在创造凯德海姆时，我们一个主要的原则就是要搞大！我们在任何东西上都有了更多—更多场所，更多经典生物，以及四张鹏洛客！我是 Mike Turian，万智牌的产品概念设计师，以及凯德海姆的架构负责人。今天我有几张最酷的凯德海姆牌要展示给你们，就让我们开始吧！

这篇文章要带大家来抢先看看凯德海姆里所有的补充包添趣牌，以及你怎么样可以获得它们—1 月 7 日还有更多！

特色牌框的维京传奇

凯德海姆是一个受到北欧传奇及神话所启发的世界。在每个万智牌系列里，我们都试着去捕捉正在建构世界的本质，以及制作主系列版本跟异画版本的特色牌框牌。在凯德海姆里，这代表着我们要用金属的维京特色牌框去强调系列里的每一张传奇牌。凯德海姆充满着传奇牌，也包括模块双面牌的神。从第一次见到他们开始，我就迫不及待要向你们介绍特色牌框的维京传奇。让我们开始吧！

哇！系列里的每一张传奇牌都有这样的特色牌框版本。为了要更详细地介绍它，我向 James Arnold 请教，他是万智牌的资深图像设计师，也是这个特色牌框的创造者。他介绍了启发他这个创造的东西：「我造访了国家维京博物馆，并花了许多时间研究哪些不可思议的远古维京器具以寻找启发。我记得手滑过那有着百年历史维京船的感觉，并感受木头那历经冒险所产生的陈旧痕迹；那正是我在寻找去用这个牌框所捕捉的感觉。」

牌框上那粗糙又有力的感觉，只有在插画能够配合的情况下才能表露无遗。Tom Jenkot 确保了一些天份十足的画家来让这些插画在纸上获得了生命。

当然，这也让我想跟概念插画总监和负责凯德海姆里特色牌框的插画总监聊聊。Tom 向我们分享：「我们先着手牌框的设计。多亏了 James Arnold 让他们得以被完美执行。我们在牌框上有保留了一些认为能完美契合的东西，幸运的是我说服了画家 GodMachine，他愿意帮我们制作其中一部分！」

GodMachine 无法完成所有的插画，所以我得找其他能用颜色完成这一般会是黑白的内容。我们像一些最棒的画家寻求协助，而他们也帮了我们大忙。其中，我很高兴有 Ian Miller 的协助。Ian 一直都在进行万智牌的插画，他也从死亡金属为大众所知之前就已经在进行这个风格的作品了！

这次总共有 12 张特色牌框的维京非普通牌、14 张稀有和8 张秘稀。你可以在轮抽、系列和聚珍补充包，以及包含这些补充包的产品中找到特色牌框的传奇牌。除此之外，特定的特色牌框非普通牌也可以在主题补充包里找到。

无边框鹏洛客

凯德海姆中有四张秘稀 鹏洛客，包括首次登场的两张鹏洛客！在每个系列当中，这些鹏洛客牌都会有一个异画无边框的版本，那给了我们机会去展示更多惊人的角色。

你可以在轮抽、系列和聚珍补充包，以及包含这些补充包的产品中找到无边框的鹏洛客牌。

无边框通路和秘稀预示牌

你们所等待的地牌终于来了！剩下的四张稀有通路将会在凯德海姆中登场。这四张通路地十分引人注目，也展示了凯德海姆这个新世界的背景。

翻面 翻面

除了无边框通路和鹏洛客以外，我们想要展示系列里一个五张牌的预示牌循环，并有新的插画和无边框的处理。预示牌的概念是你会在万智牌的一盘比赛中做出预言，而那也成了我在凯德海姆当中最喜欢的新机制。每次当我预示一张牌时都会感到眼花撩乱，因为现在我的牌套上都会有个秘密的惊喜！我们同时创造了一个 预示的支持牌能让你在对局中选择提供帮助。虽然我们还没准备要向你们展示秘稀的预示牌，你可以假装你已经知道了！

在跟我们使用者经验设计师及预示牌支持牌的设计者 Daniel Holt 对话的过程中，他说：「我们利用乌鸦来向艾郎德—我们的奥丁—致敬，并在中间加入了斯达海姆之光的形状（钻石）及四周加上鸟的剪影。」

你可以在凯德海姆主系列每张有预示机制的牌和预示牌的支持牌上找到完成的乌鸦设计。

你可以在轮抽、系列和聚珍补充包，以及包含这些补充包的产品中找到这些无边框的通路和预示牌，像是凯德海姆 的套装。除此之外，Ultimate Edition 2 会有所有十张通路新的无边框插画版本，强调四个赞迪卡再起的新设定和六个凯德海姆的新设定。你可以在这里看到关于Ultimate Edition 2 的完整信息。

