每个故事都有开头。

在部分万智牌牌手眼中，「售前赛」是长年以来绝对不容错过的最佳赛事。而还有其他许多牌手可能正要准备参加自己第一场售前赛～为自己售前赛辉煌战绩的开门红做好铺垫。

欢迎你们！

2019核心系列正是你踏入本游戏的最佳起点。无论此前是否接触过万智牌，本系列都能让你享受其中乐趣。帮助初学者快速入门的工具？当然有。能让老牌手眼界大开的新牌？少不了。（你见过烈龙尼可波拉斯了吗？）

但什么是售前赛？售前赛上会有怎样的遭遇？为什么售前赛会如此迷人？

让我们来看一看！

售前赛的核心

售前赛是一年中我最喜爱的万智牌赛事。

无论我身处世界的哪个角落，也无论当地处于什么季节，我总会找机会去当地的售前赛前去打探究竟。不止我一个人这么做：许多万智牌牌手，无论是经验丰富的老将还是初出茅庐的新朋友，都和我一样。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一。

为什么？因为售前赛确实是最好玩的万智牌赛事之一！

没有什么能比得上它。你会与其他人一样，先找个座位坐下，然后拿起一些全新的牌张，研究该如何使用。大家能在一个休闲的环境之下进行公平的竞争，让所有人都能感受万智牌新系列中涌动的能量和精彩！

我第一次参加售前赛时才十一岁，立刻就爱上了这种赛事。十七年来都未曾变心，售前赛也变得越来越精彩了！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是现开赛的老手手，也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解本地店家举办的2019核心系列售前赛与过往比赛相异之处。但是，如果你是这个现开赛丰富世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。怎么才能参加呢？

如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前计划。

你找到店铺了吗？太棒了！

是时候看远一点，为赛事做好准备了。当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

务必带上冒险期间所需的一切！比如，你还可以带上一副标准赛套牌，在两局之间的空闲时间进行娱乐。还可以带上交换用的牌本，记录生命的纸笔，甚至是一瓶水。

一场售前赛会进行四到五个小时，所以你要留出足够的时间。你需要为战斗补充能量，所以你可以带着燕麦棒或苹果当零食吃。（你可以事先询问店家～他们甚至可能在店里出售食物！）

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好了所需的一切。你甚至可能已经读完了最近刊登的万智牌故事，对尼可波拉斯的动向了如指掌。你也肯定看过了2019核心系列的牌图集合。如果你想知道比赛是什么样子，不妨一读我的文章「Your First Tournament」，它很有帮助。

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

牌张的核心

当你来到店里开始售前赛后，你会拿到这件精美的物品！请好好地欣赏一下店里的2019核心系列套牌盒：

你可以留着这盒子！眼下可以拿来存放当天的现开赛套牌，之后也还能用来收纳其他套牌。但好东西还不止这些！

里面还有一颗漂亮的Spindown 20面骰子。

盒子中还会有一份说明，上面简略介绍了2019核心系列的故事进展，以及构组现开套牌的小提示。

但售前组合中最关键的是那六包补充包，它们会让你得到构组套牌所需的卡牌，外加一张闪亮的售前赛赠卡。（该赠卡可能是系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！）

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

所以……接下来呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌；

大量能「去除」对手生物的牌；

在某个颜色上有大量可用的牌；或是

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物。

你挑选的颜色能同时满足全部四项当然再理想不过，但如果能满足其中的两到三项就已经够好。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（你在售前赛可以这样做～大家来这里就是为了享受欢乐的赛事！）

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第三回合施放[autocard]陶拉里亚学者[/autocard]，但通常不会急着在第三回合立刻施放[autocard]谋杀[/autocard]。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及以上法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，不妨读一读我写的这篇如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分。

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程一般稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手选择后手，这样就能多抓一张牌。

双头巨人

有些店家也支持一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。（如果你玩过最近的火线齐心系列，那么你可能已经很熟悉这个赛制了！）

这是怎么运作的？

简而言之，你需要与你的队友协作构组两副40张的套牌。然后，你们会与另一对牌手来场一盘定胜负的对决。

这类多人游戏如何运作？很简单，你们各自的生物和地都会分开，但你们会共享30点总生命，且会同时进行回合～外加你们还能为彼此进行阻挡！你们需要通力合作才能发挥各自的优势，以此击败对手。

想要进一步了解双头巨人赛制的运作，以及精妙的牌张互动吗？务必点击此处仔细阅读全部内容。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛不是你喜欢的万智牌玩法，或你时间不多，只是想自己体验2019核心系列，你可以加入现开决斗。

你会获得一副60张、打开即玩的鹏洛客套牌，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手。如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

有关售前赛上现开决斗的详细情况，请询问你当地的店家，准备披挂上阵！

补充包盒时间

从上一个可在标准赛中使用的系列多明纳里亚开始，牌手就可以在售前赛上领取预订的补充包盒，而这一活动也延续到了2019核心系列！

你没看错：如果你提前预订2019核心系列补充包盒，你就能立刻将补充包盒带回家（或当场打开！）。请联系你当地的店家了解更多信息。

你也可以在售前赛当天购买鹏洛客套牌。无论是否参加现开决斗，你都能随时拿上套牌加入战斗！

核心问题

2019核心系列没有全新机制，但它仍具有一定数量的独特牌张！

如果你对本系列的玩法感到好奇，想要进行深入了解，请在此处阅读发布释疑。

伟大的开端

时隔数年之后，我们又再度发售了核心系列～我很高兴这个产品能再度回到大家身边！核心系列新鲜有趣，是开始接触这款游戏的最佳机会。不过要小心尼可波拉斯！

希望你能和我们一样尽情享受这个系列！本系列既有简单明了的去除咒语，也有机制复杂的五条长老龙，我个人很期待这个系列的反响。

集结好友，再看一遍牌图集合，确认自己已在当地店家预先报名，准备好参加售前赛享受欢乐吧！

有任何想法或问题？想知道有哪些值得期待的内容？我很希望听到各位的反馈！请记得告诉我！你可以发推给我与我取得联系，或到我的Tumblr上来向我提问。我会时刻关注。

愿你的售前赛（无论是第一场还是第十场）精彩绝伦。尽情享受美妙周末！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight