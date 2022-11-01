来看看新公布的兄弟之战牌张。如想了解牌张的补充包添趣版本和赠卡版本，请访问特殊牌图集合。在指挥官牌图集合，你还能看到兄弟之战指挥官套牌里的复古牌框牌。

兄弟之战11月18日上市，可通过本地游戏店、亚马逊网店，以及其他出售万智牌的渠道购买。

白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿

多色 | 神器 | 地 | 融合 | 所有牌张

白

空行骑兵

空运教士

截击滑翔兵

灾祸残迹

致命还击

消除魔障

大沙漠勘探家

壕沟备战

凯拉的指命

凯拉的重筑

止戈为武

蹊径会的罗兰

崇史学徒罗兰

罗兰的逃难

大量制造

细工掘古

军纪严明

阿基夫之盾穆雷尔

方阵兵团先锋

魔力石工程师

收押入狱

重新入列

募兵官

整修充能

围城老兵

灵魂分离

静态网

寇利斯幸存者

振翼机筑师

托卡西雅的款待

蹊径会施援

大领主精兵

佑天医护兵

自动组装械

战斗甩击械

兵员配置械

破烂助拳兵

钢铁炽天使

托卡西雅的安瑙纳

克撒的同兆

老兵的魔力剑

佑天前线兵

蓝

空战元帅

悉心布置

拆除装配

时间失调

拉特南创院人札夫拿

法拉吉考古学家

知识涌流

铸造时间锚

魔法大师河鼓

河鼓的最终冥想

强制冷却

时律护持师

喀洛斯洛克鸟

拉特南专家

械胜于物

强能石注能

多重宇宙加身

取物密探

离散射线

天袭长官

拆分魔力石

严肃教诲

腾跃飞空

历时旅人泰菲力

蹊径会学者

振翼机技师

强能石逸才克撒

克撒的指命

克撒的拒斥

弱能石抑力

翔翼突击兵

西风哨卫

秘法代行械

沿岸筑垒械

战斗传讯械

深渊冲锋巨像

巨型原身械

监视振翼机

浪涌引擎

时间锚

泰瑞西亚攻心械

黑

肉身械师阿士诺

阿士诺的干预

战场屠夫

腐肉蝗虫

腐化

恶魔意图

基克斯的信徒

毁容

钢油幻梦

紧急熔焊

宿命交接

约格莫夫判官基克斯

基克斯的抚慰

基克斯的指命

基克斯派渗透者

基克斯派控偶师

基克斯派掠颅客

啮食病媒

直刺咽喉

恶心实化

骇笑赐圣兽

敌意谈判

交战地带舞者

苦痛阴影

反抗时刻

不弃同袍

过度自责

痛苦窘境

魔力石破裂

贪食庞巨鼹

索蓝式警戒

煞索恶魔

壕沟伏兽

阿士诺的索命械

黏土复仇像

发掘爪

猛抵战犁

非瑞克西亚噬生亚龙

锐鞭变械人

破烂狂怒兽

变械祭坛

变械人冠冕

红

军备竞赛

苦涩重逢

兄弟反目

受征步兵

化龙命运

矮人颂锻师

掘古爆破

萼城陷落

法拉吉舞链兵

若纳掘古师费顿

巨型烬喉龙

运弹鬼怪

寻石角蜥

机械化战争

掘古逸才米斯拉

米斯拉的指命

米斯拉的掌控

米斯拉的猛攻

寺院迅矛僧

抹灭击

越顶出击

潘瑞冈蛮牛

成仁冲击波

彻底摧毁

洛克鸟猎人

沙地亚跺崖兵

手足争斗

托玛库补铁匠

喀尔山脊暴君

猛烈开火

非瑞克西亚视像

旋风挥击

闪击自动械

法拉吉龙形引擎

重型毁灭械

米斯拉的攻城巨车

米斯拉的书案

破烂杂犬

掠束大队

绿

合金物灵师

亚格斯投机者

亚格斯仙子

勇猛无畏

唤醒林木

白木甲

白木游掠灵

掘地锐喉兽

野林开路

西坦努坚兵

壮绝对抗

淡出历史

法拉吉掘古

动物群祭师

战争迷雾

盖亚的骏马

盖亚赋礼

变巨术

虬根护柩木

盖亚之眼关娜

贮宝遁蛛

顽强巴洛西

防线巡卫

沙林斯觅钢客

击坠

达硌士的打造

初牙幼龙

泰坦尼亚的指命

托玛库仪队兵

断根收成

岩枝魔像

育苗地皆伐械

失控虫械

铁爪轧龙

雕玉匠面具

经年贝西摩斯

根缆拼合械

铁锈巨械

拟猿械

多色

弩械工程师

蓄电技师

死华仪式师

合成福音师

法拉吉先锋

忠诚保镖哈札

飞行先锋哈宾

沙丘勇士

垃圾场天才

军势散尽

马法瓦威领米斯拉

萼城的凯拉皇后

丝金大师莎希莉

沙林斯高大亚龙

捕空蜘蛛

玩具名匠达硌士

蹊径会异端

挖掘导师托卡西雅

萼城亲王克撒

佑天异见者

佑天策士

蜷刃巨蛇

黏土斗士

神器

空行者翔翼

阿基夫复仇者

夷城械

能量折射镜

鬼怪火焰弹

悬浮雕像

克撒战翼机解放者号

矿脉工人

非瑞克西亚连境通道

动力炉工人

复新扑翼机

矿渣精炼炉

光谱哨卫

静态棺材

钢铁模范

魔石大脑

魔石回收机

护窟苏其

空降补给

迅械龙兽

对称间质

索蓝动力服

索蓝蜘蛛

高塔工人

地

战场融炉

爆裂地带

矮丛林地

颓垣废址

成形野地

筑防滩头

塔格辛石室

罗堰荒野

米斯拉的铸造厂

托卡西雅的挖掘场

伏流

平原

平原

海岛

海岛

沼泽

沼泽

山脉

山脉

树林

树林

平原

平原

海岛

海岛

沼泽

沼泽

山脉

山脉

树林

树林

融合 Turn Over 非瑞克西亚龙形引擎 Turn Over 盖亚之声泰坦尼亚 Turn Over 基克斯掌偶米斯拉 Turn Over 护城勋爵克撒 Turn Over 强能石与弱能石 Turn Over 自然圣所亚格斯

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