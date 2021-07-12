也准备迎接万智牌和龙与地下城让人期待多年的结合。。好一场壮绝体验。

欢迎来到龙与地下城：被遗忘国度战记！

我对这个系列超级期待。我作为万智牌和D&D的长期爱好者，看到自己喜欢的两个游戏联动起来真是太开心了。从奸邪凶恶的反派到旷世无匹的英雄，由强横霸道的武器至神妙奇特的咒语，D&D的内容应有尽有～这万般风采都呈现在万智牌当中。

无论你是个积年的万智牌老手，还是第一次接触本游戏，都欢迎你！来看看售前赛吧！

什么是售前赛？我该如何构组现开套牌？

如果你喜欢看视频，请到这里瞧瞧：

如果你更喜欢读文章，那就接着读下去吧！

踏上冒险之旅！

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌周末活动。

在售前赛周末，你可以首次体验新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。就算你是在家里（而非牌店），也别忘记你是在跟全世界许多人一同居家娱乐，而这独特经验也会成为全球体验与交流的一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。大家一同在欢笑中学习新系列，体验精彩游戏：新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，可以直接跳到下一部分。我会在那一部分谈谈龙与地下城：被遗忘国度战记里有什么新奇之处。但如果你是现开赛世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。请提前作好计划。

虽说以往的传统售前赛是在店内举办，但这次由于2019冠状病毒病（COVID-19）疫情，我们也推出了特别安排：牌手暂时可以购买售前组合回家！我们预计会有部分店家能够举办面对面赛事，而有些店家则会将活动移师线上进行。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

很好，让我们看下去。你选好了店家，在被遗忘国度战记牌图集合里看了这个系列的精彩牌张。

你已做好准备迎接这个众人期盼已久系列！现在该来打开补充包了！

精彩宝藏

被遗忘国度战记的售前组合是什么样？它差不多是这个样子：

你不需要辛苦经历地城冒险，就能获得这精美好物！里面有大量精彩战利品～来看看里面具体有什么吧：

当然最重要的还是这些补充包。让我们开始吧！

首先：打开补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色和23张左右的非地牌。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你如何才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放兴隆旅店主，但通常不会急着在第二回合立刻施放律令死亡。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」。这些是通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，不妨读一读我写的这篇如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！

地的比例应当是大约17到18张地牌对上23到22张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用法术力值为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵局。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种对峙局面。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

穿梭不同国度

被遗忘国度战记系列当中还有部分富有奇幻色彩的牌框处理等你来探索。

举例来说，这次的特色牌框模仿了怪物图鉴的风格：

当然，无边框鹏洛客也还在：

甚至龙也能获得无边乐趣！

以上只是部分示例；若想要看看还有什么精彩的处理以及如何开出它们，就去阅读一下《收集被遗忘国度战记》这篇文章。

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。如果你没法或不想去店里玩，该怎么做呢？

当然，我们还有万智牌线上版和《万智牌：竞技场》，它们都能让你在保持距离的同时体验新系列。另外还可以尝试利用手机相机或网络摄像头来玩！

你可能还没试过SpellTable，它真的超棒。只需点几下鼠标，自己买好产品，就可以用手机或电脑上的摄像头和世界各地的人玩万智牌。这个网站还自带生命记录和牌张查询功能，而且设置起来无比简单：登入威世智帐号，完成了。

有些店铺会利用SpellTable平台举办远程售前赛，还有很多其他地方也都在举办这类游戏活动。

其中一个就是我们与ChanellFireball合作举办的SpellTable被遗忘国度战记售前赛事，它从7月16日星期五开始，持续整个周末。在本地店铺购买一盒售前组合，带回家，构组好套牌，登入Discord服务器，即可迅速匹配加入游戏。售前赛开心至上，尽情尝试你牌池中的狂野组合吧！

你更喜欢指挥官？买上一副被遗忘国度战记指挥官套牌，上述这个赛事也提供指挥官赛制的配对比赛！

在普通游戏之外，还有很多有趣事情等你发掘～请参阅ChannelFireball的赛事页面了解更多信息。

如需了解更多使用SpellTable的信息，可以来看我的这个视频：

财宝待掘

在店里除了售前组合，还有其他东西供你购买，例如整盒系列补充包和整盒聚珍补充包！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。

如果你在本地游戏店中购买整盒，还可以获赠一张这个（赠完即止）：

系列机制

地城？掷骰？这都是些什么？！观看以下视频迅速了解本系列机制：

探访被遗忘国度

在我的整个万智牌生涯中，大家最引颈期盼的就是这样的跨界产品～现在终于愿望成真了。我们出于对万智牌和D&D的热爱，创造了这样的特别系列，希望你能玩得开心。

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube联系我，也可以给BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很期盼听到各位的反馈！

希望各位都喜欢被遗忘国度战记的预览内容。不论你在何处以什么方式进行游戏，都祝你玩得开心！这个系列真正独一无二。

Gavin

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