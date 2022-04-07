在新卡佩纳：喧嚣黑街，你能获得各式各样的战利品。无论你是轮抽狂人还是闪牌收集迷，你都应该看看下面的详解，了解你下一次搞到补充包时能开到什么。

盒顶赠卡

这些是新卡佩纳：喧嚣黑街的地区特有盒顶赠卡。系列补充包展示盒内含30包系列补充包，每盒都有一张传统闪盒顶赠卡，类似的，轮抽补充包和聚珍补充包展示盒里也都有盒顶赠卡。这张牌不会变，都是晚会招待，但是晚会招待的插画和语言会和展示盒的语言相匹配。

不同版本的盒顶赠卡用插画表现了不同语言地区的文化。我们内部的国际营销团队在确定不同版本的概念时起了很大的作用。

英文 西班牙语 俄语

巴西葡萄牙语 韩语 日文

意大利文 德语 法语

繁体中文 简体中文

请注意，新卡佩纳：喧嚣黑街补充包里的晚会招待有完全不同的插画，它会出现在所有语言的补充包里。

都会地

在全图都会基本地上，你能看到新卡佩纳的风景，它们展示了城市里的艺术和建筑。共有十种都会地，每个基本地类别两种。

在系列和轮抽补充包里，你都有机会得到都会地，传统闪和不闪的都有。三分之一的新卡佩纳：喧嚣黑街系列和轮抽补充包内含一张都会地。

在系列补充包里，三分之一的传统闪基本地也会是都会地。在聚珍补充包里，你只会开到传统闪都会地。

黄金时代

如果你想在新卡佩纳快速致富，那就一定要加入一个家族，黄金时代牌就是明证。新卡佩纳：喧嚣黑街中的45张三色金牌，每一张都有黄金时代处理：5张普通牌、15张非普通牌、20张稀有牌和5张秘稀牌。

在系列、轮抽和聚珍补充包里，你都有机会获得这些黄金时代牌，传统闪和不闪的都有。

镶金牌

你要是开到了镶金版的黄金时代牌，那说明你在新卡佩纳已经建功立业了。镶金牌是闪黄金时代牌的高级版本：在镶金牌上，黄金牌框元素是传统闪牌上面的立体浮雕。

（秘闻帮在印刷上欺骗了我们～浮雕不是真金的。）

全部45张黄金时代牌都有镶金版。每张镶金牌的牌框都是传统闪牌上的浮雕。和其他处理一样，这种浮雕很平滑，可以在认证的万智牌比赛中合法使用。

系列和聚珍补充包里会有镶金牌。镶金牌只有英文版，不过可以在任何语言的补充包里开到。3%的系列补充包里有镶金普通或非普通，1%的系列补充包里有镶金稀有或秘稀。25%的聚珍补充包里有镶金普通或非普通，13%的聚珍补充包里有镶金稀有或秘稀。

艺术装饰

无论你的生意对象是朋友还是敌人，在新卡佩纳，服饰对成功而言都很重要。新卡佩纳：喧嚣黑街中有九种不同的牌具有新插画的艺术装饰风格，使得它们看起来如同杂志封面一般。四种稀有和五种秘稀（包括三种秘稀鹏洛客）都有艺术装饰处理。

你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里开到艺术装饰牌，传统闪和不闪的都有。

蚀刻闪

当魔头欧尼希兹听说黄金时代牌有终极炫酷的镶金版本后，他想知道自己的那张艺术装饰牌的终极炫酷版本在哪里。幸运的是，他听说全部九种艺术装饰牌都有蚀刻闪版本且只能在新卡佩纳：喧嚣黑街聚珍补充包里开到后感到很满意。

摩天楼

新卡佩纳的家族领袖住在非常奢华的地方。新卡佩纳里有十张非基本地会有摩天楼处理，包括这些美丽绝伦的地点：

五种稀有和五种普通有摩天楼处理。你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里开到它们，闪和不闪的都有。

