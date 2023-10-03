万智牌：神秘博士系列即将带各位踏上一场跨越时间和空间的冒险！《神秘博士》在1963年首次登上电视荧屏，这个无疆新宇宙系列的发售时间恰好是这部剧集的60周年庆。在万智牌迎来30周岁，《神秘博士》迎来60周岁之际，一起来看看万智牌：神秘博士系列都带来了哪些东西吧。

错过了介绍直播？不用担心。本文会简明易懂地介绍各种不同处理、产品和系列的小秘密，帮你做好迎接这个无疆新宇宙精彩系列的准备。这个系列会在2023年10月13日正式发售，欢迎届时加入这场时空飘忽的大冒险。你可通过以下方式预订产品：访问亚马逊等线上零售商网购，造访本地游戏店购买，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

万智牌：神秘博士系列详情

万智牌：神秘博士

系列代码：WHO

万智牌：神秘博士系列赛制合法性：薪传、特选、指挥官

《MTG竞技场》赛制合法性：无法用于《MTG竞技场》

网站：万智牌：神秘博士

万智牌：神秘博士重要日期

预览 ：10月3日至6日

：10月3日至6日 播客Command Zone的游戏节目Extra Turns ：10月11日

：10月11日 全球发售 ：10月13日

：10月13日 发售欢庆会赛事：10月13日至15日

万智牌：神秘博士系列的补充包添趣

我们想要在万智牌：神秘博士系列中充分体现《神秘博士》电视剧中那种不属于这个世界的美感。在博士的冒险中，他造访过数不尽的星球和时间线，甚至遇到过他本人。在《神秘博士》中，你永远不知道自己的下一个目的地是哪里。这也就是为什么我们将万智牌：神秘博士系列的四副指挥官套牌设计成了特殊的样子，让你每次洗牌开始游戏都像是乘着TARDIS和博士出发历险。

传统闪和潮涌闪

你喜欢闪牌？恭喜你，来对时空了。每副万智牌：神秘博士指挥官套牌都包含两张传统闪牌：封面指挥官牌和另一张指挥官牌。想要加入博士和同伴们的牌手可从四副指挥官套牌中的三副中选择。而喜爱各类反派的牌手则可选择Masters of Evil套牌，指挥Davros, Dalek Creator和Missy等人。

The Fourth Doctor（传统闪） Sarah Jane Smith（传统闪）

The Tenth Doctor（传统闪） Rose Tyler（传统闪）

The Thirteenth Doctor（传统闪） Yasmin Khan（传统闪）

Davros, Dalek Creator Missy

指挥官套牌中除时空牌外的所有牌张还可通过万智牌：神秘博士聚珍补充包开出。聚珍补充包可以开出所有经典赛制可用的牌张，如重印牌、新加入万智牌的牌张，以及衍生物。

除此之外，我们还带回了一种广受欢迎的牌张处理：潮涌闪。这种电光四射的牌张想必能帮你吸引其他指挥官牌手歆羡的目光。

告别（潮涌闪） Exterminate! （潮涌闪） 阳光戒（潮涌闪）

除传统闪版本外，指挥官套牌的牌张（除时空牌）的潮涌闪版本也可通过万智牌：神秘博士聚珍补充包开出。

TARDIS特色处理

TARDIS踏上了新旅途：进入万智牌牌框！本系列中共有30张牌——3张非普通牌、23张稀有牌和5张秘稀牌——拥有特殊的TARDIS特色处理版本。这些牌张都是《神秘博士》中的角色，拥有特殊风格的插画和精美的蓝色TARDIS牌框。博士、其同伴，甚至一些反派都在TARDIS特殊处理牌张之列。

The Tenth Doctor（TARDIS特色牌框） Rose Tyler（TARDIS特色牌框）

Davros, Dalek Creator（TARDIS特色牌框） TARDIS（TARDIS特色牌框）

TARDIS特色牌框牌张仅可在聚珍补充包中开到。这些牌的传统版本会更接近真人电视剧中的模样，但这些TARDIS特色牌框版则更精彩更有型，我们相信各位《神秘博士》爱好者一定喜欢。你可以在万智牌：神秘博士聚珍补充包中找到这些处理。

