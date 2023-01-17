新牌在手，总能让人感到一种特殊的联系。我们都感受过万智牌全新牌张带来的无限可能。非瑞克西亚：万界归一（ONE）让我们有机会拥抱非瑞克西亚的邪恶力量，并将这股力量融入万智牌的牌张。

我叫Mike Turian，我是ONE系列的产品架构设计师。身为一个系列的架构设计师，我负责设计整个系列的内容结构和其中的推广。打造超现实恐怖主题的非瑞克西亚：万界归一，对我而言是一次尤为愉快的经历，本文会详述各种非瑞处理的获得方法以及他们在补充包中的具体分布。

非瑞克西亚：万界归一聚珍补充包

首先来看看ONE聚珍补充包。下列内容以在补充包中的出现顺序为准。请注意，所有列出的百分比已统一四舍五入为整数。

聚珍补充包展示盒

关于ONE聚珍补充包内可开出的部分牌张，请参考以下图片。

4张传统闪普通牌——ONE聚珍补充包中会开出4张轮抽补充包和系列补充包中的普通牌，共101种。

2张传统闪非普通牌——ONE聚珍补充包中会开出2张轮抽和系列补充包中的非普通牌，共80种。

1张传统闪基本地——全景全图基本地和非瑞化全图基本地各有5种，每种出现的几率相同。

1张传统闪稀有或秘稀牌——ONE轮抽补充包中共有60种稀有牌（86%的补充包）和20种秘稀牌（14%的补充包）会出现在这个位置。

1张宽画稀有牌——我们精选了ONE轮抽补充包中的29种稀有牌，对它们进行了宽画处理。这些牌在ONE补充包里没有其他特殊处理或特色牌框，宽画处理版本仅限聚珍补充包。

另外，在当地游戏店购买一整盒系列、轮抽、聚珍或速战补充包展示盒即可获得一张「买一盒」促销版的绿阳垂暮。该赠卡发完即止——请前往当地游戏店了解更多详情！

1张非瑞克西亚：万界归一指挥官套牌（ONC）中的宽画稀有或秘稀牌，或一张ONE速战补充包中的宽画牌——这一位置共有28种稀有牌（92%的补充包）和5种秘稀牌（8%的补充包)。具体选自以下产品：ONC的20种稀有和秘稀牌、ONE速战补充包的5种稀有牌以及系列补充包中8种新加入指挥官的稀有和秘稀牌。

1张普通或非普通脓水处理牌——此类牌上绘有笔触式的恐怖插画。这个位置有6种普通牌（63%的补充包）和7种非普通牌（37%的补充包），都是不闪的牌。

1张普通或非普通脓水处理闪牌——聚珍补充包非常适合传统闪牌爱好者，他们可以在其中开出更多喜欢的牌张。

1张完化闪牌——每张完化闪牌上均有特殊质感闪处理的非瑞符号。共有6种普通牌（38%的补充包）、7种非普通牌（29%的补充包）、26种稀有牌（22%的补充包）和28种秘稀牌（11%的补充包）具有这一精美的全新牌张处理。

1张补充包添趣稀有或秘稀牌——这个位置拥有许多可能出现的精美牌张。以下是可能开出的牌张，全是不闪版本。5种无边框稀有“快地”（13%的补充包），16种无边框脓水稀有牌（41%的补充包），10种无边框漫画稀有牌（25%的补充包）其中包含5种秘罗英雄和5种鹏洛客，10种无边框脓水秘稀牌（13%的补充包），5种无边框漫画鹏洛客秘稀牌（3%的补充包），5种非瑞文鹏洛客秘稀牌（3%的补充包），以及5种无边框概念魔判官秘稀牌（小于2%的补充包）。

身为五大魔判官之一，秘稀牌机械之母艾蕾侬在这个位置会以以下特色牌框的形式出现：无边框脓水处理、无边框漫画处理（由伊藤润二绘制）以及非瑞文处理，每种牌张处理出现的几率均小于1%。

1张补充包添趣稀有或秘稀闪牌或宽画稀有或秘稀闪牌——这个位置有机会开出上一位置的所有牌以及29种宽画版稀有牌。此外，你还有机会得到部分指挥官宽画稀有和秘稀牌。开出宽画稀有或秘稀闪牌的几率为49%。剩余51%几率开出的牌请参考上一位置的内容。

以下是机械之母艾蕾侬的不同版本外观，均可在ONE聚珍补充包中开出。

聚珍补充包的内容介绍完毕，现在让我们深入了解一下每种牌张处理以及相关牌张的获取方式。

脓水和无边框脓水处理牌——ONE系列中补充包添趣的艺术总监Sarah Wassell和Tom Jenkot和一众艺术家合作，采用大胆的墨绘处理来突出非瑞人的核心特点。Adam Prosak和Grace Fong，他们分别是游戏设计团队和创意设计团队的领导，精选了系列中最有非瑞特色的牌张。共有6种普通牌和7种非普通牌具有带边框的脓水处理，16种稀有牌和11种秘稀牌具有无边框脓水处理。这些脓水处理牌除了会在系列、轮抽和聚珍补充包中出现，部分牌张还会出现在指挥官套牌附带的聚珍补充包尝鲜包中。

