琦梦
无色
环境科学
宏展解剖学
毁灭学导论
预言学导论
苑像展示
神器
茂典阁助手
校区向导
絮聒抄本阿典
齿轮书库辖员
挖掘堆墙
入学通知书
反射魔像
咒法背包
斯翠海文赛场
三角队旗
西风战靴
地
入口通道
拱顶公地
茂典阁
霜沸魔旋
怒静魔旋
圣法谕大厅
衡鉴校区
死华魔旋
粹丽校区
量析校区
亮影魔旋
银毫校区
藤烁魔旋
靡华校区
模式双面牌
漫游古旅人
增威拳手
乱心害虫毕雷兹
欧理可权首埃陀斯
焰卷主祭
阿凯维沃圣法谕贾琦
物质院长齐安妮
灵巧行侣米拉
瘟疫鼎镬
混沌院长帕葛
火花学者萝婉
无私织符僧
辉光院长莎依儿
奔流塑师
精进院长乌薇妲
血脉院长瓦伦丁