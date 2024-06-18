Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®关键详情

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ACR系列符号

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed系列代码：ACR

网站Magic: The Gathering® – Assassin's Creed

现可在以下渠道预购Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®：在本地游戏店，在亚马逊等网络零售商处，以及在其他出售万智牌产品的地方。

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®重要日期

  • 系列首次登场并开启预览：2024年6月18日
  • 牌图集合完成：2024年6月20日
  • 全球上市：2024年7月5日

牌张系列信息

Magic: The Gathering – Assassin's Creed（ACR）补充包系列内含54张非普通牌、37张稀有牌（包含5张稀有双色地）以及14张秘稀牌，此外还有10张全图基本地。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed可用于近代赛、指挥官赛、薪传赛和特选赛。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed还有2张秘稀牌、6张稀有牌、8张非普通牌和9张普通牌，只能在入门套组里获得。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed补充包添趣！

Magic: The Gathering – Assassin's Creed补充包添趣图表

全图基本地

这个系列里共有10张全图基本地，每一张都展现了Assassin's Creed系列游戏里的美丽风景。

0101_MTGACR_Manabar: Plains 0102_MTGACR_Manabar: Plains 0103_MTGACR_Manabar: Island 0104_MTGACR_Manabar: Island 0105_MTGACR_Manabar: Swamp 0106_MTGACR_Manabar: Swamp 0107_MTGACR_Manabar: Mountain 0108_MTGACR_Manabar: Mountain 0109_MTGACR_Manabar: Forest 0110_MTGACR_Manabar: Forest

无疆补充包和套装里有不闪的全图基本地，聚珍补充包和套装里有传统闪全图基本地。

记忆回廊

记忆回廊处理的灵感源于系列游戏的美学风格，这个系列里共有28种牌有此处理——5种秘稀、14种稀有和9种非普通，所有杀手牌都有这种处理。在无疆补充包和聚珍补充包里，这些牌都有不闪的版本和传统闪的版本。

0130_MTGACR_MemShowc: Desmond Miles 0131_MTGACR_MemShowc: Ezio Auditore da Firenze 0137_MTGACR_MemShowc: Altaïr Ibn-La'Ahad

纹理闪记忆回廊

5种有记忆回廊处理的秘稀牌还有纹理闪版本！每一个角色都有自己独特的背景（来看看它们多么精美！），仅聚珍补充包里能开出纹理闪。

0270_MTGACR_MemEclip: Eivor, Wolf-Kissed 0271_MTGACR_MemEclip: Kassandra, Eagle Bearer

无边框牌

这个系列里还有10种无边框牌——8种秘稀和2种稀有。在无疆补充包和聚珍补充包里，这些牌都有不闪的版本和传统闪的版本。

0122_MTGACR_Bordless: Apple of Eden, Isu Relic 0124_MTGACR_Bordless: Sword of Feast and Famine 0118_MTGACR_Bordless: Leonardo da Vinci

场景牌

Rome Vista
Rome Vista | Art by: Alexander Gering
0111_MTGACR_Scenes: Sunbaked Canyon 0112_MTGACR_Scenes: Fiery Islet 0113_MTGACR_Scenes: Ezio Auditore da Firenze 0114_MTGACR_Scenes: Nurturing Peatland 0115_MTGACR_Scenes: Silent Clearing 0116_MTGACR_Scenes: Waterlogged Grove

6张牌的罗马风光场景牌描绘了佛罗伦萨的艾吉奥·奥迪托雷在一个特有的场景处理中俯瞰罗马这座美丽的城市。罗马风光场景的5张稀有双色地相当独特，仅会在这次出现。罗马风光场景牌只会出现在地的位置，无疆补充包里是不闪的版本，聚珍补充包里是传统闪版本。

宽画牌

这个系列里共有17种宽画牌（1种秘稀和16种稀有），只会出现在聚珍补充包里。

0165_MTGACR_ExtendRM: The Spear of Leonidas

蚀刻闪牌

这个系列里有95种蚀刻闪牌（14种秘稀、32种稀有和49种非普通），只会出现在聚珍补充包里。

干草垛（蚀刻闪数字渲染）

限量编号历史人物牌

聚珍补充包里有4种限量编号复合虹彩闪牌，每一种都绘有Assassin's Creed游戏中著名的历史人物。这些限量编号牌都以这些角色所说的语言印制，请看意大利语的莱昂纳多·达·芬奇和希腊语的克利奥帕特拉（背景叙述里是象形文字的克利奥帕特拉）。

莱昂纳多·达·芬奇（意大利语限量编号） 流亡法老克利奥帕特拉（希腊语限量编号） 雅典宗师苏格拉底（希腊语限量编号）

*这个系列里的历史人物是Assassin's Creed中角色形象的诠释，并非真实反应历史。

**限量编号牌会出现在任意语言的Magic: The Gathering – Assassin's Creed聚珍补充包里。非限量编号的历史人物在机制上和限量编号版本一样。可在产品包装上了解详情。图片为数字效果图，并非实际牌张。

无疆补充包首次登场！

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®无疆补充包展示盒
Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®无疆补充包展示盒