宽画牌

虽然万智牌（暂时）还不会里面比外面大，但你可以开到这些牌张的宽画版本，欣赏更大尺寸的《神秘博士》画作。稀有牌、密稀牌和新加入万智牌的牌张均会有宽画版本。别忘了：传纪牌没有宽画牌框，因此也没有宽画版本。

The Foretold Soldier（宽画版） River Song（宽画版） The Valeyard（宽画版）

宽画牌也包含传统闪和潮涌闪两种版本。所有重印牌和新加入万智牌的牌张的宽画版都可在万智牌：神秘博士聚珍补充包中开出，可能为不闪、传统闪或潮涌闪版本。

限量编号博士牌

收集限量编号版博士，跨越时间线。每个博士的主要化身——从第一任到第十三任——的TARDIS特色牌框版都有限量编号的版本。这些牌张具有复合虹彩闪处理，印有各不相同的编号，每张牌限量500张，且只能从聚珍补充包里开出。

限量编号博士牌仅提供英文版，但可以从任何语言版本的万智牌：神秘博士聚珍补充包中得到。非限量编号博士牌在机制上和限量编号版一样。可在产品包装上了解详情。图片为数字效果图，并非实际牌张。

万智牌：神秘博士产品概览

万智牌：神秘博士指挥官套牌

Blast From The Past（绿白蓝）

Timey-Wimey（蓝红白） Timey-Wimey（蓝红白）

Paradox Power（红蓝绿）

Masters of Evil（蓝黑红） Masters of Evil（蓝黑红）

每副指挥官套牌都内含100张牌构成的指挥官套牌，从某个角度体现《神秘博士》的主题。每副套牌产品包含以下内容：

一副100张牌的指挥官套牌 内含50张全新万智牌牌张 封面指挥官和另一张指挥官牌为传统闪。

10张双面衍生物

10张大型的全新万智牌时空牌

1个时空骰子

1个套牌盒

1个生命计数器

1包聚珍补充包尝鲜包 2张特殊牌框牌，其中至少一张为稀有牌或秘稀牌



万智牌：神秘博士聚珍补充包

万智牌：神秘博士聚珍补充包展示盒

1张传统闪基本地 有33.3%的几率为潮涌闪。

1张传统闪博士牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张来自Blast from the Past的传统闪牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张来自Timey-Wimey的传统闪牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张来自Paradox Power的传统闪牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张来自Masters of Evil的传统闪牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张新加入万智牌的不闪宽画版牌张

1张新加入万智牌的传统闪宽画版牌张

1张不闪宽画版万智牌重印牌

1张传统闪宽画版万智牌重印牌

1张新加入万智牌的潮涌闪宽画版牌张

1张潮涌闪宽画版万智牌重印牌

1张潮涌闪任意稀有度的万智牌 这个卡位的牌张不会是TARDIS牌框牌或基本地牌。

1张不闪TARDIS特色牌框牌 可能为3张非普通、23张稀有牌和4张秘稀牌其中之一，开出的几率均相等。

1张传统闪TARDIS牌框牌 可能为3张非普通、23张稀有牌和4张秘稀牌其中之一，开出的几率均相等。 有10%的几率为潮涌闪。 这个卡位有几率出现限量编号版博士牌。

1张传统闪双面衍生物 有33.3%的几率为潮涌闪。



万智牌：神秘博士×秘室珍品

秘室珍品也加入了这次令人兴奋的万智牌联动！随本次系列发售，我们推出了三套神秘博士主题的秘室珍品。其中两套可作为Spookydrop 2023的一部分预订。第三套会在日后发布，请持续关注，了解更多详情。

快上TARDIS！

本文最后，还有最后一张万智牌：神秘博士牌张要展示给各位：

过往成焰（传统闪发售欢庆会赠卡）

在你所在地的WPN游戏店参加10月13至15日举办的发售欢庆会，即可获赠这张传统闪赠卡。快去咨询店家，了解更多详情吧。

将这些万智牌：神秘博士指挥官套牌收入手中，你就做好了全副准备，可以随时出发探索宇宙了。本系列将于2023年10月13日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。