收集Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®
Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®关键详情
Magic: The Gathering® – Assassin's Creed系列代码：ACR
网站：Magic: The Gathering® – Assassin's Creed
现可在以下渠道预购Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®：在本地游戏店，在亚马逊等网络零售商处，以及在其他出售万智牌产品的地方。
Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®重要日期
- 系列首次登场并开启预览：2024年6月18日
- 牌图集合完成：2024年6月20日
- 全球上市：2024年7月5日
牌张系列信息
Magic: The Gathering – Assassin's Creed（ACR）补充包系列内含54张非普通牌、37张稀有牌（包含5张稀有双色地）以及14张秘稀牌，此外还有10张全图基本地。
Magic: The Gathering – Assassin's Creed可用于近代赛、指挥官赛、薪传赛和特选赛。
Magic: The Gathering – Assassin's Creed还有2张秘稀牌、6张稀有牌、8张非普通牌和9张普通牌，只能在入门套组里获得。
Magic: The Gathering – Assassin's Creed补充包添趣！
全图基本地
这个系列里共有10张全图基本地，每一张都展现了Assassin's Creed系列游戏里的美丽风景。
无疆补充包和套装里有不闪的全图基本地，聚珍补充包和套装里有传统闪全图基本地。
记忆回廊
记忆回廊处理的灵感源于系列游戏的美学风格，这个系列里共有28种牌有此处理——5种秘稀、14种稀有和9种非普通，所有杀手牌都有这种处理。在无疆补充包和聚珍补充包里，这些牌都有不闪的版本和传统闪的版本。
纹理闪记忆回廊
5种有记忆回廊处理的秘稀牌还有纹理闪版本！每一个角色都有自己独特的背景（来看看它们多么精美！），仅聚珍补充包里能开出纹理闪。
无边框牌
这个系列里还有10种无边框牌——8种秘稀和2种稀有。在无疆补充包和聚珍补充包里，这些牌都有不闪的版本和传统闪的版本。
场景牌
6张牌的罗马风光场景牌描绘了佛罗伦萨的艾吉奥·奥迪托雷在一个特有的场景处理中俯瞰罗马这座美丽的城市。罗马风光场景的5张稀有双色地相当独特，仅会在这次出现。罗马风光场景牌只会出现在地的位置，无疆补充包里是不闪的版本，聚珍补充包里是传统闪版本。
宽画牌
这个系列里共有17种宽画牌（1种秘稀和16种稀有），只会出现在聚珍补充包里。
蚀刻闪牌
这个系列里有95种蚀刻闪牌（14种秘稀、32种稀有和49种非普通），只会出现在聚珍补充包里。
限量编号历史人物牌
聚珍补充包里有4种限量编号复合虹彩闪牌，每一种都绘有Assassin's Creed游戏中著名的历史人物。这些限量编号牌都以这些角色所说的语言印制，请看意大利语的莱昂纳多·达·芬奇和希腊语的克利奥帕特拉（背景叙述里是象形文字的克利奥帕特拉）。
*这个系列里的历史人物是Assassin's Creed中角色形象的诠释，并非真实反应历史。
**限量编号牌会出现在任意语言的Magic: The Gathering – Assassin's Creed聚珍补充包里。非限量编号的历史人物在机制上和限量编号版本一样。可在产品包装上了解详情。图片为数字效果图，并非实际牌张。
无疆补充包首次登场！
Magic: The Gathering – Assassin's Creed是我们第一次使用无疆补充包。无疆补充包是无疆新宇宙的新补充包类型，用于万智牌的中型产品。Magic: The Gathering – Assassin's Creed不可用于轮抽，也不会在《MTG竞技场》里上线。
无疆补充包用打开补充包体验来讲述每个无疆新宇宙的故事，每包牌里内含至多4张稀有牌。
无疆补充包内容
