万智牌：神秘博士系列即将带各位踏上一场跨越时间和空间的冒险！《神秘博士》在1963年首次登上电视荧屏，这个无疆新宇宙系列的发售时间恰好是这部剧集的60周年庆。在万智牌迎来30周岁，《神秘博士》迎来60周岁之际，一起来看看万智牌：神秘博士系列都带来了哪些东西吧。

错过了介绍直播？不用担心。本文会简明易懂地介绍各种不同处理、产品和系列的小秘密，帮你做好迎接这个无疆新宇宙精彩系列的准备。这个系列会在2023年10月13日正式发售，欢迎届时加入这场时空飘忽的大冒险。你可通过以下方式预订产品：访问亚马逊等线上零售商网购，造访本地游戏店购买，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

万智牌：神秘博士系列详情

万智牌：神秘博士系列图标
万智牌：神秘博士系列符号
万智牌：神秘博士

系列代码：WHO

万智牌：神秘博士系列赛制合法性：薪传、特选、指挥官

《MTG竞技场》赛制合法性：无法用于《MTG竞技场》

网站万智牌：神秘博士

万智牌：神秘博士重要日期

  • 预览：10月3日至6日
  • 播客Command Zone的游戏节目Extra Turns：10月11日
  • 全球发售：10月13日
  • 发售欢庆会赛事：10月13日至15日

万智牌：神秘博士系列的补充包添趣

我们想要在万智牌：神秘博士系列中充分体现《神秘博士》电视剧中那种不属于这个世界的美感。在博士的冒险中，他造访过数不尽的星球和时间线，甚至遇到过他本人。在《神秘博士》中，你永远不知道自己的下一个目的地是哪里。这也就是为什么我们将万智牌：神秘博士系列的四副指挥官套牌设计成了特殊的样子，让你每次洗牌开始游戏都像是乘着TARDIS和博士出发历险。

传统闪和潮涌闪

你喜欢闪牌？恭喜你，来对时空了。每副万智牌：神秘博士指挥官套牌都包含两张传统闪牌：封面指挥官牌和另一张指挥官牌。想要加入博士和同伴们的牌手可从四副指挥官套牌中的三副中选择。而喜爱各类反派的牌手则可选择Masters of Evil套牌，指挥Davros, Dalek Creator和Missy等人。

The Fourth Doctor（传统闪）
The Fourth Doctor（传统闪）
Sarah Jane Smith（传统闪）
Sarah Jane Smith（传统闪）
Sarah Jane Smith（传统闪）
The Tenth Doctor（传统闪）
The Tenth Doctor（传统闪）
Rose Tyler（传统闪）
Rose Tyler（传统闪）
The Thirteenth Doctor（传统闪）
The Thirteenth Doctor（传统闪）
Yasmin Khan（传统闪）
Davros, Dalek Creator
Davros, Dalek Creator
Missy
Missy

指挥官套牌中除时空牌外的所有牌张还可通过万智牌：神秘博士聚珍补充包开出。聚珍补充包可以开出所有经典赛制可用的牌张，如重印牌、新加入万智牌的牌张，以及衍生物。

除此之外，我们还带回了一种广受欢迎的牌张处理：潮涌闪。这种电光四射的牌张想必能帮你吸引其他指挥官牌手歆羡的目光。

告别（潮涌闪）
告别（潮涌闪）
Exterminate! （潮涌闪）
Exterminate! （潮涌闪）
阳光戒（潮涌闪）
阳光戒（潮涌闪）

除传统闪版本外，指挥官套牌的牌张（除时空牌）的潮涌闪版本也可通过万智牌：神秘博士聚珍补充包开出。

TARDIS特色处理

TARDIS踏上了新旅途：进入万智牌牌框！本系列中共有30张牌——3张非普通牌、23张稀有牌和5张秘稀牌——拥有特殊的TARDIS特色处理版本。这些牌张都是《神秘博士》中的角色，拥有特殊风格的插画和精美的蓝色TARDIS牌框。博士、其同伴，甚至一些反派都在TARDIS特殊处理牌张之列。

The Tenth Doctor（TARDIS特色牌框）
The Tenth Doctor（TARDIS特色牌框）
Rose Tyler（TARDIS特色牌框）
Rose Tyler（TARDIS特色牌框）
Davros, Dalek Creator（TARDIS特色牌框）
Davros, Dalek Creator（TARDIS特色牌框）
TARDIS（TARDIS特色牌框）
TARDIS（TARDIS特色牌框）

TARDIS特色牌框牌张仅可在聚珍补充包中开到。这些牌的传统版本会更接近真人电视剧中的模样，但这些TARDIS特色牌框版则更精彩更有型，我们相信各位《神秘博士》爱好者一定喜欢。你可以在万智牌：神秘博士聚珍补充包中找到这些处理。

