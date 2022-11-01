来看看新公布的兄弟之战补充包添趣特殊牌和赠卡。如想了解常规牌，请访问兄弟之战牌图集合。在指挥官牌图集合，你还能看到兄弟之战指挥官套牌里的复古牌框牌。

兄弟之战11月18日上市，可通过本地游戏店、亚马逊网店，以及其他出售万智牌的渠道购买。

白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿

多色 | 神器 | 地 | TRANSFORMERS | 所有牌张

白

凯路忍信徒

凯路忍信徒

复仇王牌山威尔

新天地学者

救援寻回犬

壕沟备战

凯拉的指命

凯拉的重筑

蹊径会的罗兰

阿基夫之盾穆雷尔

围城老兵

灵魂分离

托卡西雅的款待

自动组装械

兵员配置械

钢铁炽天使

克撒的同兆

救援寻回犬

止戈为武

蓝

Surge Engine

肃穆幸存者达硌士

晶闪纵掠兽

进展行进

狂热地质家

历时旅人泰菲力

拉特南创院人札夫拿

魔法大师河鼓

河鼓的最终冥想

多重宇宙加身

天袭长官

克撒的指命

秘法代行械

浪涌引擎

时间锚

泰瑞西亚攻心械

狂热地质家

知识涌流

黑

泰瑞西亚崩灭

线缆医士

残骸搜猎人

骇人巨弩

肉身械师阿士诺

恶魔意图

宿命交接

约格莫夫判官基克斯

基克斯的指命

基克斯派控偶师

敌意谈判

苦痛阴影

痛苦窘境

非瑞克西亚噬生亚龙

锐鞭变械人

变械人冠冕

骇人巨弩

腐化

红

兄弟之战

沙地亚复仇者

沙地亚复仇者

高炉残虐者

野望回收师法逸德

神器师的巨龙

兄弟反目

化龙命运

若纳掘古师费顿

机械化战争

米斯拉的指命

越顶出击

喀尔山脊暴君

非瑞克西亚视像

掠束大队

神器师的巨龙

沙地亚跺崖兵

绿

根径涤净师

自然之力泰坦尼亚

根径涤净师

自然之力泰坦尼亚

召木机械兽

唤醒林木

淡出历史

动物群祭师

盖亚之眼关娜

初牙幼龙

泰坦尼亚的指命

经年贝西摩斯

根缆拼合械

拟猿械

召木机械兽

白木甲

多色

至尊掌院

至尊掌院

冷漠的阿士诺

显赫械师米斯拉

铸物卿克撒

丝金大师莎希莉

马法瓦威领米斯拉

萼城亲王克撒

死华仪式师

忠诚保镖哈札

飞行先锋哈宾

军势散尽

萼城的凯拉皇后

沙林斯高大亚龙

玩具名匠达硌士

挖掘导师托卡西雅

蜷刃巨蛇

黏土斗士

Queen Kayla bin-Kroog

神器

适境机械兽

乙太流贮库

痴呆祭坛

阿士诺的祭坛

星幽羊角

重铸乌锋

白骨锯

光洁雄鹿

遭囚太阳

五彩宫灯

五彩星

云钥

阻御网

空无之门

彼方瓶

铸造厂监工

金箔莲花

鬼怪喷火炮

军团之盔

嚎叫的矿井

脓水涌泉

启迪塑像

象牙塔

贾伦的巨著

旅人风筝

恸哭石

泰坦尼亚法杖

入城钥匙

液金包覆

磁石魔像

晦涩巨著

催眠珠

研磨石轮

灵眼

米斯拉的饰品

琥珀玛珂

神秘熔炉

扑翼机

险恶贮窖

非瑞克西亚处理机

非瑞克西亚断念妖

白金天使

先驱魔像

纯净饰符

变态爬虫

水银护身符

封喉刺

龙形引擎瑞莫斯

符颂师长矛

废铁打捞械

泰坦尼亚法杖

塑型钢

自组工人

近貌铁砧

骁勇印记

导灵明灯

春叶鼓

支配法杖

裂地泰坦

疾行靴

驯良之剑

紫水晶刺

六节兽

松卷钟

凯拉的音乐盒

迷梦深井

机械神肖像

亚龙卷引擎

拼装好斗械

适境机械兽

熔炼缸

乙太流贮库

振翼机工坊

痴呆祭坛

奇异炼炉

阿士诺的祭坛

星幽羊角

重铸乌锋

白骨锯

光洁雄鹿

遭囚太阳

五彩宫灯

五彩星

云钥

阻御网

空无之门

彼方瓶

铸造厂监工

金箔莲花

鬼怪喷火炮

军团之盔

嚎叫的矿井

脓水涌泉

启迪塑像

象牙塔

贾伦的巨著

旅人风筝

恸哭石

入城钥匙

液金包覆

磁石魔像

晦涩巨著

催眠珠

研磨石轮

灵眼

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琥珀玛珂

神秘熔炉

扑翼机

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非瑞克西亚处理机

非瑞克西亚断念妖

白金天使

先驱魔像

纯净饰符

变态爬虫

水银护身符

封喉刺

龙形引擎瑞莫斯

符颂师长矛

废铁打捞械

塑型钢

自组工人

近貌铁砧

骁勇印记

导灵明灯

春叶鼓

支配法杖

裂地泰坦

疾行靴

驯良之剑

紫水晶刺

松卷钟

迷梦深井

亚龙卷引擎

夷城械

克撒战翼机解放者号

非瑞克西亚连境通道

静态棺材

魔石大脑

索蓝蜘蛛

地

克撒的作坊

克撒的作坊

战场融炉

矮丛林地

罗堰荒野

伏流

爆裂地带

筑防滩头

塔格辛石室

米斯拉的铸造厂

米斯拉的铸造厂

TRANSFORMERS Turn Over 坚忍策士警车 Turn Over 战地医士救护车 Turn Over 聪晓学士天火 Turn Over 残酷虐徒闪电 Turn Over 力量渴求徒红蜘蛛 Turn Over 受雇狂徒切片 Turn Over 神准射士阿尔茜 Turn Over 战斗音士录音机 Turn Over 破坏暴徒狂飙 Turn Over 资深傲徒战火红 Turn Over 护人卫士金飞虫 Turn Over 狂妄暴君威震天 Turn Over 无畏勇士擎天柱 Turn Over 超音奸徒声波 Turn Over 睿智军士通天晓 Turn Over 坚忍策士警车 Turn Over 战地医士救护车 Turn Over 聪晓学士天火 Turn Over 残酷虐徒闪电 Turn Over 力量渴求徒红蜘蛛 Turn Over 受雇狂徒切片 Turn Over 战斗音士录音机 Turn Over 破坏暴徒狂飙 Turn Over 资深傲徒战火红 Turn Over 护人卫士金飞虫 Turn Over 狂妄暴君威震天 Turn Over 无畏勇士擎天柱 Turn Over 超音奸徒声波 Turn Over 睿智军士通天晓

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