宽图

宽图将会出现在每个主要系列里，放在每张非传纪没有上述版本的稀有和秘稀上。这给了我们一个机会去展示凯德海姆整个世界。 由于凯德海姆有十个要代表的世界，我们希望可以分别展示每个世界的美。让我们来看一些例子。

宽图牌只会出现在聚珍补充包里。在凯德海姆里有 36 张宽图的稀有牌和 4 张宽图的秘稀牌。凯德海姆的买盒赠卡是闪的境域行者，有着独特的插画和宽图边框。你可以在特定的店家购买一整盒的轮抽、系列或聚珍补充包（先到先得）即可获得。

传纪

在与万智牌 的资深艺术总监和凯德海姆的插画负责人Cynthia Sheppard的对话中，她提到了传纪。「我们继续万智牌在传纪上的传统，把它作为从那个时空的居民视角所了解到的故事。每个视觉上华丽的织锦都描述了凯德海姆历史上独一无二的时刻。值得一提的是，其中两个艺术家选择把传纪刻在真正的木材上，利用了受到北欧雕刻启发的工具和技术！」

传纪已经有了一个独特的垂直牌框和插画，所以不会有宽图的版本。所有凯德海姆里的传纪都将会出现在轮抽、系列和聚珍补充包里。在聚珍补充包里，会有一个特定的位置能获得不闪的牌：不管是凯德海姆主系列里稀有的传纪、凯德海姆五个主题中其中一个主题无法在轮抽补充包里找到的稀有牌，或是凯德海姆指挥官套牌里的稀有或秘稀牌。这代表你会在每包聚珍补充包里找到一张额外的稀有/秘稀牌，总共会有五张；和赞迪卡再起的聚珍补充包相比多了一张（赞迪卡再起共有四张稀有/秘稀。）

聚珍补充包的内容

凯德海姆的聚珍补充包共有 11 张传统的闪卡（加上额外一张闪的双面衍生物），5 张特殊的异框牌，以及 5 张稀有/秘稀的组合。让我们来看看聚珍补充包除了 5 张闪的普通牌/普通雪境双色地和 2 张闪的非普通牌外的每个位置。

1 张稀有的传纪—一张 无法在轮抽补充包里开到的主题稀有牌、或其中一张凯德海姆指挥官套牌里的稀有或秘稀牌—在上面传纪的那段可以了解更多这个位置的细节。

1 张闪的雪境基本地—每包聚珍补充包都会有一张闪的雪境基本地。这里总共会有 10 张不同的雪境基本地（2 张平原、2 张海岛、2 张沼泽、2 张山脉和 2 张树林）。Daniel Holt 分享了创造这个新的雪境牌框的过程：

「当我们决定要创造一个着重在雪境上的系列，尤其是受维京启发的世界时，把重点放在雪境上就是很合理的。在万智牌的历史上，我们做过几次的雪境。我们决定如果你可以和分辨神器及结界一样快速计算雪境永久物的数量，对局一定会变得更好。我专注在创造一个能保留颜色特性也能提供『雪境』风味的概念上。」

1 张宽图牌—36 张宽图稀有牌和4 张宽图秘稀中的其中一张。每张稀有牌出现的频率会是秘稀的两倍。

1 张闪的稀有或秘稀牌—这个位置会有你可以在凯德海姆 主系列中找到的 64 张稀有和20 张秘稀牌（所以你不会在这里找到指挥官牌或是凯德海姆 的主题稀有牌。)

1 张不闪的牌和 1 张闪的特色牌框非普通牌 – 这些可以是 12 张不同的传奇牌，每张都有维京的特色牌框。

翻面

1 张有着特色牌框/无边框和异画的稀有或秘稀牌—除了一个很酷的新牌框之外，每张特色牌框和无边框牌都会展示设计来呈现凯德海姆插画的一部分，并与展示牌框和无边框的风格搭配。总共有 18 张稀有和 16 张秘稀牌。凯德海姆里有两张秘稀同时有特色牌框和第二种补充包添趣的变化牌框。这些牌的两种版本加起来，跟系列里其他秘稀出现的频率相同。

1张闪的稀有或秘稀牌，可能是特色边框、无边框，或是宽图版本——用最棒的牌张，来为你的聚珍补充包体验之旅画上一个圆满的句号。你能够在这里开出凯德海姆所有特殊边框的补充包添趣牌张的(常规)闪卡版本，这个位置能够开出54张稀有牌、 20张秘稀牌，包含一张让你能够完化你个人收藏的特别版本牌张。

Realmwalker | Zack Stella 作画

我希望你们喜欢这样抢先看看凯德海姆 的处理方式和插画，以及你可以在哪里找到他们。如果你想知道更多关于凯德海姆产品的信息，Ari Zirulnik 写了一篇总览所有和凯德海姆一并发售产品的文章，并有更多关于接下来产品及牌张的细节。你可以透过Twitter @mturian找到我。新年快乐，并希望大家在体验凯德海姆 时都有段快乐的时光！