在斑隆洛,苍茂谷的动物居民和睦相处。尽管灾兽可能威胁着要他们的时空带来毁灭,他们仍然能够通过紧密相连的朋友和家人小区开创出属于自己的家园。凭借一种名为纺咒的独特魔法,斑隆洛从多重宇宙中脱颖而出,成为所有生物和平之家的象征。

尽管斑隆洛的核心在于社群,仍有一些人崛起为传奇。这些英雄(或反派)已成为苍茂谷的象征,他们的名字和故事为居住在多重宇宙这个田园角落的所有居民所熟知。

如果你对斑隆洛的故事和玛贝尔保卫家人的冒险有兴趣,你可以在DailyMTG 上欣赏这个故事。如果你还想了解更多斑隆洛本身的历史,斑隆洛鹏洛客指南将会是你探索这个全新时空的最好的方式。

对于那些刚来到这个时空的人,我们邀请您更多地了解斑隆洛的动物居民。愿您的故事充满力量,您的心灵更为强大!

故事角色

Mabel, Heir to Cragflame

0224_MTGBLB_Main: Mabel, Heir to Cragflame 0336_MTGBLB_SCWdlnd: Mabel, Heir to Cragflame

作为一位面包师、英雄及(最自豪的)母亲,玛贝尔与她的丈夫克莱姆以及他们三个可爱的孩子:萝莎琳、福吉和皮普一起住在美丘镇。她年少时充满野性,本性顽皮,总是闯祸,天黑后也不回家。随着年龄的增长,她发现照顾家人已经足够让她满足于当下的冒险。她本满足于过平静的生活,但当Helga来到她的村庄,告诉她Maha的肆虐时,苍茂谷中的威胁变得无法忽视。为了家人、朋友和家园的安危,她毅然决定踏上冒险之旅。她拿起了传家宝剑Cragflame,组建了一支英雄队伍,试图找出扰乱灾兽的原因,以及她能做些什么来解决这个问题。尽管她勇敢无畏,但她心中仍然怀疑自己是否有能力拯救家园,不确定自己是否能达到她祖先莉莉的丰功伟绩。

Glarb, Calamity's Augur

0215_MTGBLB_Main: Glarb, Calamity's Augur 0331_MTGBLB_SCWdlnd: Glarb, Calamity's Augur

格拉博是温和统治Fountainport城市的魔法师王,从他的宝座上俯瞰这座多层次的城市。他并非一开始就是如今的策谋者,曾经他是一位占卜学的导师,指导那些渴望学习预兆的人。他经营着一所伟大的学校,为那些想要迎接季节变迁并引领苍茂谷走向繁荣的人提供指导。格拉博不仅以他的学识而闻名,还因他对赋予苍茂谷生命的周期和季节的深切关注而受到尊敬。然而,灾兽爪牙摧毁苍茂谷的幻象却在他梦中萦绕多个季节。为了不让家园沦陷于他所预见的灾难,他与佣兵Cruelclaw策划了一个阴谋,偷走了一只灾兽的蛋,打算亲自抚养它并将其塑造成他的意志。他坚信,无论带来何种后果,都无法与他梦境中看到的毁灭相提并论。

Helga, Skittish Seer

0217_MTGBLB_Main: Helga, Skittish Seer 0332_MTGBLB_SCWdlnd: Helga, Skittish Seer

曾是格拉博的学生,也是顽固的悲观主义者,Helga在一个几乎完全由蛙民组成的村庄长大。在那里,未来的道路是明确的:占卜是唯一的出路。她的村庄不遗余力地教导她,但她并不像其他同伴那样擅长这门技艺。相反,她在蝌蚪时期常常静坐于池塘边,对波纹进行深思。他们最终把她送走,希望格拉博那更为严格、经验证明有效的教导能够激发她的潜力—但她在那里的情况更糟糕。格拉博不容忍任何懈怠,更不容许心不在焉的学生。他的教学方法和态度让她不知所措,而随着他的预言梦境逐渐侵蚀他的心智,情况变得更加糟糕,因此她选择离开。她本希望找到内心的平静,但最终却在Maha的威胁中陷入恐惧。在她与玛贝尔一起踏上冒险,为苍茂谷恢复和平之后,她发现自己被一群能帮助她成长的亲密朋友包围着。

