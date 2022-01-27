你想下载神河里最酷的牌张吗？

神河霓朝纪位于万智牌牌张处理的最前沿。神河霓朝纪里的每一张稀有牌和秘稀牌都有新插画版本。你会看到特殊的地，忍者和武士展示技艺，闪亮的新牌框，以及用于下文中新牌张处理的新技术。

你从未见过这样的神河。

浮世绘地

在神河霓朝纪，你会看到全新样式的全图地～浮世绘基本地。浮世绘地的插画灵感源自日本的木版画。共有十种浮世绘地，每种基本地类别有两种。

每张浮世绘地牌都是日文的，但 你可以在任何语言的补充包里开到浮世绘地。你能在系列、轮抽和聚珍补充包里开到全图浮世绘地。三分之一的系列和轮抽补充包在地的位置上是一张不闪的浮世绘地。在系列补充包里，20%的补充包里地的位置是一张传统闪地，这些闪地里有三分之一的可能是浮世绘地。你也能在轮抽补充包里开到闪浮世绘地。每包聚珍补充包内含一张闪浮世绘地。

柔光牌张处理

神河霓朝纪里的每张稀有牌和秘稀牌都有新插画版本。其中大多数牌会用到柔光处理，其灵感源自具有未来感的霓虹美学。

共有37种稀有牌和6种秘稀牌拥有柔光处理。

神河霓朝纪里有6种稀有和3种秘稀传纪也有柔光的新插画版，但是有一些不同。在新插画的传纪上， 两 面都有新插画，但是只有背面用了柔光牌框～正面还是传纪牌框。

翻面

你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里开到所有柔光牌，包括传纪，且有不闪和传统闪两个版本。

忍者牌张处理

神河霓朝纪里有22个忍者生物，外加忍者鹏洛客漆月魁渡。它们都有新插画版，且新插画都用了忍者牌框：

共有七张普通牌、八张非普通牌、六张稀有牌和两张秘稀牌有忍者处理。忍者虽然行动诡秘，但系列、轮抽和聚珍补充包里都能开到，既有不闪的版本，也有传统闪的版本。

武士牌张处理

神河霓朝纪里还有21个武士生物，外加鹏洛客飘萍帝。每个武士都有新插画版，且新插画都用了武士牌框：

共有十种普通牌、七种非普通牌、四种稀有牌和一种秘稀牌有武士处理。系列、轮抽和聚珍补充包里都能开到，既有不闪的版本，也有传统闪的版本。

无边框牌

每个万智牌系列里都有新插画的无边框牌，神河的数量最多。在神河霓朝纪，所有四个秘稀鹏洛客都有无边框版本，插画师是Lack、原哲夫和寺田克也。 ……

还有本系列的一个稀有和五个秘稀龙。 ……

以及五个稀有传奇地：

系列、轮抽和聚珍补充包里都能开到无边框鹏洛客，既有不闪的，也有传统闪的。

如果你在本地游戏店购买整盒神河霓朝纪补充包，你还能有机会获得闪的无边框版梅泽悟，插画师是新川洋司。详情请询问本地游戏店。

非瑞克西亚牌

神河霓朝纪里有两张非瑞克西亚牌。这些牌有非瑞克西亚牌框且用了非瑞克西亚文，无论在哪种语言的补充包里开到都一样。这种情况下，它们用通常的插画。系列、轮抽和聚珍补充包里都能开到这些牌，既有不闪的，也有传统闪。

蚀刻闪

在神河霓朝纪，蚀刻闪回归万智牌。蚀刻闪是一种印刷技术，可以多种方式应用于万智牌的牌张，我们会在不同的系列以不同的方式使用。有时我们会围绕它制作牌框，例如指挥官传奇；有时我们用它来突出牌框，例如斯翠海文：魔法学校。

