新卡佩纳：喧嚣黑街，你能获得各式各样的战利品。无论你是轮抽狂人还是闪牌收集迷，你都应该看看下面的详解，了解你下一次搞到补充包时能开到什么。

盒顶赠卡

这些是新卡佩纳：喧嚣黑街的地区特有盒顶赠卡。系列补充包展示盒内含30包系列补充包，每盒都有一张传统闪盒顶赠卡，类似的，轮抽补充包和聚珍补充包展示盒里也都有盒顶赠卡。这张牌不会变，都是晚会招待，但是晚会招待的插画和语言会和展示盒的语言相匹配。

不同版本的盒顶赠卡用插画表现了不同语言地区的文化。我们内部的国际营销团队在确定不同版本的概念时起了很大的作用。

晚会招待（EN）
英文
 
晚会招待（SP）
西班牙语
 
晚会招待（RU）
俄语
晚会招待（PT）
巴西葡萄牙语
 
晚会招待（KR）
韩语
 
晚会招待（JP）
日文
晚会招待（IT）
意大利文
 
晚会招待（DE）
德语
 
晚会招待（FR）
法语
晚会招待（CT）
繁体中文
 
晚会招待（CS）
简体中文

请注意，新卡佩纳：喧嚣黑街补充包里的晚会招待有完全不同的插画，它会出现在所有语言的补充包里。

主系列晚会招待

都会地

在全图都会基本地上，你能看到新卡佩纳的风景，它们展示了城市里的艺术和建筑。共有十种都会地，每个基本地类别两种。

都会平原1都会平原2

都会海岛1都会海岛2

都会沼泽1都会沼泽2

都会山脉1都会山脉2

都会树林1都会树林2

在系列和轮抽补充包里，你都有机会得到都会地，传统闪和不闪的都有。三分之一的新卡佩纳：喧嚣黑街系列和轮抽补充包内含一张都会地。

在系列补充包里，三分之一的传统闪基本地也会是都会地。在聚珍补充包里，你只会开到传统闪都会地。

黄金时代

如果你想在新卡佩纳快速致富，那就一定要加入一个家族，黄金时代牌就是明证。新卡佩纳：喧嚣黑街中的45张三色金牌，每一张都有黄金时代处理：5张普通牌、15张非普通牌、20张稀有牌和5张秘稀牌。

黄金时代织契魔冯柯斯帕拉黄金时代欢宴魔杰米尔黄金时代收集魔尚夺尔勋爵

黄金时代卜策魔拉斐茵黄金时代焚炎魔齐朵拉

在系列、轮抽和聚珍补充包里，你都有机会获得这些黄金时代牌，传统闪和不闪的都有。

镶金牌

你要是开到了镶金版的黄金时代牌，那说明你在新卡佩纳已经建功立业了。镶金牌是闪黄金时代牌的高级版本：在镶金牌上，黄金牌框元素是传统闪牌上面的立体浮雕。

镶金牌动图

（秘闻帮在印刷上欺骗了我们～浮雕不是真金的。）

全部45张黄金时代牌都有镶金版。每张镶金牌的牌框都是传统闪牌上的浮雕。和其他处理一样，这种浮雕很平滑，可以在认证的万智牌比赛中合法使用。

系列和聚珍补充包里会有镶金牌。镶金牌只有英文版，不过可以在任何语言的补充包里开到。3%的系列补充包里有镶金普通或非普通，1%的系列补充包里有镶金稀有或秘稀。25%的聚珍补充包里有镶金普通或非普通，13%的聚珍补充包里有镶金稀有或秘稀。

艺术装饰

无论你的生意对象是朋友还是敌人，在新卡佩纳，服饰对成功而言都很重要。新卡佩纳：喧嚣黑街中有九种不同的牌具有新插画的艺术装饰风格，使得它们看起来如同杂志封面一般。四种稀有和五种秘稀（包括三种秘稀鹏洛客）都有艺术装饰处理。

艺术装饰华辉艾紫培艺术装饰寻猎薇薇安艺术装饰魔头欧尼希兹

你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里开到艺术装饰牌，传统闪和不闪的都有。

蚀刻闪

当魔头欧尼希兹听说黄金时代牌有终极炫酷的镶金版本后，他想知道自己的那张艺术装饰牌的终极炫酷版本在哪里。幸运的是，他听说全部九种艺术装饰牌都有蚀刻闪版本且只能在新卡佩纳：喧嚣黑街聚珍补充包里开到后感到很满意。

蚀刻闪牌动图

摩天楼

新卡佩纳的家族领袖住在非常奢华的地方。新卡佩纳里有十张非基本地会有摩天楼处理，包括这些美丽绝伦的地点：

摩天楼杰米尔的花园摩天楼拉斐茵的高塔摩天楼斯帕拉的总部

摩天楼尚夺尔的酒廊摩天楼齐朵拉的校场

五种稀有和五种普通有摩天楼处理。你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里开到它们，闪和不闪的都有。

