假如这系列的名称还不够让你清楚，那么：卡拉德许正掀起一场剧烈抗争。局面的一方是执政院，他们没收发明、限制市民取得乙太，总体上使吉拉波市民的生活更艰难。局面的另一方则是乱匠，他们的发明被没收、获取乙太的权利受到限制，他们的生活也变得更艰苦。不过，这场正在酝酿的冲突很棒，尤其如果你是万智牌新牌和新异能的爱好者。让我们来看看将会遇到什么。

反抗

人们眼见自己的聪明才智、劳苦心血乃至珍爱之物在执政院的压迫之下全部付之东流，不满的情绪就滋生了。反抗是全新的异能提示，会出现在那些取决于由你操控的永久物是否离开战场的异能前。

反抗可能有多种形式。有时，它是瞬间或法术咒语上的额外加成。有些生物具有的反抗异能让它们进战场时其上额外有+1/+1指示物，或者当它们进战场时产生不同的效应。你将会看到许多不同种类的反抗异能。实际上，你会...马上...看到它们。

反抗异能会回溯当前回合，看看是否有永久物在你的操控下离开战场。该永久物去哪个区域，甚至谁拥有它都无所谓。有一个生物在你的操控下死去了？反抗！一个由你操控的结界移回了其拥有者手上？反抗！你牺牲了一个线索衍生物？反抗！看起来，无需太多工夫就能激怒卡拉德许的人民。

别忘了，指示物不是永久物，从由你操控的生物上移去+1/+1指示物或者花费能量指示物并不符合反抗异能的要求。既然说到了能量指示物，它们回归了。也许接下来该稍微重温一下。

能量

乙太继续在卡拉德许的局势中担当着主要角色。它不仅出现在系列名称中，还再一次以能量指示物的形式出现在牌上。有别于永久物上的指示物，能量指示物是牌手获得的指示物。大多数能让你得到能量指示物的牌，上面同时也会有让你用掉这些指示物的方法。能量指示物有很多用途，包括能改变鱼的形状！

请谨记，能量指示物不会因为回合或阶段结束而消失。能量指示物只有在被用掉后才会消失。如果你施放覆船海鳝，但还没来得及起动其最后一个异能，它就不幸死去了，则你仍能保留那四个能量指示物，并将之用于其他牌的异能。

拼造

发明不再是一门艺术了。现在需要的是迅速拼出抗争用的工具。具有全新拼造异能的咒语让你能利用你的神器来协助施放它们。

支付四点法术力得到一个有威慑的3/3挺划算的。但如果你施放血汗厂喧哗兵时还操控几个神器，那就更加划算了。于你施放该咒语时，如果你横置一个神器，那么你只需要支付2R。横置两个神器，你就只需要支付1R；如果你横置三个神器，就只要支付R了。

拼造无法让你省下法术力费用中有色法术力的部分。因此，对血汗厂喧哗兵来说，你最少也要支付一点红色法术力。但如果你利用拼造异能来施放费用中只有一般法术力的咒语，你也许可以完全不需支付法术力。

只需横置五个由你操控的神器，你就可以免费施放铸造厂组装工了。这不会改变你能够施放该咒语的时机。即使你不支付法术力，你依然只能于你通常情况下可以施放生物咒语的时机施放铸造厂组装工。只有在你起动法术力异能后，才会横置你的神器来起动拼造异能。如果你横置一个神器产生法术力，那么到了拼造的时机，它已经成为横置了，所以你不能兼得。

你可以横置任何由你操控且未横置的神器来协助施放具拼造异能的咒语。这包括武具，通常这么做都很不错，因为横置武具不会造成什么影响。即使神器生物刚由你操控，还处于「召唤失调」，你也可以横置它们。你可以横置衍生神器，例如自动机或线索。你还可以横置载具。还记得载具吗？它们可棒了！来重温一下：

载具

载具这类神器在勇敢的搭载乘员帮助下，能在该回合中变成神器生物。只需要横置任意数量由你操控且未横置的生物，且它们的力量总和等于或大于搭载异能上的数字，你的载具就能攻击或阻挡了。

载具在刚由你操控的那个回合不能攻击，除非它具有敏捷异能。然而，你可以横置刚由你操控的生物来起动搭载异能。本系列里还有更多驾手，它们的异能和载具搭配特别好。

执政院希望善意地提醒你，服从才是避免与下面这个东西为敌的上策：

确实是个大家伙。

表明立场

无论你和执政院站一边，还是决定和卡拉德许的人民一样不再忍受苛政，乙太之乱都能为现有套牌和新套牌提供无数选择。接下来还会有更多精彩预览。我们在2017年1月14日开始的售前赛上见！