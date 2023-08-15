沉睡诅咒侵袭艾卓时空，迫使非瑞克西亚大侵攻的幸存者为拯救家园再踏征途。艾卓仙踪将于2023年9月8日正式发售，届时你能首次领略多重宇宙崭新的面貌。新敌人正在崛起，新的盟友也要团结一致为正义而战。该系列有浓厚的童话、魔法和英雄主义元素，不容错过。在深入幻野之前，先用知识武装自己，了解一下艾卓仙踪推出的所有精美牌张吧。

艾卓仙踪详情

艾卓仙踪 艾卓仙踪指挥官

艾卓仙踪系列代码：WOE

艾卓仙踪指挥官系列代码：WOC

艾卓仙踪魅附奇谭系列代码：WOT

网站：艾卓仙踪

艾卓仙踪系列代码：WOE

艾卓仙踪指挥官系列代码：WOC

艾卓仙踪魅附奇谭系列代码：WOT

桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：

艾卓仙踪（WOE）：标准、先驱、近代、薪传、特选和指挥官

艾卓仙踪指挥官（WOC）：薪传、特选和指挥官

艾卓仙踪魅附奇谭（WOT）：牌张可用于该牌原本允许使用的赛制。

《MTG竞技场》赛制合法性：

艾卓仙踪（WOE）：标准、探源、炼金和史迹

艾卓仙踪指挥官（WOC）：不会上线《MTG竞技场》。

艾卓仙踪魅附奇谭（WOT）：史迹赛制以及各牌可用于该牌原本允许使用的赛制。

艾卓仙踪预览活动：

艾卓仙踪 故事 ：8月8日至14日

：8月8日至14日 艾卓仙踪 系列首次登场并开启预览 ：8月15日

：8月15日 完整牌图集合上线 ：8月25日

：8月25日 LoadingReadyRun的售前预热赛 ：8月26日

：8月26日 《万智牌：竞技场》直播活动（此前为抢先体验活动） ：8月31日

：8月31日 Command Zone游戏节目Game Knights的艾卓仙踪指挥官游戏 ：9月6日

：9月6日 桌面版全球发售（包括入门套组）：9月8日

艾卓仙踪游戏赛事：

本地游戏店的售前赛 ：9月1日

：9月1日 上线《MTG竞技场》 ：9月5日

：9月5日 WPN游戏店体验日 ：9月8日至10日

：9月8日至10日 周五认证赛 ：9月8日至11月3日

：9月8日至11月3日 指挥官之夜 ：9月9日至11月9日

：9月9日至11月9日 拉斯维加斯的MagicCon和万智牌世界冠军赛XXIX ：9月22日至24日

：9月22日至24日 WPN店家冠军赛 ：9月30日至10月8日

：9月30日至10月8日 Alchemy: Wilds of Eldraine上市日期：10月10日

你可通过以下方式预订艾卓仙踪产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。

艾卓仙踪补充包添趣

万智牌于本月初正式迈入30周年。自1993年首次发售第一版到如今即将上市的艾卓仙踪，打开万智牌补充包已成为这30年来经久不衰的乐趣之一。我从1994年开始玩万智牌，当时发售的暗黑是我玩的首款万智牌系列。在那时，没人知道补充包里有什么样的内容。我还记得当时有传言说会推出一个能让所有地变成沼泽的神器，而且使用这张牌没有施放费用！还有传言说有这么一张强力神器，需要支付55点法术力才能施放！虽然之后发布的第一版神器（Cyclopean Tomb、以及阿拉伯之夜的Aladdin's Lamp）都比传言要合理得多，但早期的万智牌就是那么让人难以琢磨。30年过去，万智牌已取得长足的进步。今天，我们非常高兴向各位介绍艾卓仙踪中的精美牌张和各种处理。