无边框

在每一包万智牌的补充包里都有机会开到无边框新插画牌，新卡佩纳：喧嚣黑街也不例外。七种稀有和七种秘稀（包括三种秘稀鹏洛客）有无边框新插画。

无边框华辉艾紫培无边框魔头欧尼希兹无边框斯帕拉的总部

你有机会在系列、轮抽和聚珍补充包里开到这些无边框牌，传统闪和不闪的都有。

非瑞克西亚

洼巴司也在新卡佩纳。也许没什么可担心的。

非瑞克西亚异端魔判洼巴司

洼巴司的非瑞克西亚处理用了非瑞文，和你开的补充包语言无关。你开到非瑞克西亚处理洼巴司用的是普通插画。你有机会在系列、轮抽和聚珍补充包里开到非瑞克西亚洼巴司，不闪和传统闪都有可能。

请注意，艺术装饰版本的洼巴司没有用非瑞文，且会出现在所有语言的补充包里～蚀刻闪艺术装饰版只会出现在新卡佩纳：喧嚣黑街的聚珍补充包里。

艺术装饰异端魔判洼巴司蚀刻闪异端魔判洼巴司

宽画

你见过了新卡佩纳：喧嚣黑街所有其他处理。让每一种稀有和秘稀都有炫酷的新版本十分重要～总有人喜欢某张金牌或秘稀～所以没有上述处理的稀有和秘稀都会有宽画版。

在聚珍补充包里有机会开到闪和不闪的新卡佩纳：喧嚣黑街宽画牌。在新卡佩纳：喧嚣黑街共有29种宽画稀有和6种宽画秘稀。

在聚珍补充包里，你还有机会开到新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官系列的宽画版。在新卡佩纳：喧嚣黑街里共有80种这类的稀有和12种这类秘稀。新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官系列里大多数牌的宽画只有不闪的版本。不过，新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官套牌里的全部10种新秘稀传奇生物以及6种稀有和2种秘稀新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官牌都能在系列补充包里开到，它们在聚珍补充包里有传统闪宽画版。

精选列表

新卡佩纳：喧嚣黑街的精选列表和以往有所不同。一般来说，精选列表内含数百张贯穿万智牌历史的牌，在系列补充包里作为锦上添花的牌。在新卡佩纳：喧嚣黑街，精选列表比往常要短，为的是把空间留给万智牌主题版本的秘室珍品X怪奇物语牌。秘室珍品的插画依然是那次珍品特有的，但是八分之一的新卡佩纳：喧嚣黑街系列补充包内含功能与那些秘室珍品牌一模一样的牌。这九张牌出现的几率相同。

Arvinox, the Mind FlailBjorna, Nightfall AlchemistCecily, Haunted Mage

Elmar, Ulvenwald InformantHargilde, Kindly RunechanterOthelm, Sigardian Outcast

Sophina, Spearsage DeserterWernog, Rider's Chaplain

 

Havengul Laboratory
Havengul Mystery

 

另有八分之一新卡佩纳：喧嚣黑街系列补充包内含的精选列表牌就是你已经熟悉的那种～但是我们把总数降到了58种来给秘室珍品牌腾出空间。

浏览一下总账

新卡佩纳：喧嚣黑街内含101张普通牌、80张非普通牌、60张稀有牌和20张秘稀牌～其中许多牌有上述各种处理。

在系列、轮抽和聚珍补充包里，你有机会开到黄金时代、艺术装饰、摩天楼、非瑞克西亚和无边框处理，传统闪和不闪的都有。镶金牌只能在系列和聚珍补充包里开到。蚀刻闪版本的艺术装饰牌只能在聚珍补充包里开到。镶金牌只有英文版，不过可以在任何语言的补充包里开到。在系列和轮抽补充包里有机会开到传统闪或不闪的都会地。每包聚珍补充包里都有一张传统闪都会地。

SNC系列补充包展示盒

系列补充包是开起来最有趣的新卡佩纳：喧嚣黑街补充包：普通和非普通牌讲述了小故事，每包必有闪卡和插画卡，30%的系列补充包内含至少两张稀有或秘稀。

SNC轮抽补充包展示盒

如果你要轮抽，那么你就需要轮抽补充包。

SNC聚珍补充包展示盒

聚珍补充包最适合收集多种不同的稀有和秘稀牌，还有传统闪牌，也是唯一能开到蚀刻闪和宽画牌的补充包。

一张牌的普通版和新处理版本没有固定的相对出现率。大约13%的系列补充包内含一张不闪的新处理稀有或秘稀，大约10%的新卡佩纳：喧嚣黑街轮抽补充包内含一张不闪的新处理稀有或秘稀。许多牌有多种牌张处理～对这类牌来说，每种处理出现的频率会成比例减少。聚珍补充包里的情况也是如此。

想了解新卡佩纳：喧嚣黑街每种补充包里内容的详细说明，你可以来看看新卡佩纳：喧嚣黑街产品概述。你还可以来看我们深入探究上述内容，了解更多有关绝美处理的插画和设计详情。

无论你选择哪种新卡佩纳：喧嚣黑街补充包，你都一定会爱上里面的东西。