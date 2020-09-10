 

| | | | 绿
多色 | 神器 | | 模式双面牌 | 所有牌张

联手突袭
联手突袭

命运天使
命运天使

天使心护僧
天使心护僧

伊美黎统领
伊美黎统领

艾欧娜大祭司
艾欧娜大祭司

照护治疗师
照护治疗师

峡谷跳鼠
峡谷跳鼠

崖屋贷剑客
崖屋贷剑客

不屈齐心
不屈齐心

消除魔障
消除魔障

伊美黎队长
伊美黎队长

探险队治疗师
探险队治疗师

预视专家
预视专家

无惧雏鹫
无惧雏鹫

晶角兽生息所
晶角兽生息所

佚界旅途
佚界旅途

卡彼拉前导兵
卡彼拉前导兵

航筝僧侣
航筝僧侣

寇族大剑师
寇族大剑师

寇族主祭
寇族主祭

军团天使
军团天使

辉侯求索客
辉侯求索客

马钦迪牛
马钦迪牛

空境巨锤
空境巨锤

高地山猫
高地山猫

娜希丽的束缚
娜希丽的束缚

结对策士
结对策士

熟练战法
熟练战法

点穴手
点穴手

觅食晶角兽
觅食晶角兽

坚毅一击
坚毅一击

海户掌旗
海户掌旗

英雄牧者
英雄牧者

空境亡灵
空境亡灵

小队指挥官
小队指挥官

击灭恶物
击灭恶物

塔晋猎鸟
塔晋猎鸟

齐心榜样塔兹莉
齐心榜样塔兹莉

对抗认知
对抗认知

水泡圈套
水泡圈套

飞瀑预言师
飞瀑预言师

岛身怒怪凯立茨
岛身怒怪凯立茨

冰寒陷阱
冰寒陷阱

寒渊僧侣
寒渊僧侣

协力防御
协力防御

混乱谜团
混乱谜团

珊瑚盔年代史家
珊瑚盔年代史家

狡黠热泉法师
狡黠热泉法师

深思熟虑
深思熟虑

探险队占卜师
探险队占卜师

实地勘验
实地勘验

冰冻攫
冰冻攫

预言铭文
预言铭文

没入狂搅
没入狂搅

镜像法师杰斯
镜像法师杰斯

生体风暴
生体风暴

息法师的支配
息法师的支配

致狂杂音
致狂杂音

风幻大师
风幻大师

驯隼人鱼
驯隼人鱼

劫风人鱼
劫风人鱼

失效
失效

矫捷探陷人
矫捷探陷人

醒转浪涛
醒转浪涛

龙兽宿巢
龙兽宿巢

遗迹蟹
遗迹蟹

海户唤雷师
海户唤雷师

海床伏击客
海床伏击客

坚壳护盾
坚壳护盾

空境劫夺
空境劫夺

空境乌贼
空境乌贼

稳步渗透客
稳步渗透客

塔晋狂搅法师
塔晋狂搅法师

跃空窃贼
跃空窃贼

御风法师
御风法师

筑拉波斗客
筑拉波斗客

取物专家
取物专家

鲜血招诱
鲜血招诱

鲜血代价
鲜血代价

血侯饥渴
血侯饥渴

诱人珍品
诱人珍品

联手夺命
联手夺命

恶魔信徒
恶魔信徒

最终血侯哲娜
最终血侯哲娜

哲娜的断音客
哲娜的断音客

恐怖亚龙
恐怖亚龙

探险队潜匿客
探险队潜匿客

喂饱虫群
喂饱虫群

骇怖猎暗蝠
骇怖猎暗蝠

古坠兹淤沼霸
古坠兹淤沼霸

赫嘎缠蟒
赫嘎缠蟒

望族吸血鬼
望族吸血鬼

毁灭铭文
毁灭铭文

砾岩塑芜土
砾岩塑芜土

马拉奇血僧
马拉奇血僧

劫掠芜土僧
劫掠芜土僧

刻灵刀
