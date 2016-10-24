万智牌～指挥官系列产品非常适合让牌手们开始接触指挥官这一赛制，其最新产品的名字就叫做2016版。每副100张套牌打开即可开战。它让指挥官老手们既能为现有的指挥官套牌加入诸多有趣的新选择，还能启发全新套牌的思路。今年的热点在于四色指挥官。让我们一起看看值得期待的全新机制和复出机制。

拍档

虽然四色指挥官非常不错，但你也许会希望自己在构组四色套牌时能拥有更高的灵活度。或许你需要的只是一对乐意相互合作的双色传奇生物。在此推出全新拍档异能。

每张具拍档异能的牌代表了一种独特的指挥官套牌构组风格。因此交换搭配能产生奇妙的变化。拥有两位指挥官意味着什么？许多炫酷的事！这里只展示了一个具拍档异能的生物。接下来我准备向大家展示另外一张。现在来介绍各地牛群的克星，来自哥马法达草原的布斯陶！

两个生物只有各自均具有拍档异能才可以一起担任套牌的指挥官。老布斯陶可不会随便找人合作。游戏开始时，两个指挥官都会放入统帅区，牌库中剩余的牌只有98张。用两个指挥官组合后的标识色，来决定哪些牌能够放入你的套牌。赛拉司雷恩的标识色是蓝色和黑色，布斯陶则是红色和白色。因此绿色牌张以及在规则叙述中具有绿色法术力符号的牌张出局，而其他颜色的牌张都可使用。

所有其他的指挥官规则会针对你的两位指挥官分别生效。如果任一者离开战场，你可以改为将其移回统帅区。「指挥官税」，即你从统帅区第二次施放指挥官开始逐次追加的2点费用，也会个别生效。所以比如说，你施放赛拉司雷恩，然后它被消灭了。在这盘游戏稍后的时段中你再次施放赛拉司雷恩，而这次他的费用为3蓝黑。然后你施放布斯陶。赛拉司的「税」与布斯陶无关，因此你支付2红白。你下一次施放赛拉司雷恩时，需要支付5蓝黑，且以此类推。

每位指挥官造成的战斗伤害也同样会分开记录。在游戏的过程中，如果任一指挥官对某一位牌手造成21点或更多战斗伤害，则该牌手输掉这盘游戏。但你需要让赛拉司雷恩持续征战达此目标，或者让布斯陶拼杀到此数字也行。

如果任一张牌提到你的指挥官（或非特定的指挥官），它意指这两个指挥官中的一个。因此诸如指挥信标 （未包含在今年的套牌中，但依然有很多人会放）这类牌张能选择你指挥官中任一者，但无法两者都选。任何检查你是否操控你指挥官的效应，在你操控一个或两个指挥官时都视为满足条件。诸如指挥塔或指挥官法球（都包含在今年的套牌中！）这类牌张能加你指挥官所有标识色中任一颜色的法术力。

不屈

指挥官游戏通常包含许多对手。这点也许会吓退弱者，但你大可不必害怕。实际上，你面对的对手越多，具全新「不屈」异能的咒语就越强大。

不屈是颇为直接的异能。于你施放咒语时，便一并计算对手的数量。从咒语的费用中减去等量的一般法术力。称霸战场。即使只有两位牌手，你也能减免1。别忘了，你不会计算已经离开游戏的对手数量。不屈的减免效应不会影响咒语所需的有色法术力部分。因此，即使你面对六位或更多对手，施放升灵吐息依然需要支付白。有勇气挑战如此多的对手，你让我肃然起敬。

循环基本地

这五副套牌中还包含了不少复出机制。但有一个机制出现在了所有五副套牌中，我来向大家展示一下。

如果你准备使用四色指挥官套牌，确保获得相应的法术力非常关键。循环基本地异能是循环此异能的一种变化。如果某张具循环基本地异能的牌在你的手上，你可以支付该循环基本地费用并弃掉该牌。然后你可以从你的牌库中搜寻一张基本地牌，展示该牌，并将它置入你手上。坟场动荡在游戏的后期非常强力，能将已死去的最强生物拉回战场，但如果你因深陷两地困境而熬不到后期，这也就没有任何意义。

你的指挥，我们所愿

而今年，我们的愿望是你能拥有万智牌～指挥官（2016版），运用其中的四色套牌威震四方。无论你是准备前往当地游戏店挑战新对手，还是与一群老面孔交战，我相信在杀向战场的途中，你定会收获颇丰。祝大家游戏愉快！