艾卓仙踪收集指南

全图童话书基本地

我们为艾卓仙踪的基本地加入了艾卓童话元素 。本系列中，这些特殊的全图地拥有童话主题的插画。Hari & Deepti将现实的影箱艺术运用到了地的设计中。传言不虚：这些地真的很美！

平原 海岛 沼泽

山脉 树林

这五种基本地拥有不闪和传统闪两个版本，可从艾卓仙踪轮抽和系列补充包中开出，聚珍补充包中的基本地为传统闪。除了全图基本地外，你可从艾卓仙踪轮抽和系列补充包、套装以及指挥官套牌中开出常规基本地。

特色牌框历险处理

艾卓王权发售之时，我们推出了首款官方补充包添趣处理：特色牌框历险处理！这些牌配有特殊牌框，给人一种在读古老童话书的感觉。这款牌框正式回归艾卓仙踪，本系列中的7种历险者秘稀牌和13种历险者稀有牌均有此特色处理。

残忍噬惧怪（特色牌框） 仙儿血脉凯澜（特色牌框）

这类牌张处理会出现在艾卓仙踪轮抽、系列和聚珍补充包中。

魅附奇谭

万智牌是一款故事性极强的游戏，通过在紧张刺激的游戏中使用牌张来展现精彩剧情。此次，深受万智牌牌手喜爱的结界牌将以魅附奇谭牌的形式回归艾卓，这些额外牌为特殊的无边框牌，配有童话主题的插画。和之前系列（兄弟之战和斯翠海文：魔法学校）推出的额外牌一样，这些牌无法用于标准赛，但可用于艾卓仙踪轮抽和牌张原本允许使用的赛制。

税赋压身 高等灵气术 好奇

琉晶研究 死冥权能 急躁的突袭

倍产旺季 五彩预兆

魅附奇谭牌共有63种（其中包含15种秘稀牌、30种稀有牌和18种非普通牌），艾卓仙踪的各类补充包里都能开到。没错：轮抽、系列和聚珍补充包中均内含此类精美牌张。除此之外，你还会开出……

日漫风无边框魅附奇谭

我们和才华横溢的日本画师合作，为艾卓仙踪设计了有特殊日漫风处理的魅附奇谭牌。本系列推出的魅附奇谭额外牌中有15种秘稀牌和5种精选稀有牌拥有此处理。其中每种颜色对应1种魅附奇谭稀有和3种魅附奇谭秘稀牌拥有日漫风无边框处理的版本。

税赋压身 高等灵气术 琉晶研究

急躁的突袭 倍产旺季

数字渲染效果。非实际牌张。 死冥权能（传统闪）

轮抽和系列补充包各有一个特定卡位，从中必能开出一张魅附奇谭牌。在2.8%的补充包里，从这个特定卡位会开出一张日漫风无边框魅附奇谭牌（1.1%的补充包里为稀有牌/1.7%的补充包里为秘稀牌）。系列补充包里有2个任意稀有度的卡位，从中也有小概率开出魅附奇谭牌和日漫风无边框魅附奇谭牌。日语版轮抽、系列和聚珍补充包中开出的日漫风无边框魅附奇谭牌为日语版。这类牌在其他语言的补充包里均为英语版。

魅附奇谭牌拥有传统闪和不闪两个版本，以及日漫风无边框版。除此之外，在艾卓仙踪聚珍补充包里还有可能开出这些日漫风无边框牌的碎彩闪版，为这些牌上的精美日漫风插画赋予特殊的闪处理。

数字渲染效果。非实际牌张。 倍产旺季（碎彩闪）

这些碎彩闪日漫风魅附奇谭牌会出现在艾卓仙踪聚珍补充包中。和普通版一样，这些牌在日语版聚珍补充包里为日语版，在非日语聚珍补充包里均为英语版。在2.8%的聚珍补充包内，可以开到20种碎彩闪牌之一（1.1%的补充包里为稀有牌/1.7%的补充包里为秘稀牌）。

