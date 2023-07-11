指挥官们，做好准备。万智牌最热门的赛制之一即将迎来专属系列。和各位一样，我们也非常热爱指挥官！为致敬这个满是传奇元素的赛制，指挥官大师，这款专为指挥官赛制打造的首款大师系列，即将上市！指挥官大师的发售时间是2023年8月4日，该系列推出了强力重印牌、复出传奇牌和四副开盒即玩的套牌。

无论是经验丰富的指挥官牌手还是刚刚接触此赛制的新手，都能在指挥官大师系列中找到喜欢的内容。

指挥官大师关键信息

指挥官大师

立即预定

指挥官大师系列代码：CMM

桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：

指挥官大师（CMM）：薪传、特选、指挥官和其他经典赛制

《MTG竞技场》赛制合法性：

指挥官大师不会上线《MTG竞技场》。

网站：指挥官大师

指挥官大师重要日期

系列首次登场并开启预览 ：7月11日

：7月11日 指挥官套牌预览 ：7月17日至20日

：7月17日至20日 完整牌图集合上线 ：7月21日

：7月21日 LoadingReadyRun的售前预热赛 ：7月22日

：7月22日 WPN优质游戏店预览赛事 ：7月28日至30日

：7月28日至30日 播客Command Zone的游戏节目Extra Turns ：8月2日

：8月2日 桌面版全球发售：8月4日

指挥官大师的上市日期是2023年8月4日，可在本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

指挥官大师系列包含了130张普通牌、135张非普通牌、135张稀有牌和35张秘稀牌。在这些稀有牌和秘稀牌中，有53张稀有牌和15张秘稀牌为传奇牌。虹彩魔笛手将也回归助力指挥官大师，供牌手在无传奇生物可用时用来当做轮抽套牌的指挥官。

指挥官大师补充包添趣

无边框肖像传奇生物

指挥官的“传奇性”毋庸置疑。为体现传奇生物的真正魅力，我们为指挥官大师系列专门打造了无边框肖像处理。这些牌张上绘制的肖像十分抢眼，旨在展现万智牌中最具代表性的传奇生物。无边框肖像牌的精美程度足以加入博物馆的收藏——是真正意义上的传奇牌张。

无边框肖像荒野之心塞瓦拉 无边框肖像太初龙

无论是轮抽补充包、系列补充包还是聚珍补充包，每包指挥官大师补充包均内含无边框处理牌张。该系列共有24张牌拥有无边框肖像处理——其中有4张非普通牌、11张稀有牌和9张秘稀牌。无边框肖像牌并非是本系列的唯一牌张处理。隆重推出…

无边破框牌

牌框已无法束缚这些精美绝伦的牌张！挣脱了传统万智牌牌框的限制，如此光彩夺目的牌张处理可在珠光莲花这类牌张上得见其风采。

无边破框珠光莲花

每包指挥官大师补充包里均有机会开出这些无边框处理牌张。本系列共推出12张破框牌——其中有1张非普通牌、5张稀有牌和6张秘稀牌。

无边框牌

指挥官牌手喜爱的经典牌张将以无边框牌的形式回归此系列。自博图系列以来第一次重印的个人导师，是拥有无边框处理的牌张之一。

无边框个人导师

这张牌上绘有克撒、米斯拉和托卡西雅。除个人导师外，你还能从各类指挥官大师补充包中开出许多这样的无边框牌。除了无边破框和肖像牌外，指挥官大师系列还推出了46张无边框牌——其中有12张普通牌、13张非普通牌、18张稀有牌和3张秘稀牌。

纹理闪和蚀刻闪牌

纹理闪牌最初出现在双星大师2022中，此类牌张将和蚀刻闪处理牌一起回归此次发售的指挥官大师系列。纹理闪牌采用特殊工艺，在无边框处理的基础上增添了特殊的光泽和质感。指挥官大师共推出了10张纹理闪牌——本系列的9张无边框肖像秘稀牌均拥有此处理，还有一张是珠光莲花。

纹理闪无边破框珠光莲花

蚀刻闪抽地税 蚀刻闪收复荆州 蚀刻闪珍珠徽章

和双星大师2022一样，指挥官大师推出的135张稀有牌和35张秘稀牌均拥有蚀刻闪版本，牌张沿用主系列的插画，增添了亚光边框和特殊光泽以赋予其特殊的质感。

此类牌张处理为聚珍补充包专享，聚珍补充包是获得系列中精美牌张的最佳途径。

宽画牌

在聚珍补充包中，你有机会开出宽画牌，牌张皆选自指挥官大师系列的指挥官套牌。宽画处理拓展了牌张插画的外观，充分展现了这些全新万智牌牌张的风采和魅力。

宽画版厄睿柏斯之手阿尼克霞 宽画版裂片妖坟母 宽画版虚空饕体祖禄铎

指挥官大师指挥官套牌中的大多数新加入万智牌的牌张都可从聚珍补充包中开出。本系列的鹏洛客和传纪牌没有宽画牌框，因此这5张新牌不会出现在这个位置。指挥官大师系列内含35张宽画牌——其中有28张稀有牌和7张秘稀牌。

复古牌框基本地

深受牌手欢迎的部分万智牌画师的作品也会出现在本系列中，并将首次以复古牌框基本地的形式和大家见面！Alayna Danner、 Rebecca Guay、Mark Poole三位画家绘制的基本地插画会在指挥官大师系列中再放光芒。这些地牌将首次采用复古牌框！来看看这些非同凡响的基本地吧：

