我们以鹏洛客指南的第三部分做为这趟斑隆洛时空探索之旅的结尾！记得前往第一部分与第二部分查看更多关于这个时空及其动物民居民的细节。

蝠民

人们经常认为蝠民是古怪神秘的夜间守护者。迷信、仁慈，且拥有猛烈的防卫意识，蝠民对忠诚、传统与秩序的感受特别强烈。蝠民社群通常由僵化的角色来定义，正如他们依赖月亮与星辰那可预测的确定性，利用夜空的星图来引导他们的选择以及驱动他们的魔法。在最好的情况下，他们是可靠忠诚的保护者，并与他们的同胞关系紧密。在最糟的情况下，蝠民相当迟钝，并过份严格地遵守阶级制度与秩序。

性格

蝠民社群由僵化的角色与清楚定义的阶级所构成。较大社群的领导者身兼魔法师、精神领袖，与武术老手。个别的蝠民经常都是独行侠；人们会发现他们独自飞出巡逻或安静地自修。作为夜行性生物，他们鲜少与苍茂谷的其他居民互动，而且他们经常被视为冷漠又神秘。有些蝠民自诩为命中注定的保护者，而有许多蝠民更是狂热地守护苍茂谷，将他们的角色内化为大型动物民社群中微妙安全平衡的守护者。

通常蝠民会关心大规模的平衡问题，用宇宙的规模来思考。算命与占星是热门的蝠民嗜好，而且他们依照星辰展示的理想状态来过生活。这通常延续了他们那冷淡疏离的怪癖，而且他们难以进行世俗交谈以及与其他动物民产生连结。即使在蝠民社群的结构中，依然有更多性格古怪的成员，那些偏好冒险或舍弃其预定路线的成员；这些蝠民经常被称为漂流星，并且被较大的蝠民社群以着迷与挫败参半的眼光看待。

夜间 守护者

在其他动物入睡时，蝠民是苍茂谷的夜间守护者。蝠民的其中一种核心信念就是了解万物皆有平衡—黑夜不能没有白昼，光明不能没有阴影，或生命不能没有死亡。因为蝠民独自承担了夜间安全与看守的职责，他们经常要求日间动物民的生命力来驱动他们的保护。他们收集这些能量的方法可能相当粗暴，但他们的服务与奉献却不容质疑。

月之颂歌

在每一轮四个月相（新月、盈月、满月、残月）的最后阶段，整座苍茂谷的蝠民会举办一场名为月之颂歌的庆典。蝠民利用月之颂歌来分享他们的信仰并传达对于生死与光影循环的崇敬。由社群中最受人敬重且最强大的成员领导，月之颂歌有三分之一是派对，三分之二是祈福仪式。其他许多于相同月相期间出生的苍茂谷居民也加入蝠民欢庆仪式的行列。与会群众的运势都被分析，而在当前月相期间出生的孩童都被给予星图，他们的父母也被给予帮助抚养他们的指南。

庆典的尾声是一场纪念过世动物民的观天仪式，许多家族能在此眺望苍穹并为近期过世的亲人指定星星，或寻找他们先祖的星辰。

蝠民在苍茂谷的角色

蝠民是苍茂谷的夜间守护者，也是整座苍茂谷的庆典与仪式规划者。他们的主要工作之一就是利用他们的公共组织与资源建立大规模的计划。除了规划者，蝠民也是僧侣和乐师，欣然地接下夜间轮值工作。

身为夜间守护者以及强大魔法的施行者，蝠民总是被一种神秘氛围所包围；苍茂谷经常流传关于他们的古怪谣言与故事。其他种族的年轻人会讲述骇人听闻的故事，但很快就被社群长老们制止。

蝠民不常加入冒险团体，不过他们对于保护苍茂谷居民的渴望会驱使他们参与危险的任务。一旦他们加入，蝠民会毫不犹豫地担任一个队伍可能需要的任何角色，从全副武装的战士到能以魔法左右战局的邪术师。

关系

具有僵化的社会结构以及对秩序的坚持，蝠民通常会与更加无拘无束且自动自发的水獭民起争执。同样身为舞空师，他们往往与鸟民相处良好，拥有相似的苍茂谷鸟瞰视野并且喜爱结构与过程。

