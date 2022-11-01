来看看新公布的兄弟之战补充包添趣特殊牌和赠卡。如想了解常规牌，请访问兄弟之战牌图集合。在指挥官牌图集合，你还能看到兄弟之战指挥官套牌里的复古牌框牌。

兄弟之战11月18日上市，可通过本地游戏店亚马逊网店，以及其他出售万智牌的渠道购买。

 

| | | | 绿
多色 | 神器 | | TRANSFORMERS | 所有牌张

凯路忍信徒
凯路忍信徒

凯路忍信徒
凯路忍信徒

复仇王牌山威尔
复仇王牌山威尔

新天地学者
新天地学者

救援寻回犬
救援寻回犬

壕沟备战
壕沟备战

凯拉的指命
凯拉的指命

凯拉的重筑
凯拉的重筑

蹊径会的罗兰
蹊径会的罗兰

阿基夫之盾穆雷尔
阿基夫之盾穆雷尔

围城老兵
围城老兵

灵魂分离
灵魂分离

托卡西雅的款待
托卡西雅的款待

自动组装械
自动组装械

兵员配置械
兵员配置械

钢铁炽天使
钢铁炽天使

克撒的同兆
克撒的同兆

救援寻回犬
救援寻回犬

止戈为武
止戈为武

Surge Engine
Surge Engine

肃穆幸存者达硌士
肃穆幸存者达硌士

晶闪纵掠兽
晶闪纵掠兽

进展行进
进展行进

狂热地质家
狂热地质家

历时旅人泰菲力
历时旅人泰菲力

拉特南创院人札夫拿
拉特南创院人札夫拿

魔法大师河鼓
魔法大师河鼓

河鼓的最终冥想
河鼓的最终冥想

多重宇宙加身
多重宇宙加身

天袭长官
天袭长官

克撒的指命
克撒的指命

秘法代行械
秘法代行械

浪涌引擎
浪涌引擎

时间锚
时间锚

泰瑞西亚攻心械
泰瑞西亚攻心械

狂热地质家
狂热地质家

知识涌流
知识涌流

泰瑞西亚崩灭
泰瑞西亚崩灭

线缆医士
线缆医士

残骸搜猎人
残骸搜猎人

骇人巨弩
骇人巨弩

肉身械师阿士诺
肉身械师阿士诺

恶魔意图
恶魔意图

宿命交接
宿命交接

约格莫夫判官基克斯
约格莫夫判官基克斯

基克斯的指命
基克斯的指命

基克斯派控偶师
基克斯派控偶师

敌意谈判
敌意谈判

苦痛阴影
苦痛阴影

痛苦窘境
痛苦窘境

非瑞克西亚噬生亚龙
非瑞克西亚噬生亚龙

锐鞭变械人
锐鞭变械人

变械人冠冕
变械人冠冕

骇人巨弩
骇人巨弩

腐化
腐化

兄弟之战
兄弟之战

沙地亚复仇者
沙地亚复仇者

沙地亚复仇者
沙地亚复仇者

高炉残虐者
高炉残虐者

野望回收师法逸德
野望回收师法逸德

神器师的巨龙
神器师的巨龙

兄弟反目
兄弟反目

化龙命运
化龙命运

若纳掘古师费顿
若纳掘古师费顿

机械化战争
机械化战争

米斯拉的指命
米斯拉的指命

越顶出击
越顶出击

喀尔山脊暴君
喀尔山脊暴君

非瑞克西亚视像
非瑞克西亚视像

掠束大队
掠束大队

神器师的巨龙
神器师的巨龙

沙地亚跺崖兵
沙地亚跺崖兵

绿

根径涤净师
根径涤净师

自然之力泰坦尼亚
自然之力泰坦尼亚

根径涤净师
根径涤净师

自然之力泰坦尼亚
自然之力泰坦尼亚

召木机械兽
召木机械兽

唤醒林木
唤醒林木

淡出历史
淡出历史

动物群祭师
动物群祭师

盖亚之眼关娜
盖亚之眼关娜

初牙幼龙
初牙幼龙

泰坦尼亚的指命
泰坦尼亚的指命

经年贝西摩斯
经年贝西摩斯

根缆拼合械
