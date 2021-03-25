回想起来，我还记得自己在大学里其中一个大型演讲厅，疯狂地敲着自己的笔记本电脑。我是在听演讲吗？当然不是！我正在构组一副新的万智牌套牌，迫不及待想回到家拿出收藏已久的牌来尝试自己最新的创作。我喜欢找出牌张之间的协同，更喜欢发现那些曾经被我忽略的组合。

我妈总说我在大学的主修其实是万智牌，我想我不会否认。在万智牌里探索新牌、新角色和新的世界占据了我所有的时间，随着斯翠海文：魔法学校在接下来几周的曝光，我希望所有的新牌和新的处理方式都能让你们和我们这些设计斯翠海文：魔法学校的人一样兴奋。

我是 Mike Turian，万智牌的产品概念设计师，也是斯翠海文：魔法学校的领衔建构师。我将会向你们展示并告诉你们哪里可以找到无边框牌、宽图牌、秘典牌及日文版的变体牌等信息。

斯翠海文大学和秘典

斯翠海文是所有胸怀大志的年轻魔法师们梦想上大学的地方。系列的领衔艺术总监 Taylor Ingvarsson 表示「创意上来说，斯翠海文对整个团队是一次无比有趣的挑战。我们希望整个世界感觉巨大且有趣，并让斯翠海文感觉令人肃然起敬。那里充满了神奇且神秘的事物，并为入学的学生提供了探索无止尽的可能性。」

这所声名远播的学校里最大的焦点就是它的图书馆。在斯翠海文里，图书馆被称为茂典阁，收藏了整个万智牌里每个曾被施放过的咒语，并号称拥有整个多重宇宙里所有的知识。茂典阁里那个禁忌的区域称为秘典，珍藏了万智牌里那些最经典咒语的原稿。下面是几个例子：

哇！秘典牌全部都是万智牌历史上的法术及瞬间，它们实在太令人兴奋，于是我们确保了每包斯翠海文的系列和轮抽补充包里都会有至少 1 张秘典牌，而每包聚珍补充包里都会有至少3 张秘典牌。

秘典牌总共有 18 张非普通、30 张稀有和15 张秘稀，秘典牌出现在斯翠海文里并不会影响它原本可以使用的赛制。举例来说，由于2021 核心系列的关系，逼从现在可以在标准赛中使用，但出现在秘典牌里并不会改变当依尼翠：黯夜猎踪在今年下半上市时逼从会从标准赛中被轮替出去的事实。

秘典牌包括了全球版（将会有简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文和西班牙文的版本），及一个日文带有特殊边框的异画版本—此版本将只会以日文发行。

资深图像设计师 James Arnold 分享了他制作秘典牌框时所受到的启发。「在设计斯翠海文时，我们想要捕捉叙事的元素，且持续不断地问自己这个既简单又困难的问题：为什么？是的，这是个不可思议且强力咒语的总集，但它为什么存在，目的又是什么？」

「斯翠海文 的大图书馆从几个月前第一次在概念墙出现后就一直有着令人惊叹的形象。古老流传下来的金箔页写满了文字，集体想象中那些风格合宜图像所保有的崇敬之意，就像是一位成绩优异的学者现在的工作环境。彷佛某个忠实完成所有研究并亲笔写下的化剑为犁，纪录了多重宇宙里所有最棒的咒语。」

同时是两个版本秘典概念插画总监及领衔艺术总监的Tom Jenkot 表示，他喜爱「这个描写每个咒语第一次被施放时的想法。想象一些抄写员在暗黑不常使用的图书馆角落里画下了这些，不过他满腹才能！或至少他认识很多很不错的艺术家。」

「那些日文版 [异画] 的版本，我们确保它会有一些在图解元素上的经典风格，并与我们为全球版所做的不会相差太远。我们聘请了日本的工画堂工作室来完成这些，那是一个已经有 100 多年历史的工作室！成品就和全球版一样令人惊艳，日文版的牌框也让插画更能发光发热（尤其是那直书的牌名栏）。」