刻灵刀

汲取心灵
汲取心灵

夜盗清理客
夜盗清理客

尼麻纳掠袭客
尼麻纳掠袭客

尼麻纳舞空客
尼麻纳舞空客

佚界躯壳僧
佚界躯壳僧

佚界血欲
佚界血欲

虫群后裔
虫群后裔

空境祸害
空境祸害

黯影刺棘客
黯影刺棘客

黯影裁定
黯影裁定

空境阴魂
空境阴魂

空境影猫
空境影猫

粉碎灵魂
粉碎灵魂

暗中一击
暗中一击

葬望魔塔博锐
葬望魔塔博锐

墓地逼令
墓地逼令

消亡弱者
消亡弱者

阿库姆地狱犬
阿库姆地狱犬

热诚电流术士
热诚电流术士

烬火断层
烬火断层

涤地野火
涤地野火

探险队斗士
探险队斗士

炎刃冲锋鬼
炎刃冲锋鬼

生裂法师
生裂法师

哥马法达先锋
哥马法达先锋

葛塔捕虫士
葛塔捕虫士

葛塔夜奔客
葛塔夜奔客

无度狂怒
无度狂怒

卡加凶汉
卡加凶汉

地脉暴君
地脉暴君

岩浆联能师
岩浆联能师

热熔冲击波
热熔冲击波

阿库姆之怒穆朗格
阿库姆之怒穆朗格

娜希丽的砾岩塑
娜希丽的砾岩塑

熔屑地狱兽
熔屑地狱兽

遗宝抢匪
遗宝抢匪

崩岩术士
崩岩术士

狂搅爆发
狂搅爆发

狂搅漩涡
狂搅漩涡

拼装式战刃
拼装式战刃

炙焰骑兵
炙焰骑兵

碎颅冲锋者
碎颅冲锋者

碎颅牛头怪
碎颅牛头怪

火热齐击
火热齐击

空境地蜈蚣
空境地蜈蚣

偷袭向导
偷袭向导

喷火勒嘎
喷火勒嘎

同调咒艺
同调咒艺

晃摇峰伏击兵
晃摇峰伏击兵

雷霆拒斥
雷霆拒斥

雷霆火花法师
雷霆火花法师

折磨幽声
折磨幽声

图图乱石堡
图图乱石堡

瓦拉库探险
瓦拉库探险

难驭开路兽
难驭开路兽

绿

团聚启程
团聚启程

远古育碧灵
远古育碧灵

荒野之魂艾莎娅
荒野之魂艾莎娅

翅翼断裂
翅翼断裂

林冠巴洛西
林冠巴洛西

岩甲巴洛西
岩甲巴洛西

不屈求生家
不屈求生家

群落糙节兽
群落糙节兽

丰足铭文
丰足铭文

虹彩角虫
虹彩角虫

玖瑞加幻视师
玖瑞加幻视师

卡赞度琼浆虫
卡赞度琼浆虫

卡赞度跺地兽
卡赞度跺地兽

莲花眼镜蛇
莲花眼镜蛇

姆拉撒之力
姆拉撒之力

姆拉撒蛮汉
姆拉撒蛮汉

姆拉撒播芽灵
姆拉撒播芽灵

妮莎的赞迪肯
妮莎的赞迪肯

欧兰黎流浆
欧兰黎流浆

狂疾啃咬
狂疾啃咬

荒野复碧
荒野复碧

狂搅滋芽
狂搅滋芽

勇攀高峰
勇攀高峰

硬盔虫聚群
硬盔虫聚群

空境十字镐
空境十字镐

春纺僧侣
春纺僧侣

团结之力
团结之力

跛行菌兽
跛行菌兽

特裘如枯刃客
特裘如枯刃客

特裘如典范
特裘如典范

特裘如布陷手
特裘如布陷手

寻衅乔木法师
寻衅乔木法师

据地镰刃猫
据地镰刃猫

旋林苦修士
旋林苦修士

广林翻腾
广林翻腾

资深冒险者
资深冒险者

藤蔓壁虎
藤蔓壁虎

多色

无惧旅人娅奇丽
无惧旅人娅奇丽

灌木火元素
灌木火元素

命绊僧侣
命绊僧侣

空境噬怪血盆口
空境噬怪血盆口

卡加战领
卡加战领

狂搅逐客卡札
狂搅逐客卡札

海户之盾琳法拉
海户之盾琳法拉

息法师佣兽
息法师佣兽

苔坑骷髅妖
苔坑骷髅妖

姆拉撒嚼根兽
