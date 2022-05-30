指挥官传奇：争战博德之门6月10日行将上市，邀你前往这座著名城市一探究竟。如果你还没看过整个系列，可前往指挥官传奇：争战博德之门牌图集合查阅其中牌张。还可以参阅产品概览和收集指挥官传奇：争战博德之门这两篇文章来领略系列全貌！

指挥官套牌内容

指挥官传奇：争战博德之门系列会有四副全新的指挥官套牌登场。每副指挥官套牌都包含一张传奇「封面」指挥官，还有一张备选传奇及一张身世牌，能让你尝试不同指挥官的乐趣。总的来说，每副套牌内含十张万智牌全新牌张。

每副套牌还内含一包聚珍补充包尝鲜包。每包尝鲜包内有两张牌：

1张补充包添趣稀有牌或秘稀牌（在约20%的尝鲜包中，这张牌会是传统闪卡）

1张规则手册边框普通牌或非普通牌的传统闪卡

聚珍补充包尝鲜包内可能会包含你指挥官套牌中某张牌的特殊版本，或是能够为你其他指挥官套牌助力的牌张。大多数指挥官传奇：争战博德之门指挥官套牌内的聚珍补充包尝鲜包和套牌的语言版本一致。如果你的指挥官套牌语言版本是中文、意大利语、葡萄牙语或西班牙语，那么聚珍补充包尝鲜包统一为英语。

本系列的指挥官套牌共有两种包装版本：全幅彩盒及供线上销售的简约包装。简约包装版的内容与普通版完全一样，只是材料简约许多。它们都用了可回收材料且减少了塑料废料！

你可以在当地的游戏商店和亚马逊这样的网络零售商处购买指挥官传奇：争战博得之门。

指挥官传奇：争战博德之门套牌列表

以下是四副新指挥官套牌的完整套牌列表。

（编者按：下文的牌表系于页面载入时从风云集自动撷取每张牌最近一次付印的图像，未必是该牌在本产品中出现的样子。此处的套牌列表并非产品内牌张个别展示，仅为互动查询套牌中包含各牌张的功能之用。）