在神河霓朝纪，我们用蚀刻闪来突出神河霓朝纪的其他特色牌框。我们精心选择了十二张牌制作了蚀刻闪处理。一种稀有蚀刻闪和四种秘稀蚀刻闪牌有柔光牌框，一种稀有蚀刻闪和两种秘稀蚀刻闪牌有忍者牌框，一种稀有蚀刻闪和一种秘稀蚀刻闪牌有武士牌框，两种秘稀蚀刻闪有非瑞克西亚牌框。你只能在聚珍补充包里开到它们。

宽画

每张稀有和秘稀牌都有人喜欢，所以我们为它们每一张都制作了特殊版本。在大多数万智牌系列里，稀有和秘稀牌如果没有其他处理方式，就会有宽画版。在神河霓朝纪，每张稀有和秘稀牌都有其他处理方式，所以我们本打算不制作宽画牌 …… 但有人喜欢宽画牌。如果一个系列没有宽画牌，他们会伤心的。因此，我们为本系列里每张稀有和秘稀牌都制作了宽画版。

（鹏洛客牌除外。聚珍补充包里有一个位置大概率出宽画牌，但那个位置也可能出无边框鹏洛客。）

只有聚珍补充包里才有宽画牌。共有53种宽画稀有牌和11种宽画秘稀牌，外加6种宽画稀有传纪和3种宽画秘稀传纪。传纪只有背面是宽画。在神河霓朝纪主系列里能开到上述73种牌，既有不闪的，也有传统闪。神河霓朝纪的指挥官套牌有32种宽画稀有牌和6种宽画秘稀牌。这38种宽画牌只有不闪的版本。

霓虹墨绘闪

神河里还有一种新的闪牌类型～传统闪上加特殊霓虹墨绘闪膜，使得视觉效果格外鲜艳和独特。噬乱碑出告占据了神河霓朝纪里的所有霓虹墨绘～碑出告是唯一有霓虹墨绘处理的牌。

碑出告的霓虹墨绘有四种颜色：蓝色、绿色、红色和黄色。只有神河霓朝纪聚珍补充包里有霓虹墨绘蓝色、绿色和红色碑出告。霓虹绿色牌大约是霓虹蓝色牌的一半，霓虹红色牌大约是霓虹绿色牌的四分之一。无论是什么颜色，霓虹墨绘碑出告只有英文～其他语言的聚珍补充包里会开到霓虹墨绘碑出告，但那些牌只有英文版，而非那些补充包的语言。

霓虹墨绘黄色碑出告是赠卡，由WPN优质店分发。它也只有英文版。

神河霓朝纪里没有日文产品专享的牌张。除了霓虹墨绘碑出告（仅有英文），你可以在所有语言的补充包里开到神河霓朝纪里的每一张牌。

在系列、轮抽和聚珍补充包里，你可以开到所有柔光牌、忍者牌、武士牌、非瑞克西亚牌和无边框处理，既有不闪的，也有传统闪。许多牌有多种牌张处理～对这类牌来说，每种处理出现的频率会成比例减少。系列和轮抽补充包里还有浮世绘地，既有不闪的，也有传统闪。每包聚珍补充包里都有一张闪浮世绘地。

系列补充包是开起来最有趣的神河霓朝纪补充包：普通牌和非普通牌会讲述小故事，每包必有闪牌和插画卡，30%的系列补充包内含至少两张稀有或秘稀牌。大约13%的系列补充包内含一张特殊处理且不闪的稀有牌或秘稀牌。

如果你要轮抽，那你需要轮抽补充包。大约10%的神河霓朝纪轮抽补充包内含一张特殊处理的稀有牌或秘稀牌。

聚珍补充包最适合用来收集多种稀有和秘稀牌，还包括闪牌。也只有在其中能开到蚀刻闪、宽画牌和霓虹墨绘牌。

欲完整了解神河霓朝纪每种补充包里具体有那些东西，请来看看神河霓朝纪产品概述。无论你选择哪种神河霓朝纪补充包，你都会喜欢里面开到的东西。神河的未来已经到来。