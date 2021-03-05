时间漩涡重制版
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
安罗斥候
安罗追寻者
救助天使
天使恩典
艾文核灵师
艾文时缝看守
宾纳里亚骑兵
宾纳里亚指挥官
六战群之刃
寂静束缚
钙身驮登
城堡猎鸟
天界十字军
寇利斯之子
天威勇将寇维克斯
暮骑兵游隼
遍历劫难论者
筑起工事
狮鹫引领
象牙巨人
审判恶徒
苏西骑士
圣玄云骑士
迷失灵气法师
淋巴裂片妖
魔力什一税
寇朗多的曼格拉
瞬时闪动
真菌学者
寇族前导兵
苍白菌衣
斑岩筛检
糊药裂片妖
涨肺裂片妖
拒斥恶行
恢复均势
终归浮尘
时缝痕骑士
砂盐暴
盐原隐士
撒拉复仇者
卓耶卡阴魂
侧击裂片妖
肌腱裂片妖
石蔽翼
暴锋骑兵
烈日矛
时间孤立
看守裂片妖
白鬃狮
蓝
亘古纪年者
先人的预视
茫然不已
受缚生魂
盐湖元素
细心考虑
布云仙灵
珊瑚诈术师
钩爪易质师
墓穴环节兽
拖延
吮咒蛾螺
梦境潜影
梦景技艺家
达奥黜人漂泊者
遍历蜉蝣
飘摇异变
深测预言师
预知
薄纱幻象
寇族黜人渗透者
裘达的复仇者
逻辑打结
寇族黜人掠夺者
将来贤者
神秘教谕
逸散条约
海盗护符
猿化术
未塑型电浆
实界销蚀
时缝翔云影
激流小偷
振肌秘耳
塑形寄生怪
滑流巨蛇
突然跳回
魔力爆发
钉尾幼龙兽
暴风云巨灵
赛费尔法师泰菲力
再次考虑
曲时师
陶拉里亚哨兵
匿踪奇影
塑形学者凡瑟
维苏瓦变形兽
步入万古
鞭脊龙兽
扫拂
黑
行刺
巨兽猎人
枯萎祷士
肥胖死尸
达奥黜人割喉客
破灭
黯境枯萎
致命幼虫
死孢散绿菌
深窟小恶魔
颤栗再现
亡命沙丘骑兵
奴役
根除
无面吞噬兽
无力感
隐遁蛇发妖
墓地翻拣怪
滑溜脓水
寇族挽歌
走骨行尸
食尸鬼大群
灵杀
仆役低语
受诅咒的米丽
淤泥浊兽
阴间叛徒
龙葵杀手
痨病
暗渊门卫
仓卒掩埋
丧神片段
瑞斯布陷人
脊柱神医
血饮非
辛格氏吸血妖
掠行巨兽
屠杀条约
小片毒疹
窒息煤烟
街道鬼魂
城塞老鼠
骤死
瞬息腐坏
腐化卷须
潜墓魔
维克黜人入侵者
乌尔博格吸魂法师
异西里狱卒
红
怒火天使爱若玛
长年怀恨
弧锋光
玄武岩石像鬼
冲击裂片妖
错骨裂片妖
暴起 // 炸裂
蛮力
隆响煤妖
煤司炉
暴燃
去死 // 走开
净空繁殖地
焰喉卡甫
怒火裂片妖
迦沙突击队
霰散弹
高大乳齿巨象
蔑笑火灵
愤怒迷雾
乌寇的悍魔
返乡裂片妖
特务巫师雅亚巴拉德
凯尔顿长戟兵
闪电斧
红月贤者
莫葛战场元帅
针峰蜘蛛
半兽人炮轰
泰坦条约
放荡烈焰术士
鲁莽亚龙
重诵
闪电谜题
时缝之雷
时缝元素
艰险 // 坠落
蓑草裂片妖
西瓦陨石击
西瓦砂法师
猿猴精怪向导
司克祭师
刺鞭战士
风暴灵
瞬息电震
硫磺元素
皮厚鬼怪
双头裂片妖
宿命之轮
绿
西坦努阅树师
碻林巴洛西
暮秋
演化护符
真菌裂片妖
盖亚赞美诗
灿衣裂片妖
巨型尘蜂
寻碧者
和谐
哈特森说书人
多重创生
骄暴龙
卡甫大君
敏锐直觉
克洛萨之攫
气蕴四体
罗堰明师
古克洛萨之力
瀚力裂片妖
泥沼蟒蛇
莫甘达岩画
螳人祭师
潘得庇护地长老
罔两蜘蛛
幽魅亚龙
原初力法师
反射裂片妖
斯特巡林者
原基缄印
为来日探寻
丝疣裂片妖
孢舞散绿菌
孢身洛司先人
人多力量大
召唤师条约
塔莫耶夫
萌生散绿菌
蜗居散绿菌
海温森的瑟隆
瑟隆门隐者
荆林箭手
狩猎的激昂感
重跺领土
乌克塔比龙兽
乌托菌
乌托之誓
猛毒裂片妖
亚维马雅树灵
多色
炮烙裂片妖
黯心裂片妖
休眠裂片妖
巫妖领主卓尔努
焰迹裂片妖
彩华祈愿
泛音裂片妖
奥术大师伊斯
基图的尤依拉
杀生者凯雷威克
溃疽裂片妖
凯尔顿传人拉妲
莎妃艾力克斯朵特
裂片妖军团
神器
爱若玛纪念碑
五彩星
发条多头龙
云钥
联盟遗宝
力量护手
母巢石
尤依拉的计时虫
盛开莲花
天堂羽饰
虹彩透镜
裂片塑匠
填充娃娃
地
石灰盐池
惧舰礁岩
树灵乔木
卓耶卡石板迹
真菌地带
宝石洞穴
喀尔寨
渣滓熔堆
盐壳草原
暴群墓场
地塑旷野
陶拉里亚西境
约格莫夫之墓乌尔博格
克撒的工厂
维苏瓦