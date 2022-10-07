欢迎来到「McDarby档案」，今天我将和大家揭开我们是如何把战锤 40,000裡的爆弹武器及火焰枪转变成万智牌裡的起动及触发式异能。

事实上，我的战锤 40,000旅程和发现万智牌恰好是同时开始的。我的第一场售前现开赛是贊迪卡（最初的那个），刚好有人开了一张 Bayou，接着所有人都拍手恭喜他。整个社群团结起来为某个开到一张看起来很简单牌的人道贺这点让我印象深刻。

接着在田纳西州诺克斯维尔的东城商场，我购足了钛军队足够的微缩模型后开始了我战锤 40,000的旅程。我对XV88 战斗服（Broadside Battlesuits）十分满意，更是上色让他看起来像是不同的机动战士钢弹。

身为一名大学生，我最终了解到毕生只能专注在一门嗜好上，这也是为什麽我加入了威世智而非Games Workshop。但我依然对战棋游戏十分着迷，所以你可以想像当Ethan问我要不要加入他团队时我有多么兴奋！

如果你想了解更多关于我们设计无疆新宇宙整体的内容，可以看看Mark Rosewater的文章。如果你想从负责人口中听到他在设计这个系列时的策略，千万别错过Ethan 的文章。

现在就跟我一起造访第 41 个世纪的残酷黑暗（Grim-dark）世界吧！

活圣人塞莱斯汀

塞莱斯汀是我们唯一一位纯白的代表，战锤 40,000的残酷黑暗世界并没办法很好地去呈现永生、秩序、和平与结构。但塞莱斯汀是最适合的人选。作为战场上最激励人心的角色之一，她可以带来奇蹟—像是带回沉沦的伙伴。由于与指挥官相关，我曾在牌张设计上花了不少时间试着去拓宽白色颜色派的内容，但这一次我就只是不加思索地唸出这段内容，然后就这麽成了！有时候你并不希望一张牌可以自己解决问题，其他时候奥坎剃刀会证明这件事可成立—这样你就只需要在套牌裡放进更多在意获得生命的效应就好了！

旅行者安拉克

安拉克是第一个机器人的代表—骷髅太空死灵—带出了一个常见的主题：太空死灵当然喜欢神器！而在万智牌裡，黑色在有代价的情况下几乎什麽都可以做，而这正是太空死灵获得的能力。安拉克派尔西亚墓穴世界（Tome World）的大休眠（The Great Sleep）中醒来，徘徊宇宙间试图整合太空死灵。他的牌十分简单且实用：使用生命作为资源来施放神器！这个异能一开始只是单纯的检视你的手牌，但坟墓场同样也是太空死灵的范畴。你很可能会看到这个异能出现（小心迅雷护胫！），但只要 12点生命 永恒鼎镬就能为妳所用。这麽一来，你还有28点生命可用！

光耀者斯泽拉斯

斯泽拉斯可说是整个太空死灵文化被永恆的机械不死者诅咒的原因（或着有人可能觉得那是祝福）。既然他牺牲了整个种族只为了权力，又有什麽比给他完整的Sacrifice规则叙述来得更适合的呢？虽然Dark Ritual可能是历史上最经典的黑色咒语，但把快速法术力放在一张牌上极其危险，更遑论那张牌还是从指挥官区出发！但为了向我兄弟Roscoe 想要威胁且牺牲对手生物（且不会拿到红牌）的金牙塔西格套牌致上敬意，光耀者斯泽拉斯得以出现。告诉他别牺牲自己就好；是说谁会这麽做？

恶魔原体莫塔里安

莫塔里安出现在这裡十分重要。他曾经是人类皇帝「儿子」的二十位帝国原体的其中一人，但在与镰刀和一些毒药变得熟悉之后，他最终宣誓效混屯邪神纳垢（Chaos God Nurgle）。由于毒药是他的武器，我们想要一些在意失去生命的异能。根据你失去了多少生命，你可以召唤同等数量的死亡守卫混沌星际战士。你可以说他们混乱的原因正是因为他们具有威吓，正常的阿斯塔特可不敢在他们的监视下威吓。

无限者特拉金

我喜欢溃疽流浆，能提供你生物异能的异能与黑色最喜欢区域之间的互动能诞生一些很不错的故事。但我不喜欢的是要随时留意所有人的坟墓场。我只想管我的！因此：特拉金诞生了。有趣的是：不使用死触，他有了可以支付生命来複製异能的能力，但这让他有点太符合他的名字了。

风暴领主伊摩特克

伊摩特克在这副套牌裡是萨雷赫最好的「上尉」，他做了很多可以被视为能把你的神器聚在一起的「黏着剂」。虽然可能会摆脱你坟墓场裡的神器，他却可以透过让场上有更多神器来弥补！而且还可以攻击对手！他是个聪明的小傢伙，任何一个设计这副套牌的也不遑多让。

