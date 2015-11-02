Riker指挥官： 指挥的感觉怎么样？

Worf上尉： 椅子挺舒服的。

～《星际旅行： 下一代》，「The Emissary」

当你下一次在舒适的椅子上作出指挥官的决策时，你的游戏可能会充满着来自我们最新产品的新武器： 指挥官（2015版）。 其中共有五副敌对色套牌，包括56张全新的牌张以及一大堆令人兴奋的重印牌张。

一大堆到底是多少？ 不要在意细节。 来看看你有机会用到的一些全新机制。

经验指示物

本系列中五位尊贵的传奇生物都以经验指示物为特色，每副套牌各有一位。 这是牌手在中毒指示物以外能拥有的第二种指示物。 虽然拥有中毒指示物并不好玩，但拥有经验指示物则乐趣非凡！

这 五位指挥官都具有一个触发式异能，能让你在某些情况下获得经验指示物。 对于米捷兹而言，便是施放总法术力费用大于由你拥有的经验指示物之数量的瞬间和法术咒语。 你施放的第一个瞬间或法术咒语会触发该异能并让你获得经验指示物。 如果你想要再次触发，你便需要施放总法术力费用为2或更大的瞬间或法术咒语。 然后再是三或更多，依此类推。

好了，现在我们已订好标准。 如果达标会发生什么事？ 就米捷兹而言（用三倍速念完会有好事发生！），你施放的瞬间或法术咒语能获得费用减免的效应。 值得注意的是，这些费用减免的效应不影响咒语的总法术力费用。 所以，如果你拥有三个经验指示物，你只需支付R便可施放法术力费用为3R的瞬间咒语，这也能触发米捷兹的第一个异能。

即使能让你获得经验指示物的生物离开了战场，你仍旧保留经验指示物。 所以，如果你用米捷兹作为你的指挥官，在她因故返回统帅区前，她能让你获得经验指示物。 当她下一次在战场上时，你还能立即享受和之前一样的瞬间和法术的疯狂折扣。

经验指示物可以互通。 如果你的套牌中有米捷兹和另一个本系列的传奇生物，那么上述任一传奇生物所给予你的经验指示物，都会对两者的异能产生效果。 到底是哪些异能呢？ 等着瞧吧。

繁影

指 挥官产品棒就棒在我们可以设计你们在普通产品中一般无法看见的异能。 繁影便是其中之一。 每当具繁影异能的生物进行攻击时，每有一个防御牌手以外的对手，你便得到一个衍生物（此衍生物为该生物的复制品），用来攻击该对手或由该对手操控的鹏洛 客。 不用再纠结到底该攻击谁了。 要打就都打！ 攻击鹏洛客同样也会触发繁影异能，因为鹏洛客的操控者是防御牌手。

这些衍生物所复制的， 就只有具繁影异能的生物上所印制的东西而已。 如果齐嚎女妖在其上结附了灵气或佩带了武具，则它们不会被复制。 +1/+1指示物或任何更改其力量、防御力或异能的非复制效应也是如此。 但就齐嚎女妖的情况而言，这些衍生物会具有最后一个异能，所以你可以让多位对手各弃一张牌。 在战斗结束时，这些衍生物便被放逐。 它们不会进入坟墓场，所以那些每当一个生物死去时会触发的异能便不会触发。

另一个要点是，这些衍生物会横置放进战场且正进行攻击。 这意味着它们从未被宣告为攻击者。 如果你有任何会在每当生物攻击时便触发的异能，则这些异能不会触发。 （换言之，繁影不会触发其本身。 这也是件好事。 否则就会制造出无限的克隆大军，不但会导致游戏变成平局，还会消灭宇宙间的所有生命体。 幸好我意识到了这点。） 这种情况可能会在你将繁影异能赋予其他生物时发生。 那怎么才能做到呢？ 好问题。

如果没有其他对手，或许是因为游戏只剩两位牌手或只有两位牌手对战，繁影不会产生任何效应。 那也没什么。 因为届时只需要消灭一个对手就能取得最终胜利了！

交汇

具有模式的咒语能让你选择各种效应。 你于施放咒语时选择要利用哪种模式。 此前，我们为具有模式的咒语进行了全新的版面设计。 小黑点！ 现在具有模式的咒语更方便阅读和选择，也能做更多的事。 就比如交汇！

于 你施放交汇时，你便一并选择三种模式～而且你可以多次选择同一种。 如果某种模式需要目标，例如焰流交汇的第三种模式，则你在每次选择该模式时，都要能为其指定一个合法目标才行。 如果你并未选择需要目标的模式，那你就无需在意它的要求。 所以只要你只选择焰流交汇前两种模式，那么就算战场上没有神器，你也可以施放它。

请 谨记，无论你选择哪些模式，效应都以牌上注明的顺序生效。 如果你选择某模式多于一次，你便要选择其间的顺序。 假设你施放焰流交汇时，选择了第一种模式两次，并选择了第二种模式一次。 当焰流交汇结算时，每个生物会先受到1点伤害，然后每个生物会再次受到1点伤害，最后每位对手会受到2点伤害。