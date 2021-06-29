准备好迎接下一场冒险了吗？ 你将会在这边文章里看到龙与地下城：被遗忘国度战记（AFR） 产品背后的故事。

系列补充包

系列补充包是一个令人兴奋的方式，能让你丰富你的收藏。 在系列补充包里，你会比轮抽补充包时有更高机率开到多张稀有牌。 系列补充包永远都会包含一张补充包添趣牌、一张传统的闪卡，以及一张插画牌。 系列补充包里的普通和非普通牌会告诉你一些小故事，且你永远都会有机会可以开到来自精选列表的牌。

被遗忘国度战记的系列补充包包含：

至少1 张稀有或秘稀牌（大概会有 27% 的系列补充包包含 2 张稀有或秘稀，3% 包含 3 张，你甚至有可能开到 4 张—虽然只有低于 1% 的机会。 ）

1张任意稀有度的传统闪卡

1张规则书、模块或无边框的普通或非普通牌—你可以参考收集 被遗忘国度战记 这篇文章来找到更多细节！

这篇文章来找到更多细节！ 1张插画牌或金印的插画牌

7–10张普通和非普通（至多 7 张可能会是非普通）

1张基本地或闪基本地

1张广告/衍生物/地城牌，或一张来自精选列表的牌

系列补充包将以单包或是一盒 30 包的形式贩售。 如果你购买一整盒，将有机会可以获得特殊的买盒赠卡—快向你的本地店家确认！

斩首剑可以在系列、轮抽和聚珍补充包里开到，但这张由 Alessandra Pisano 作画的版本将仅限定在这张赠卡上。

轮抽补充包

如果你想要经典的轮抽或限制赛体验，轮抽补充包将是你的最佳选择！ 你可以在轮抽补充包开到所有和系列补充包一样的被遗忘国度战记牌—包括一样的补充包添趣牌—但这些补充包是特别为了轮抽设计的。 他们包含：

1张稀有或秘稀牌

3张非普通牌

10张普通牌（在 33% 的 被遗忘国度战记 补充包里，一张任意稀有度的传统闪卡会取代普通牌的位置）

补充包里，一张任意稀有度的传统闪卡会取代普通牌的位置） 1张基本地

1张广告/衍生物/地城牌

轮抽补充包将以单包或是一盒 36 包的形式贩售。 和系列补充包一样，如果你购买一整盒，将有机会可以获得特殊的斩首剑买盒赠卡—快询问你的店家吧！

聚珍补充包

聚珍补充包是最能收集被遗忘国度战记里那些最酷牌张的方式。 你会开到五张稀有或秘稀、许多补充包添趣的异图、闪卡，每包里还有特殊扩图版本的牌！

被遗忘国度战记的聚珍补充包包含：

聚珍补充包将以单包或是一盒 12 包的形式贩售。 和系列补充包和轮抽补充包一样，如果你购买一整盒，将有机会可以获得特殊的买盒赠卡—快询问你的店家吧！

售前组合

被遗忘国度战记售前现开赛是第一个你可以亲手玩到被遗忘国度战记牌的机会。 在每一场售前现开赛中，你会获得一个售前组合并使用里面的牌来构筑套牌！ 被遗忘国度战记售前组合里包含：

6包 被遗忘国度战记 的轮抽补充包s

的轮抽补充包s 1张来自 被遗忘国度战记 带有年份压印的稀有或秘稀传统闪卡

带有年份压印的稀有或秘稀传统闪卡 3张传统闪卡的地城衍生物—每个地城一张

1个印有 被遗忘国度战记 系列符号的 20 面骰—能满足你所有掷骰子的需求

系列符号的 20 面骰—能满足你所有掷骰子的需求 1个附有分隔板可以重复使用的牌盒

指挥官套牌

你可以利用被遗忘国度战记里的指挥官套牌组织一场充满冒险的盛会！ 每副套牌都马上可以使用来一场指挥官赛制的对战！ 所有四副套牌共包含十七张新牌，再加上新的蚀刻闪展示指挥官—印在更厚的牌上因此无法在比赛中使用—它第一次是在丝翠海文：魔法学校的指挥官套牌里登场。 在每副套牌里，你会开到：

100 张牌，包含 2 张闪的传奇生物牌

1张蚀刻闪的展示指挥官

10 张双面衍生物

1个记血器

1个牌盒

主题补充包

主题补充包是最好为你已经构筑好的套牌寻找新牌的方式。 你可以选择满是你所选择颜色的主题补充包，或是加入许多适合深入地城主题牌张的特殊主题补充包—让你能轻易地开始构筑下一副被遗忘国度战记的套牌！ 每包主题补充包会包含 1–2 张稀有和/或秘稀牌，以及 33–34 张普通和非普通牌。

套装

如果你想要一些额外令人兴奋的东西，套装是你的最佳选择！ 每个被遗忘国度战记套装都包含所有三个被遗忘国度战记地城的大卡！ 在每个套装里，你会开到：

10 包轮抽补充包

3张地城牌的大卡

20 张传统闪卡的基本地

20 张基本地（非闪卡）

1张专属于套装的异画赠卡

1个专属的大型 20 面骰

1张牌张储存盒

礼物套装

套装也是送礼给万智牌玩家的最佳选择！ 在八月，被遗忘国度战记的礼物套装将会上市。 它包含所有你可以在标准套装中开到的东西，再加上一包被遗忘国度战记的聚珍补充包！ 礼物套装也包含一个和标准套装不同的大型 20 面骰—骰子的尺寸是一样的，但颜色不一样。

这些就是关于被遗忘国度战记产品的故事，但不止这些—了解更多关于补充包添趣的内容，包括被遗忘国度战记里规则书、模块和无边框的牌张处理方式，并了解哪里可以全部收齐！