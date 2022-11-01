兄弟之战特殊牌图集合
来看看新公布的兄弟之战补充包添趣特殊牌和赠卡。如想了解常规牌，请访问兄弟之战牌图集合。在指挥官牌图集合，你还能看到兄弟之战指挥官套牌里的复古牌框牌。
兄弟之战11月18日上市，可通过本地游戏店、亚马逊网店，以及其他出售万智牌的渠道购买。
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | TRANSFORMERS | 所有牌张
白
凯路忍信徒
凯路忍信徒
复仇王牌山威尔
新天地学者
救援寻回犬
壕沟备战
凯拉的指命
凯拉的重筑
蹊径会的罗兰
阿基夫之盾穆雷尔
围城老兵
灵魂分离
托卡西雅的款待
自动组装械
兵员配置械
钢铁炽天使
克撒的同兆
救援寻回犬
止戈为武
蓝
Surge Engine
肃穆幸存者达硌士
晶闪纵掠兽
进展行进
狂热地质家
历时旅人泰菲力
拉特南创院人札夫拿
魔法大师河鼓
河鼓的最终冥想
多重宇宙加身
天袭长官
克撒的指命
秘法代行械
浪涌引擎
时间锚
泰瑞西亚攻心械
狂热地质家
知识涌流
黑
泰瑞西亚崩灭
线缆医士
残骸搜猎人
骇人巨弩
肉身械师阿士诺
恶魔意图
宿命交接
约格莫夫判官基克斯
基克斯的指命
基克斯派控偶师
敌意谈判
苦痛阴影
痛苦窘境
非瑞克西亚噬生亚龙
锐鞭变械人
变械人冠冕
骇人巨弩
腐化
红
兄弟之战
沙地亚复仇者
沙地亚复仇者
高炉残虐者
野望回收师法逸德
神器师的巨龙
兄弟反目
化龙命运
若纳掘古师费顿
机械化战争
米斯拉的指命
越顶出击
喀尔山脊暴君
非瑞克西亚视像
掠束大队
神器师的巨龙
沙地亚跺崖兵
绿
根径涤净师
自然之力泰坦尼亚
根径涤净师
自然之力泰坦尼亚
召木机械兽
唤醒林木
淡出历史
动物群祭师
盖亚之眼关娜
初牙幼龙
泰坦尼亚的指命
经年贝西摩斯
根缆拼合械
拟猿械
召木机械兽
白木甲
多色
至尊掌院
至尊掌院
冷漠的阿士诺
显赫械师米斯拉
铸物卿克撒
丝金大师莎希莉
马法瓦威领米斯拉
萼城亲王克撒
死华仪式师
忠诚保镖哈札
飞行先锋哈宾
军势散尽
萼城的凯拉皇后
沙林斯高大亚龙
玩具名匠达硌士
挖掘导师托卡西雅
蜷刃巨蛇
黏土斗士
Queen Kayla bin-Kroog
神器
适境机械兽
乙太流贮库
痴呆祭坛
阿士诺的祭坛
星幽羊角
重铸乌锋
白骨锯
光洁雄鹿
遭囚太阳
五彩宫灯
五彩星
云钥
阻御网
空无之门
彼方瓶
铸造厂监工
金箔莲花
鬼怪喷火炮
军团之盔
嚎叫的矿井
脓水涌泉
启迪塑像
象牙塔
贾伦的巨著
旅人风筝
恸哭石
泰坦尼亚法杖
入城钥匙
液金包覆
磁石魔像
晦涩巨著
催眠珠
研磨石轮
灵眼
米斯拉的饰品
琥珀玛珂
神秘熔炉
扑翼机
险恶贮窖
非瑞克西亚处理机
非瑞克西亚断念妖
白金天使
先驱魔像
纯净饰符
变态爬虫
水银护身符
封喉刺
龙形引擎瑞莫斯
符颂师长矛
废铁打捞械
泰坦尼亚法杖
塑型钢
自组工人
近貌铁砧
骁勇印记
导灵明灯
春叶鼓
支配法杖
裂地泰坦
疾行靴
驯良之剑
紫水晶刺
六节兽
松卷钟
凯拉的音乐盒
迷梦深井
机械神肖像
亚龙卷引擎
拼装好斗械
适境机械兽
熔炼缸
乙太流贮库
振翼机工坊
痴呆祭坛
奇异炼炉
阿士诺的祭坛
星幽羊角
重铸乌锋
白骨锯
光洁雄鹿
遭囚太阳
五彩宫灯
五彩星
云钥
阻御网
空无之门
彼方瓶
铸造厂监工
金箔莲花
鬼怪喷火炮
军团之盔
嚎叫的矿井
脓水涌泉
启迪塑像
象牙塔
贾伦的巨著
旅人风筝
恸哭石
入城钥匙
液金包覆
磁石魔像
晦涩巨著
催眠珠
研磨石轮
灵眼
米斯拉的饰品
琥珀玛珂
神秘熔炉
扑翼机
险恶贮窖
非瑞克西亚处理机
非瑞克西亚断念妖
白金天使
先驱魔像
纯净饰符
变态爬虫
水银护身符
封喉刺
龙形引擎瑞莫斯
符颂师长矛
废铁打捞械
塑型钢
自组工人
近貌铁砧
骁勇印记
导灵明灯
春叶鼓
支配法杖
裂地泰坦
疾行靴
驯良之剑
紫水晶刺
松卷钟
迷梦深井
亚龙卷引擎
夷城械
克撒战翼机解放者号
非瑞克西亚连境通道
静态棺材
魔石大脑
索蓝蜘蛛
地
克撒的作坊
克撒的作坊
战场融炉
矮丛林地
罗堰荒野
伏流
爆裂地带
筑防滩头
塔格辛石室
米斯拉的铸造厂
米斯拉的铸造厂
TRANSFORMERS
坚忍策士警车
战地医士救护车
聪晓学士天火
残酷虐徒闪电
力量渴求徒红蜘蛛
受雇狂徒切片
神准射士阿尔茜
战斗音士录音机
破坏暴徒狂飙
资深傲徒战火红
护人卫士金飞虫
狂妄暴君威震天
无畏勇士擎天柱
超音奸徒声波
睿智军士通天晓
坚忍策士警车
战地医士救护车
聪晓学士天火
残酷虐徒闪电
力量渴求徒红蜘蛛
受雇狂徒切片
战斗音士录音机
破坏暴徒狂飙
资深傲徒战火红
护人卫士金飞虫
狂妄暴君威震天
无畏勇士擎天柱
超音奸徒声波
睿智军士通天晓