根缆拼合械

拟猿械
拟猿械

召木机械兽
召木机械兽

白木甲
白木甲

多色

至尊掌院
至尊掌院

至尊掌院
至尊掌院

冷漠的阿士诺
冷漠的阿士诺

显赫械师米斯拉
显赫械师米斯拉

铸物卿克撒
铸物卿克撒

丝金大师莎希莉
丝金大师莎希莉

马法瓦威领米斯拉
马法瓦威领米斯拉

萼城亲王克撒
萼城亲王克撒

死华仪式师
死华仪式师

忠诚保镖哈札
忠诚保镖哈札

飞行先锋哈宾
飞行先锋哈宾

军势散尽
军势散尽

萼城的凯拉皇后
萼城的凯拉皇后

沙林斯高大亚龙
沙林斯高大亚龙

玩具名匠达硌士
玩具名匠达硌士

挖掘导师托卡西雅
挖掘导师托卡西雅

蜷刃巨蛇
蜷刃巨蛇

黏土斗士
黏土斗士

Queen Kayla bin-Kroog
Queen Kayla bin-Kroog

神器

适境机械兽
适境机械兽

乙太流贮库
乙太流贮库

痴呆祭坛
痴呆祭坛

阿士诺的祭坛
阿士诺的祭坛

星幽羊角
星幽羊角

重铸乌锋
重铸乌锋

白骨锯
白骨锯

光洁雄鹿
光洁雄鹿

遭囚太阳
遭囚太阳

五彩宫灯
五彩宫灯

五彩星
五彩星

云钥
云钥

阻御网
阻御网

空无之门
空无之门

彼方瓶
彼方瓶

铸造厂监工
铸造厂监工

金箔莲花
金箔莲花

鬼怪喷火炮
鬼怪喷火炮

军团之盔
军团之盔

嚎叫的矿井
嚎叫的矿井

脓水涌泉
脓水涌泉

启迪塑像
启迪塑像

象牙塔
象牙塔

贾伦的巨著
贾伦的巨著

旅人风筝
旅人风筝

恸哭石
恸哭石

泰坦尼亚法杖
泰坦尼亚法杖

入城钥匙
入城钥匙

液金包覆
液金包覆

磁石魔像
磁石魔像

晦涩巨著
晦涩巨著

催眠珠
催眠珠

研磨石轮
研磨石轮

灵眼
灵眼

米斯拉的饰品
米斯拉的饰品

琥珀玛珂
琥珀玛珂

神秘熔炉
神秘熔炉

扑翼机
扑翼机

险恶贮窖
险恶贮窖

非瑞克西亚处理机
非瑞克西亚处理机

非瑞克西亚断念妖
非瑞克西亚断念妖

白金天使
白金天使

先驱魔像
先驱魔像

纯净饰符
纯净饰符

变态爬虫
变态爬虫

水银护身符
水银护身符

封喉刺
封喉刺

龙形引擎瑞莫斯
龙形引擎瑞莫斯

符颂师长矛
符颂师长矛

废铁打捞械
废铁打捞械

泰坦尼亚法杖
泰坦尼亚法杖

塑型钢
塑型钢

自组工人
自组工人

近貌铁砧
近貌铁砧

骁勇印记
骁勇印记

导灵明灯
导灵明灯

春叶鼓
春叶鼓

支配法杖
支配法杖

裂地泰坦
裂地泰坦

疾行靴
疾行靴

驯良之剑
驯良之剑

紫水晶刺
紫水晶刺

六节兽
六节兽

松卷钟
松卷钟

凯拉的音乐盒
凯拉的音乐盒

迷梦深井
迷梦深井

机械神肖像
机械神肖像

亚龙卷引擎
亚龙卷引擎

拼装好斗械
拼装好斗械

适境机械兽
适境机械兽

熔炼缸
熔炼缸

乙太流贮库
乙太流贮库

振翼机工坊
振翼机工坊

痴呆祭坛
痴呆祭坛

奇异炼炉
奇异炼炉

阿士诺的祭坛
阿士诺的祭坛

星幽羊角
星幽羊角

重铸乌锋
重铸乌锋

白骨锯
白骨锯

光洁雄鹿
光洁雄鹿

遭囚太阳
遭囚太阳

五彩宫灯
五彩宫灯

五彩星
五彩星

云钥
云钥

阻御网
阻御网

空无之门
空无之门

彼方瓶
彼方瓶

铸造厂监工
铸造厂监工

金箔莲花
金箔莲花

鬼怪喷火炮
鬼怪喷火炮

军团之盔
军团之盔

嚎叫的矿井
嚎叫的矿井

脓水涌泉
脓水涌泉

启迪塑像
启迪塑像

象牙塔
象牙塔

贾伦的巨著
贾伦的巨著

旅人风筝
旅人风筝