无边框牌

艾卓仙踪里共有11种特殊牌张具有无边框处理。这些牌挣脱了传统万智牌牌框的束缚，旨在充分展现精美绝伦的插画。本系列的轮抽、系列和聚珍补充包里可开出以下种类的无边框牌：无边框鹏洛客秘稀牌（1种）、无边框历险者秘稀牌（1种）、无边框稀有牌（5种）和无边框秘稀牌（4种）。

请看弄恶安梭苛这张牌，领略无边框牌的魅力。

弄恶安梭苛（无边框）

新加入万智牌的速战和指挥官牌

艾卓仙踪的系列和聚珍补充包里还能开出一些轮抽补充包里没有的牌。

本系列最新推出了6种稀有牌和2种秘稀牌，供指挥官牌手用于游戏。由于艾卓仙踪的两副指挥官套牌只包含四种颜色，因此我们决定为本系列加入具有艾卓特色的全新红色指挥官牌（还有其他颜色的牌）。这些牌在系列补充包里拥有普通牌框，在聚珍补充包里为宽画版。指挥官专享牌可用于指挥官、薪传和特选赛事。做好准备，将这些强力新牌加入你最喜爱的指挥官套牌！

在艾卓仙踪的创作过程中，我们专门为速战补充包设计了10种非普通牌和5种稀有牌。虽然艾卓仙踪不会推出速战补充包，但我们还是决定将这些拥有独特设计风格的牌纳入系列中。速战专享牌可用于标准、先驱、近代赛，以及艾卓仙踪主系列牌张允许使用的赛制。系列补充包内含这15种牌的常规版，从2个任意稀有度的位置中有机会开出不闪版，在闪牌位置有可能开出传统闪版。5种稀有牌会以宽画牌的形式出现在聚珍补充包里（仅限不闪）。

插画牌

每包艾卓仙踪系列补充包里均内含一张特殊的插画牌，上面绘有栩栩如生的万智牌系列主题插画。每包系列补充包均内含一张插画牌，这类牌以特殊的方式展现了艾卓仙踪的牌张插画。这些牌上的插画并非照搬系列中对应牌张的插画。这类牌旨在完整展现牌张插画的风采。

除此之外，每10包系列补充包里有1包能开出闪戳记画师签名版插画牌或带有鹏洛客符号的插画牌，这些牌以特殊的方式展现了画师绘制的作品。

艾卓仙踪产品概览

艾卓仙踪轮抽补充包

艾卓仙踪轮抽补充包展示盒

艾卓仙踪轮抽补充包说明

艾卓仙踪系列补充包

艾卓仙踪系列补充包展示盒

艾卓仙踪系列补充包说明

艾卓仙踪聚珍补充包

艾卓仙踪聚珍补充包展示盒

艾卓仙踪聚珍补充包说明

4张传统闪普通牌 101种艾卓仙踪主系列的普通牌



3张传统闪非普通牌 80种艾卓仙踪主系列的普通牌



1张传统闪全图基本地

1张不闪的魅附奇谭非普通牌 1张魅附奇谭非普通牌（共18种）



1张传统闪魅附奇谭非普通牌 1张传统闪魅附奇谭非普通牌（共18种）



1张传统闪稀有或秘稀牌 1张艾卓仙踪主系列的传统闪稀有牌（共60种，85.7%） 1张艾卓仙踪主系列的传统闪秘稀牌（共20种，14.3%）



1张不闪的或传统闪稀有或秘稀宽画牌 10.5%的聚珍补充包里会有一张闪牌出现在这个位置——能开出新的指挥官宽画牌，其中包含系列补充包里的全新指挥官牌以及指挥官套牌里的秘稀牌（每副套牌2种）。总的来说，这个位置可开出6种稀有牌和6种秘稀牌，均为传统闪。 此位置开出的不闪牌包含稀有和秘稀牌，选自艾卓仙踪系列或新加入万智牌的艾卓仙踪指挥官牌。