无边框脓水

非瑞文牌张——随着非瑞人接管多重宇宙，非瑞爱好者也在学习非瑞文，ONE系列中共有五种鹏洛客秘稀牌，每一张都配有非瑞文的叙述和非瑞牌框。这五位鹏洛客在腐化之力的影响下已经非瑞化。除此之外，机械之母艾蕾侬也有非瑞文版本。这六张牌可在系列、轮抽和聚珍补充包中开出。

无边框概念魔判官——非瑞克西亚：万界归一旨在将整个非瑞克西亚的荣耀发扬光大，因此我们想确保五位魔判官都能在系列中出现。通过回顾他们最初的创作过程，我们精心打造了无边框概念魔判官，让Richard Whitters设计的魔判官概念插画再现风采。这些牌选自最近的系列。畸巨劫怪弗霖凯是代表凯德海姆魔判官的牌，只可在这张牌原本可用的赛制中使用它。

这五张魔判官牌可在系列、轮抽和聚珍补充包这种开出，牌张外观如下。

无边框概念魔判官

无边框漫画牌——为凸显非瑞人给多重宇宙带来的威慑和恐慌，艺术团队采用恐怖漫画的形式，充分展现了非瑞人咄咄逼人的气势。我们同位于日本的合作伙伴工画堂工作室合作，着力将这种风格的牌呈现出来。这五位完化的鹏洛客都用了无边框漫画处理，尚未非瑞化的剩余五位也有遭受完化的“假设”版本。除此之外，我们还将此牌张处理用在了五个传奇秘罗生物上，进一步向大家展示那五位英雄遭受完化的模样。

无边框漫画

伊藤润二打造的艾蕾侬——除以上的15种牌外，我们有幸请到了恐怖漫画大师伊藤润二为本系列的明星艾蕾侬设计外观。在众人的努力下，这张精美绝伦的万智牌牌张得以诞生：

所有无边框漫画牌均可在系列、轮抽和聚珍补充包中开出。此外，部分无边框漫画牌会出现在指挥官套牌附带的聚珍补充包尝鲜包里。

完化闪处理——为展示非瑞人的整体实力和野心，我们采用了完化处理，这些牌张上印有特殊质感闪处理的非瑞符号。此类风格的牌共有67种，你能欣赏到非瑞符号在炫彩映衬下舞动的样子。以下牌具有完化闪处理：无边框脓水牌、无边框概念魔判官、无边框漫画牌以及非瑞文牌。由伊藤润二绘制的完化闪处理艾蕾侬绝对会让你眼前一亮。

这些牌是ONE系列聚珍补充包专享，每包聚珍补充包中必有一张完化闪牌。

宽画处理——让每个系列的稀有或秘稀牌都拥有特殊牌张处理是我们一直以来的目标。对于没有以上牌张处理的牌，我们采用宽画处理来展现精美的插画。ONE系列以下牌有宽画处理：主系列中的29种稀有牌、速战补充包中的5种全新稀有牌以及新加入ONC指挥官套牌的稀有或秘稀牌。以上所有牌均可在聚珍补充包中开到，部分宽画版指挥官牌可在指挥官套牌附带的聚珍补充包尝鲜包中开到。

无边框双色地——可在系列、轮抽和聚珍补充包中开到，你可通过这些牌感受非瑞地带的超现实恐怖之美。身为秘罗地创痕的首席设计师，我非常高兴能看到绘有精美插画的五张“快地“回归标准系列。

无边框双色地

非瑞克西亚：万界归一完化版套装

除了常规套装，非瑞克西亚：万界归一还推出了完化版套装，该产品会在主系列上市几周后，即2023年3月3日上市。

完化版套装

作为产品的一部分，完化版套装内还有全新的浮油闪牌，以及一张非瑞文牌，它不是非瑞克西亚：万界归一补充包中六种非瑞文牌之一。完化版套装中的赠卡是非瑞克西亚斗技场，它印有非瑞文且用了非瑞牌框。这张牌早在启示录系列就登场了，每回合支付1点生命换一张牌始终是个不错的买卖！

浮油闪——除了上述提及的精美处理之外，为发扬非瑞人的荣耀，我们推出了终极牌张处理。每个完化版套装内除了有趣的好物和一个流线型盒子之外，还有十二包非瑞克西亚：万界归一系列补充包和一包完化版补充包。

完化版补充包内含10张浮油闪基本地（每种基本地类别两张）以及两张非瑞克西亚：万界归一的秘稀牌。浮油闪秘稀牌共有20种，每包补充包里会随机封入两张，它们和非瑞克西亚：万界归一中的20种秘稀牌相同。