姆拉撒嚼根兽

先民后裔娜希丽
先民后裔娜希丽

郁影林枝妮莎
郁影林枝妮莎

生机核欧那斯
生机核欧那斯

空境法皇奥拉
空境法皇奥拉

塑世灵菲拉斯
塑世灵菲拉斯

劫夺客战锤
劫夺客战锤

翱翔窃念贼
翱翔窃念贼

冒险收获
冒险收获

乌玛拉秘教徒
乌玛拉秘教徒

断流怪威拉佐
断流怪威拉佐

执拗雄野牙刹
执拗雄野牙刹

夺命盗札葛斯
夺命盗札葛斯

诈术师泽雷尚
诈术师泽雷尚

神器

崖屋航筝
崖屋航筝

遭弃纪念碑
遭弃纪念碑

砾岩塑引擎
砾岩塑引擎

繁众组构体
繁众组构体

遗宝护身符
遗宝护身符

遗宝战斧
遗宝战斧

遗宝魔像
遗宝魔像

遗宝秘瓶
遗宝秘瓶

海户巨像
海户巨像

空境遗宝
空境遗宝

空境哨卫
空境哨卫

备用物资
备用物资

石工驮兽
石工驮兽

万用刀具
万用刀具

探险本营
探险本营

匍行瘠地
匍行瘠地

马钦迪王座
马钦迪王座

平原
平原

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

海岛
海岛

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

山脉
山脉

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

树林
树林

模式双面牌

伊美黎召令
破碎空境伊美黎

伊美黎召令

卡彼拉猎捕
卡彼拉高原

卡彼拉猎捕

马钦迪狂奔
马钦迪高地

马钦迪狂奔

昂度倒转
昂度空迹

昂度倒转

塞基黎庇护
塞基黎冰川

塞基黎庇护

空境僧侣
空境大殿

空境僧侣

贝因雾帐
贝因海岸

贝因雾帐

璃池拟态妖
璃池湖岸

璃池拟态妖

爪尔干扰
爪尔遗迹

爪尔干扰

重建海户
新生海户

重建海户

希隆迪视像
希隆迪岛屿

希隆迪视像

乌玛拉法师
乌玛拉天瀑

乌玛拉法师

艾格丁觉醒
地底墓穴艾格丁

艾格丁觉醒

黑郁湖浪客
黑郁湖腐沼

黑郁湖浪客

赫嘎撕咬
赫嘎巢坑

赫嘎撕咬

马拉奇再生
马拉奇泥沼

马拉奇再生

皮拉卡猎捕
皮拉卡洞窟

皮拉卡猎捕

座孚汲取
座孚血沼

座孚汲取

阿库姆战士
阿库姆尖峰

阿库姆战士

克卒怒火
克卒山崖

克卒怒火

碎颅落岩
锤岩隘口碎颅

碎颅落岩

谵曲变节
谵曲遗迹

谵曲变节

尖岩原险境
尖岩原洞窟

尖岩原险境

瓦拉库醒转
瓦拉库锻石场

瓦拉库醒转

巴勒格复苏
巴勒格圣所

巴勒格复苏

卡赞度长毛象
卡赞度山谷

卡赞度长毛象

坎尼伏击
坎尼领地

坎尼伏击

杂生花晶石
缠结林谷

杂生花晶石

旋林共生
曲木旋林

旋林共生

广林护体
广林灌丛

广林护体

枝阁通路
石阁通路

枝阁通路

明攀通路
暗攀通路

明攀通路

净水通路
浊水通路

净水通路

岩冠通路
丛冠通路

岩冠通路

针缘通路
柱缘通路

针缘通路

河流通路
熔流通路

河流通路

 

| | | | 绿
多色 | 神器 | | 模式双面牌 | 所有牌张