- 3张非普通——出自下列牌：
- 54种不闪的非普通牌
- 1种基本地或稀有或秘稀场景牌——出自下列牌：
- 10种不闪的全图基本地（96.6%）
- 5种不闪的无边框场景稀有（3.09%）
- 1种不闪的无边框场景秘稀（0.31%）
- 1张不闪的稀有或秘稀——出自下列牌：
- 32种不闪的稀有（82.05%）
- 14种不闪的秘稀（17.95%）
- 1张任意稀有度的传统闪牌——出自下列牌：
- 54种传统闪非普通（83.34%）
- 26种传统闪稀有（13.67%）
- 14种传统闪秘稀（2.99%）
- 1张不闪的补充包添趣牌或1张传统闪补充包添趣牌，都是任意稀有度——出自下列牌：
- 9种不闪的特色牌框记忆回廊非普通（69.44%）
- 2种不闪的无边框稀有（1.23%）
- 8种不闪的无边框秘稀（2.47%）
- 14种不闪的特色牌框记忆回廊稀有（8.64%）
- 5种不闪的特色牌框记忆回廊秘稀（1.54%）
- 9种传统闪特色牌框记忆回廊非普通（13.89%）
- 2种传统闪无边框稀有（0.25%）
- 8种传统闪无边框秘稀（0.49%）
- 14种传统闪特色牌框记忆回廊稀有（1.73%）
- 5种传统闪特色牌框记忆回廊秘稀（0.31%）
- 传统闪出现的概率为16.6%。
- 1张不闪的衍生物或插画牌——出自下列牌：
- 广告/衍生物卡（65%）
- 20种插画牌（30%）
- 20种签名插画牌（5%）
聚珍补充包内容
- 3张传统闪非普通
- 1张传统闪特色牌框记忆回廊非普通
- 1张蚀刻闪非普通
- 1张传统闪基本地、稀有或秘稀场景牌——出自下列牌
- 10种传统闪全图基本地（86.4%）
- 无边框场景牌的出现概率为13.6%。
- 5种传统闪无边框场景牌稀有（12.36%）
- 1种传统闪无边框场景牌秘稀（1.24%）
- 1张传统闪稀有或秘稀——出自下列牌：
- 32种传统闪稀有（82.05%）
- 14种传统闪秘稀（17.95%）
- 1张不闪的宽画稀有或秘稀——出自下列牌：
- 16种不闪的宽画稀有（97%）
- 1种不闪的宽画秘稀（3.0%）
- 1张传统闪稀有或秘稀，可能是不同牌框、宽画或无边框牌，或下列之一：
- 2种传统闪无边框稀有（4.95%）
- 8种传统闪无边框秘稀（9.91%）
- 14种传统闪特色牌框记忆回廊稀有（34.67%）
- 5种传统闪特色牌框记忆回廊秘稀（6.19%）
- 16种传统闪宽画稀有（39.62%）
- 1种传统闪宽画秘稀（1.24%）
- 5种纹理闪特色牌框记忆回廊秘稀（3.25%）
- 4种复合虹彩限量编号牌（每种500张）
- 1张蚀刻闪稀有或秘稀——出自下列牌：
- 32种蚀刻闪稀有（82.05%）
- 14种蚀刻闪秘稀（17.95%）
- 1张传统闪双面衍生物
*请注意，因为小数点舍去或进位，概率总和可能不为100%。
Magic: The Gathering – Assassin's Creed套装
每个Magic: The Gathering – Assassin's Creed套装内含以下物品：
- 9包Magic: The Gathering – Assassin's Creed无疆补充包
- 1张传统闪不同插画的皇家刺客套装赠卡
- 20张传统闪全图地
- 20张不闪的全图地
- 1个Spindown生命计数器
- 1个牌张收纳盒
- 2张参考卡
Magic: The Gathering – Assassin's Creed入门套组
入门套组内含两副60张牌的套牌，有你学习和畅玩万智牌所需的一切，这两副套牌里有31张这个产品特有的牌：2张秘稀、6张稀有、8张非普通、9张普通以及4张插画独特的基本地。
今天还要展示一张Magic: The Gathering – Assassin's Creed的牌：
这张传统闪赠卡可在本地WPN游戏店获得，发完为止——请向你当地的游戏店询问详情！
刺客们，准备行动——Magic: The Gathering – Assassin's Creed于2024年7月5日上市，现在你就可以预定，请去你本地的游戏店、亚马逊这样的网络零售商和其他出售万智牌产品的地方。