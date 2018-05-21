鹏洛客，好消息来了！在许多万智牌系列中，你要为了生死而战。时空入侵，古老恶源，大规模灭族...让人精疲力竭。是时候放松一下了。英勇巅位于凯勒姆时空的偏远地区，世界各地的法师（也许还有来自时空之外的未知人士）来到这座竞技场，在崇尚竞技的人群面前磨练自己的技艺。在这里进行的与其说是战斗，不如说是运动。表现力是比赛的关键。二对二竞技尤为受追捧，因此火线齐心专为双头巨人游戏设计。拉上你的队友，准备好加入这场热闹的战斗。

#squadgoals

欢乐越分享越多，所以双头巨人是最欢乐的赛制之一。如果你对此还不熟悉，这里的概览能让你和队友快速入门。

在双头巨人游戏中，你与队友相邻而坐，另一支二人队伍会坐在你们对面。每位牌手需准备好自己的套牌，但你们共享总生命，且起始总生命为30。如果你们之中的一人获得或失去生命，队伍便会获得或失去生命。

游戏开始时，每位牌手各抓七张牌。先手的队伍决定是否再调度。你和队友可以随时互相检视手牌，包括决定是否再调度时。因为双头巨人是团队赛制，因此每位牌手第一次再调度后抓七张牌，下一次抓六张牌，以此类推。先手队伍的两位牌手在第一回合都不抓牌。

你和队友共享回合。你们在抓牌步骤中一起抓牌。你们能在自己的行动阶段各自使用一张地。你们能根据自己希望的顺序施放咒语，起动异能，以及执行其他动作。你们二人同时宣告攻击者和阻挡者。但你们不共享资源。你的地归你，队友的生物归队友。这张地是我的，那张地是你的。我的意思是，你们各自操控自己的地。继续。

关于你和你队伍的简短说明

记住，若有东西注记着「你」，则仅指你自己，不包括你队友。但我们引入了一个新用语：「你队伍」。若有牌提及「你队伍」，则该牌指的是你和你的队友。在非团队游戏中，「你队伍」仅指「你」。队友指的是游戏开始时就与你一队的牌手。「暂时建立合作关系，但很快你会在其背后捅上一刀的对手」不是你队友。举例来说，你在传统指挥官游戏中没有队友。

言归正传

准备攻击时，你和队友决定你们的哪些生物要攻击。需单独为这些生物选择要攻击的对手或对手的鹏洛客。对手可以用其生物阻挡任何要攻击其队伍的攻击生物，无论该生物攻击的是哪位对手或哪个鹏洛客都一样。

这些内容基本就是大家熟知且喜爱的万智牌。与队友交谈是一半的乐趣来源。深思熟虑，坚持到底，最终战胜其他队伍，取得胜利；你就能获得另一半乐趣。现在来聊聊机制。

与[另一张牌]搭档

一些火线齐心补充包中含有英勇巅最著名的双人组合。从右侧角落登场的是本篇文章中无可争议的超强斗士，他们来自未知的地方，他们就是...奇想顽童皮儿和奇妙伙伴大牙！

他们两个都具有新异能～与[另一张牌]搭档。该异能有两个含义。首先，他们会为彼此助阵。特别一提，当其中一个进战场时，目标牌手可以从其牌库中搜寻另一个，展示它并将它置于该牌手手上，然后洗牌。（请注意，规则提示为简洁起见作了简化，但此动作属于标准的搜寻和洗牌动作。）

第二，每对搭档可同时用作套牌的指挥官。此异能很大程度上与原版的搭档异能相同，后者于指挥官（2016版）中首次登场。事实上，在非指挥官游戏中，这部分异能没有任何作用。唯一的区别是，这类生物只能与所指定的生物共同成为指挥官，而非与其他具有搭档异能的生物。比方说，你无法让大牙与砸瓶女汉子搭档。请注意，并非所有火线齐心中的搭档都是传奇。非传奇者不能成为指挥官。

助力

在英勇巅竞技场，很多事情无需靠自己一个人完成，但施放咒语是个例外。至少在新的助力异能推出前是如此。来看看耳语谋策。

于你施放具助力异能的咒语时，你选择另一位牌手。该牌手可以是队友（通常愿意帮助你），也可以是对手（有时你可以想办法让他们愿意帮你）。该牌手可以帮你支付该咒语总费用中任意数量的一般法术力。该牌手无法帮你支付有色法术力。你必须为耳语谋策支付U，另一位牌手可以至多支付2。

展示具助力异能的牌，并做出所有其他必要的选择后（包括目标），你才选择牌手。因此其他牌手能知道自己在支付费用后，咒语会产生的结果。如果他们不想支付费用，那么你可以自己支付全部费用；或选择倒回，不施放该咒语。

支援

常言道，众人拾柴火焰高。若想粉碎敌人，最有效的做法便是壮大你的队伍。支援首次出现在守护者誓约中，它能散播+1/+1指示物。这张猎鸟首次登场于守护者誓约，它也于本系列回归。

支援此异能的规则并无更动。支援后面的数字是可选为目标生物的最大数量，你可以在这些生物上各放置一个+1/+1指示物。若某生物具有支援异能，则该异能无法指定该生物本身为目标。如果某法术或瞬间注明支援，则你可以选择任意生物为目标。你可以按照自己的意愿选择低于所列数量的目标数。但别忘了，你可以指定队友的生物为目标！

友方或敌方

一组全新的牌张提供两种效应，你能为每位牌手各选择其中一种～与朋友亲近，但更要与敌人亲近。这张牌是该组合中的绿色牌，皮儿的奇想。

当「友方或敌方」咒语结算时，你首先为每位牌手（包括你自己）冠上一个标签。在大多数情况下，你通常会为自己和队友冠以友方的标签，为对手冠以敌方的标签，但你可以自由选择。如果你想让队友知道谁才是老大，但附近没有合适的理发店能帮你打理出老大的造型，那么就把队友称为敌方吧。这么做应该有用。

选定友方和敌方后，所有友方同时执行所列动作。紧接其后，所有敌方同时执行相应动作。这些动作都在结算咒语的过程中完成，因此没有人能在这之间施放咒语、起动异能或执行其他动作。若执行动作时需做出选择，则友方依照回合顺序依次做出选择（对于敌方也是一样）。

举例来说，当你结算皮儿的奇想时，每位友方从其牌库中搜寻一张地牌。他们需同时展示这些地牌，因此没人能先了解其他友方找出的牌，再确定自己的选择。然后每位敌方依照回合顺序选择一个由其操控的神器或结界。也就是说，每位敌方在做选择时，能了解前一位敌方做出的选择。然后他们同时牺牲这些神器和结界。

友方或敌方的标签只适用于该咒语。如果你在该盘游戏稍后的时段中施放另一个「友方或敌方」咒语，则你需要重新选择友方和敌方。

比赛开始！

人群鸦雀无声，所有目光定格在黑暗的竞技场入口。战术已敲定。咒语已就绪。你与队友四目交投。你们的刻苦训练，理想与追求，以及做出的牺牲，都是为了这一刻。主题音乐响起。人群爆发欢呼。表演时刻到来。