纺咒术

蝠民魔法跟他们崇拜的星辰与夜空有关，导致他们通联寰宇之力所施放的魔法将会撼动整个世界。蝠民施法的一部分是歌唱，在他们吟诵的同时造成听觉损伤。蝠民也是次要卜算师，不过他们关心的是遥远的未来，这对许多动物民来说不太重要。

结构与居住地

蝠民的家是具有光滑俯冲造型的精细结构，装饰着悬星与繁复尖塔。他们从苍穹获取灵感，创造出模拟月相且内部装饰着星盘的宏伟整体建筑。

水獭民

水獭民是爱玩闹、追求刺激的赌徒与storm chasers。水獭民 群居且擅于社交，他们对刺激的喜好驱使他们从事鲁莽玩命的冒险，而其他动物民将之视为粗心又草率。在最好的情况下，水獭民大胆、快活且勇于冒险。在最糟的情况下，水獭民粗心、草率，并且容易置他人于险境。

性格

水獭民爱玩闹、聪明，并且富有好奇心—一切对他们来说都是一种游戏。朝极端发展，他们是刻意追捕并挑衅灾兽以获取其闪电的storm-chasers。偏好一种活在当下的心态，他们经常不考虑自身行为的长期后果。水獭民不太心怀怨恨。如果你做出补偿，他们将会抛开你对他们犯的大错并重新当你的好友。否则，他们将永远怀抱着微不足道的恨意。

身为深根柢固的水居者，他们建造有趣的船屋在河流与池塘里悠游。一个水獭民能够轻易地一辈子都没踏上坚硬的地面过。他们不占有领地，但却自诩为河流老手与专家。他们的其中一个游戏就是相互盘问河流习性或挑战彼此利用水流或地貌来进行竞赛与游戏。

Otterball

水獭民最受欢迎的竞赛以及他们的文化消遣被称为Otterball，这是一种持续进行的比赛，其规则未知且范围不停变动，这令非水獭民感到极为困惑。每个人只知道它主要在水上进行，而且在某种程度上与灾兽有关—但关于计分、惩罚，以及犯规动作的细节对非水獭民而言仍是个谜。

Storm Chasers

从年轻时起，水獭民就为了好玩而开始追逐风暴。这抱括尽可能近距离地跟随灾兽直到过于危险的程度。伟大的水獭民storm chasers曾经从风暴灾兽身上拔下毛发，而且几乎所有水獭都至少追逐过燃焰狼獾灾兽以夺取烬火。水獭民把一只灾兽的元素魔法关在贝壳、珍珠与玻璃球里。这个过程称为收蛤。他们特别喜爱来自风暴鹰的闪电—它看似在他们的Otterball竞赛中具有特殊意义。他们熟知水性，能够扭转弯曲河水来干扰、蒙蔽或混淆其他人。

水獭民在苍茂谷的角色

当外出探险时，水獭民是非凡的施咒者。天生追寻险境，水獭民通常是第一个遇见灾兽以及最后一个在让它分心后寻求他人帮助的人。

身为苍茂谷最棒的渔夫与潜水员，水獭民经常帮助其他物种取回被冲至池塘底部的物品。频繁地被其他动物民聘请为河流领航员，他们非常了解苍茂谷的河川。水獭民也会向其他动物民提供运输服务，毕竟对那些无法飞行的人来说，河流也是最快的旅行方式之一。水獭民杂技演员通常是节庆或庆典中最受欢迎的部分，用他们流畅的特技动作以及令人眼花撩乱的水与闪电表演让其他动物们感到震撼不已。

关系

他们与兔民最处得来，他们既悠闲又好客。讽刺的是，他们跟蛙民处得最差，他们总是轻易地被蛙民视为不敬与乐观的行径惹恼，而水獭民则认为蛙民相当无趣。

纺咒术

水獭追逐风暴且喜爱闪电。他们的嗜好是将魔法捕获于瓶子和小饰品中保存。有时他们会研究它，而在其他时刻他们将会把它用于一场Otterball竞赛作为偷袭手段。

结构与居住地

水獭民群居于被称作屋筏—被系在一起的船屋组合中。只要感觉对了，水獭民会定期离群独居在自己的船屋内，不过之后会再回到屋筏加入大型族群。每季一次，每一组屋筏会进行「绳系」，屋筏里的每个人在此聚会并将他们的船屋系在一起，然后他们分享新闻，交易，补充补给品，举行季节竞赛等等。相互连系的船屋也形成一个安全的中央区域供他们的幼儿嬉闹玩耍。

