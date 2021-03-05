News / 牌图集合
Time Spiral Remastered Promo and Bonus Sheet
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
阿耶尼的群伴
驱逐明光
围护僧侣
空灵铠
明灭翔灵
无形美善
徘徊灵魂
镜身灵
宫殿狱卒
流放之径
复归天使
虚位印记
封口
资深建筑师斯勒姆
石角显贵
瑟班巡检官
蓝
监察长巴罗
倨傲击
迷途的夫毕佐
实验室狂人
珍珠三叉戟大师
漂念精
秘法交汇
深夜忍者
矛盾结果
沉思
奉还
撤回
空召师陶岚
宝船巡游
琐物法师
真名宿敌
黑
肢解
安福陵的暗贾
谷尔玛钓客
索命恶魔
虚空地脉
莉莲娜得胜
解读骨卦
无情鼠群
血色羁绊
尖吼怪
臭草小恶魔
金牙塔西格
攫取思绪
邪术吸血鬼
索蓝医师约格莫夫
筑拉波割喉客
红
蔑死者阿列莎
众神之怒
骚乱欢魔
震惧军奥术师
始啸埃泰力
精巧火术
蹊径会的费顿
鬼怪技师
裂镜奇奇几奇
熔岩击
融铁雨
寺院迅矛僧
过往成焰
铁木尔战怒
蛮野冲击
年轻烈焰术士
狂热民兵
绿
唤醒古物
兽群语者
体内野兽
巨身咒
克罗芬斯的骏马
妖精秘教徒
不朽见证人
飞跃进化
远眺
还诸自然
太古泰坦
复碧智者
森林占卜
犄牙兽
危急时刻
多色
突发衰败
智龙阿卡迪
血辫妖精
碎云裂片妖
吞噬畸变体
多温的否决
壮绝实验
复耀飞羽
地牢典狱长格伦佐
圣物骑士
俄佐立变节者拉温妮
羞愧
珍奇拼合怪
夸萨群法师
拉铎司护符
秘密计划
寄舱客黏足
铁木尔霸权
潮窟渡船夫
掠食飞鳐
神器
虚空圣杯
传染扣
颅骨护甲
水晶碎片
汩汩圣杯
晶石档案
空壳石椁
夷平者
多相钥匙
万和琴
黯色幻影
巫视望远镜
得胜者战旗
盛开莲花
地
远古狮穴
欧拉兹卡拱门
枯萎林地
泊卒卡腐沼
战场遗迹
神秘圣地
拉慕拿遗迹
荒野