The Infamous Cruelclaw

0219_MTGBLB_Main: The Infamous Cruelclaw 0334_MTGBLB_SCWdlnd: The Infamous Cruelclaw

Cruelclaw曾经是许多角色:有时是情人,大部分时间是无赖,至于是否两者兼具,则取决于你处于这段关系的哪一方。没有人比Cruelclaw更懂得享乐,而享乐的代价往往不低。无论他需要什么,金钱、关系还是权力,他都会随心所欲地夺取,为了保住自己的地位,他什么都愿意做。最初,他以小混混的身份谋生,从被遗弃的浣熊民家中偷窃传家宝。随着时间推移,Cruelclaw开始接手更大、更恶毒的委托。他以从不拒绝任何任务、不曾输过一场战斗而闻名—尽管他从未打过一场公平的战斗。他最近一次的冒险无疑将载入史册:奉格拉博之命,偷走了Maha的蛋。偷窃只是其中一步,回去则是另一回事。不过Cruelclaw认为,把未来交到苍茂谷最有名的占卜师手中,应该算是一个安全的赌注。

Gev, Scaled Scorch

0214_MTGBLB_Main: Gev, Scaled Scorch

Gev从未有过什么好名声。从小在家乡村庄长大,他一直想成为一名艺术家,并且至今仍自称是艺术家。但他的创作工具不是画布和画笔,而是刀刃和态度。他曾经在漫漫长夜里四处游走,寻找尸体掠夺财物。但自从遇到魁梧的Hugs并将他引入这行业后,一切都变了。两人形影不离,不仅是雇佣兵,还是伴侣。在寒冷的夜晚里,一个獾民的拥抱无论是在篝火旁还是星空下,都是最快暖身的方法。随着岁月流逝,Gev在Hugs的善良影响下变得柔和了许多,但如果有人伤害了他的伴侣,Gev一定会让他们领教他的匕首。

Hugs, Grisly Guardian

0218_MTGBLB_Main: Hugs, Grisly Guardian 0333_MTGBLB_SCWdlnd: Hugs, Grisly Guardian

强壮且心地善良的獾民Hugs对危险并不陌生。在树根迷宫中孤独成长的他,除了最终成为他食物的昆虫外,几乎没有朋友。当蜥民Gev在一次冒险中偶然发现了他,他们迅速成为了好友,尽管当时Hugs不会说话,也还没有名字。他们一起冒险多年,取得丰厚的战利品,并用它们大摆筵席。在一次早期的冒险中,Hugs独自抵御了一只灾兽—一头麋鹿,当时Gev正带领一座小镇的居民逃往安全之处。当镇民们返回时,Hugs虽然受了伤,但依然坚强地站立着。小镇的孩子们围绕在他身边,手牵手,给了他一个拥抱。当Hugs跪下响应这个动作时,Gev知道他该怎么称呼这位朋友了。当他加入玛贝尔的队伍时,Hugs这个名字已经在苍茂谷的孩子们中广为人知。

Zoraline, Cosmos Caller

0242_MTGBLB_Main: Zoraline, Cosmos Caller

Zoraline来自蝠民中最古老的家族之一,家族血脉可以精确追溯到苍茂谷的莉莉那一代。她也是Three Tree City最大教堂中第二顺位的首席神职人员继承者,但就算是她有足够的精力清醒时,也绝不会主动告诉你这些。那些高傲的仪式和夜晚在城市中回荡的嘹亮颂歌,从未打动过她那想要探索和研究夜空的心。因此,有一天,她仅仅留下一张字条,便展开双翼自行离开。她并没有飞得很远,便在美丘镇停留,打算休息一晚(或七晚)。要说服她加入玛贝尔一起拯救苍茂谷并不难,但促使她踏上冒险之路的不仅仅是出于善心。如果这意味着能够逃过几场冗长的布道,并获得一些冒险的实践课程,她乐意放弃更多的礼拜。