松鼠民

松鼠民是苍茂谷大地与土壤那傲慢又病态的监管人。冷漠、独居，而且特别不爱社交，松鼠民只在必要时才跟其他人合作。他们以多种形式来保护与滋养苍茂谷的土地，从埋葬灾兽遗骨，饲养食碎屑生物，到复原耕作土壤。他们囤积大量食物以免最糟的情况发生。在最好的情况下，松鼠民是实际又勤奋的土地监管人。在最糟的情况下，松鼠民既冷漠、粗鲁又轻蔑。

性格

因为他们埋葬灾兽的角色以及独特的时尚感与魔法习惯，松鼠民会给人一种着迷于死亡且病态的印象。比起跟其他动物民交流，松鼠民经常花更多时间与其周围的大地互动，更偏好大自然的陪伴。他们普遍孤僻的本性也表示他们主要关心自身而非广大社群的存活与延续，并倾向不依赖他人的协助。

许多松鼠民认为他们在苍茂谷的角色属于监管人与培育师。崇敬死亡，大部分松鼠民认为它是苍茂谷诸多循环里的一个重要部分，毕竟万物都将诞生，而且万物也会死去。他们经常为了浪费珍贵资源或忽视苍茂谷自然循环的复杂度而看不起其他动物民，并且他们频繁地评判其他动物民对于死亡的恐惧或厌恶。

密储

为了灾兽引起的急遽季节变化而保存食物，松鼠民认为这是他们对苍茂谷其他动物民的责任。在许多不同的储藏所内，他们保存了与其他动物民交易而来的食物，并经常腌制它们—浸酸、干燥与盐渍都是常见的方法—以及需要保存许多季节的食物。一般食物包括腌鱼、泡菜、果干、果酱、笋瓜、坚果，还有种子。松鼠甚至会把食物储存于灾兽遗骨旁，希望能在食物中注入这些可怕自然之力的力量。

灾兽死灵术

松鼠民相信灾兽困住了本应于大自然中流动的能量，因此这股能量应当返回其源头。透过收集并依照仪式埋葬整座苍茂谷的灾兽残骸便可完成这件事。少数松鼠民施行一种更为直接的死灵术形式，直接操纵残留于灾兽遗骸里的力量并利用它来操控与活化遗骨。这个力量是一份小心守护的秘密，只教给少许挑选过的人。

松鼠民在苍茂谷的角色

松鼠民鲜少与苍茂谷的大型社群互动， 偏好自给自足以及花时间和大自然相处。他们较可能与其他动物民而非较大的社群形成个体关系。

松鼠民对于死亡的可怕关注已导致苍茂谷内充斥着关于松鼠民的多种流言，而许多动物民也倾向对松鼠民敬而远之。举例来说，年轻家鼠会进行试胆挑战去敲一位松鼠民的前门，然后迅速跑走。不过大部分动物民都得仰赖松鼠民的存粮，这对该区域的健康而言至关重要。

松鼠民也是令人敬畏的战士。拥有能召唤大地之力的魔法以及让他们进行无声匿踪攻击的武学技巧，如果能够说服他们加入，他们就是探险队与巡逻队的珍贵成员。松鼠民经常加入探险团体以搜集并带回宝贵的灾兽遗骨，并将它们埋葬于苍茂谷各处。

关系

松鼠民倾向与苍茂谷的农夫维持格外亲近的关系，例如兔民，好利用他们滋养土壤的技术换取丰盛的食物。他们都服务于食物制作光谱的两端，拥有一份松鼠民乐于维系的互惠关系。许多松鼠民不喜欢鸟民，将他们的英雄主义视为空洞的表演技巧，并认为他们的助人渴望是危险地天真。

纺咒术

松鼠民拥有复苏亡者与操纵骨骸的能力。对其他动物民施用这类魔法是禁忌，但昆虫与灾兽却是寻常的目标。对于那些不太使用死灵术的松鼠民来说，他们的魔法依然能转化土地并让它听从他们的意志。

