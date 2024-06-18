Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®关键详情

ACR系列符号

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed系列代码：ACR

网站：Magic: The Gathering® – Assassin's Creed

现可在以下渠道预购Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®：在本地游戏店，在亚马逊等网络零售商处，以及在其他出售万智牌产品的地方。

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®重要日期

系列首次登场并开启预览 ：2024年6月18日

：2024年6月18日 牌图集合 完成 ：2024年6月20日

：2024年6月20日 全球上市：2024年7月5日

牌张系列信息

Magic: The Gathering – Assassin's Creed（ACR）补充包系列内含54张非普通牌、37张稀有牌（包含5张稀有双色地）以及14张秘稀牌，此外还有10张全图基本地。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed可用于近代赛、指挥官赛、薪传赛和特选赛。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed还有2张秘稀牌、6张稀有牌、8张非普通牌和9张普通牌，只能在入门套组里获得。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed补充包添趣！

全图基本地

这个系列里共有10张全图基本地，每一张都展现了Assassin's Creed系列游戏里的美丽风景。

0101_MTGACR_Manabar: Plains 0102_MTGACR_Manabar: Plains 0103_MTGACR_Manabar: Island 0104_MTGACR_Manabar: Island 0105_MTGACR_Manabar: Swamp 0106_MTGACR_Manabar: Swamp 0107_MTGACR_Manabar: Mountain 0108_MTGACR_Manabar: Mountain 0109_MTGACR_Manabar: Forest 0110_MTGACR_Manabar: Forest

无疆补充包和套装里有不闪的全图基本地，聚珍补充包和套装里有传统闪全图基本地。

记忆回廊

记忆回廊处理的灵感源于系列游戏的美学风格，这个系列里共有28种牌有此处理——5种秘稀、14种稀有和9种非普通，所有杀手牌都有这种处理。在无疆补充包和聚珍补充包里，这些牌都有不闪的版本和传统闪的版本。

0130_MTGACR_MemShowc: Desmond Miles 0131_MTGACR_MemShowc: Ezio Auditore da Firenze 0137_MTGACR_MemShowc: Altaïr Ibn-La'Ahad

纹理闪记忆回廊

5种有记忆回廊处理的秘稀牌还有纹理闪版本！每一个角色都有自己独特的背景（来看看它们多么精美！），仅聚珍补充包里能开出纹理闪。

0270_MTGACR_MemEclip: Eivor, Wolf-Kissed 0271_MTGACR_MemEclip: Kassandra, Eagle Bearer

无边框牌

这个系列里还有10种无边框牌——8种秘稀和2种稀有。在无疆补充包和聚珍补充包里，这些牌都有不闪的版本和传统闪的版本。

0122_MTGACR_Bordless: Apple of Eden, Isu Relic 0124_MTGACR_Bordless: Sword of Feast and Famine 0118_MTGACR_Bordless: Leonardo da Vinci

场景牌

0111_MTGACR_Scenes: Sunbaked Canyon 0112_MTGACR_Scenes: Fiery Islet 0113_MTGACR_Scenes: Ezio Auditore da Firenze 0114_MTGACR_Scenes: Nurturing Peatland 0115_MTGACR_Scenes: Silent Clearing 0116_MTGACR_Scenes: Waterlogged Grove

6张牌的罗马风光场景牌描绘了佛罗伦萨的艾吉奥·奥迪托雷在一个特有的场景处理中俯瞰罗马这座美丽的城市。罗马风光场景的5张稀有双色地相当独特，仅会在这次出现。罗马风光场景牌只会出现在地的位置，无疆补充包里是不闪的版本，聚珍补充包里是传统闪版本。

宽画牌

这个系列里共有17种宽画牌（1种秘稀和16种稀有），只会出现在聚珍补充包里。

0165_MTGACR_ExtendRM: The Spear of Leonidas

蚀刻闪牌

这个系列里有95种蚀刻闪牌（14种秘稀、32种稀有和49种非普通），只会出现在聚珍补充包里。

干草垛（蚀刻闪数字渲染）

限量编号历史人物牌

聚珍补充包里有4种限量编号复合虹彩闪牌，每一种都绘有Assassin's Creed游戏中著名的历史人物。这些限量编号牌都以这些角色所说的语言印制，请看意大利语的莱昂纳多·达·芬奇和希腊语的克利奥帕特拉（背景叙述里是象形文字的克利奥帕特拉）。

莱昂纳多·达·芬奇（意大利语限量编号） 流亡法老克利奥帕特拉（希腊语限量编号） 雅典宗师苏格拉底（希腊语限量编号）

*这个系列里的历史人物是Assassin's Creed中角色形象的诠释，并非真实反应历史。

**限量编号牌会出现在任意语言的Magic: The Gathering – Assassin's Creed聚珍补充包里。非限量编号的历史人物在机制上和限量编号版本一样。可在产品包装上了解详情。图片为数字效果图，并非实际牌张。

无疆补充包首次登场！

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®无疆补充包展示盒

Magic: The Gathering – Assassin's Creed是我们第一次使用无疆补充包。无疆补充包是无疆新宇宙的新补充包类型，用于万智牌的中型产品。Magic: The Gathering – Assassin's Creed不可用于轮抽，也不会在《MTG竞技场》里上线。