Finneas, Ace Archer

0212_MTGBLB_Main: Finneas, Ace Archer 0330_MTGBLB_SCWdlnd: Finneas, Ace Archer

在美丘镇,Finneas以神射手之名闻名,虽然这名声并未传得更远。他是个在大家庭中被宠坏的孩子,在家乡的安全环境中迅速成长。最初,射箭只是为了消磨时间,但当他的母亲看到他几乎射中靶心时,便为他安排了各种各样的射箭课程。从那时起,Finneas一直知道自己必将成为明星弓箭手,否则就会辜负母亲的期望。而他绝不会让她失望。他立志加入兔民组成的Pawpatch护卫队,这是一支专门保护苍茂谷免受威胁的队伍,但他的心中却渴望在家人的注视之外展开冒险。当玛贝尔请求帮助时,他知道自己的弓会派上用场,虽然当时他并不清楚这趟冒险将会多么艰难。他肩负着极大的期望,但母亲说他已经准备好迎接这个世界。

Maha, Its Feathers Night

0100_MTGBLB_Main: Maha, Its Feathers Night 0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night

「我们称之为长夜季节,其巨大的翅膀带来黑暗,遮蔽了天空中的太阳,随之而来的是我们能够看到头顶上的星座,以及每个曾经的夜空。在我们祖先的时代,人们说它的利爪划破空气,创造了一片永恒的黑暗。最近的一次肆虐似乎与它失踪的蛋有关。看来,即便是灾兽也能表现出父母的爱。」

—Wick, the whorled mind

Eluge, the Shoreless Sea

0049_MTGBLB_Main: Eluge, the Shoreless Sea 0288_MTGBLB_FldNotes: Eluge, the Shoreless Sea

「Eluge的到来预示着深水季节的降临。对于我们大多数苍茂谷的居民来说,以往我们总能看穿水面的尽头。然而,当Eluge那深渊般的巨口冲破池塘时,波浪似乎无穷无尽,每次尾巴的拍击都像是强烈的潮流,威胁着要将根系从土壤中撕扯开来。最近Eluge从未像现在这样出现在Long River的下游。必定是上游的某些事物将它驱赶至此,而能够将如此强大的灾兽逼向上游的力量,可能会威胁到整个苍茂谷。」

—Alania, Divergent Storm

Dragonhawk, Fate's Tempest

0135_MTGBLB_Main: Dragonhawk, Fate's Tempest 0291_MTGBLB_FldNotes: Dragonhawk, Fate's Tempest

「在苍茂谷中,没有任何词汇能形容这个新的灾兽。它甚至可能根本不是灾兽。它带来风暴,但与苍茂谷的风暴完全不同。它在天空中无序地撕裂而过,没有任何规律或目的。转瞬之间,它出现,随后在雷鸣声中消失。它来自荆棘之地之外,还是更遥远的某处?在我的旅途中,我曾听说过一个充满巨型火焰猛兽的时空,那里是由牙齿和利爪统治的国度。也许这个灾兽正是从那里来的,当它进入预兆路时发生了变异。现在反而我对这个生物本身的担忧更少于它身后的风暴。」

—Bello, bard of the Brambles

其他

Ygra, Eater of All

0241_MTGBLB_Main: Ygra, Eater of All 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

「Ygra总是饥饿难耐。我们称它的来临为盐之季节,这时我们的田地和朋友都被化作盐柱。当Ygra吞噬一切时,它依然饥饿,口干舌燥,满是疮痍。没有生物,甚至连灾兽,都无法仅靠盐存活。如果它的痛苦源头不是我所热爱并努力保护的家园,或许它还值得一丝怜悯。」

—Baylen, the haymaker

Baylen, the Haymaker

0205_MTGBLB_Main: Baylen, the Haymaker

Baylen是一名兼职农夫及战士,他们拥有将自身与武器注入原始力量的独特能力,领导着干草原村庄的防御。不久之前,Baylen还住在繁忙的Three Tree City,与蜥民一同学习他们火热的战斗方式,后来逃到了乡间的干草原。尽管他们只想耕田,远离名声,但很快便被侦察到并成为Pawpatch精英新兵。随着灾兽的骚动日益频繁,他们被邀请加入Pawpatch护卫队,帮助保护苍茂谷。在一次骚动演变成真正的威胁时,Baylen抓起他们可靠的镰刀,将原始魔法注入其中,成功击退了灾兽。Baylen拒绝让干草原村庄毫无防备,最终选择离开Pawpatch护卫队,留在当地帮助居民学会自我防卫。

