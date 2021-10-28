（​2021年11月16日更新：内容更正—每盒聚珍补充包裡将会有两包盒顶赠卡包而非一包。）

欢迎来到我的城堡！我一直在等你。我知道你对补充包有着最高的要求，也势必会到我的城堡来了解所有店里里可以买得到的依尼翠：腥红婚誓产品。我希望你已经看过了Harless Snyder 的产品概览和Clayton Kroh 的依尼翠：腥红婚誓补充包添趣文章，并准备好要来了解要如何获得依尼翠：腥红婚誓 的牌、插画和补充包添趣的特殊处理方式。

德古拉系列

Turn Over

德古拉系列牌把 Bram Stoker 的德古拉小说内容带进了万智牌。我们在依尼翠：腥红婚誓里里选择了 18 张牌，提供他们聚焦在原着角色、地点和物品上的异画版本。这些牌在机制上和依尼翠：腥红婚誓里里的牌完全相同，但使用了德古拉系列的牌框来在创意上把万智牌和德古拉连在一起。

你可以在以下三个地方开到德古拉系列牌。十八张里的十七张可以从单张的盒顶赠卡包和聚珍补充包获得，而第十八张德古拉系列牌—德古拉城堡（沃达连邸）则会以买盒赠卡的方式出现。

一包一张的盒顶赠卡包可以在轮抓和系列补充包的补充包盒裡找到—每盒聚珍补充包的补充包盒裡将会有两包。在单张的盒顶赠卡包裡，德古拉系列牌永远都会是传统闪卡的版本，每张德古拉系列牌都会和依尼翠：腥红婚誓裡牌的稀有度一样。举例来说，阴鬱的索霖是一张秘稀牌，而德古拉伯爵—在机制上是完全一样的—也是一张秘稀。在盒顶赠卡包裡，大约一半左右你会获得五张德古拉系列非普通牌的其中一张，而剩下的包裡将会包含七张稀有和五张秘稀牌。

另外我们为轮抓及系列补充包盒所新加的，是单张盒顶赠卡包现在里面会有一张纸版来固定在补充包盒里的正上方。插画一面由 Magali Villeneuve 所画，而另一面则是 Martina Fačková 的作品，纸板是设计来保护补充包盒里的单张盒顶赠卡包的。

这 17 张德古拉系列牌可以在依尼翠：腥红婚誓的聚珍补充包裡开到。每包依尼翠：腥红婚誓的聚珍补充包都保证至少会有一张不闪的德古拉系列牌，并有机会获得额外至多两张传统闪卡版本的德古拉系列牌。至于那些在依尼翠：腥红婚誓 聚珍补充包裡开到不闪的德古拉系列牌，有略高于一半的机会会是非普通，剩下则会是稀有或秘稀。在那些传统闪卡版本的牌裡，你有 14% 左右的机会会开到德古拉系列的非普通牌，而有 11% 的机会会开到稀有或秘稀。这是除了每盒聚珍补充包裡都会有的两包单张盒顶赠卡包之外额外的东西。

这次的买盒赠卡，我们把焦点放在德古拉之家—德古拉城堡！! 德古拉城堡可以在本地店家获得（发完为止）且是异画版本的沃达连邸。买盒赠卡只会有传统闪卡的版本，且只能透过买盒赠卡的方式取得。

轮抓补充包

除了德古拉系列牌以外，我们让依尼翠：腥红婚誓里的架构和依尼翠：黯夜猎踪里一致。从许多方面来看，我们在依尼翠世界下设计了两个平行的系列。依尼翠：黯夜猎踪的设计和创意着重在狼人上，而依尼翠：腥红婚誓着重在吸血鬼。

这样的镜像设计也反映到了系列架构上。举例来说，两个系列都有相同数量的单面和双面普通牌（90 张单面牌/10 张双面牌）、非普通（60/23）、稀有（53/11）和秘稀（15/5）。每包依尼翠：腥红婚誓的轮抓补充包都保证会有至少两张双面牌（DFC），每三包会有一张任意稀有度的传统闪卡取代普通牌的位置。如果这张传统闪卡是双面牌，那你的轮抓补充包里就会有三张双面牌。

至于系列里的补充包添趣牌张处理，我们带回了特色永恆之夜牌、无边框鹏洛客和无边框的双色地。我们也同时设计了利齿特色牌框放在主系列里的 30 张吸血鬼上，其中也包括阴鬱的索霖。

特色永恆之夜牌着重在系列里的每一张传奇生物，除了最传奇的吸血鬼只会出现利齿特色牌框的处理方式。对每张只有一个版本补充包添趣（特色和无边框）的牌来说，当你开到这张牌时，有三分之一的机率它会是补充包添趣的版本。至于那些出现多于一个版本补充包添趣处理方式的牌—像是阴鬱的索霖，那三分之一补充包添趣版本的机会将会被平分到无边框和利齿特色牌框上。

每包轮抓补充包在地牌的位置上都会有十张特色永恆之夜基本地的其中一张，而你可以在这篇依尼翠：腥红婚誓补充包添趣文章里看到所有特色永恒之夜基本地。

系列补充包

由于依尼翠：黯夜猎踪和依尼翠：腥红婚誓里系列补充包的架构是相同的，在这个章节里我稍微更新了收集依尼翠：黯夜猎踪这篇文章。

系列补充包里会保证有一张特色永恆之夜基本地， 15% 的机会会是传统闪卡的版本。还会有一张全图的插画牌（95%）或是签名插画牌（5%）—展现画家为依尼翠：腥红婚誓所完成那些引人注目的杰作。