平原（Alayna Danner） 海岛（Alayna Danner） 沼泽（Alayna Danner）

山脉（Alayna Danner） 树林（Alayna Danner）

平原（Rebecca Guay） 海岛（Rebecca Guay） 沼泽（Rebecca Guay）

山脉（Rebecca Guay） 树林（Rebecca Guay）

平原（Mark Poole） 海岛（Mark Poole） 沼泽（Mark Poole）

山脉（Mark Poole） 树林（Mark Poole）

这些精美的地牌可从系列和聚珍补充包中开出，有传统闪和不闪两个版本。

补充包添趣说明

指挥官大师产品概览

以下是本系列精美牌张和牌张处理的具体获取方式：

系列补充包

指挥官大师系列补充包展示盒

指挥官大师系列补充包内含：

1张基本地：这个位置出现的基本地采用了画师Alayna Danner、 Rebecca Guay和Mark Poole绘制的插画，并首次使用复古牌框。 这张地牌在20%的系列补充包中为传统闪。

1张无边框普通或非普通牌

4张普通牌

2张非传奇的非普通牌

1张传奇非普通牌

1张传奇非普通牌（50%的补充包里）或一张非传奇的稀有或秘稀牌

2张任意稀有度的牌，有机会开出稀有、秘稀、无边框稀有或无边框秘稀牌

1张传奇稀有或秘稀牌

1张非传奇的稀有或秘稀牌

1张传统闪牌

传统闪无边框肖像云游者梓纱 传统闪无边框秘法印记 传统闪红宝石徽章

1张衍生物/广告牌或“精选列表”里的牌

10%的补充包里有1张带金色画师签名戳记的插画卡。

指挥官大师系列补充包的卡位做了些许调整——必能获得传奇牌的位置开出的牌和轮抽补充包中对应位置开出的牌差不多，但在其他位置中，部分类型牌张（传奇和非传奇，稀有和秘稀）的开出率和数量经过了调整，使得系列补充包中，任何一张传奇稀有或秘稀牌的总体稀有度和对应的非传奇稀有或秘稀牌一致。

轮抽补充包

指挥官大师轮抽补充包展示盒

指挥官大师轮抽补充包内含：

11张普通牌 每六包补充包里会由虹彩魔笛手替换一张普通牌。

3张非传奇的非普通牌

2张传奇非普通牌

1张传奇稀有或秘稀牌

1张非传奇的稀有或秘稀牌

1张非传奇的非普通牌（三分之二的补充包里）或非传奇的稀有或秘稀牌（三分之一的补充包里）

在指挥官大师轮抽补充包中，以下三种牌的出现几率大致相同：传统闪传奇牌、不闪的稀有和秘稀牌。不闪的传奇稀有和秘稀牌的出现率比对应的非传奇牌高15%。

聚珍补充包

指挥官大师聚珍补充包展示盒

指挥官大师聚珍补充包内含：

4张传统闪普通牌

2张传统闪非普通牌

1张传统闪复古牌框基本地

2张不闪的无边框普通或非普通牌

1张传统闪无边框普通或非普通牌

1张传统闪稀有或秘稀牌

1张蚀刻闪稀有或秘稀牌

1张不闪的（80%的补充包里）或传统闪（20%的补充包里）宽画版稀有或秘稀牌，选自指挥官大师的指挥官套牌 请注意，传纪和鹏洛客牌没有宽画处理，因此不会出现在这个位置。

1张不闪的无边框稀有或秘稀牌

1张传统闪或纹理闪（4%的补充包里）稀有或秘稀牌

1张传统闪双面衍生物

指挥官套牌

除以上产品外，指挥官大师还将推出指挥官套牌，每副套牌聚焦一个牌手引颈期盼多年的主题！全新的指挥官以及牌张也会出现在这些套牌中。每副套牌内含：

1副100张牌的开盒即玩指挥官套牌 2张新加入万智牌的传统闪传奇生物，可用作各自套牌的指挥官 8张新加入万智牌的稀有牌（套牌特有的不闪牌张） 90张不闪的万智牌牌张，包含基本地

1张蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官牌张复制品）

1包聚珍补充包尝鲜包 1张不闪的或传统闪宽画或无边框稀有或秘稀牌（选自指挥官大师系列） 1张传统闪无边框普通或非普通牌（选自指挥官大师系列）

10张双面衍生物

一个纸套牌盒和一个Spindown生命计数器

奥札奇解缚（无色）

虚空饕体祖禄铎 蚀刻闪展示型指挥官虚空饕体祖禄铎 宽画版虚空饕体祖禄铎

不朽结界（白黑绿）

厄睿柏斯之手阿尼克霞 蚀刻闪展示型指挥官厄睿柏斯之手阿尼克霞 宽画版厄睿柏斯之手阿尼克霞

鹏洛客大军（白蓝红）

古夫准将 蚀刻闪展示型指挥官古夫准将

裂片妖大群（白蓝黑红绿）

裂片妖坟母 蚀刻闪展示型指挥官裂片妖坟母 宽画版裂片妖坟母

奥札奇、结界、鹏洛客和裂片妖，四个主题各具特色！每位牌手都能从指挥官大师系列中找到属于自己的指挥官套牌。

成为指挥官大师系列的大师

指挥官大师是专为指挥官社群打造的系列。该系列包含精美的重印牌、全新牌张和特殊处理，将在2023年8月4日全球同步上市。做好准备，迎接指挥官大师系列。你可通过以下方式预购本系列的指挥官套牌、补充包展示盒等产品：访问亚马逊网购，造访你本地的游戏店购买，或是在其他出售万智牌的渠道购买。