沉默之王萨雷赫

太空死灵的门面！我无法不告诉大家在设计萨雷赫时所经过的来来回回要比任何一张牌都还要多。我知道我希望他能磨牌并在意神器，Ethan 透过让所有磨牌都磨三张的方式固定了整副套牌的主题，而他也是一个「不错」的指挥官。他有着复归天使的数值，且每回合可以抓比一张再多一点牌。加上，他对太空死灵（还有黑色）的奉献无法被忽视。

背叛者卡恩

这或许是我设计过最疯狂的一张牌。坦白说他能在规则下运作这点让我着实很意外。我们工作很多时候是在弯曲万智牌的规则，或找到一些美味的设计空间，并希望规则经理（他实在太强了）能点头（谢谢你Tabak 和Jess！）。这张牌在牌名裡有「背叛」二字，所以他势必得要在桌上跑来跑去，而且他实在很难杀。所以就让我们 . . . 把这两点合在一起吧！

总有些东西要留给卡恩的操控者对吧？那麽就抓些牌吧！我的梦想就是在一个小组裡面的四个人都和卡恩一起有趟卡恩体验。

红色恐怖

红色恐怖喜欢红色来源，红色恐怖也喜欢数字的增加。有时候唯一的好虫就是一隻红色的虫。

老独眼

成员中泰伦虫族的长老希望他有践踏，因为看起来就如巨像一般；其他人认为从坟墓场回来以忽略指挥官税会造成恐惧。同时每次当你施放他时，都会带来一个和大胃神（Maw）几乎一样大的朋友。

贝利萨留斯．考尔

这个 . . . 东西（？）也挺重要的。作为机械神教（Adeptus Mechanicus ）（火星上的一个机械教派）的领导者其中之一，他肩上有着重责大任。他可以横置神器来派出生物，也可以横置生物来找出神器！那都是十分符合他的机制。我不是很了解狂热的鲁布·戈德堡机械爱好者会怎麽使用他，但我很期待结果。泰兹瑞得小心，克撒也是；新的神器大师来了！

妮娅．萨伊．穆拉德

行商浪人是海盗，不是我是说商人，人类帝国给予了跨越帝国边界的许可，所以我想在设计中用一点暗示「叛徒（Traitor）」的感觉来呈现「商人（Trader）」。她掠夺陵墓来为伙伴获取资讯，但同时也为自己寻找整个麦格芬。作为一长串黑白的政治角力牌张的新生力军，这张牌让另一位牌手做出全部的决定！你只需要等着红利上门，不过当然是对你有好处的。如果没有可以做的决定（像是你的坟墓场裡只有一张很棒的永久物），那事情就只能这麽发生了吧？*欧佐夫笑*

恐惧武器死亡跃袭者

闪现和敏捷是两个我最喜欢看到出现在同一张牌上关键字，那完美地呈现了一隻生物是多么不合常理地敏捷。而死亡跃袭者正是泰伦虫族的究极杀手，带来的不只是物理上的恐惧，还有心灵上的恐惧。他可能会忽然出现在你身后（闪现），且一旦出现就会无情地攻击你（连击），同时他的速度还极快（敏捷）。这对红绿还说是个最棒的角度，且还是躲起来在意敏捷的指挥官！

三枪侠吉尔森．史塔恩

吉尔森是名三枪侠，代表了基因窃取者教派，一个会在帝国控制的世界中造成反抗及革命的团体，以他们异星神的名义，在这些神（泰伦虫族）来到这个星球毁坏所有东西之前—其中也包括基因窃取者本身。三枪侠是使用解放自动枪的神射手，而吉尔森．史塔恩更是广为人知的英雄。在指挥官裡，使用放荡的术士和放荡烈焰术士这样的「戳戳人」是受欢迎的策略，所以我想奖励牌手一个新的指挥官。现在你所有的戳戳人（现在你得叫他们史塔恩学徒）多亏了吉尔森将会造成三倍伤害。三枪侠，好样的！

审判官艾森霍恩

虽然审判官在形象上倾向更接近异端，本身最接近审判官这个头衔的就是艾森霍恩了。他经历了许多事，就算以审判官来说也不算少。虽然我们有许多可以专注在他身上的面向，两个最重要的就是禁忌典籍（Malus Codicium）—一本有着摧毁一切潜力的魔法书，以及凯鲁贝尔—命运上与艾森霍恩相互交联的恶魔宿主，且最后控制了前述那本书。艾森霍恩是名审判官，自然会探查，而他会将你的牌库变成禁忌典籍本身来召唤凯鲁贝尔！会持续派出传奇生物的异能对万智牌来说一直都有点奇怪，但我预期你们能找出一些有趣的方式来最佳利用这点。

不朽者卢修斯

卢修斯如大家所想像是永生的，身为色孽斗士的他从未真正死去。任何杀掉卢修斯（并享受这过程）的人都会发现自己慢慢地且痛苦地变成卢修斯本身，灵魂被囚禁在他的铠甲当中。未来并非是个如此美好的地方。不管怎麽说，在指挥官裡，他会「缠身」其他生物，并在该生物离开战场时再次出现。完美呈现了字面上灵魂窃贼的意思！