Clement, the Worrywort

0209_MTGBLB_Main: Clement, the Worrywort 0329_MTGBLB_SCWdlnd: Clement, the Worrywort

Clement以苍茂谷最安全的冒险者之名声享有盛誉。这位拥有深厚元素控制能力的大师,隐藏在他那迷人又略带忧心的外表之下。与他同行时,你可以放心,旅程将有完美的天气、极少的危险,以及令人满意的奖励。对于大多数苍茂谷的动物民来说,这有些失去了冒险的意义。但当危险真的来临时,你会知道Clement随时准备好食物、指引和强力攻击。而且,据说他烤的种子面包是苍茂谷最好的之一,只不过你得克服那层黏滑的外皮。他说这对消化有益,但他的队友们说这很难消化。

Camellia, the Seedmiser

0207_MTGBLB_Main: Camellia, the Seedmiser 0328_MTGBLB_SCWdlnd: Camellia, the Seedmiser

有一位松鼠民,她的名字令苍茂谷的每位面包师和农夫闻之色变。Camellia几乎垄断了苍茂谷的种子供应,将大部分种子囤积起来,直到初雪或饥荒的迹象出现。她的出发点是好的,尽管她的手段对大多数人来说过于极端。自从她在丰收的季节将种子装满储藏库以来,苍茂谷从未面临过食物短缺。她比任何人都清楚自然的残酷和饥荒的煎熬,因为她是在资源稀少、小区更为稀少的Brambles长大的。管理苍茂谷需要严格的纪律,若没有她,苍茂谷可能很快就不再有丰收的季节了。

Alania, Divergent Storm

0204_MTGBLB_Main: Alania, Divergent Storm 0327_MTGBLB_SCWdlnd: Alania, Divergent Storm

Alania是一位神秘且强大的水獭民,拥有无尽的好奇心和只需一瞥便能复制魔法的天赋。她游历整个苍茂谷,踏足其他动物民不敢涉足的地方,只为寻找那个问题的答案——「为什么?」 Alania在选择作为法师加入冒险队伍时非常挑剔,偏好独特的经历,而非无趣的财宝或荣誉承诺。这种态度,再加上她的天赋,无意间让Alania收获了一些自封的学徒,不论她是否愿意,这些学徒总是热切地加入她所参与的任何冒险队伍。Alania深知,她的好奇心终有一天会将她置于危险之中,但任何威胁都无法阻止她和她的“学徒们”探寻斑隆洛及其外界的奥秘。直到她单独面对一条腐口毒蛇,复制并利用它的能力反击时,她才意识到,她应该问的问题是「为什么不呢?」

Muerra, Trash Tactician

0227_MTGBLB_Main: Muerra, Trash Tactician

「敌人能犯的最糟糕的错误就是以为自己能比Muerra更聪明。她是忠诚浣熊民小队的领袖。她的战士们相信,生存仅次于胜利,而在Muerra的领导下,他们有信心能够同时做到这两点。他们游走并保护着刮皮区,这片通往树根迷宫的区域,与掠夺者战斗以取乐,并用救助天真的旅人来换取物资。Muerra对刮皮区了如指掌,利用巧妙的战术来欺骗、缴械、出其不意和迷惑她的敌人。她最著名的故事之一便是如何利用光魔法让一只阳脊山猫自相残杀。」

Kastral, the Windcrested

0221_MTGBLB_Main: Kastral, the Windcrested 0335_MTGBLB_SCWdlnd: Kastral, the Windcrested

Kastral是一名精英小队的领袖,致力于帮助迷路的人。然而,她也因为在Plumecreed旅程中失踪七个季节,并在自己葬礼后突然归来而闻名,这一惊喜让所有人—包括她自己—都大吃一惊。Kastral透露,在旅程中,一场巨大的雷暴突然出现,将她远远吹离原路,并让她的翅膀折断,迷失方向。她回忆起自己如何得到了从未见过的陌生人的帮助,以及如何逃离从未听说过的灾兽。尽管她的朋友和家人对她还活着感到无比喜悦,但这位曾经随和的Kastral归来后已然变化——她比其他Windcrested更敏捷,且对风的感知比以往更加敏锐。人们一直猜测,是否正是Plumecreed旅程成就了Windcrested,并推测Kastral的能力源于她经历了一段比动物民所能想象的更为险恶的旅程。Kastral并不在意这些猜测,认为自己的力量源自于不幸,她坚信,没有人应该像她曾经那样感到绝望和迷失。

