赞迪卡再起
白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿
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白
联手突袭
命运天使
天使心护僧
伊美黎统领
艾欧娜大祭司
照护治疗师
峡谷跳鼠
崖屋贷剑客
不屈齐心
消除魔障
伊美黎队长
探险队治疗师
预视专家
无惧雏鹫
晶角兽生息所
佚界旅途
卡彼拉前导兵
航筝僧侣
寇族大剑师
寇族主祭
军团天使
辉侯求索客
马钦迪牛
空境巨锤
高地山猫
娜希丽的束缚
结对策士
熟练战法
点穴手
觅食晶角兽
坚毅一击
海户掌旗
英雄牧者
空境亡灵
小队指挥官
击灭恶物
塔晋猎鸟
齐心榜样塔兹莉
蓝
对抗认知
水泡圈套
飞瀑预言师
岛身怒怪凯立茨
冰寒陷阱
寒渊僧侣
协力防御
混乱谜团
珊瑚盔年代史家
狡黠热泉法师
深思熟虑
探险队占卜师
实地勘验
冰冻攫
预言铭文
没入狂搅
镜像法师杰斯
生体风暴
息法师的支配
致狂杂音
风幻大师
驯隼人鱼
劫风人鱼
失效
矫捷探陷人
醒转浪涛
龙兽宿巢
遗迹蟹
海户唤雷师
海床伏击客
坚壳护盾
空境劫夺
空境乌贼
稳步渗透客
塔晋狂搅法师
跃空窃贼
御风法师
筑拉波斗客
黑
取物专家
鲜血招诱
鲜血代价
血侯饥渴
诱人珍品
联手夺命
恶魔信徒
最终血侯哲娜
哲娜的断音客
恐怖亚龙
探险队潜匿客
喂饱虫群
骇怖猎暗蝠
古坠兹淤沼霸
赫嘎缠蟒
望族吸血鬼
毁灭铭文
砾岩塑芜土
马拉奇血僧
劫掠芜土僧
刻灵刀
汲取心灵
夜盗清理客
尼麻纳掠袭客
尼麻纳舞空客
佚界躯壳僧
佚界血欲
虫群后裔
空境祸害
黯影刺棘客
黯影裁定
空境阴魂
空境影猫
粉碎灵魂
暗中一击
葬望魔塔博锐
墓地逼令
消亡弱者
红
阿库姆地狱犬
热诚电流术士
烬火断层
涤地野火
探险队斗士
炎刃冲锋鬼
生裂法师
哥马法达先锋
葛塔捕虫士
葛塔夜奔客
无度狂怒
卡加凶汉
地脉暴君
岩浆联能师
热熔冲击波
阿库姆之怒穆朗格
娜希丽的砾岩塑
熔屑地狱兽
遗宝抢匪
崩岩术士
狂搅爆发
狂搅漩涡
拼装式战刃
炙焰骑兵
碎颅冲锋者
碎颅牛头怪
火热齐击
空境地蜈蚣
偷袭向导
喷火勒嘎
同调咒艺
晃摇峰伏击兵
雷霆拒斥
雷霆火花法师
折磨幽声
图图乱石堡
瓦拉库探险
难驭开路兽
绿
团聚启程
远古育碧灵
荒野之魂艾莎娅
翅翼断裂
林冠巴洛西
岩甲巴洛西
不屈求生家
群落糙节兽
丰足铭文
虹彩角虫
玖瑞加幻视师
卡赞度琼浆虫
卡赞度跺地兽
莲花眼镜蛇
姆拉撒之力
姆拉撒蛮汉
姆拉撒播芽灵
妮莎的赞迪肯
欧兰黎流浆
狂疾啃咬
荒野复碧
狂搅滋芽
勇攀高峰
硬盔虫聚群
空境十字镐
春纺僧侣
团结之力
跛行菌兽
特裘如枯刃客
特裘如典范
特裘如布陷手
寻衅乔木法师
据地镰刃猫
旋林苦修士
广林翻腾
资深冒险者
藤蔓壁虎
多色
无惧旅人娅奇丽
灌木火元素
命绊僧侣
空境噬怪血盆口
卡加战领
狂搅逐客卡札
海户之盾琳法拉
息法师佣兽
苔坑骷髅妖
姆拉撒嚼根兽
先民后裔娜希丽
郁影林枝妮莎
生机核欧那斯
空境法皇奥拉
塑世灵菲拉斯
劫夺客战锤
翱翔窃念贼
冒险收获
乌玛拉秘教徒
断流怪威拉佐
执拗雄野牙刹
夺命盗札葛斯
诈术师泽雷尚
神器
崖屋航筝
遭弃纪念碑
砾岩塑引擎
繁众组构体
遗宝护身符
遗宝战斧
遗宝魔像
遗宝秘瓶
海户巨像
空境遗宝
空境哨卫
备用物资
石工驮兽
万用刀具
地
探险本营
匍行瘠地
马钦迪王座
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林
模式双面牌
伊美黎召令
卡彼拉猎捕
马钦迪狂奔
昂度倒转
塞基黎庇护
空境僧侣
贝因雾帐
璃池拟态妖
爪尔干扰
重建海户
希隆迪视像
乌玛拉法师
艾格丁觉醒
黑郁湖浪客
赫嘎撕咬
马拉奇再生
皮拉卡猎捕
座孚汲取
阿库姆战士
克卒怒火
碎颅落岩
谵曲变节
尖岩原险境
瓦拉库醒转
巴勒格复苏
卡赞度长毛象
坎尼伏击
杂生花晶石
旋林共生
广林护体
枝阁通路
明攀通路
净水通路
岩冠通路
针缘通路
河流通路