无疆补充包用打开补充包体验来讲述每个无疆新宇宙的故事，每包牌里内含至多4张稀有牌。

无疆补充包内容

3张非普通——出自下列牌： 54种不闪的非普通牌

1种基本地或稀有或秘稀场景牌——出自下列牌： 10种不闪的全图基本地（96.6%） 5种不闪的无边框场景稀有（3.09%） 1种不闪的无边框场景秘稀（0.31%）

1张不闪的稀有或秘稀——出自下列牌： 32种不闪的稀有（82.05%） 14种不闪的秘稀（17.95%）

1张任意稀有度的传统闪牌——出自下列牌： 54种传统闪非普通（83.34%） 26种传统闪稀有（13.67%） 14种传统闪秘稀（2.99%）

1张不闪的补充包添趣牌或1张传统闪补充包添趣牌，都是任意稀有度——出自下列牌： 9种不闪的特色牌框记忆回廊非普通（69.44%） 2种不闪的无边框稀有（1.23%） 8种不闪的无边框秘稀（2.47%） 14种不闪的特色牌框记忆回廊稀有（8.64%） 5种不闪的特色牌框记忆回廊秘稀（1.54%） 9种传统闪特色牌框记忆回廊非普通（13.89%） 2种传统闪无边框稀有（0.25%） 8种传统闪无边框秘稀（0.49%） 14种传统闪特色牌框记忆回廊稀有（1.73%） 5种传统闪特色牌框记忆回廊秘稀（0.31%） 传统闪出现的概率为16.6%。

1张不闪的衍生物或插画牌——出自下列牌： 广告/衍生物卡（65%） 20种插画牌（30%） 20种签名插画牌（5%）



聚珍补充包内容

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®聚珍补充包展示盒

3张传统闪非普通

1张传统闪特色牌框记忆回廊非普通

1张蚀刻闪非普通

1张传统闪基本地、稀有或秘稀场景牌——出自下列牌 10种传统闪全图基本地（86.4%） 无边框场景牌的出现概率为13.6%。 5种传统闪无边框场景牌稀有（12.36%） 1种传统闪无边框场景牌秘稀（1.24%）

1张传统闪稀有或秘稀——出自下列牌： 32种传统闪稀有（82.05%） 14种传统闪秘稀（17.95%）

1张不闪的宽画稀有或秘稀——出自下列牌： 16种不闪的宽画稀有（97%） 1种不闪的宽画秘稀（3.0%）

1张传统闪稀有或秘稀，可能是不同牌框、宽画或无边框牌，或下列之一： 2种传统闪无边框稀有（4.95%） 8种传统闪无边框秘稀（9.91%） 14种传统闪特色牌框记忆回廊稀有（34.67%） 5种传统闪特色牌框记忆回廊秘稀（6.19%） 16种传统闪宽画稀有（39.62%） 1种传统闪宽画秘稀（1.24%） 5种纹理闪特色牌框记忆回廊秘稀（3.25%） 4种复合虹彩限量编号牌（每种500张）

1张蚀刻闪稀有或秘稀——出自下列牌： 32种蚀刻闪稀有（82.05%） 14种蚀刻闪秘稀（17.95%）

1张传统闪双面衍生物

*请注意，因为小数点舍去或进位，概率总和可能不为100%。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed套装

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®套装

每个Magic: The Gathering – Assassin's Creed套装内含以下物品：

9包Magic: The Gathering – Assassin's Creed无疆补充包

9包Magic: The Gathering – Assassin's Creed无疆补充包 1张传统闪不同插画的皇家刺客套装赠卡

20张传统闪全图地

20张不闪的全图地

1个Spindown生命计数器

1个牌张收纳盒

2张参考卡

Magic: The Gathering – Assassin's Creed入门套组

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组

入门套组内含两副60张牌的套牌，有你学习和畅玩万智牌所需的一切，这两副套牌里有31张这个产品特有的牌：2张秘稀、6张稀有、8张非普通、9张普通以及4张插画独特的基本地。

今天还要展示一张Magic: The Gathering – Assassin's Creed的牌：

0307_MTGACR_PromoBAB_Buy-a-Box: Hidden Blade

这张传统闪赠卡可在本地WPN游戏店获得，发完为止——请向你当地的游戏店询问详情！

刺客们，准备行动——Magic: The Gathering – Assassin's Creed于2024年7月5日上市，现在你就可以预定，请去你本地的游戏店、亚马逊这样的网络零售商和其他出售万智牌产品的地方。