两种牌框都强调了让这些秘典牌能手绘原稿的感觉，并用无与伦比的方式带到万智牌的牌张上。

补充包里的秘典牌

现在让我们来看看你要如何在补充包里开到这些很棒的牌。同时我也会讲到日文版的补充包．不过现在就让我们从全语言的补充包开始。

你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里找到全球版的秘典牌。每包系列补充包都有一个肯定包含一张非普通、稀有或秘稀秘典牌的固定位置。系列补充包里闪卡的位置也有机会可以获得一张传统闪卡的秘典牌（非普通、稀有或秘稀）。

每包轮抽补充包中都会有一个固定的位置能开到非普通（67%）、稀有（26.4%）或秘稀（6.6%）的秘典牌。除了那个固定的位置以外，你也有机会可以获得额外一张传统闪卡的秘典牌—而在这个时候，那将会取代原本补充包里一张斯翠海文的普通牌。

每包聚珍补充包里最少会有三张秘典牌，包含两张蚀刻闪的秘典牌。在这两张蚀刻闪的秘典牌当中，一张永远会是非普通而另一张永远会是稀有或秘稀。两张中的其中一张永远会是全球的版本，而另一张则永远会是日文的异画版本。举例来说，如果你在聚珍补充包里开到一张日文版蚀刻闪的非普通异画秘典牌，那另外一张就绝对会是全球版蚀刻闪的稀有/秘稀秘典牌。

至于聚珍补充包里的第三张秘典牌，将永远会是传统闪卡的非普通秘典牌。这个位置上你将会各有一半的机率会开出全球版或是日文版的异画版本。

大概在48% 的聚珍补充包里，你会开到传统闪卡的稀有/秘稀秘典牌。所以在这 48% 的聚珍补充包里，15 张牌里面将会有 4 张是来自于秘典牌池的牌！同样的，这张传统闪卡的稀有/秘稀牌将会各有一半的机率会是全球版或是日文版的异画版本。

上面所述适用于全语言的聚珍补充包，但系列和轮抽补充包在日文版本上将会有些不同。在日文版的系列和轮抽补充包里，你每次都会得到一张秘典牌，且有各一半的机率会是全球版（以日文印行）或是日文版的异画版本（只会有日文的版本）。

无边框鹏洛客和龙长老

斯翠海文：魔法学校继续把每个鹏洛客以异图和无边框带进系列的传统。萝婉和威尔、卢卡、黑玉教授和克蜜娜都会各有一个一般和无边框的版本。让我们来看看黑玉教授：

虽然斯翠海文的学生们可能没有注意到莉莲娜乔装成教授，她的类别栏却泄露了她真正的身份。黑玉教授也同时强调了斯翠海文中一个新的机制—魔艺。魔艺会在你每次施放或复制一个瞬间或法术时给你红利，所以当黑玉教授在场上时，每次你施放或复制瞬间或法术都会吸取对手 2 点生命。

你能在斯翠海文补充包里开到的无边框牌不仅是这四张鹏洛客而已；斯翠海文五个学院的「创院巨龙」也会有异画无边框的版本。斯翠海文的创意负责人及游戏概念设计师 Doug Beyer 分享了这几只龙的一些背景。「从很早期开始，我们就有了要加入一个对色龙 [长老] 的循环作为五个学院创始者这个概念。龙是可以成为强力咒语施放者的魔法野兽，也是那种会坚持自己名字要被清楚地印在校区大楼上那种自恋角色。」

让我们来看看银毫的创始者沙垂兹银毫。

这些鹏洛客和创始者龙长老，你可以在系列、轮抽和聚珍补充包里找到他们一般和无边框的版本。下面你可以看到聚珍补充包细节的完整介绍，包括更多关于无边框鹏洛客和龙长老的信息。在系列和轮抽补充包里，有三分之一的几率原本不闪常规牌框的牌会被无边框的版本所取代。