结构与居住地

松鼠民的家是散布于灌木丛和沼泽的桩柱与腐木上的大型孤立结构物。许多松鼠民村落建造于灾兽遗骨周围，可作为让单薄分支依附的基地。

家鼠民

苍茂谷的家鼠民通常勇敢、急切又善心，有时到了天真烂漫的程度。他们以英勇行径闻名，而且通常出现在寻找荣誉与珍宝的探险队中。家鼠民经常抱持着一种深刻的家族自豪感，而这驱使他们不只争取个人—也包括了家族的荣耀。家鼠民不躲避危险；他们愿意立即采取行动，却经常没考虑到风险，并相信英勇行为值得遭遇任何危险。在最好的情况下，家鼠民勇敢、忠诚且积极进取。在最糟的情况下，家鼠民既天真又不负责任，一头就跳入险境中。

性格

家鼠民通常是行动导向而且比起思考者更倾向为实行者，因此他们经常寻求行动与探险。家鼠民不太进行广泛的计划；他们看起来相当冲动并具有让自己陷入险境的本事。不过，大部分家鼠民都意志坚定且乐观，他们甚至能在最险恶的情况下找到胜利之路。

他们那渴望助人的心经常驱使他们为了保护苍茂谷而战—透过加入探险队以及主导苍茂谷的军事防御。身为社交生物与训练良好的斗士，家鼠民经常担任领导职位。

深深地投入更广阔的动物民社群，他们鲜少犹豫为别人服务。许多家鼠民渴望证明自己为英雄。受到荣誉和刺激吸引，他们试图效法过去备受尊崇的斗士们。这可能包括抵挡灾兽袭击或寻找一位老水獭最爱的蛤蛎。比危险更不重要的就是不期望报酬的行为。

小英雄

英雄气概对家鼠民来说是最伟大的美德之一。许多动物民一开始或许会低估一个家鼠民的技能与力量，但在他们的娇小体型中却藏了一个极为坚定的斗士，而质疑者很快就知道要尊敬他们的能力。这份名声不是来自天生的能力，而是来自努力奋斗。家鼠民能够经历许多考验，从冒险登上英雄崖顶峰到潜入树根迷宫底部寻找灾兽巢穴。每一场考验都会强化他们的身心以在同侪之间证明他们的勇气。此外，家鼠民会研究增强其速度与力气的魔法咒语，好让他们可以利用体型优势在毫无戒心的敌人周围疾驰。

人数众多

家鼠民具有构成其社群基础的大型家族，通常由最年长的成员领导，一个家庭里就有好几个世代。伴随着相互连结的大家庭，家鼠民经常拥有许多姑婶叔伯和堂表亲，而且他们认识—或至少熟悉—大部份家鼠民。

家鼠民的社群决议一般由家族长老聚会所决定。这些人也是苍茂谷其余家鼠民的主要代表。家鼠民社群相互合作，利用他们的人数来克服单一家鼠民无法解决的共有难题。

家鼠民在苍茂谷的角色

高度社群导向，家鼠民经常与其他种族一起合作。他们常常是冒险队成员，执行大型社群计划，以及守护苍茂谷。

虽然思想敏捷但有时相当冲动，家鼠民在一场危机中非常有帮助，但却通常不是长程规划的首选。虽然他们非常注重公共利益，但有些家鼠民却倾向把勇气与英雄主义置于自身幸福之上，独自承担重大挑战而不寻求帮助，并相信只要他们够努力尝试就能拯救每一个人。家鼠民非常自豪于他们帮助苍茂谷大型社群的能力，并急切地抓住任何为了资源或罕见材料而勇闯荆棘林的机会。

关系

他们勉强可以跟水獭民相处；尽管都同样喜爱冒险，家鼠民经常将水獭的游戏视为无意义且浪费—时间与能量可以被更好地用来帮助他人。较为冲动的行动派家鼠民则对蛙民抱持着崇高的敬意，珍视他们的深思熟虑与季节性预言。

纺咒术

家鼠民通常是施法专家，能够利用咒语来增强他们的速度与力气。他们的纺咒术会以模糊不清和断断续续的移动呈现，让他们的敌人意外发现击败他们的竟是单一家鼠民而非多个。

结构与居住地

家鼠民的住所是由草叶编织而成的多层结构体。尽管是为了多个家庭而设计，其内部依然小巧舒适且具有巢一般的感觉。里面有蒲草制成的蓬松床铺以及能看见各方向景色的圆窗。

蛙民

悲观且实际，蛙民是与大自然调和的卜算师，藉此来预测灾兽行动以及随之而来的苍茂谷季节变换。因此，苍茂谷的动物民都极为尊敬他们，不过同样的特质也让他们更倾向于悲观主义与可怕的末日宣言。

