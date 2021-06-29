你已经进行了很长的一段旅程，也获得了很多的奖励。

龙与地下城：被遗忘国度战记（AFR） 是你可以找到万智牌最新宝藏的地方。 被遗忘国度战记的补充包充满了传奇英雄、经典怪兽，以及你会在任何万智牌系列或龙与地下城战役中期待令人惊艳的东西。 你的战利品或许还会包含一些被遗忘国度战记补充包添趣 文章里所提到有着特殊牌张处理方式的牌。

规则书牌

你可以在那些受到早期怪兽手册插画所启发的生物上看到规则书的处理方式：

51张被遗忘国度战记的牌会有这个处理方式：16 张普通、18 张非普通、15 张稀有和2 张秘稀。 每张规则书牌都可以在系列、轮抽和聚珍补充包中开到传统闪卡及不闪的版本。

（事实上，你有看到插画背后那抹颜色吗？ 那是为了显示代表牌的颜色，但在闪卡版本中，那抹颜色会让线条的插画有更绚丽的效果。 ）

模块牌

你也可以开到有着经典龙与地下城冒险怀旧封面插画的无边框模组地牌：

每张模块牌都是地牌，在被遗忘国度战记里总共有 9 张：1 张普通、1 张非普通和 7 张稀有牌。 你可以通过系列、轮抽和聚珍补充包收集到每张模块地传统闪卡及非闪卡的版本。

无边框牌

和每个万智牌系列一样，被遗忘国度战记也有其他异画的无边框牌。 除了模块地之外，其他被遗忘国度战记里的无边框牌都是鹏洛客：

. . . 或龙：

你将会在被遗忘国度战记里开到总共 5 张秘稀鹏洛客，以及5 张非普通、1 张稀有和 6 张秘稀龙。 所有出现在无边框版本的鹏洛客和龙都有异画。 你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里开到传统闪卡或不闪的版本。

扩图牌

在聚珍补充包里你可以开到扩图牌：

扩图基本上是属于那些没有补充包添趣处理方式，或来自被遗忘国度战记 指挥官系列稀有和秘稀牌的处理方式。 然而，在被遗忘国度战记里有一个循环的牌会向十二个龙与地下城的类别致敬。 其中七张是稀有，而这七张牌都不会有扩图的版本。

在被遗忘国度战记的主系列里，总共有 30 张扩图的稀有和7 张扩图的秘稀牌。 在指挥官系列里，共有48张稀有和8张秘稀。 你可以从被遗忘国度战记的主系列里开到 37 张传统闪卡或非闪卡的版本，而指挥官系列里的 56 张扩图牌将只有非闪卡的版本。

你将只能在聚珍补充包里开到扩图;每包聚珍补充包会包含一张被遗忘国度战记不闪的扩图稀有或秘稀牌，和一张来自指挥官系列不闪的扩图稀有或秘稀牌。 你也可能可以开到被遗忘国度战记闪的扩图稀有牌。

插画牌

你也可以在被遗忘国度战记系列补充包里开到插画牌。 每张插画牌都是被遗忘国度战记牌上的插画，并放大成一张完整万智牌牌张的大小。 二十张里还会有一张你能在角落上看到特殊的签名。 你或许曾在其他万智牌的系列里看过插画牌，但在一些被遗忘国度战记的插画牌上将会有特殊的处理：

翻面

27 张插画牌着重在龙与地下城里有过修正版本的生物，而背面则是怪兽的数值。 你可以使用那些牌来作为下一场战役的参考，而不用拿出整本怪兽手册来向其他玩家介绍碰到的是哪只生物。

（再加上它们是如此精美！ ）

在哪些补充包可以开到这些牌？

你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里开到所有规则书、模块和无边框的牌，且同时有传统闪卡和不闪的版本。

系列补充包是被遗忘国度战记里最有趣的补充包：普通和非普通牌会告诉你一些小故事、每包里都有插画牌，且 30% 的系列补充包会包含至少两张稀有或秘稀。

如果想轮抽，那你绝对不能错过轮抽补充包。 聚珍补充包是最好可以收集补充包添趣特殊稀有和秘稀以及闪卡的方式，也是你唯一可以开到扩图牌的地方。

大概10% 被遗忘国度战记 的系列和轮抽补充包会包含一张带有异图处理方式的稀有或秘稀牌。

如果想知道被遗忘国度战记里各种类型补充包的完整内容，你可以参考被遗忘国度战记产品概览。 不管选择了哪种被遗忘国度战记补充包，你肯定都会喜欢里面所开到的各种宝藏。