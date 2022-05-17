编注：我们要说明，无面者这张牌没有蚀刻闪处理，也没有传统闪版本。

指挥官传奇：争战博德之门是被遗忘国度的汇所——在这里你可以找到各种异域商品，包括最精美的万智牌牌张。

该系列将于6月10日上架本地游戏店和诸如亚马逊等的线上零售商，此系列为指挥官玩家准备了满满的精美牌张。下面介绍一下有哪些惊喜内容：

蚀刻闪传奇

你能从指挥官传奇：争战博德之门系列和聚珍补充包中获得1张心仪角色的蚀刻闪版本。每个指挥官传奇：争战博德之门的传奇生物和身世都有蚀刻闪版本。

蚀刻闪有多种表现方式。指挥官传奇、斯翠海文：魔法学校、神河霓朝纪以及新卡佩纳：喧嚣黑街等系列都有蚀刻闪牌张，但它们的表现形式不尽相同。指挥官传奇：争战博德之门的蚀刻闪外观沿袭了指挥官传奇——牌张使用了哑光边框并加了特殊光泽，赋予其璀璨的质感。这套蚀刻闪外观是今后的标准，但可能会不时地在此基础上加以改进。

指挥官传奇：争战博德之门内含57张传奇生物：30张非普通牌、25张稀有和2张秘稀牌。该系列还有25张传奇身世牌：5张普通牌、15张非普通牌和5张稀有牌。全部82张牌都有蚀刻闪版本，用的是指挥官传奇：争战博德之门普通版插图和蚀刻闪边框。

每包系列补充包内含1张蚀刻闪传奇；系列补充包内三分之一的蚀刻闪传奇是稀有或秘稀牌。每包聚珍补充包内含2张蚀刻闪传奇：1张普通或非普通牌以及1张稀有或秘稀牌。轮抽补充包内不会出现蚀刻闪牌张。

无边框牌

指挥官传奇：争战博德之门内含3张无边框鹏洛客。

指挥官传奇：争战博德之门还有一组秘稀龙，共五个。每个龙都期待向你的对手造成战斗伤害，而且它们都有无边框版本。

其他5张指挥官传奇：争战博德之门的美妙秘稀牌都有无边框版，包括棘竹君王。

在系列、轮抽和聚珍补充包里，你有机会开到指挥官传奇：争战博德之门的无边框牌张，传统闪和不闪的都有。

规则书牌张

你可能还记得龙与地下城：被遗忘国度战记的规则书处理，它们会在指挥官传奇：争战博德之门中回归。

这些牌张插画的灵感源自早期的怪物手册。指挥官传奇：争战博德之门中的57张传奇生物——30非张普通牌、25张稀有和2张秘稀牌——都有规则书处理，其他一些非传奇牌张也是如此。该系列中共有76张规则书牌：其中有10张普通牌、34张非普通牌、25张稀有和7张秘稀牌。秘稀龙组合都有规则书和无边框处理。每张被遗忘国度战记规则书牌张都出自怪物手册，但在指挥官传奇：争战博德之门中，你还能发现规则书处理的奇物，包含钻石组合和闪电击。你可在系列、轮抽和聚珍补充包里开到规则书牌张，传统闪和不闪的都有。

宽画

你见过了指挥官传奇：争战博德之门的所有其他牌张处理。我们为每张稀有和秘稀牌都设计了牌张处理，让你有机会开出心仪稀有和秘稀牌的特殊版本。指挥官传奇：争战博德之门的47张稀有牌和7张秘稀牌有宽画版。这些牌张不会有其他处理。你可在聚珍补充包和聚珍补充包尝鲜包中开出指挥官传奇：争战博德之门主系列的宽画牌，传统闪和不闪都有。

指挥官传奇：争战博德之门指挥官套牌中的新牌都有宽画版。共有27种这类的稀有和12种这类秘稀。（还有1张没有宽画版本的职业牌。）聚珍补充包和聚珍补充包尝鲜包内的每张秘稀牌都有传统闪和不闪两个版本。聚珍补充包中的宽画稀有牌只有不闪版。

精选列表

指挥官传奇：争战博德之门的精选列表携同多达300张牌回归，它们都选自万智牌历史。精选列表内含所有万智牌主题的秘室珍品 x《怪奇物语》牌张，Havengul Laboratory除外。万智牌主题的秘室珍品 x《怪奇物语》牌张会出现在指挥官传奇：争战博德之门系列补充包中，牌张和精选列表中其他牌张的稀有度一致。

补充包类别/系列概述

指挥官传奇：争战博德之门和大多数系列相比内容更多，以支持指挥官轮抽所需的大型补充包。指挥官传奇：争战博德之门内含141张普通牌、120张非普通牌、77张稀有牌和22张秘稀牌。许多特殊牌张有上述各种处理。你可以在系列和聚珍补充包里开到所有蚀刻闪牌张。在系列、轮抽和聚珍补充包里，你有机会开到规则书和无边框牌张，传统闪和不闪的都有。宽画牌只能在聚珍补充包和聚珍补充包尝鲜包里开到。

系列补充包是开起来最有趣的指挥官传奇：争战博德之门补充包。每包系列补充包内含一张蚀刻闪传奇或身世牌，还有其他传奇和身世，一张稀有或秘稀牌、一张传统闪和2张任意稀有度的牌。在所有可开出的牌张中，你会发现大多数（79%）指挥官传奇：争战博德之门系列补充包内含至少两张稀有或秘稀牌，37%指挥官传奇：争战博德之门系列补充包内含至少三张或以上的稀有或秘稀牌。

轮抽补充包是最适合用于指挥官轮抽的指挥官传奇：争战博德之门补充包。指挥官传奇：争战博德之门轮抽补充包内含20张牌，一次抽选2张，构组一副60张牌的指挥官套牌。在指挥官轮抽期间你甚至可以打破无双规则。每包轮抽补充包内含一张传奇生物或鹏洛客，一张传奇身世还有1张非传奇的稀有或秘稀牌。44%的指挥官传奇：争战博德之门轮抽补充包内含至少两张稀有或秘稀牌。

一张牌的普通版和新处理版本没有固定的相对出现率。大约11%的系列补充包内含一张不闪的且非蚀刻闪的特殊处理稀有牌或秘稀牌，10%的轮抽补充包中也含有一张这样的牌。许多牌有多种牌张处理，对这类牌来说，每种处理出现的频率会成比例减少。聚珍补充包里的情况也是如此——聚珍补充包最适合用来收集多种传统闪和不闪版本的稀有和秘稀牌，也只有在其中能开到宽画牌。

想了解指挥官传奇：争战博德之门每种补充包里内容的详细说明，可以来看看指挥官传奇：争战博德之门产品概述。

最新的指挥官传奇：争战博德之门即将在6月10日上市，届时会在当地游戏店和诸如亚马逊等的线上零售商上架，希望你玩得开心！