无边框

在每一包万智牌的补充包里都有机会开到无边框新插画牌，新卡佩纳：喧嚣黑街也不例外。七种稀有和七种秘稀（包括三种秘稀鹏洛客）有无边框新插画。

你有机会在系列、轮抽和聚珍补充包里开到这些无边框牌，传统闪和不闪的都有。

非瑞克西亚

洼巴司也在新卡佩纳。也许没什么可担心的。

洼巴司的非瑞克西亚处理用了非瑞文，和你开的补充包语言无关。你开到非瑞克西亚处理洼巴司用的是普通插画。你有机会在系列、轮抽和聚珍补充包里开到非瑞克西亚洼巴司，不闪和传统闪都有可能。

请注意，艺术装饰版本的洼巴司没有用非瑞文，且会出现在所有语言的补充包里～蚀刻闪艺术装饰版只会出现在新卡佩纳：喧嚣黑街的聚珍补充包里。

宽画

你见过了新卡佩纳：喧嚣黑街所有其他处理。让每一种稀有和秘稀都有炫酷的新版本十分重要～总有人喜欢某张金牌或秘稀～所以没有上述处理的稀有和秘稀都会有宽画版。

在聚珍补充包里有机会开到闪和不闪的新卡佩纳：喧嚣黑街宽画牌。在新卡佩纳：喧嚣黑街共有29种宽画稀有和6种宽画秘稀。

在聚珍补充包里，你还有机会开到新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官系列的宽画版。在新卡佩纳：喧嚣黑街里共有80种这类的稀有和12种这类秘稀。新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官系列里大多数牌的宽画只有不闪的版本。不过，新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官套牌里的全部10种新秘稀传奇生物以及6种稀有和2种秘稀新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官牌都能在系列补充包里开到，它们在聚珍补充包里有传统闪宽画版。

精选列表

新卡佩纳：喧嚣黑街的精选列表和以往有所不同。一般来说，精选列表内含数百张贯穿万智牌历史的牌，在系列补充包里作为锦上添花的牌。在新卡佩纳：喧嚣黑街，精选列表比往常要短，为的是把空间留给万智牌主题版本的秘室珍品X怪奇物语牌。秘室珍品的插画依然是那次珍品特有的，但是八分之一的新卡佩纳：喧嚣黑街系列补充包内含功能与那些秘室珍品牌一模一样的牌。这九张牌出现的几率相同。

Turn Over

另有八分之一新卡佩纳：喧嚣黑街系列补充包内含的精选列表牌就是你已经熟悉的那种～但是我们把总数降到了58种来给秘室珍品牌腾出空间。

浏览一下总账

新卡佩纳：喧嚣黑街内含101张普通牌、80张非普通牌、60张稀有牌和20张秘稀牌～其中许多牌有上述各种处理。

在系列、轮抽和聚珍补充包里，你有机会开到黄金时代、艺术装饰、摩天楼、非瑞克西亚和无边框处理，传统闪和不闪的都有。镶金牌只能在系列和聚珍补充包里开到。蚀刻闪版本的艺术装饰牌只能在聚珍补充包里开到。镶金牌只有英文版，不过可以在任何语言的补充包里开到。在系列和轮抽补充包里有机会开到传统闪或不闪的都会地。每包聚珍补充包里都有一张传统闪都会地。

系列补充包是开起来最有趣的新卡佩纳：喧嚣黑街补充包：普通和非普通牌讲述了小故事，每包必有闪卡和插画卡，30%的系列补充包内含至少两张稀有或秘稀。

如果你要轮抽，那么你就需要轮抽补充包。

聚珍补充包最适合收集多种不同的稀有和秘稀牌，还有传统闪牌，也是唯一能开到蚀刻闪和宽画牌的补充包。

一张牌的普通版和新处理版本没有固定的相对出现率。大约13%的系列补充包内含一张不闪的新处理稀有或秘稀，大约10%的新卡佩纳：喧嚣黑街轮抽补充包内含一张不闪的新处理稀有或秘稀。许多牌有多种牌张处理～对这类牌来说，每种处理出现的频率会成比例减少。聚珍补充包里的情况也是如此。

想了解新卡佩纳：喧嚣黑街每种补充包里内容的详细说明，你可以来看看新卡佩纳：喧嚣黑街产品概述。你还可以来看我们深入探究上述内容，了解更多有关绝美处理的插画和设计详情。

无论你选择哪种新卡佩纳：喧嚣黑街补充包，你都一定会爱上里面的东西。