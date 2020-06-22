万智牌时间到！

2021核心系列即将上市，而且它也许是最棒的核心系列。无论你是正准备开始你的万智牌之旅，还是刚刚重新回来，抑或一直是我们游戏的支持者，您都能在其中找到适合你的牌张。

里面既有灵龙乌金 这样强大的重印牌，也有陶拉里亚大法师巴林的新版本，甚至还有诸如犬群领袖的可爱宠物们（你好，狗狗！），2021核心系列真的是超棒的！

所以，它最棒的打开方式是？

当然是售前赛了！

售前赛是你可以接触新卡的最早机会！售前赛会发生什么？怎么才能参加？

我们今天就来看看吧！

进入核心

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌赛事。

在售前赛上，你可以首次尝试新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。就算你是在家里打开全新系列，你也是跟全世界许多人一起做这件事情，你的体验也会成为全球牌手游戏体验和交流之一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，查看关于本地店家举办的2021核心系列售前赛与过往比赛相异之处。但如果你是这个现开赛丰富世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：准备售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。始终提前最好规划很重要。

虽说以往大多的售前赛是在店内举办，但这次由于2019冠状病毒病（COVID-19）疫情，我们也推出了特别安排：牌手可以购买售前组合回家游戏！实际上我们也推荐各位如此进行售前赛。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

很好，让我们看下去。你选好了牌店，你也在2021核心系列牌图集合里看完了所有的帅气牌张！

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

考虑核心

好。那么，假设你最终得到了售前组合。你会得到什么呢？

你手中的盒子会长这样：

你会在里面得到六包2021核心系列的补充包……以及一张印有日期的随机稀有牌或秘稀牌闪卡～这就是你的售前赛纪念闪卡，可能是本系列任何一张稀有或秘稀牌！

当然里面还有其他好东西～例如帮你记录生命的Spindown生命计数器。说了这么多，我们打开一个售前组合来看看吧！

太棒了！售前组合里面物品颇丰。

当然最重要的还是这些补充包。就让我们来聊聊接下来要怎么做！

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你至少需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摆开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放奎利恩树灵，但通常不会急着在第二回合立刻施放英勇干预。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击这里，查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

等等，前有核心

从艾卓王权开始，我们首度推出了「补充包添趣」计划，在补充包内封入特定牌张的异画或特别版本。我们在2021核心系列中继续推进这一行动，我们要将它延伸到整个系列！

这个系列有许多的不同版本的卡牌。首先，本系列的主要鹏洛客以及他们的相关牌张（稀有度较低一些）都会有一个该角色的特色牌框版本。

每位鹏洛客的相关牌张都会有自己专属的牌框，请看！

此外，我们精心挑选了6张牌，他们有着精美的插画，并得到了无边框处理！

此外，你还能开出本系列鹏洛客的无边框版本。

插画令人惊艳。总之，这些牌你都能从补充包中得到～而且聚珍补充包中还有更多宽图牌张！它们看起来像这样：

如果你想知道这些异画牌的更多信息，你可以在这里观看Mike Turian的文章来了解一下。

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法在店内游戏，要怎么做？

还有一种玩法是通过电话和摄像头来玩！

想我当年小时候，我还跟朋友打电话来对战万智牌呢。如你所想，我们碰到的一个问题是：记住所有牌是个大难题，而用到新牌的售前赛尤甚！

但如今我们的时代已大不相同～网络摄像头随处可见，笔记本和手机上都能方便用到！

根据你和朋友手中设备情况，有很多种方法可以实现网络万智牌对战～如果你需要启发，不妨来看看指挥官社群The Spike Feeders写的这篇好文章，或者在网上搜索「Play Magic: The Gathering over webcam」，你能找到许多将手机变成摄像头的方法。游戏流程实际上要比听起来的顺畅很多：来试试看吧！

外带核心

如果你能够前往店家购买售前组合，也许还可以顺便看看其他产品～例如补充包盒！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。

另外，作为一项有趣的额外奖励，除了「买一盒」赠卡之外，如果您购买了一整盒补充包，您还会收到两包Jumpstart补充包（送完即止）！

希望这能让你小小地体验一下Jumpstart。（欲知更多详情，请点击这里！）

这是一个让人眼前一亮的核心系列，而我已经迫不及待想要看你尝试它，无论你用什么方式（确保安全！）无论你是在店内游玩，或是直接将产品买回家，你都一定能从打开本系列的产品中获得乐趣。

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr或Instagram联系我，也可以给BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很希望听到各位的反馈！

我希望你们都能喜欢2021核心系列的预览，并希望各位在游玩这系列时能够玩得开心！

—Gavin

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