宽画牌

虽然万智牌（暂时）还不会里面比外面大，但你可以开到这些牌张的宽画版本，欣赏更大尺寸的《神秘博士》画作。稀有牌、密稀牌和新加入万智牌的牌张均会有宽画版本。别忘了：传纪牌没有宽画牌框，因此也没有宽画版本。

The Foretold Soldier（宽画版）
The Foretold Soldier（宽画版）
River Song（宽画版）
River Song（宽画版）
The Valeyard（宽画版）
The Valeyard（宽画版）

宽画牌也包含传统闪和潮涌闪两种版本。所有重印牌和新加入万智牌的牌张的宽画版都可在万智牌：神秘博士聚珍补充包中开出，可能为不闪、传统闪或潮涌闪版本。

限量编号博士牌

收集限量编号版博士，跨越时间线。每个博士的主要化身——从第一任到第十三任——的TARDIS特色牌框版都有限量编号的版本。这些牌张具有复合虹彩闪处理，印有各不相同的编号，每张牌限量500张，且只能从聚珍补充包里开出。

限量编号博士解析

限量编号博士牌仅提供英文版，但可以从任何语言版本的万智牌：神秘博士聚珍补充包中得到。非限量编号博士牌在机制上和限量编号版一样。可在产品包装上了解详情。图片为数字效果图，并非实际牌张。

万智牌：神秘博士产品概览

万智牌：神秘博士指挥官套牌

Blast From The Past（绿白蓝）
Blast From The Past（绿白蓝）
Timey-Wimey（蓝红白）
Timey-Wimey（蓝红白）
 
Paradox Power（红蓝绿）
Paradox Power（红蓝绿）
Masters of Evil（蓝黑红）
Masters of Evil（蓝黑红）
 

每副指挥官套牌都内含100张牌构成的指挥官套牌，从某个角度体现《神秘博士》的主题。每副套牌产品包含以下内容：

  • 一副100张牌的指挥官套牌
    • 内含50张全新万智牌牌张
    • 封面指挥官和另一张指挥官牌为传统闪。
  • 10张双面衍生物
  • 10张大型的全新万智牌时空牌
  • 1个时空骰子
  • 1个套牌盒
  • 1个生命计数器
  • 1包聚珍补充包尝鲜包
    • 2张特殊牌框牌，其中至少一张为稀有牌或秘稀牌

万智牌：神秘博士聚珍补充包

万智牌：神秘博士聚珍补充包展示盒
万智牌：神秘博士聚珍补充包展示盒
  • 1张传统闪基本地
    • 有33.3%的几率为潮涌闪。
  • 1张传统闪博士牌
    • 有10%的几率为潮涌闪。
  • 1张来自Blast from the Past的传统闪牌
    • 有10%的几率为潮涌闪。
  • 1张来自Timey-Wimey的传统闪牌
    • 有10%的几率为潮涌闪。
  • 1张来自Paradox Power的传统闪牌
    • 有10%的几率为潮涌闪。
  • 1张来自Masters of Evil的传统闪牌
    • 有10%的几率为潮涌闪。
  • 1张新加入万智牌的不闪宽画版牌张
  • 1张新加入万智牌的传统闪宽画版牌张
  • 1张不闪宽画版万智牌重印牌
  • 1张传统闪宽画版万智牌重印牌
  • 1张新加入万智牌的潮涌闪宽画版牌张
  • 1张潮涌闪宽画版万智牌重印牌
  • 1张潮涌闪任意稀有度的万智牌
    • 这个卡位的牌张不会是TARDIS牌框牌或基本地牌。
  • 1张不闪TARDIS特色牌框牌
    • 可能为3张非普通、23张稀有牌和4张秘稀牌其中之一，开出的几率均相等。
  • 1张传统闪TARDIS牌框牌
    • 可能为3张非普通、23张稀有牌和4张秘稀牌其中之一，开出的几率均相等。
    • 有10%的几率为潮涌闪。
    • 这个卡位有几率出现限量编号版博士牌。
  • 1张传统闪双面衍生物
    • 有33.3%的几率为潮涌闪。

万智牌：神秘博士×秘室珍品

秘室珍品图标

秘室珍品也加入了这次令人兴奋的万智牌联动！随本次系列发售，我们推出了三套神秘博士主题的秘室珍品。其中两套可作为Spookydrop 2023的一部分预订。第三套会在日后发布，请持续关注，了解更多详情。

快上TARDIS！

本文最后，还有最后一张万智牌：神秘博士牌张要展示给各位：

过往成焰（传统闪发售欢庆会赠卡）
过往成焰（传统闪发售欢庆会赠卡）

你所在地的WPN游戏店参加10月13至15日举办的发售欢庆会，即可获赠这张传统闪赠卡。快去咨询店家，了解更多详情吧。

将这些万智牌：神秘博士指挥官套牌收入手中，你就做好了全副准备，可以随时出发探索宇宙了。本系列将于2023年10月13日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。