牌张外观如下所示：

非瑞克西亚：万界归一补充包添趣处理的获取方式

非瑞克西亚：万界归一系列补充包

系列补充包展示盒

最适合打开并快速扩充万智牌收藏的产品，每包ONE系列补充包内含12张万智牌的牌张、一张插画卡和一张衍生物/广告卡或“精选列表”里的牌（取自万智牌历史或Universes Within的特殊牌张——出现在25%的补充包里）。

每包ONE系列补充包内含1-4张稀有度为稀有或更高的牌，3-7张非普通牌，3-7张普通牌和1张基本地。在20%的系列补充包中会有传统闪基本地牌取代基本地牌，且在10%的ONE系列补充包中会有闪戳记签名插画牌替代插画牌。（传统闪无边框鹏洛客秘稀牌可在小于1%的ONE系列补充包中开出。）

除了ONE聚珍补充包外，ONE系列补充包和轮抽补充包中也都会有一张全景全图基本地或非瑞化全图基本地。

全景全图

非瑞化全图

非瑞克西亚：万界归一轮抽补充包

轮抽补充包展示盒

如你打算和好友轮抽并构组套牌进行对战，轮抽补充包便是理想选择。每包ONE轮抽补充包内含15张牌以及一张衍生物/广告卡，其中包含一张稀有度为稀有或更高的牌，3张非普通牌，10张普通牌和1张基本地。（不到1%的ONE轮抽补充包中会出现传统闪无边框鹏洛客秘稀牌。在33%的ONE轮抽补充包里有一张任意稀有度的传统闪牌替换一张普通牌。)

非瑞克西亚：万界归一售前组合

售前组合

非瑞克西亚：万界归一售前组合最适合用来参加2月3日开始的店内售前赛，ONE售前组合内含六包轮抽补充包和一些额外东西来“完化”你的游戏体验，其中包含一张带闪戳记的稀有或秘稀牌，一张《万智牌：竞技场》代码卡（仅部分地区可用），一个牌盒和一个Spindown生命计数器。

除了有机会获得五种法术力颜色之一的Spindown生命计数器，每15个非瑞克西亚：万界归一售前组合中有1个内含特殊的非瑞计数器——参加附近举办的售前赛就有机会获得！

非瑞克西亚：万界归一套装

套装

想拥有方便的储存空间存放牌张和更多基本地吗？非瑞克西亚：万界归一套装绝对能满足你的需求，产品内含八包非瑞克西亚：万界归一系列补充包——最适合为乐趣打开的补充包——外加1张传统闪新插画鼠王卡鲁蒙、40张基本地（20张传统闪和20张不闪）、一个超大Spindown生命计数器、1个牌张储存盒和两张参考卡。

套装基本地

（注：这些非瑞克西亚：万界归一的基本地可在以下产品中开出：ONE套装、ONC指挥官套牌以及ONE速战补充包。）

非瑞克西亚：万界归一指挥官套牌

指挥官套牌有两副且开盒即玩，会同非瑞克西亚：万界归一一起发售。

Corrupting Influence

Rebellion Rising

指挥官套牌能让你直接加入游戏，同好友对局。你可以选择使用Rebellion Rising统领秘罗志士大军，也可用Corrupting Influence释放真正的非瑞之力来“完化”游戏。

每副ONE指挥官套牌内含：

1副100张万智牌牌张的开盒即玩套牌（2张传统闪传奇牌和98张不闪的牌），其中有10张新加入万智牌的牌张

1包两张牌的聚珍补充包尝鲜包（内含1张稀有度为稀有或更高的传统闪或不闪的新牌框牌和1张传统闪脓水处理普通或非普通牌）

1张蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官牌张复制品，牌框和插画上有蚀刻质感的闪牌效果）

10个双面衍生物

1个套牌盒（可收纳100张上有牌套的牌）

1个生命计数器

一份策略简介和一张参考卡

非瑞克西亚：万界归一速战补充包

速战补充包展示盒

和非瑞克西亚：万界归一指挥官套牌的玩法一样，你可使用速战补充包直接开始游戏。每包ONE速战补充包内含20张牌，其中包含一张专为速战补充包打造的稀有牌，ONE速战补充包可以和其他速战补充包洗到一起（比如兄弟之战速战补充包以及速战2022），洗完之后即可开始对战。

ONE速战补充包拥有五种不同的主题，每个主题有两个版本，每包补充包内含20张万智牌的的牌张，其中包括：

1张非瑞克西亚：万界归一稀有或秘稀牌

1张专为非瑞克西亚：万界归一设计的稀有牌

2张传统闪基本地

非瑞克西亚：万界归一速战补充包稀有牌

（注：专为ONE速战补充包设计的稀有牌之宽画版为ONE聚珍补充包专享。）

非瑞克西亚：万界归一的所有牌张处理以及获取方式均已介绍完毕，希望你能沉浸在拥抱邪恶之力的快乐中。你各内容已有完化的了解，非瑞克西亚：万界归一将于2月10日在全球上市，敬请期待。

在你欣赏非瑞成果的期间，如对该系列有任何看法，可随时通过Twitter的@mturian联系我。万界归一！