Magic: The Gathering – Assassin's Creed是我们第一次使用无疆补充包。无疆补充包是无疆新宇宙的新补充包类型，用于万智牌的中型产品。Magic: The Gathering – Assassin's Creed不可用于轮抽，也不会在《MTG竞技场》里上线。

无疆补充包用打开补充包体验来讲述每个无疆新宇宙的故事，每包牌里内含至多4张稀有牌。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed无疆补充包图表

无疆补充包内容

  • 3张非普通——出自下列牌：
    • 54种不闪的非普通牌
  • 1种基本地或稀有或秘稀场景牌——出自下列牌：
    • 10种不闪的全图基本地（96.6%）
    • 5种不闪的无边框场景稀有（3.09%）
    • 1种不闪的无边框场景秘稀（0.31%）
  • 1张不闪的稀有或秘稀——出自下列牌：
    • 32种不闪的稀有（82.05%）
    • 14种不闪的秘稀（17.95%）
  • 1张任意稀有度的传统闪牌——出自下列牌：
    • 54种传统闪非普通（83.34%）
    • 26种传统闪稀有（13.67%）
    • 14种传统闪秘稀（2.99%）
  • 1张不闪的补充包添趣牌或1张传统闪补充包添趣牌，都是任意稀有度——出自下列牌：
    • 9种不闪的特色牌框记忆回廊非普通（69.44%）
    • 2种不闪的无边框稀有（1.23%）
    • 8种不闪的无边框秘稀（2.47%）
    • 14种不闪的特色牌框记忆回廊稀有（8.64%）
    • 5种不闪的特色牌框记忆回廊秘稀（1.54%）
    • 9种传统闪特色牌框记忆回廊非普通（13.89%）
    • 2种传统闪无边框稀有（0.25%）
    • 8种传统闪无边框秘稀（0.49%）
    • 14种传统闪特色牌框记忆回廊稀有（1.73%）
    • 5种传统闪特色牌框记忆回廊秘稀（0.31%）
      • 传统闪出现的概率为16.6%。
  • 1张不闪的衍生物或插画牌——出自下列牌：
    • 广告/衍生物卡（65%）
    • 20种插画牌（30%）
    • 20种签名插画牌（5%）

聚珍补充包内容

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®聚珍补充包展示盒
Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®聚珍补充包展示盒

Magic: The Gathering – Assassin's Creed聚珍补充包图表

  • 3张传统闪非普通
  • 1张传统闪特色牌框记忆回廊非普通
  • 1张蚀刻闪非普通
  • 1张传统闪基本地、稀有或秘稀场景牌——出自下列牌
    • 10种传统闪全图基本地（86.4%）
    • 无边框场景牌的出现概率为13.6%。
      • 5种传统闪无边框场景牌稀有（12.36%）
      • 1种传统闪无边框场景牌秘稀（1.24%）
  • 1张传统闪稀有或秘稀——出自下列牌：
    • 32种传统闪稀有（82.05%）
    • 14种传统闪秘稀（17.95%）
  • 1张不闪的宽画稀有或秘稀——出自下列牌：
    • 16种不闪的宽画稀有（97%）
    • 1种不闪的宽画秘稀（3.0%）
  • 1张传统闪稀有或秘稀，可能是不同牌框、宽画或无边框牌，或下列之一：
    • 2种传统闪无边框稀有（4.95%）
    • 8种传统闪无边框秘稀（9.91%）
    • 14种传统闪特色牌框记忆回廊稀有（34.67%）
    • 5种传统闪特色牌框记忆回廊秘稀（6.19%）
    • 16种传统闪宽画稀有（39.62%）
    • 1种传统闪宽画秘稀（1.24%）
    • 5种纹理闪特色牌框记忆回廊秘稀（3.25%）
    • 4种复合虹彩限量编号牌（每种500张）
  • 1张蚀刻闪稀有或秘稀——出自下列牌：
    • 32种蚀刻闪稀有（82.05%）
    • 14种蚀刻闪秘稀（17.95%）
  • 1张传统闪双面衍生物

*请注意，因为小数点舍去或进位，概率总和可能不为100%。

Magic: The Gathering – Assassin's Creed套装

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®套装
Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®套装

每个Magic: The Gathering – Assassin's Creed套装内含以下物品：

  • 9包Magic: The Gathering – Assassin's Creed无疆补充包
  • 1张传统闪不同插画的皇家刺客套装赠卡
  • 20张传统闪全图地
  • 20张不闪的全图地
  • 1个Spindown生命计数器
  • 1个牌张收纳盒
  • 2张参考卡

Magic: The Gathering – Assassin's Creed入门套组

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组
Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组

入门套组内含两副60张牌的套牌，有你学习和畅玩万智牌所需的一切，这两副套牌里有31张这个产品特有的牌：2张秘稀、6张稀有、8张非普通、9张普通以及4张插画独特的基本地。

今天还要展示一张Magic: The Gathering – Assassin's Creed的牌：

0307_MTGACR_PromoBAB_Buy-a-Box: Hidden Blade

这张传统闪赠卡可在本地WPN游戏店获得，发完为止——请向你当地的游戏店询问详情！

刺客们，准备行动——Magic: The Gathering – Assassin's Creed于2024年7月5日上市，现在你就可以预定，请去你本地的游戏店亚马逊这样的网络零售商和其他出售万智牌产品的地方。