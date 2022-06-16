想参加有备受欢迎牌张的强大刺激轮抽赛吗？渴望为你的套牌收集漂亮的新无边框和蚀刻闪处理牌吗？双星大师2022这个系列让你能获得许多不可思议的万智牌牌张。

产品概览

双星大师2022内含332张牌：91张普通牌、80张非普通牌、120张稀有牌以及40张秘稀牌，外加隐密尖峰。获得双星大师2022牌张的途径有轮抽补充包和聚珍补充包，上市时间是7月8日，可以在本地游戏店、亚马逊网以及其他销售万智牌的地方购买。

想要第一时间体验这些强大的牌，可以报名参加双星大师2022的预览赛事，时间是7月1日-7日，地点是你附近的WPN优质店！

轮抽补充包

每包双星大师2022的轮抽补充包内含两张稀有和/或秘稀牌，外加两张传统闪卡。轮抽双星大师2022时，每包的第一次抽选要选择两张牌。

双星大师2022轮抽补充包的完整内容如下：

8张普通牌

3张非普通牌

2张稀有和/或秘稀牌

2张任意稀有度的传统闪卡

1张隐密尖峰

1张衍生物或广告卡

轮抽补充包可以单买也可以整盒24包一齐购买。

聚珍补充包

每包双星大师2022聚珍补充包内含两张无边框稀有和/或秘稀牌，其中一张是传统闪或闪质感。每包聚珍补充包还内含一张蚀刻闪稀有或秘稀，以及一张传统闪稀有或秘稀。只有聚珍补充包内含闪质感秘稀牌，具体情况请见后文。

双星大师2022聚珍补充包完整内容如下：

5张传统闪普通

2张传统闪非普通

2张不闪的无边框普通和/或非普通

2张传统闪无边框普通和/或非普通

1张传统闪稀有或秘稀

1张不闪的无边框稀有或秘稀

1张蚀刻闪稀有或秘稀

1张传统闪无边框稀有或秘稀 或 1张闪质感秘稀

聚珍补充包可以单买也可以整盒四包一齐购买。

在双星大师2022中，你能获得许多备受喜爱的牌，其中许多有新的插画，过去一些你最喜欢的牌以新的样式回归了。

无边框牌

双星大师2022中共有80张无边框牌：9张普通、21张非普通、30张稀有和20张秘稀。你有机会在轮抽和聚珍补充包里开到这些牌，闪和不闪的都有。它们无边框版都有新插画。

在轮抽补充包里，具有无边框处理的普通和非普通牌有三分之一是无边框版本。也就是说，你在双星大师2022轮抽补充包里开到不闪的漂念精和徒长有三分之一是无边框处理。闪卡也是一样的情况——你在双星大师2022轮抽补充包里开到传统闪的漂念精和徒长有三分之一是无边框处理。

双星大师2022轮抽补充包有百分之十一的几率内含至少一张不闪的无边框稀有或秘稀。在一包中有可能开到两张无边框稀有或秘稀，也包括这两张都是秘稀的情况。

双星大师2022轮抽补充包里两个闪卡位置各有1.25%的几率是传统闪无边框稀有或秘稀。在一包里有可能开到两张无边框稀有或秘稀，也包括这两张都是秘稀的情况。

每包双星大师2022聚珍补充包内含两张稀有或秘稀无边框牌——一张是不闪的，一张是传统闪或闪质感。

闪质感牌

五张无边框秘稀牌有特殊的闪质感版本。这些牌是无边框处理，且其插画和不闪的以及传统闪的对应版本一样，但是它们有特殊的闪质感花纹，让插画有了一些动感表现：

这些闪质感牌只能从双星大师2022聚珍补充包里获得。百分之三的聚珍补充包内含一张闪质感秘稀。闪质感的花纹十分独特，这些闪质感牌的收藏编号数字也比不是闪质感版本的要大，让它们更加与众不同。

蚀刻闪牌

双星大师2022的每一张稀有和秘稀都有蚀刻闪版本。这些蚀刻闪牌用了和主系列对应牌一样的插画。

它们的蚀刻闪是如今万智牌的标准蚀刻闪制作法——使用亚光边框和特殊光泽，和指挥官传奇：争战博德之门的蚀刻闪牌一样。每包双星大师2022聚珍补充包都有恰好一张蚀刻闪稀有或秘稀牌。

隐密尖峰

隐密尖峰是大师系列里第一次有新加入万智牌的牌张。——这是为了在轮抽赛制中让法术力基础更顺畅。

每包双星大师2022轮抽补充包内含恰好一张隐密尖峰。隐密尖峰有点像列表牌，它没有闪卡版本，也不会出现在聚珍补充包里。隐密尖峰可以在各类指挥官套牌中合法使用。在预览赛事里，你可以在两盘游戏之间改变隐密尖峰横置能产生的颜色。

做好准备

双倍抽选。使用惊人的牌张。双星大师2022能让各种万智牌爱好者体验时获得双倍快乐。7月1日-7日，前往你附近的WPN优质店参加预览赛事，然后在7月8日前往你当地的游戏店、亚马逊等网站或其他出售万智牌的地方购买。