红魔马格努斯

我知道你们现在一定想问：「为什麽他是蓝色的？」如Mark Rosewater 所解释的，并非每个IP所在的世界都可以直接满足万智牌的颜色派。即便风味十分重要（尤其是在一个本系列这样的顶底设计系列），好的对局更是不可或缺。红魔马格努斯是少数依然留在世上的原体，且作为奸奇的恶魔王子，他带领千子叛徒军团战胜了帝国。他本身特别有着物理上异能的天赋，能轻易地转译至万智牌裡的瞬间及法术。他也是少数能同时作为强化及带来收益的例子，原体就是这麽强！

塞弗丽娜．雷恩政委

塞弗丽娜只是在一个讨厌的银河中与异星军一同对抗帝国而已。当她新被派任单位的指挥官拒绝一项命令—只因为那会造成大量伤亡时，她便处决了他并接过了指挥的权力。好的士兵不管怎麽样都会遵从指示。过去我们一直很难在指挥官裡设计黑白的衍生物套牌，所以我单纯想设计一个指挥官能让我使用这个原型。虽然万智牌的牌手类型有千千百种，每个都有属于自己玩乐的方式，我相信那些喜欢抓牌、获得生命和让对手失去生命的牌手有着十足的信念。

掠夺者阿巴顿

混沌的代表人物！阿巴顿在战锤 40,000的历史上扮演了极重要的角色。身为混沌邪神，他爱好混乱，而又有什麽比倾曳更混乱的呢？有一段时间，我们尝试要为每副套牌设计一个新机制，但随着时间，我们了解到牌手喜欢倾曳，接着了解到为什麽不再做多一点呢？ 四色倾曳套牌的涡心法师依吉或许可以在你的回合裡锁死对手，但即便不是你的回合阿巴顿也可以提供咒语混乱的加成！血神之血，对吗？

黑暗之主比拉克尔

结果显示，一个万智牌和战锤 40,000都有的东西就是恶魔！所以我们把比拉克尔做成我们一直想要的恶魔领主。虽然恶魔在万智牌裡通常都是黑色，他运作的方式像红色的恶魔巴洛魔一样，且能跟蓝色的恶魔和睦共处！我们有蓝色的恶魔吗？没关係，我相信蓝色总会找到一些複製恶魔的方式。比拉克尔不管在你的恶魔们之前或之后出场都有其价值。比拉克尔是毁灭大能所带回来的第一个恶魔王子，也是会永存我心的万智牌第一位恶魔领主。

审判官格雷法克斯

帝国的门面！作为一名审判官，调查异端邪说极其重要，因人类帝国裡的异端到处都是。到处都是！带着她的爆矢枪、宝剑、灵能能力及帽子，她调查生物猎捕异端的同时，同时激励她的军队反抗人类皇帝之神。我刚有说到她在猎捕异端时会随时保持警戒吗？

占星师露西娅．凯恩

专属于这个系列，占星师露西娅．凯恩是我们得以设计的新角色！创意团队完美地刻画了这个角色，且由于她没有既存的数值，我们可以把她做成属于我们的铁木尔基因窃取者！她经过了多次不同版本的修改，最终完成了这个複製生物且有着稍微+1/+1指示物协同的版本。「複製」是在整个游戏裡我最喜欢的字，且如果你有在万智牌线上版玩过我的Live the Dream Cube，你就会知道我用 斑斓模范札煞拉和无拘滋养尝试过「在意X咒语」的主题。所以我想「为什麽不？」并最终得以说服其他成员发行这个版本让你複製费用裡有X的永久物。另外加法术力真是太强了！

玛尔涅斯．寇卡尔

玛尔涅斯．寇卡尔是现今极限战士的战团长，原因一目瞭然。这个角色最重要的焦点是他的双手双双焊着奥特拉玛拳套。连击扮演着很重要的角色—且在万智牌裡并不常见—它在这裡传递了这傢伙用巨大的肉勾打击你的画面。他不止可以呼唤其他阿斯塔特前来支援，或透过他们（或其他衍生物）带来重要的情报—它同时也是策略大师。你得到他的帮助；他有一批任他使用的衍生物，且他知道要利用他们去做些什麽。

虫群领主

泰伦虫族的门面！他（她？它？还是别问得好）是虫巢意志所构成最强的泰伦虫族，且你很容易就知道原因。进化的顶点表现了他是持续长大的怪物，且在你最终吞噬整盘游戏和所有参与的人前持续产出资源及强度。谁说泰伦虫族不有趣的？

呼，我们介绍完了！这些将是你们可以在这个产品中见到所有的指挥官。我很期待看到你们会带着这些牌去到什麽地方。就像建构战锤 40,000的军队一样，一副指挥官套牌完全可以依照你自己的想像去构筑出来！能加入这个团队参与设计这些牌实在是莫大的恩典与荣誉，我希望你们也和我在设计这些牌时同样享受构筑套牌及使用这些牌的乐趣。

别忘了，在遥远未来的残酷黑暗世界裡，将只会有一名指挥官。

David McDarby

@J_Beleren