插画牌和签名插画牌

插画牌和签名插画牌从在赞迪卡再起中第一次亮相后就是专属于系列补充包的内容。在斯翠海文的系列补充包里（将会有简体中文、英文、法文、德文和日文的版本），我们将为每包系列补充包里的插画牌带来 81 张绝妙的画作，包含一些出自秘典的精选图像（你会有 5% 的机率开到签名插画牌）。以下是个例子来帮助你了解可能会得到什么：

沙垂兹银毫签名插画牌

宽图的稀有和秘稀牌

斯翠海文：魔法学校里充满了很棒的插画，宽图牌是我们用来确保每个系列里稀有牌和秘稀牌都有的超酷处理方式。斯翠海文里有额外的宽图牌，包含 69 张宽图的稀有牌和 12 张 宽图的秘稀牌—这些宽图牌都会有闪卡跟不闪的版本。除此之外，在指挥官（2021 年版）的五副套牌里，我们希望确保那些新的稀有和秘稀牌也有宽图的版本，所以指挥官（2021 年版）里新的 70 张稀有牌和 10 张秘稀也都会有宽图的版本（只会有不闪的牌）。

整体来说，除了五张龙长老和鹏洛客外，斯翠海文的主系列里每张稀有和秘稀都会宽图的版本，你甚至可以在系列中开到宽图版本的模式双面牌。宽图牌将只能从聚珍补充包中开到。

对指挥官（2021 年版）里的稀有牌和秘稀牌来说，聚珍补充包里有个固定的位置（除了上述那个位置之外）永远都会是指挥官（2021 年版）那五副套牌里新的稀有和秘稀其中一张的不闪宽图版本。指挥官（2021 年版）的宽图牌只有不闪的版本。 值得注意的是，指挥官（2021 年版）里那些重印的稀有和秘稀牌将不会出现在斯翠海文的聚珍补充包里。现在就让我们来看一张 指挥官（2021 年版）里的宽图牌。

除了宽图牌将只能从聚珍补充包里开出之外，斯翠海文有一张赠卡是传统闪卡异画的宽图版本菁英护龙卫。这个版本只能透过买盒赠卡取得（送完为止），你将无法在聚珍补充包里开到这个版本的菁英护龙卫。

聚珍补充包的内容

（聚珍补充包将会有英文、法文、德文、意大利文、日文和西班牙文的版本）

1 张稀有/秘稀的蚀刻闪秘典牌 – 聚珍补充包是唯一能获得蚀刻闪秘典牌的地方。在补充包的这个位置上，你将会获得 30 张稀有秘典牌或 15 张蚀刻闪秘稀秘典牌的其中一张—可能会是全球版或是日文异画的版本。全球版或是日文异画的版本秘典牌出现的机率将是一半一半。

1 张非普通的蚀刻闪秘典牌 – 在这个位置上，你将永远会获得 18 张非普通蚀刻闪秘典牌的其中一张。这个位置出现全球版秘典或是日文异画的版本牌的机率是一半一半。如果你在聚珍补充包里开到全球版的秘典牌，这代表你的稀有/秘稀蚀刻闪将会是日文异画的版本（反之亦然）。在这个位置和稀有/秘稀蚀刻闪的位置上，你总会获得一张全球版的蚀刻闪秘典牌和一张蚀刻闪的日文异画牌。

1 张传统闪卡的秘典牌（全球版或日文异画版本），可能是稀有/秘稀、无边框秘稀或稀有/秘稀的宽图牌 – 这个位置会有各式各样的好东西！通常会是在聚珍补充包里的最后一张万智牌牌，这个位置是你获得一些很棒牌的好机会！在这个位置上，你可能会获得全球版的传统闪卡秘典牌（45 张）、日文异画版的传统闪卡秘典牌（45 张）、斯翠海文：魔法学校主系列中的稀有/秘稀的闪宽图牌（81 张，包括课程牌和模式双面牌），以及无边框的秘稀闪卡（9 张，包括模式双面牌）。哇！

1 张非普通传统闪卡的秘典牌 – 总共有 18 张非普通的秘典牌，每一张都可以在这个位置开到传统闪卡的版本。有一半的机会这个位置会是全球版的秘典牌，而另一半将会是日文异画版的秘典牌。