精选列表依然会出现在 25% 的系列补充包里。在 300 张牌里我们替换了 75 张牌以带来额外依尼翠感觉的内容，并维持开到很酷重印牌的新鲜感—像是吸血鬼导师和木桩。

系列补充包里万用牌的位置可能是依尼翠：腥红婚誓里任何牌的不闪版本。从普通到无边框鹏洛客（但不包括一般牌框的稀有和秘稀），万用牌的位置也可能开到无边框的双色地、特色永恆之夜传奇、利齿特色牌框牌或更多！

我们在 依尼翠：黯夜猎踪系列补充包里加入且这个系列也维持的一个新重点，是在万用牌的位置上也可以开到八张新牌（六张稀有和两张秘稀）。这些牌在机制上属于新牌，且是为指挥官牌手所设计的。虽然你也可以在聚珍补充包里开到扩图的版本，这些牌将无法在依尼翠：腥红婚誓的指挥官套牌里取得。

除了这八张新牌以外，系列补充包在万用牌的位置上，也有四张指挥官套牌里传统闪卡的不闪版本。由于这十二张牌都无法从轮抓补充包里开到，我们可以在不需要担心他们影响轮抓体验的前提下设计。这让我们可以设计像是 Wedding Ring 这样的牌来点出依尼翠：腥红婚誓的主题，并提供最好的多人游戏体验。

当你在系列补充包里开到这八张新牌或四张不闪的指挥官牌时，那包补充包里将会有至少两张稀有牌。系列补充包永远会给你一张主系列里标准的稀有或秘稀，所以万用牌位置上的任何稀有或秘稀都会是额外的！

由于我们希望系列补充包可以持续提供独一无二的体验，有一个保证传统闪卡的位置可能会有标准、特色和无边框的牌。你不会在这个位置开到传统闪卡的基本地，且那八张新的指挥官牌及四张指挥官套牌的牌也不会出现在这里。

聚珍补充包

依尼翠：腥红婚誓的聚珍补充包都会包含五张稀有和/或秘稀，其中两张会是传统闪卡的版本。除了这两张传统闪卡版本的稀有和/或秘稀以外，还会有八张额外的传统闪卡和传统闪卡版本的双面衍生物。

让我们一次来看过所有内容，接着我会在几个地方提供给大家更多资讯。

不闪的扩图稀有或秘稀指挥官 – 这个位置会有来自指挥官套牌或系列补充包的 32 张新的稀有牌和 6 张新的秘稀牌。每张稀有在这个位置出现的次数会是秘稀的两倍。这个位置你开到的扩是扩图牌框，展示更多标准牌的插画作品。举例来说，你可以在这里获得 Strefan, Maurer Progenitor 的扩图版本。

来自依尼翠：腥红婚誓不闪的扩图稀有或秘稀牌 – 我们希望每一张没有特色牌框或无边框处理的依尼翠：腥红婚誓稀有或秘稀牌，都可以有另一个特殊的版本，因此我们为这 40 张稀有和 12 秘稀张完成了扩图的版本。这些扩图牌和上面所提到在指挥官位置所能获得的处理方式都只能在聚珍补充包开到。另外，有德古拉系列版本的牌，并不代表它就不会有依尼翠：腥红婚誓 插画的扩图版本。有些牌同时会有扩图版本和德古拉系列的版本。

不闪的特色牌框/无边框的稀有或秘稀牌 – 每包聚珍补充包的这个位置都会有一张补充包添趣的牌。你一定会获得利齿特色牌框、特色永恆之夜传奇、无边框双色地、无边框鹏洛客，或德古拉系列的稀有或秘稀牌。另外，如果你没有在这个位置上开到德古拉系列的稀有或秘稀牌，那就会在德古拉非普通或特色牌框普通/非普通的位置开到德古拉的非普通牌。

来自依尼翠：腥红婚誓传统闪卡版本的利齿特色牌框、特色永恆之夜传奇、无边框双色地、无边框鹏洛客、德古拉系列牌，或扩图的稀有或秘稀牌 – 补充包里的最后一张牌总是最让人期待！这个位置会一定会有传统闪卡的版本且提供补充包添趣的处理，包括今天我向大家展示的所有内容，也是最好获得那些你想要传统闪卡版本补充包添趣牌的机会。另外，你在这里可以开到的传统闪卡版本德古拉系列牌将会和盒顶赠卡包里能获得那十七张传统闪卡一样。另外，能开到传统闪卡版本的扩图稀有和秘稀将和能在主系列里开到的牌是一样的。这个位置上不会有任何传统闪卡版本的扩图指挥官或系列补充包里的稀有或秘稀指挥官。

在介绍完所有聚珍补充包的内容后，这篇文章也来到了尾声。我希望你们喜欢深入来看依尼翠：腥红婚誓轮抓、系列和聚珍补充包的内容。如果你们想更了解依尼翠：腥红婚誓 的产品，我建议你们阅读Harless Snyder 的产品概览和 Clayton Kroh 从幕后来看依尼翠：腥红婚誓 补充包添趣处理方式的文章。如果想跟我分享你的想法，你永远都可以在推特@mturian 上找到我！