Vren, the Relentless

0239_MTGBLB_Main: Vren, the Relentless

Vren在死亡与垂死之间颇有名气。他喜欢紧随灾兽的踪迹,希望能找到最好的物资进行回收。如果找不到可以回收的东西,他就自己制造。在沼泽中,一个小伤口就足以致命,不是因为感染,就是因为Vren的刀子。他招募了一支足以填满一个小兔民村庄的帮派,并且只要是他的命令,他们几乎什么都会做,除了去送死——为此他得特别客气地请求。不过,Vren的行为并不总是恶意的。当灾兽来袭且需要驱逐而不是逃跑时,人们会看到他设置摊位,向有需要的人出售武器和盔甲,而且价格非常实惠。他认为,回收商品的利润几乎是百分之百,所以无论如何他都能赚一笔。

Lumra, Bellow of the Woods

0183_MTGBLB_Main: Lumra, Bellow of the Woods 0293_MTGBLB_FldNotes: Lumra, Bellow of the Woods

「人们说,凡是听到卢玛拉怒吼的人都已注定迷失。森林吞没了她声音所及之处,树木在几秒内从无到有迅速生长。树冠密集无法穿透,树干高耸入云,无法攀登。阳光无法透过纠结的荆棘丛生,旅人们也找不到出口。我在她的迷宫里徘徊了数周,路过被夷平的村庄和迷失的灵魂。有时,卢玛拉雷鸣般的脚步声震动了灌木丛,我便选择朝相反的方向行进。我能逃出真是一个奇迹,其他人都迷失在这片森林里走向了死亡。我想我算是幸运的吧!」

—Flubs, the fool

Wick, the Whorled Mind

0120_MTGBLB_Main: Wick, the Whorled Mind 0314_MTGBLB_SCWdlnd: Wick, the Whorled Mind

在沼泽地的海螺村长大的年轻小狼Wick,是这个充满灵能者的社群中的天才。他与他的蜗牛伙伴怪幻蜗形影不离,他们之间的灵能联系如此深厚,以至于他们能预知彼此的想法。随后,一场瘟疫席卷了海螺村的蜗牛,Wick也未能幸免。他开始被旋涡和眼睛的幻象所困扰,无法入眠。他夜夜醒着,书写着经文。直到几年后,他的偏执转变为启蒙。Wick在他与蜗牛的联系中找到了安慰,并试图将这种联系传播开来。他离开了村庄,带着一些志同道合的灵能者,开始传教,招募信徒,在地下凿出螺旋状的迷宫通道,供他和他的信徒隐居。每位新成员都要经历与Wick当初一样的严苛入会仪式,通过与一只被授予神圣地位的蜗牛建立联系,来换取终极真理。他们崇敬蜗牛的每个部分——敬拜它们,食用它们的肉体,将剩下的部分转化为魔法——然后新的联系再次被建立。随着联系的形成,这个循环在永无止境的螺旋中不断重演。

Kitsa, Otterball Elite

0054_MTGBLB_Main: Kitsa, Otterball Elite 0304_MTGBLB_SCWdlnd: Kitsa, Otterball Elite

Kitsa一生都是运动员,时常在激浪和断骨之间徘徊,以至于她的父母笑称她的血液已被水取代。Kitsa的朋友们都知道,与其敲她家的门,不如先潜入水中找她。当她不在为下一场otterball比赛训练或犀利响应对手时,Kitsa会收集珍珠并帮助苍茂谷的居民找回丢失的遗物。由于她的慈善行为和出众的水中技艺,将她称为苍茂谷中最知名的人物之一也不为过。其他otterball运动员都发誓,Kitsa的胡须是她最具威胁的武器。无论如何,她的鼻子总能敏锐地察觉到他们的所有战略。他们甚至制定了针对Kitsa的战术,尽可能地封锁她并混淆她的视线,但Kitsa觉得这很有趣。为什么不把这些精力用在提升实力上呢?

