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Warhammer 40,000指挥官套牌10月7日上市，可在你的当地游戏店购买，在亚马逊进行线上购买，还可以在其他售卖万智牌的地方购买。

白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿

多色 | 神器 | 地 | 所有牌张

白

他们无所畏惧

活圣人塞莱斯汀

人类卫士

为了帝皇！

灰骑士楷模

星际战士破坏者

星际战士侦察兵

雷狼骑兵

凯旋之圣凯瑟琳

极限战士荣誉卫队

战旗执行官

风天使

堡垒铁卫

携手合力

整装上阵

诱捕计略

以弱制强

报应时刻

舰队启航

军事壮举

化剑为犁

蓝

基因窃取者基卫

基因窃取者族长

奸奇先锋

万变魔君

斯卡里安渗透者

寂静修女

先锋压制者

装配

乙太化

脑力激荡

侦察任务

黑

沉默之王萨雷赫

风暴领主伊摩特克

旅行者安拉克

深孽苦修者

生物质转化

枯萎手雷

时间巫师

墓穴技师

剥皮者

大不净者

巫印毁灭者

光耀者斯泽拉斯

洛克哈斯特重装毁灭者

巫妖卫士

阿巴顿的敕令

恶魔原体莫塔里安

太空死灵死印战士

太空死灵霸主

纳垢征召

纳垢之腐

古墓苏生

瘟疫蜂兵

能量巫师

瘟疫行尸

原铸歼灭者

精神巫师

皇家主管

圣血祭司

索泰克不朽者

拥夜者碎片

虚空龙碎片

斯科尔比克毁灭者

斯科尔比克领主

雀跃乐手

纳垢书记官

机械巫师

死为其名

数如繁军

古墓之刃

无限者特拉金

三圣禁卫

三圣追猎者

剧毒爬行者

天堂之战

风暴领主伊摩特克

沉默之王萨雷赫

不息信标

枯胆恶疾

黑暗祭礼

黑暗

苦痛的宣判

染污

颤栗再现

直刺咽喉

行尸走肉

残肢毁伤

红

混血信徒

野心勇士

恐虐碎血者

嗜血魔

混沌终结者领主

黑暗使徒

离子炮兽

色孽先锋

守密者

背叛者卡恩

肆虐者骑士

焚灭银河

噪音战士

红色恐怖

尖啸杀手

色孽探索者

渎神行径

混沌歪曲

过往成焰

令其回响

流星暴

暴战翻腾

绿

畸变体

生物噬变师

坚骨利刃

族群之主

传教员

巨噬兽

恶像怪生物泰坦

刀虫大群

刀斧虫

指挥员

老独眼

纯血基因窃取者

孢囊要塞

枪虫大群

母虫

毒鞭兽

泰伦虫族入侵

暴君护卫

丰衣足食

栽培

亡者存形

探索大地

远眺

坚固鳞甲

整地

振奋呼号

新天地

过度生长

徒长

多色

掠夺者阿巴顿

审判官格雷法克斯

虫群领主

黑暗之主比拉克尔

占星师露西娅·凯恩

玛尔涅斯·寇卡尔

突袭仲裁者

阿塔兰豺狼摩托手

贝利萨留斯·考尔

帝国诞生

血祭血神！

卡利都司刺客

混沌亵渎者

混沌异变

塞弗丽娜·雷恩政委

连队指挥官

智控数据技师

恐惧武器死亡跃袭者

抗御巫法

德拉克尼恩

智库编修长

奸奇至尊火妖

灭绝令

第一次泰伦战争

血肉苦弱

石像鬼群

三枪侠吉尔森·史塔恩

地狱兽

荷鲁斯之乱

审判官艾森霍恩

杀！残！烧！

迷失和被诅咒者

不朽者卢修斯

红魔马格努斯

马兰脑虫

沙蟒

异变漩涡兽

妮娅·萨伊·穆拉德

粉色惧妖

原铸教士

蛇虫

毁灭大能

亚空间阴影

医疗修女

赎罪修女

掘蟒王虫

泰伦虫族飞龙兽

泰伦王虫

萨满飞盘

毒烟虫

有翼虫巢暴君

脑虫

掠夺者阿巴顿

黑暗之主比拉克尔

审判官格雷法克斯

占星师露西娅·凯恩

玛尔涅斯·寇卡尔

虫群领主

沥青冲击

培育猎者

否认现实

舰身冲撞

羞愧

彻底终结

神器

墓穴圣甲虫群

墓穴蜘蛛

墓穴陵哨卫

墓穴幽魂

支配聚合

神秘奴工

幽灵方舟

黄金王座

格利亚卡车

审判庭玫瑰结

圣堂骑士

太空死灵巨石堡垒

暗夜之镰

掠夺者级泰坦

救赎者无畏机甲

复生之球

永恒荣耀权杖

雷鹰炮艇

秘法印记

秘法印记

秘法印记

突击装

遭囚太阳

五彩宫灯

指挥官法球

指挥官法球

指挥官法球

颅骨护甲

无垠图集

汩汩圣杯

金箔莲花

晶石档案

传令号角

先祖绘像

记忆面具

心灵石

心灵石

神秘熔炉

塑型钢

备忘夹

阳光戒

阳光戒

阳光戒

阳光戒

创新饰符

控驭饰符

控驭饰符

阶层饰符

不羁饰符

精进饰符

思想容器

不稳定石碑

旅人饰品

旅人饰品

受损的魔力石

地

古墓堡垒

玄秘圣所

灰烬瘠地

贫瘠湿地

诱魅洞窟

阻滞河口

烬火林地

指挥塔

指挥塔

指挥塔

崩毁古陵寝

黑水陵墓

荣光神荒漠

阴沉死水

成形野地

异国果园

恶兆遗迹

遗世山洞

边疆营地

狩猎小径

勇行纪念碑

渣滓熔堆

繁茂地境

清辉宫殿

祖灵径道

污泥沼

港镇

沃原溪流

圣物塔

崎岖高地

侵蚀荒漠

天云旷野

沉落幽谷

急流山崖

离弃殿堂

顿悟殿堂

神秘殿堂

伪神殿堂

地塑旷野

棘林瀑布

静谧海湾

无主领地

细语黯窖

平原

海岛

海岛

海岛

沼泽

沼泽

沼泽

沼泽

沼泽

山脉

山脉

树林

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