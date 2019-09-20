Throne of Eldraine Card Image Gallery
点击此处阅览艾卓王权补充包添趣特殊卡牌。
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PLANESWALKER DECK | BRAWL | 所有牌张
白
受誉竞争者
闪光宝物
赦免统领
雅登瓦神圣武士
雅登瓦策士
待售乳牛
甜美公主
英俊王子
忠诚焰圈
震撼寂静
仙灵慈母
幻翼灵狐
巩固补给
巨人杀手
玻璃棺
圆满结局
谐和统领
静音仙子
城砦骑士
坚毅女王琳登
孤寂独角兽
神秘引路灵
侧翼突破
珍奇狮鹫
保皇动员
披世巨人
正气
羊群牧人
闪光盔甲
银焰仪式
银焰扈从
狮爪艾林爵士
受困高塔
真爱之吻
高年骑士
有能骑士
青年骑士
蓝
赋生仙灵
厚颜借物灵
受魅安眠
长廊监卫
礼数未至
深湖潜妖艾莉
趁愿仙儿
莽撞仙灵
奇术巨著
变蛙咒
老年法师盖威克
催眠仙子
亲历故事
魔法明镜
浪潮斗篷
守秘人鱼
午夜怪钟
魔镜映物
雾滩河巨龟
月光拾荒客
神秘干扰
抉择
过负学徒
寒冰女王
携手奔逃
瀑布智者
小巧精致
钢目狮鹫
仙儿窃走
慧眼伊诺拉爵士
古籍奇兵
化作南瓜
难解视像
凡翠丝石像鬼
凡翠丝神圣武士
念愿人鱼
巫惑井
黑
洛司温首领阿娅拉
纳饼入炉
荒野巫婆
争锋巾帼
乌枪团典范
腐沼淘气灵
鼎镬佣兽
永恒鼎镬
鼎镬赋礼
响桥巨魔
轰然殒命
集眼仙灵
葬仪庆典
预兆果实
青春永驻
朽沼骑士
巨人烤叉
荆棘鞭击
洛司温神圣武士
遗世军团
恶毒贵族
窃取记忆
夺魂骑兵
守誓骑士
午夜骑士团
鼠群魔笛手
恶戏之王兰卡
暗夜死神
裂魂术
乌鸦复仇
痴迷剑师
幽灵尖啸
冷酷孔纳德爵士
惑诱巫婆
邪恶守护者
愿爪饰符
巫婆复仇
红
鲁莽闯入
血迷狼獾
狂风掀屋
碎骨巨人
火岩抛石机
烬炼场训练师
索求初婴
水晶舞鞋
鞍烬锋
鞍博雷神圣武士
鞍博雷破盾手
幻野血性
热忱冠军
创新烈焰
投掷
伊雷岩壮举
伊雷岩烈焰术士
骑马突刺
养鼠狂鬼
溪谷商人
食人魔游侠
守成巨龙
愤怒红帽客
红帽客搏战
红帽客突击队
岩圈骑士
劫富侠客
焦热龙炎
炙火齐射
七个矮人
莽顶食人魔
戕命火焰
碎裂斩
勇威凯拉爵士
快意拼搏
赤岭邑主托班
鼬背红帽客
绿
豆茎巨人
好奇双童
边墙镇旅店主
暴食巨魔侯
猎取雉鸡
凶猛猎巫狼
金发入侵者
盖伦碧雕匠
盖伦碧神圣武士
盖伦碧扈从
伟大机遇
金鹅
巨石圆阵
无餍食欲
寓言守护兽
肯理斯化身
热恋野兽
马利夫骑兵
橡树宫仇敌
王脉永传
很久以前
膂力过人
寻水兽
召兽使复归
回返自然
玫茨侍僧
玫茨长戟
菇顶蜘蛛
阵锤芳纶爵士
豆茎高耸
碎屑路径
图音谷树妖
恶狼
幻境保卫者
幻野林侦猎手
野狼行猎
盖伦碧王约沃
多色
全宅起舞
末日前兆
拖入湖底
逃往幻野
仙林境接骨木
遭诅猎人贾路
慷慨的咕加力
奇诡搭配
励志老兵
密尔湖巨蛇
马利夫碧仙
窃冠瓯柯
狂徒嬉戏
皇族双子
机敏猎人
逐宝仙灵
钢爪长枪
雷拳圣战军
离群良驹
冬霜沼指挥官
奥术师的猫头鹰
贪婪索求
不亡骑士
猎首精英
雅鞍骑士
栖湖翔龙
橡树宫巡林客
破壁巨人
坚毅骑兵
雷动巨嘴龟
神器
发条仆从
城门吊桥
魔法马车
姜饼怪人
金蛋
圆阵漫游者
纹章旗帜
好奇木偶
骑刺假人
洛司温石像鬼
幸运苜蓿
峰顶先知
逡巡城砦
沸腾鼎镬
跛行铠甲
路标稻草人
术士扫帚
巫视望远镜
纺车
石卷巨蛇
武器架
巫婆炉灶
地
雅登瓦堡
鞍博雷堡
盖伦碧堡
洛司温堡
凡翠丝堡
矮人矿脉
神奇小径
姜饼木房
田园农庄
神秘圣地
竞技赛场
巫婆小屋
平原
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林
树林
PLANESWALKER DECK
星火勇花萝婉
卫戍狮鹫
萝婉的武卫
萝婉的坚兵
风蚀峭壁
幻法仙灵瓯柯
瓯柯的同伙
棘堡奥夫
瓯柯式恭迎
棘林瀑布
BRAWL
Mace of the Valiant
Silverwing Squadron
Faerie Formation
Shimmer Dragon
Workshop Elders
Chittering Witch
Taste of Death
Embereth Skyblazer
Steelbane Hydra
Thorn Mammoth
Alela, Artful Provocateur
Banish into Fable
Chulane, Teller of Tales
Gluttonous Troll
Knights' Charge
Korvold, Fae-Cursed King
Syr Gwyn, Hero of Ashvale
Arcane Signet
Tome of Legends
Command Tower
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