Beza, the Bounding Spring

0002_MTGBLB_Main: Beza, the Bounding Spring 0287_MTGBLB_FldNotes: Beza, the Bounding Spring

「我们称这个季节为春之季节,但说实话,大多数人都直接叫Beza的名字!它受人爱戴到人们为它举行盛宴来表示敬意。Beza并不是唯一能将灰烬与死亡转化为新生命的灾兽,但它无疑是最大的。也许我们有些过于希望它是我们的朋友,但事实上,它从未追逐过任何人。事实上,我们还见过它击退其他灾兽。我清楚地记得,我母亲曾经讲述她年轻时爬上树,当Beza经过时跳到它背上的故事。显然,它足够和平,我母亲才能活着讲述这个故事。再加上它不败的战斗记录,说实话,我认为这些盛宴是当之无愧的。」

—Bumbleflower小姐

Bria, Riptide Rogue

0379_MTGBLB_StartKit: Bria, Riptide Rogue

臭名昭著的小偷与无赖,Bria已经困扰Fountainport的善良动物民好几个季节了。有一次,她爬上城市的顶端,并在王座厅上方悬挂了一面旗帜,上面写着「由格拉博赞助的免费食物!」 消息迅速传开,大批动物民蜂拥而至,要求享用美味佳肴,结果却被格拉博和他的卫队驱散。当商人们回到他们的商店和摊位时,许多物品早已被偷走,只剩下几枚贝壳作为Bria的标志性「名片」。Bria利用她的水法在空中创造道路和水流,避开拥挤的街道,盗取贵重物品。她尤其以躲避兔民警长Byrke及其支持者为傲,并将Byrke视为自己的对手兼朋友—尽管这种情感显然是单方面的。

Byrke, Long Ear of the Law

0380_MTGBLB_StartKit: Byrke, Long Ear of the Law

Byrke长期在Fountainport的街道和小巷巡逻,作为一名遵纪守法的公民和为伟大的格拉博效力的勤勉警长,他始终忠于职责。他认为,每次逮捕那些恶棍后,在释放前给他们一番冗长且严厉的训诫是他的责任。事实证明,这是一种极其有效的威慑手段,因为那些人一旦改过自新,便决心不再听到他的训诫了。有一次,警长成功抓捕了一个涂鸦团伙,他们专门在码头附近的派店外写下恶意批评的字句,内容大多关于使用的大黄根质量,以及其是否有更好的用途。然而,自从Bria出现在Fountainport后,Byrke已经好几个季节没睡过一个安稳觉了。虽然她总能逃脱,但Byrke总是紧追其后,仅差一根胡须的距离。

Flubs, the Fool

0356_MTGBLB_Promo_Buy-a-Box: Flubs, the Fool

苍茂谷中的一些人谣传Flubs是世上最幸运的生物。作为一个天生的冒险者,Flubs随风而行,凭借直觉和对冒险的渴望指引他的脚步。然而,尽管他无所顾忌地四处徘徊,他似乎从未遭遇过后果。他曾多次在低头闻花时躲过飞箭,甚至在睡梦中从火灾中安然走出。他是唯一一个成功逃出不断变幻的卢玛拉森林的动物民。学者们推测,他可能受到了某种未知的幸运魔法的眷顾。自从预兆路开启以来,Flubs开始探索他的时空之外,关于他幸运的传闻也随之传开。通过一连串从一条预兆路跌入另一条预兆路的意外事故,他甚至聚集了一小群追随者。如今,这群追随者已经发展成为一个神秘的多重宇宙组织,而Flubs恰恰位于这个难以置信的中心。

指挥官

Ms. Bumbleflower

0003_MTGBLB_CmdrFace: Ms. Bumbleflower

优雅、亲切且慷慨的Bumbleflower小姐是Three Tree City最受欢迎的旅馆的主人,她以一锅「永不停歇的炖汤」而闻名。这个极其巨大的锅子总是摆在壁炉上,旅馆的客人可以随意取用或添加任何食材。Bumbleflower小姐经常忙于整理旅馆,或在买菜途中与人攀谈,即使是最顽固或最喧闹的客人也不敢冒犯她,或许是因为她的善良本性,或是因为他们害怕得罪整个镇上的人。