恸哭石
恸哭石

入城钥匙
入城钥匙

液金包覆
液金包覆

磁石魔像
磁石魔像

晦涩巨著
晦涩巨著

催眠珠
催眠珠

研磨石轮
研磨石轮

灵眼
灵眼

米斯拉的饰品
米斯拉的饰品

琥珀玛珂
琥珀玛珂

神秘熔炉
神秘熔炉

扑翼机
扑翼机

险恶贮窖
险恶贮窖

非瑞克西亚处理机
非瑞克西亚处理机

非瑞克西亚断念妖
非瑞克西亚断念妖

白金天使
白金天使

先驱魔像
先驱魔像

纯净饰符
纯净饰符

变态爬虫
变态爬虫

水银护身符
水银护身符

封喉刺
封喉刺

龙形引擎瑞莫斯
龙形引擎瑞莫斯

符颂师长矛
符颂师长矛

废铁打捞械
废铁打捞械

塑型钢
塑型钢

自组工人
自组工人

近貌铁砧
近貌铁砧

骁勇印记
骁勇印记

导灵明灯
导灵明灯

春叶鼓
春叶鼓

支配法杖
支配法杖

裂地泰坦
裂地泰坦

疾行靴
疾行靴

驯良之剑
驯良之剑

紫水晶刺
紫水晶刺

松卷钟
松卷钟

迷梦深井
迷梦深井

亚龙卷引擎
亚龙卷引擎

夷城械
夷城械

克撒战翼机解放者号
克撒战翼机解放者号

非瑞克西亚连境通道
非瑞克西亚连境通道

静态棺材
静态棺材

魔石大脑
魔石大脑

索蓝蜘蛛
索蓝蜘蛛

克撒的作坊
克撒的作坊

克撒的作坊
克撒的作坊

战场融炉
战场融炉

矮丛林地
矮丛林地

罗堰荒野
罗堰荒野

伏流
伏流

爆裂地带
爆裂地带

筑防滩头
筑防滩头

塔格辛石室
塔格辛石室

米斯拉的铸造厂
米斯拉的铸造厂

米斯拉的铸造厂
米斯拉的铸造厂

TRANSFORMERS

坚忍策士警车
啸笛追击警车

坚忍策士警车

战地医士救护车
救援疾驰救护车

战地医士救护车

聪晓学士天火
空中守护天火

聪晓学士天火

残酷虐徒闪电
千变攻袭闪电

残酷虐徒闪电

力量渴求徒红蜘蛛
追踪者领袖红蜘蛛

力量渴求徒红蜘蛛

受雇狂徒切片
高速敌手切片

受雇狂徒切片

神准射士阿尔茜
腾空飞驾阿尔茜

神准射士阿尔茜

战斗音士录音机
士气提振录音机

战斗音士录音机

破坏暴徒狂飙
赛博坦战机狂飙

破坏暴徒狂飙

资深傲徒战火红
街头特务战火红

资深傲徒战火红

护人卫士金飞虫
好斗斥候金飞虫

护人卫士金飞虫

狂妄暴君威震天
毁灭之力威震天

狂妄暴君威震天

无畏勇士擎天柱
汽车人领袖擎天柱

无畏勇士擎天柱

超音奸徒声波
优越队长声波

超音奸徒声波

睿智军士通天晓
装甲重载通天晓

睿智军士通天晓

坚忍策士警车
啸笛追击警车

坚忍策士警车

战地医士救护车
救援疾驰救护车

战地医士救护车

聪晓学士天火
空中守护天火

聪晓学士天火

残酷虐徒闪电
千变攻袭闪电

残酷虐徒闪电

力量渴求徒红蜘蛛
追踪者领袖红蜘蛛

力量渴求徒红蜘蛛

受雇狂徒切片
高速敌手切片

受雇狂徒切片

战斗音士录音机
士气提振录音机

战斗音士录音机

破坏暴徒狂飙
赛博坦战机狂飙

破坏暴徒狂飙

资深傲徒战火红
街头特务战火红

资深傲徒战火红

护人卫士金飞虫
好斗斥候金飞虫

护人卫士金飞虫

狂妄暴君威震天
毁灭之力威震天

狂妄暴君威震天

无畏勇士擎天柱
汽车人领袖擎天柱

无畏勇士擎天柱

超音奸徒声波
优越队长声波

超音奸徒声波

睿智军士通天晓
装甲重载通天晓

睿智军士通天晓

 

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