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Theros Beyond Death Variants
这些是塞洛斯冥途求生卡牌的异画版本，以及赠卡与套牌产品。若想看看这些卡牌的普通版本，请到塞洛斯冥途求生牌图集.
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
破日死敌艾紫培
阳神祝佑的达克索斯
日冠赫利欧德
无畏英雄艾紫培
壮志幻灵
艾紫培的信徒
阳辉重装步兵
攫戾巨人
捷报使节
阳华统领
扰生幻灵
赫利欧德的干预
田园导师
天界崩毁
阿喀洛斯老兵塔若妮卡
丰穰蔻灵
蓝
海神爱护的卡莱斐
深洋塔萨
梦魇潜探客
碎灵史芬斯
裂渊巨蛇
安梭苛的抹消
天底巨海兽
变幻奇术师
塔萨的干预
塔萨的先知
疾风暴特律克斯
裂波鱼驹
渴求真知
黑
冥黯厄睿柏斯
死神擢拔的提玛瑞
窥心哈痞
仇世恶魔
冥界哨兵
乱调娥菲弥娅
饕餮灭迹
厄睿柏斯的干预
破坟拉弥亚
梦魇牧者
变节祝福
悲哀神行客
安福陵的暗贾
红
熔锻锤炼的阿那克斯
铜血普罗烽斯
亡啸谷战呼
维鲁斯山骇龙
阿戈纳司境蛮牛
灰烬凤凰
普罗烽斯的干预
风暴传令使
风暴之怒
地壳巨人
冥界裂隙
快意拼搏
绿
锐目倪勒娅
猎神召唤的瑞娜塔
铁鳞多头龙
撼树盖美拉
无尽缠丝阿拉斯塔
依吕夏林地树灵
狼身斗篷
奈西安野猪
倪勒娅的干预
天华先人
瑟特萨斗士
无尽缠丝阿拉斯塔
狼林庇护地
多色
梦魇缪司安梭苛
命运之手凯利斯
命运神克洛缇丝
灵帷雅睿欧斯
恐惧塑师安梭苛
安梭苛的先驱
未知诱惑
虚实先知阿提理斯
铜皮狮
奇械巧匠达拉科斯
曳梦史芬斯
秘态转生
不休欢舞伽利娅
历战无伤哈克托斯
冥餍泰坦克罗刹
雅睿欧斯猎犬库诺罗斯
脱缰的波禄卡诺斯
天怒泰坦乌洛
神器
尼兹莲花
蔽影矛
地
平原
海岛
沼泽
山脉
树林
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林
斯科福司迷宫
离弃殿堂
诡诈殿堂
启蒙殿堂
恶意殿堂
丰足殿堂