Bumbleflower小姐从她的母亲—一位退休的海盗—那里继承了这间旅馆。她的母亲创立这家旅馆,目的是为动物民提供一个安全的歇脚处。至今,Bumbleflower小姐经常受到她母亲朋友们的拜访,他们不仅向她讲述过去的冒险故事,还会帮忙照顾旅馆。也许正因为这些强壮且保护她的朋友,Foxglove先生才难以向她求爱——不过Bumbleflower小姐似乎并未察觉他的心意。"

Mr. Foxglove

0006_MTGBLB_CmdrFeat: Mr. Foxglove

迷人、狡黠且勇敢的Foxglove先生经常被苍茂谷各大公会评选为「最有可能赢得你芳心」的冒险者。他那把迅捷的佩剑只需轻轻一挥便能让任何敌人缴械投降,而他那闪烁着牙齿的微笑足以让任何仰慕者心神不宁。他以其豪迈的行事风格和勇敢的冒险闻名,但有一个命运多舛的夜晚,他的运气差点用尽。在一次冒险归来的途中,他疲惫不堪,跌跌撞撞地走进了Bumbleflower小姐的旅馆。她如往常般迎接了他,当他几乎无法站立时,帮助他躺在长椅上休息。浪漫主义者们会告诉你,他当时枕在她的膝上,而她悉心照料他的伤口,但Foxglove先生对此矢口否认。尽管如此,他还是经常在奇怪的时刻出现在旅馆里,希望能引起她那略显迟钝的注意。他若不是个固执的人,那他就什么都不是了。

Hazel of the Rootbloom

0002_MTGBLB_CmdrFace: Hazel of the Rootbloom

在斑隆洛,Cachemaster Hazel的名字只能在低语中提及,作为一种威胁,悬在那些不听话的孩子们头顶上。她是蓓拉当纳的神秘领袖,这个派别由一群凶残且隐秘的卢尔德分子组成,他们试图以暴力手段将时空重新交还给大自然。Hazel本是来自一个卑微农业公社的普通储藏工人,但她因小区不可持续的做法和对自然的虐待而勃然大怒,发誓要改变一切。她以激昂的演讲和强大的德鲁伊魔法闻名,最终在旧领袖神秘去世后,夺取了她小区的控制权。尽管其死因至今仍未明朗,但有些人说,那看起来非常像是受到了曼陀罗毒的影响。

如今,Hazel很少现身,喜欢隐匿于神秘的面纱之中。然而每当她现身,必定伴随着非凡的魔法壮举。她仍然密切监控着她小区的食物储藏,她的魔法能轻易地召唤出丰盛的食物,却对那些挡在它们前方的人不屑一顾。曾有一次,她驯服了春之灾兽,利用其强大的魔法将整个村庄埋葬在如树般高耸的浆果灌木丛下。傲慢而严厉的Hazel以她稍纵即逝的脾气和冷酷的怒火著称。但那些熟悉她的人说,她内心其实很柔软,而且她还是一位了不起的老板。

The Odd Acorn Gang

0007_MTGBLB_CmdrFeat: The Odd Acorn Gang

当Hazel需要完成某件事时,她会找人帮忙。Odd Acorn Gang由几位成员组成:魁梧强壮的迷迭香,她用拳头说话;狡黠机灵的奥勒冈,他忍不住要对朋友恶作剧;以及沉默而时尚的百里香,她的弓箭能迅速解决敌人。然而,这群麻烦制造者虽然一起工作,却并不代表他们彼此合得来。私下里,他们几乎无法忍住不对彼此大打出手。但在工作中,这些精明的行动者是一支不可忽视的力量。偷走了Hazel储藏的一颗橡果?你可能会在一锅油上方醒来,后悔不该招惹这位隐藏大师。"