1张不闪的特色牌框或无边框稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的1张： 13种特色牌框稀有牌（54.2%） 6种特色牌框秘稀牌（12.5%） 5种无边框稀有牌（20.8%） 5种无边框秘稀牌（10.4%） 或仙儿血脉凯澜，有无边框历险处理和特色牌框历险处理两个版本。每个版本出现的频率是相同处理秘稀牌的一半（总概率为2.1%）。



1张不闪的魅附奇谭稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的1张： 30种魅附奇谭稀有牌（73.3%） 15种魅附奇谭秘稀牌（10%） 5种日漫风无边框魅附奇谭稀有牌（6.7%） 15种日漫风无边框魅附奇谭秘稀牌（10%）



1张传统闪补充包添趣稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的1张： 39种宽画版稀有牌（38.8%）或8种宽画版秘稀牌（4%） 20种特色牌框牌（16.2%） 11种无边框牌（7.7%） 30种魅附奇谭稀有牌（24.4%） 15种魅附奇谭秘稀牌（3.3%） 5种日漫风无边框魅附奇谭稀有牌（1.1%） 15种日漫风无边框魅附奇谭秘稀牌（1.7%） 5种碎彩闪日漫风无边框魅附奇谭稀有牌（6.7%） 15种碎彩闪日漫风无边框魅附奇谭秘稀牌（1.7%） 在这个位置出现的所有牌张处理，除了碎彩闪外，均为传统闪。



1张传统闪双面衍生物

艾卓仙踪套装

艾卓仙踪套装

8包艾卓仙踪系列补充包

1张传统闪新插画巫妖骑士出征

40张基本地

20张传统闪基本地

20张不闪的基本地

1个Spindown生命计数器

1个牌张储存盒

2张参考卡

艾卓仙踪售前组合

艾卓仙踪售前组合

6包艾卓仙踪轮抽补充包

1张带闪戳记的艾卓仙踪稀有或秘稀赠卡

1张《万智牌：竞技场》代码卡

2张艾卓仙踪双面角色衍生物

1个套牌盒

1个Spindown生命计数器

想要找个地方参加艾卓仙踪售前赛吗？前往本地游戏店，进入童话主题的世界！

艾卓仙踪指挥官套牌

Fae Dominion（蓝黑） Virtue and Valor（绿白）

除了主系列外，艾卓仙踪还将推出两副指挥官套牌，旨在将艾卓时空带入指挥官游戏，每副套牌均含100张牌。套牌内含新的传奇生物、新加入万智牌的牌张和重印牌。每副套牌的具体内容如下：

1副100张牌的开盒即玩指挥官套牌

2张新加入万智牌的传统闪传奇生物，可用作各自套牌的指挥官

8张新加入万智牌的稀有牌（套牌特有的不闪牌张）

90张不闪的万智牌牌张，包含基本地

1张蚀刻闪展示型指挥官牌（硬纸板的牌张复制品，不能在认证的游戏中使用。）

1包聚珍补充包尝鲜包 1张不闪的或传统闪艾卓仙踪补充包添趣稀有或秘稀牌 1张传统闪无边框艾卓仙踪魅附奇谭非普通牌

10张双面衍生物

1个纸套牌盒

1个Spindown生命计数器

Fae Dominion（蓝黑）

辉美公爵特维尔 辉美公爵特维尔（展示型指挥官） 辉美公爵特维尔（宽画版）

Virtue and Valor（绿白）

幻野廷的莉薇尔 幻野廷的莉薇尔（展示型指挥官） 幻野廷的莉薇尔（宽画版）

圆满结局

本文即将进入尾声，但艾卓仙踪的故事才刚刚开始！本系列将于2023年9月8日正式发售。体验这个集个性、奇幻和趣味性于一体的系列，书写属于你的童话故事。你可通过以下方式本系列的产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。