1 张稀有/秘稀的宽图牌或是无边框秘稀牌 – 在这个位置你会获得一张斯翠海文：魔法学校主系列里的稀有或秘稀宽图牌、一张无边框鹏洛客牌，或是无边框的秘稀龙长老（总共 90 张）。无边框牌会有异画和无边框的版本，宽图和无边框牌依照主系列里的样貌可能是单面或是双面。这个位置里永远不会有指挥官（2021 年版）里的稀有/秘稀宽图牌，因为在下个位置上你永远都会开到一张。

1 张指挥官（2021 年版）的稀有/秘稀宽图牌 – 如上面宽图那段所述，这个位置永远都会有一张来自指挥官（2021 年版） 里新的稀有或秘稀牌的宽图版本。（80 张）。

1 张传统闪卡的课程牌 – 斯翠海文里全部 20 张课程牌都可以在这个位置开到。平均来说，如果你打开六包聚珍补充包，将可以预期开到 5 张普通和/或非普通的课程牌，以及 1 张稀有/秘稀的课程牌。

在这些课程牌上，你会发现它们在左上角有个特殊的标记来让你在施用带有新温习机制咒语时容易辨识。我找了负责课程牌牌框机制和标示的 UX 设计师 Daniel Holt 请教他的想法。

「一个持续出现的主要问题是…」Daniel 说道「我是否可以把课程牌像一般牌一样放进我的套牌里？答案是可以的，所以们我马上了解到不管我们为这些牌做了什么特别的事，依然得确保它们看起来像是可以放进你套牌里且与其他牌一样使用的样子。」

「那个普通双面牌标示会出现的左上角位置并没有任何的限制，因此在课程牌的标示上也表现得不错。团队放上了羽毛笔和卷轴的图标来代表写笔记和学习新的咒语，希望这个标示可以帮助玩家在轮抽和构组套牌时注意到他们的课程牌，以利他们适当地决定是要放进正编使用还是放进备牌留待之后学习。」

1 张稀有/秘稀的传统闪卡 –斯翠海文：魔法学校主系列里大部分的稀有和秘稀牌都可以在这里找到—包括双面牌但不包括课程牌—总共 84 张。稀有和秘稀的课程牌能在上面提到课程牌的位置上找到。

2 张非普通的传统闪卡 – 你在这个位置上能开到的非普通牌包括了斯翠海文主系列中除了课程牌外的的非普通牌（可能的牌有 75 张）。5 张非普通的课程牌不包括在这里，因为它们会出现在上述的课程牌位置上。

5 张普通牌的传统闪卡– 你在这个位置上能开到的普通牌包括了斯翠海文主系列中的普通牌及普通的非基本地（总共 96 张）。这里不包括普通牌的课程牌，因为它们会出现在上述的课程牌位置上。斯翠海文：魔法学校的基本地也不会在这里出现。如果你想要斯翠海文的闪基本地，可以在系列补充包和斯翠海文：魔法学校的套装中找到。

1 张传统闪卡的双面衍生物 – 聚珍补充包里有 7 种不同会被主系列牌所派出的衍生物，以及两种不同的徽记。每张衍生物和徽记都能在这些双面闪卡中的其中一面找到。如果你想收集传统闪卡的衍生物卡和徽记，聚珍补充包是斯翠海文产品中唯一可以开到的地方。

每个学院都有自己咒语可以派出的衍生物。举例来说，衡鉴学院会派出 3/2 的精怪衍生生物，而在聚珍补充包里你可以开到闪的衍生物卡。那张衍生物长得会像是这样：

聚珍补充包里能开到的传统闪卡版本

在钟响要结束这篇文章之前，我想提醒你们关于斯翠海文：魔法学校的产品还有更多内容：Ari Zirulnik 写了所有关于斯翠海文的预览，我希望你们有空都去看看！谢谢你们跟我一起共度这段时光，我也很高兴能向你们介绍斯翠海文：魔法学校里新牌和新处理方式。如果这篇文章让你想要更多、问更多问题、或只是想要提出反馈，你都可以在推特@mturian上找到我。