Bello, Bard of the Brambles

0001_MTGBLB_CmdrFace: Bello, Bard of the Brambles

「环尾吟游诗人」、「小玩意大师」,最近还有「预兆行者」——这只是Bello在他冒险旅途中获得的众多称号中的一小部分。他走遍了斑隆洛的每一个角落,现在还走得更远,收集小玩意,勇敢面对各种自然环境,并沉醉于异国美食。Bello从他无数惊险的冒险中获得了智慧和自信,但他也不否认,陌生的世界带来了全新的危险。幸运的是,他凭借着机智和伶牙俐齿,总能侥幸逃脱,并时常顺手牵羊,拿走一些纪念品:比如在多明纳里亚挖掘出的索蓝遗物,依克黎荒野中开采的水晶,或是吉拉波的机械装置中的镶嵌齿轮。他会带着笑容告诉你,他最自豪的成就,是从阿库姆空境最高点摘下一颗巨石。

尽管冒险对Bello来说永远充满诱惑,他仍深爱着自己的家园,并经常回来为着迷的观众讲述故事。他的元素魔法让周围的世界栩栩如生,通过他的收藏品来演绎故事。他总是说,每一件神器都有一个灵魂,而他的魔法能将这些灵魂以元素的形式呈现。有些灵魂温驯而友好——如炉火的火花、牧场的微风;而另一些则是雪崩的轰鸣或野火的熊熊烈焰。唯一能超越他收藏数量的,就是他遗失的数量。如果某个古怪的小玩意在一个离奇且不合时宜的地方被发现,那很可能是Bello不小心把它留在了那里。

Wildsear, Scouring Maw

0008_MTGBLB_CmdrFeat: Wildsear, Scouring Maw

「在莉莉的时代,Wildsear曾被称为烈焰季节。那时的火焰将永远燃烧,直到莉莉从他们那里夺走了源种火焰。如今,它只是一个昔日影子,尽管如此,依然强大得足以威胁苍茂谷的人民。一个生物能够在如此衰弱和枯竭的状态下存活这么久,本身就是它昔日力量和灾兽持久力量的证明。这不禁让我思考:『那股力量去哪了?』它随莉莉回到了时空?还是像大自然一样,随着季节的变化,依旧在某处等待着归来?」

—Bello, bard of the Brambles

Zinnia, Valley's Voice

0004_MTGBLB_CmdrFace: Zinnia, Valley's Voice

Zinnia的过去对所有人来说都是个谜。尽管他们外向而又笨拙的性格就像一本打开的书,但没有人知道Zinnia究竟来自何处。他们曾「坠落」到Three Tree City—字面意义上的坠落—自那以来便用他们的鲁特琴为市民们带来无尽的欢乐。拥有无穷无尽的浪漫歌谣和对冒险的渴望,Zinnia让任何社交场合都充满了喜悦和笑声。虽然从来不知道这位四处漂泊的鹳民会在哪里出现,但大家总能指望他们带来一首歌或是伸出援助之翼。

谣言称Zinnia来自遥远的贵族之家,属于一个奢华的鸟民王室,并由精英士兵守卫着。这个谣言在风暴鹰灾难降临后愈发强烈,因为Zinnia在那时展示了他们优雅的飞行和战斗能力。以符合Plumecreed老兵的敏捷与果断,Zinnia带领了一场壮观的救援行动,将边境村庄的动物民安全转移,并分散了风暴鹰的注意力,最终超越了它。从这场胜利中,Zinnia被充满爱的称为「生命主宰」,并被认为在婚礼、迎婴会等仪式上请Zinnia表演会带来好运。

Arthur, Marigold Knight

0005_MTGBLB_CmdrFeat: Arthur, Marigold Knight

许多歌曲都歌颂了Arthur的丰功伟绩,其中有些甚至由Zinnia亲自演唱。谁能忘记他在灾兽坟场与一只阳脊山猫一路追逐,最终毫发无伤地逃脱?或者当他击退一群企图复活一条腐口毒蛇骨骸的邪恶死灵术士?还有他亲自给玛贝尔——那位苍茂谷的救世主——上一堂剑术课?当然,这些壮举除了Arthur本人之外,没有人亲眼目睹,而当被问及是否曾与阿瑟见面时,玛贝尔显然感到十分有趣。但苍茂谷的人民无需怀疑阿瑟的英雄事迹,毕竟他骑着那匹高贵的藤编战马时堪称无畏。