冒险团集结

Title: 欢乐成团

Format: 指挥官

Commander: 娜丽亚德阿尼斯

1 领队人布兰寇

1 平民英雄

1 深地侏塑土师

1 竖琴手募员

1 干练地城专家

1 集体行动

1 黑市管道

1 肃穆长眠引者

1 多用途肩带

1 艾欧娜大祭司

1 严峻指命

1 往生主教

1 暮死 // 朝生

1 八尾半

1 前线医士

1 风粉法师

1 荣光卫护使

1 金鬃贾佐

1 均势贤者

1 月主教米凯耶

1 镜身灵

1 白土教士

1 无私精怪

1 瑟纹的复还

1 庄严新员

1 小队指挥官

1 难破妙阵

1 浴血斗士

1 马拉奇屠夫

1 心计巫妖

1 焦炬舰队劫夺客

1 奢华领主贡提

1 阴森肠占师

1 残酷雇工

1 玛尔都领袭兵

1 碎心剑客

1 夜盗清理客

1 枯萎主教

1 操偶聚群

1 银毫之牙斐莉莎

1 菲妍的报偿

1 告解高阶僧侣

1 覆面林连结点

1 洛司温堡

1 异形地窖

1 跛行喷发口

1 静寂殿堂

1 大天使地窖

1 战情室

1 迅风高地

1 秘法印记

1 指挥塔

1 艾文核灵师

1 暗中掉包

1 异形助拳人

1 法师随员

1 符文之母

1 古训牧师

1 风言收集师

1 英勇化形

1 化形黜人

1 尸体卜算师

1 马拉奇血僧

1 墓地逼令

1 筑拉波割喉客

1 灭除火花

1 欧佐夫印记

1 备忘夹

1 阳光戒

1 阶层饰符

1 灰烬瘠地

1 泊卒卡腐沼

1 丧葬泥沼

1 繁茂地境

1 欧佐夫大殿

1 祖灵径道

1 雪原地坑

1 星耀圣所

1 败坏原野

10 平原

10 沼泽

夺心狂魔

Title: 夺心狂魔

Format: 指挥官

Commander: 纳噶斯罗船长

1 夺智魔泽力克斯

1 溺往苦主

1 底栖魔鱼后裔

1 无尽邪恶

1 曲心触须怪

1 灵能仪式

1 夺脑龙

1 来自陵墓

1 黏液甲伏怪

1 深峡潜怪

1 遭忘造物

1 裂崩心智

1 灵吸怪学者葛拉吉拉克斯

1 碎船惊惧兽

1 先制地脉

1 夺心魔

1 溢电拼合怪

1 取自明日

1 利雅拉映影

1 泥泞怪物

1 码头渗透者

1 黑市

1 恐惧缚身

1 谢幕演出

1 黑暗幼雏

1 蔓非沼索命妖

1 罪业啜兽

1 六方杀阵

1 遭缉惊惧兽

1 贾路开道

1 夜嚎怪

1 凝虚姿

1 暗渠宿敌

1 悲哀神行客

1 吞噬畸变体

1 记忆劫夺

1 理性宿敌

1 非瑞克西亚断念妖

1 变态爬虫

1 蔑咒兽

1 阻滞河口

1 恶心焦油坑

1 黑水陵墓

1 沉船地殿堂

1 异国果园

1 涅非利亚沉船地

1 清泪长河

1 沉落幽谷

1 诡诈殿堂

1 秘法印记

1 心灵石

1 指挥塔

1 真伪莫辨

1 道西惊惧兽

1 薄暮破坏妖

1 喂饱虫群

1 非瑞克西亚狂怒兽

1 瘟疫喷兽

1 贪食卓柏卡布拉

1 吸收心灵

1 拖入湖底

1 黯域掘力

1 底密尔符镇兵

1 底密尔印记

1 汩汩圣杯

1 传令号角

1 迅雷护胫

1 凿灵钻

1 阳光戒

1 控驭饰符

1 思想容器

1 灰烬瘠地

1 底密尔下水道

1 繁茂地境

1 祖灵径道

1 卡尔费港口

1 浪客小径

1 败坏岛屿

1 伪神殿堂

9 海岛

11 沼泽

狡龙蛊惑

Title: 狡龙蛊惑

Format: 指挥官

Commander: 黠智煽动者费尔克拉格

1 斗技业主贝洛斯巴瑞提尔

1 宗族工匠

1 职业：奇械师

1 星界巨龙

1 嘲讽变形怪

1 恼人夸塞魔

1 死吻之眼

1 战利品争执

1 精彩对决

1 乙太狂风

1 渔猎龟

1 野猪之咒

1 消散力场

1 意志霸揽

1 苍龙京河

1 午夜怪钟

1 遭猎白鲸

1 能量之缰

1 狡黠煽动师

1 威尔肯理斯

1 煽动蚁

1 阿喀洛斯战记

1 屠杀化身

1 渎神行径

1 鲁莽挑发鬼

1 连锁反应

1 混乱巨龙

1 混沌歪曲

1 礼数不周

1 烈焰巨口卓库瑟

1 晶岩怒兽

1 鬼怪密探长

1 山崖暴君克卒

1 萝婉肯理斯

1 赤龙流星

1 据地残虐者

1 雷霆巨龙

1 复仇先祖

1 好战残虐者

1 元祖尼米捷

1 巨龙宝库

1 黯色幻影

1 钢铁残虐者

1 填充娃娃

1 凡翠丝堡

1 荒芜灯塔

1 喀尔寨

1 顿悟殿堂

1 漫游喷发孔

1 心灵促动

1 闪耀促动

1 秘法印记

1 光洁雄鹿

1 心灵石

1 旅人饰品

1 指挥塔

1 强制探寻

1 赘言诅咒

1 宣导

1 散财诅咒

1 仙翼翔龙

1 渴血之刃

1 战野之石

1 晶石档案

1 伊捷印记

1 阳光戒

1 创新饰符

1 灰烬瘠地

1 伊捷炼炉厂

1 繁茂地境

1 祖灵径道

1 粹丽校区

1 圣物塔

1 伪神殿堂

1 领地增生器

12 海岛

12 山脉

异境归来

Title: 异境归来

Format: 指挥官

Commander: 惧栗狼使法多

1 呵欠大门的杜尔南

1 热情考古家

1 延迟爆裂火球

1 判魂魔

1 绿史莱姆

1 失落之城旅途

1 蝎人族猎手

1 继续向前

1 沙洛佛克的卷册

1 极光凤凰

1 碎骨巨人

1 焦炬舰队冒险客

1 掠梦巨龙

1 始啸埃泰力

1 高大乳齿巨象

1 燃亮未来

1 伊捷化学师

1 洁丝卡的意志

1 重铸利锋拉耶梨

1 米捷轰击

1 围攻哨站

1 战术遭窃

1 地壳巨人

1 隐匿者洼巴司

1 暴战翻腾

1 狂乱魔法术士

1 无尽缠丝阿拉斯塔

1 战斗长毛象

1 灭世劫前锋

1 伊祖黎的猎捕

1 蜂后

1 热恋野兽

1 吞魔多头龙

1 太古赠礼

1 召兽使复归

1 沙丘亚龙巢群

1 甘浆隐士

1 荒野斗士薇薇安

1 逃往幻野

1 贪欢神谢纳戈斯

1 混沌法杖

1 鞍博雷堡

1 烬火林地

1 狩猎小径

1 凯锡革狼栖地

1 苔炎山谷

1 苔草桥

1 奔腾深谷

1 脊石圆丘

1 离弃殿堂

1 大自然的知识

1 秘法印记

1 指挥塔

1 恶魔电击

1 鞍博雷破盾手

1 照亮舞台

1 岩浆奔流

1 豆茎巨人

1 体内野兽

1 栽培

1 探索大地

1 木灵展势

1 自然复碧

1 樱宗长老

1 为来日探寻

1 地势转变

1 三顾茅庐

1 血辫妖精

1 慷慨的咕加力

1 阳光戒

1 灰烬瘠地

1 枯萎林地

1 古鲁地盘

1 高地树林

1 繁茂地境

1 伪神殿堂

11 山脉

12 树林