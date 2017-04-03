全新的阿芒凯系列引领我们来到与其同名的奢华世界。这里到处都能体现出法老神的力量与威严。绝大多数阿芒凯住民都有一个毕生的任务：为光耀的来生而做准备。死亡在这里并非禁忌而是身边常事，而本系列的新异能更聚焦于坟墓场。为了闯过五神祀炼并成为豪英，祀徒必须磨练身心。而你就不用那么辛苦了：找个地方坐下，放轻松，享受万智牌带给你的绝妙体验。欢迎来到阿芒凯。

遗存

这里的死者如此有用！他们会做饭。他们会打扫。他们为策略卡牌游戏写预览文章。木乃伊处于拿塔蒙生活的核心区。全新的遗存机制会在某些生物死后，将不亡气息送入体内。是时候揭秘这个全新的异能了。这是圣洗僧侣。

遗存属于起动式异能，如果具遗存异能的生物牌在你的坟墓场时，你可以起动该异能。特别一提，这并非是从坟墓场施放该牌，所以反击咒语一类的东西不会对遗存异能起作用。当然，原版生物咒语可以被反击，不过这会将该牌置入坟墓场。我想你应该明白接下来会发生什么了吧。

要起动遗存异能，只需支付遗存费用并放逐该牌。你能在任何自己可以施放法术的时机如此做，也就是在你的行动阶段且没有其他事情发生的情况下。当此异能结算时，你派出一个衍生物，且为该牌的复制品；但也如你所想，使用这种木乃伊化的手段会导致一些变化。和其他不死者一样，无论之前具有什么样的生物类别，它会额外具有「灵俑」此类别。我保证，你能够找到许多方法，利用它刚得到的「灵俑」头衔获取诸多优势。既然它现在能够一直为你工作，也不在乎它活着的时候发生过什么，那么无论之前是什么颜色，现在都会是白色。另一个小变化是，它不具有原来的牌张所具有的法术力费用。

就好像你被做成木乃伊后，看起来感觉有点野蛮。就像电影里的反派那样！对于那些制造本身复制品衍生物的牌，我们一般不会制作它们专用的衍生物，但是错过了这次机会，未免太可惜了。因此，每个具有遗存异能的生物都有一个对应的衍生物。

如果你没有或者不想用的话，也不必使用。但是我觉得你应该用，它们真的很棒。

耗竭

既然我们已经见识过阿芒凯中死者的本领，那么就让我们看看生者的情况。他们一直在训练。着了魔一般。为了捕捉体现这极端价值观的一幕，我们有了全新的耗竭异能。耗竭让生物通过付出些许代价，来产生一些不寻常的好结果。

你于宣告生物为攻击者时，决定是否耗竭该生物。如果你选择耗竭它，则会触发一个异能，为你带来一些加成。作为代价，该生物于你的下一个回合不能重置。它累了。需要休息一下。稍后再进行攻击。

在生物攻击时，你并不一定要耗竭它。如果你不这么做，则不会触发异能，且它会在你的下一个回合照常重置。请注意，宣告攻击者是你能让生物耗竭的唯一时机。你不能等到本回合中晚些时候再耗竭它。当你的下一个重置步骤再度到来时，若你耗竭的生物已是未横置状态，则什么都不会发生，你也不必为耗竭付出什么代价。或许你找到了其他方法来重置它，或是让它获得了警戒异能。你太聪明了！法老神会高兴的。（或许你先前没有想到这一点，但现在你完全可以这么做。你真听话！法老神会高兴的。）

余响

生者和死者，我们都领教过了。让我们看看没有具体形态的法术力会有什么作为！全新的余响异能让坟墓场中的瞬间和法术牌能在连体牌的新变化版本下运作。

如果你之前没有见过连体牌，现在就在这儿快速重温一下。这是一种将两张牌印在一起的牌。于你施放连体牌时，便一并选择要施放哪一边。该咒语处于堆叠中时，忽略你没有施放的那一边。余响继承了选择的概念，但要把牌转个向。面向另一个世界。差不多就是这个意思。

我们暂且先把恩眷称作「上半边」。你施放了恩眷，在它结算时，会像其他瞬间一样进入你的坟墓场。既然现在这张牌在你的坟墓场里，那么你就能施放引领。施放「下半边」就和施放其他咒语一样：支付费用，进入堆叠，可以被反击，等等。只不过你是从坟墓场如此作，且在那个半边结算后，该牌被放逐。

你可以在同一回合内施放余响牌的两边，或者你可以让它在你的坟墓场待几个回合再施放另一边。和过去不一样的地方就在这里。如果具有余响异能的牌位于你的坟墓场中，你可以将它逆时针旋转90度，然后可以施放的那半边就会盯着你。从墓地里盯着你。用冷冽的，尖锐的眼神盯着你。好的，我们继续！

循环

受欢迎的循环异能在本系列回归，因为没有比根据情况找到适合的牌以及扩充你的坟墓场更重要的事了。

循环能让你手里的牌交换一张新牌。也许是对手没有能让同伴反目指定的合适目标，也有可能你的生命值还很安全，需要寻找一张威胁。不管什么原因，循环一张牌给了你另一次机会帮你找到你想要的。

具循环异能的牌在你手上时，该异能便会起作用。每个循环异能都有一个费用，通常来说是法术力，但是有时我们也会发挥一下创造力。要起动循环异能，支付该费用并从你的手中弃掉具有循环异能的那张牌。每个异能的效应都是一样的：抓一张牌。但是如果你对症下药，就会找到好多额外的效应。

循环一张牌只会让焰刃专家的异能触发一次。「循环或弃」是为了确保所有弃牌（因循环或者其他原因）都会让你有所获益。

-1/-1指示物

如果说一个执着于死亡的世界有数种造成死亡的工具，你会感到惊讶吗？我不那么认为。-1/-1指示物相当直接。如果这个时候不来一张炫酷的预览牌，那可就太可惜了，这张牌的插画看起来...我的天哪

因为阿芒凯有了-1/-1指示物，所以你在本系列中不会看到任何牌上有+1/+1指示物。但在标准赛以及其他赛制中，已有许多包含+1/+1指示物的牌，所以你应该知道-1/-1和+1/+1指示物在一起时会发生什么。简而言之：全部消除！如果某生物（或永久物，严格上说）上同时有+1/+1指示物和-1/-1指示物，它们互相抵消并成对移除。举例来说，如果某个有着四个+1/+1指示物的生物获得了两个-1/-1指示物，那么最终该生物上会有两个+1/+1指示物。

这意味着如果你操控一个皮默乱匠李什克 且其上有一个+1/+1指示物，然后你想使用这个满嘴是牙的大家伙：

在皮默乱匠李什克上放置一个-1/-1指示物，那么它就会失去现有的+1/+1指示物且不能横置产生法术力。你为什么要这么做呢？

祀炼和魔符

在阿芒凯，祀徒们会被授予魔符来认可他们的事迹和成就。这些是代表了顺利通过五项祀炼的标志，此外也是精美的装饰品。魔符是印制在这一组神奇徽章上的全新灵气副类别。

从规则的角度而言，魔符副类别并不值一提。一般来说，我们不会特意添加结界副类别，除非一些其他内容会提到它们。你现在已经知道了一切的一切都是为了五个祀练服务。包括这篇文章，也是一样。勇闯祀炼！

永恒的荣耀等待着你

售前赛就要来临了，这也是第一次在阿芒凯争取荣耀的机会。在此之前，享受所有为你准备的精彩预览内容。不断学习，变得强大，只有你们之中的豪英才有资格在法老神赐予的来生中获得一席之地。