与他们周遭的自然世界调和，蛙民也是知识渊博的元素师，他们的好奇心驱使他们一辈子学习并发掘更多知识。在最好的状况下，蛙民设想周到且非常了解他们周遭的世界。在最糟的情况下，蛙民过于听天由命且不愿与其他人合作。

性格

大部分蛙民对人生抱持着悲观与宿命论的看法。即使是那些非卜算师的蛙民仍内化了频繁出现的苍茂谷末日宣言。他们有许多人都觉得即将出现一个无可避免又逃不了的可怕未来。他们的灰暗观点经常表示他们会批判其他动物民，认为他们既天真又愚蠢，并重视以务实和实用的方法来面对这个世界，更胜于理想化的方法。他们会因为许多动物民的热情和乐观动力而感到疲惫与恼火。

蛙民往往相信他们那戏剧性且夸大的必然末日传说，或在结果未明时直接预期最糟的情况。当他们感觉到危险逼近时，蛙民会变得认真又勤奋，确保他们拥有撑到明日的资源。

农林业与搜粮

蛙民与他们居住的大地维持着一种独特的共生关系，他们偏好缓慢形塑植物生长的方向并维持一种复杂的生态系，而不是利用传统的耕种方法。蛙民不栽种作物，而是改变他们周遭的环境以鼓励特定植物群生长。这可能表示把梯田状的土地挖掘成一座山丘，然后用水淹没它们以在潮湿的环境中种植蔓越莓或稻米，或是为了不让脆弱的植物枯萎而建造一座屋顶来遮挡阳光。

卜算与灾难

蛙民有一种独特的卜算文化，他们利用这份技能来协助操纵灾兽并减轻它们可能引起的毁灭。他们的技能由不同方式磨练而成，包括发展一份对自然世界的需求与平衡的强烈直觉性理解，以及分析之前的灾兽路径以预期即将到来的迁徙模式。以不同等级的独特性帮他们预测未来的魔法咒语也能辅助这份知识。

在基本层面上，蛙民卜算师能够预见未来的概况，但却无法预测其变化。专业卜算师能在几秒钟或甚至几分钟之前预先看见动静，使他们成为拥有与其他动物民种族不同技能组的可靠伙伴。蛙民卜算师会计划搬迁整个村落，在河上筑坝，或派出探险家吸引灾兽的注意以避免大规模的损害。

蛙民在苍茂谷的角色

蛙民在动物民之间备受尊敬而且经常有人寻求他们的建议、预测与知识。探险家会在踏上旅途之前跟一位蛙民卜算师交谈，而骑士可能在与灾兽交战前进行预测咨商。最有天份的占卜师会使用他们的技能来预测灾兽的行动，以及随之而来的季节变化，这对苍茂谷所有人的日常生活与生存来说格外珍贵。

动物民普遍尊敬蛙民的知识及其跟大自然与周遭世界的调和。许多蛙民会咨询关于该区域农业与生态的问题。例如，他们可能会接到关于农作物生病的原因或在特殊地点盖屋的冲击等咨询。

尽管他们天生拘谨内敛，但蛙民不会回避领导职位，并对于他们的技能与知识拥有坚定的自信。他们有时会掌管大型社群计划，无论是否有人要求他们这么做。

关系

大部分蛙民敬重浣熊民，他们对周遭的大自然与世界都具有相似的赞赏。蛙民经常不赞同家鼠民，并对他们弥漫的乐观主义感到沮丧，他们视此为危险与天真，难以理解这份不考虑自身安危便投身险境的渴望。

纺咒术

蛙民的魔法都绕着水打转，而他们总是把这东西以某种方式带在身边。抛掷水滴或引起波浪都是常见的咒语。许多蛙民也能利用他们的水魔法与卜算魔法将他们的四肢投射至未来，制造信道用来自远处的一连串打击突袭敌人。

结构与居住地

蛙民拥有许多聚集于水面边缘的圆形房屋。聚集的房屋形成更大的社群单位，具有为了特定目的而非特定家族设计的建筑。

其他动物民

除了苍茂谷中最显著的动物民种类，还有更多动物民从斑隆洛各处旅行至此，只花了一天或终其一生沉浸在这片辉煌之中。从鼬鼠民、鼹鼠民，还有更多，苍茂谷的动物民已准备欢迎他们来访并缔结新盟友。虽然他们人数不多，但他们交友广阔。

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