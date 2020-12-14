嗨各位好，我是Gerritt Turner，万智牌的资深叙述设计师。我今天要和Cynthia Sheppard（资深美术指导）和Lake Hurwitz（主概念插画师）谈论泰瓦科尔，凯德海姆中出现的两个新鹏洛客之一！

Gerritt Turner：Cynthia和Lake，欢迎！让我们先从最基本的开始吧：泰瓦是个来自于凯德海姆的妖精。我们应该先谈谈在开始开发他之前这对我们来说是什么意思。

Lake Hurwitz：我们在凯德海姆的开发前期就知道我们会需要一个妖精部族的鹏洛客，所以当我们开始角色创造的过程时，我们花了很多时间思考让妖精这么棒的共通要素是什么。我们在最后辨识出三个共通和会引起共鸣的主题：共同的血脉或文化、和大自然的调和，以及优雅的战斗风格。不过，我们同时也知道凯德海姆的妖精会有点 . . . 不一样。

Cynthia Sheppard：凯德海姆是个由北欧神话启发的时空。它充满了故事和歌谣，而它的全部居民都遵循同一个精神：这个时空的居民都是会炫耀伟大事迹、并且期望会英勇死在战场上的战士。他们会尽力战斗并且更用力庆祝，而他们的故事就会随时间变成神话。这表示凯德海姆的妖精会和我们在传统奇幻—或是之前万智牌系列中看到的不太一样。

GT：和大多奇幻妖精相比，他们比较世俗，然后也会比较…性急一点？

CS：没错！我们在妖精的启发上借用了维京和北欧神的特征，所以和凯德海姆的其他人一样（但是可能和其他的奇幻妖精不同），他们很喜欢夸大的战斗以及庆祝伟大的事积。他们的血脉也让他们和凯德海姆上其他由维京人启发的居民不同。许久以前，这些妖精被称为埃尼尔， 凯德海姆全局之神。但是他们却被新来的斯科提打败，而这些新来的就变成你们会在系列和故事中碰到的诸神们。在战败之后，妖精的埃尼尔领导者被囚禁在树里，而这种族也被分为两个部落：林木妖精（绿色）和暗影妖精（黑色）。这两个阵营多年来远离彼此，直到最近当一个叫做哈拉德的妖精统一了对战的部落并且自称为妖精国王。妖精想要取回一些失去的光荣，而他们社会的统一正是这方向的第一步。回到泰瓦：我们的任务就是要找到Lake之前提到的，世界建构的要素和共同主题的相同点，然后建立在这些想法上创造一个感觉既熟悉又创新的角色。

GT：而这就要提到泰瓦的故事和个性了。泰瓦是哈拉德国王的弟弟，而他大半生都活在兄长的阴影之下。不过，虽然一个有名的兄长可能会在某些人中导致忌妒或怨恨，哈拉德则是启发了泰瓦来寻找光荣，并且让他认为他能完成他想要的任何事情。他决意要让自己的传说能和凯德海姆最伟大英雄的故事对等（甚至超越），而他也会大方地和想听的人述说他的英雄事迹。他既有魅力又狂妄—有些人甚至会说他是傲慢—但是在这些自夸之下他可是个慷慨大方的好人。虽然他的确很积极地想要建立自己的传说，但泰瓦对于名望有个特别的看法：光荣是可以共享的。在史诗般的战斗之后，除了会夸耀自己的成就之外，他也会赞美他的伙伴。他基本上就是个很外向的人，并且很享受战士之间的友谊。他会主动寻找愿意和他并肩作战，并且在光荣胜利之后一起喝个三四（十）杯的伙伴。

CS：泰瓦的嬉闹和爽快自夸让他和其他传统奇幻中难以理解和正经的妖精不同。他是那种大家都会想要一起喝一杯、魅力十足的说书人。从视觉上来说，他还是有些传统妖精的特征：长发和华丽衣着。但和他的个性一样，他独特的特色既夸张又引人注目。从他的精壮体格到闪亮红发到刺青，他古怪的外观都在说「看我吧！」

泰瓦科尔 | 由Art by: Chris Rallis作画

LH：妖精最有趣的一点就是他们看起来可能很瘦弱，但却拥有非凡的力量和技巧。当我们在设计泰瓦的外观时，我们试图让他看起来更壮硕一点，但同时又不失灵巧。

GT：他的体态的确会传达「力量」和「敏捷」。对妖精来说他算壮的了。

CS：虽然泰瓦和所有的妖精族结盟，但他的血脉还是（绿色的）林木妖精。林木妖精的肌肉比较发达而且也比较有力，然后痴迷于英雄主义和名声的泰瓦可是花了非常多的时间在训练。这让他在林木妖精中看起来也非常壮。

GT：他也很爱现自己绝佳的体态。我的意思是，这家伙几乎从来不穿上衣的。他会说这只是面对凯德海姆寒冷气候下所展示的力量和毅力，但我们都知道应该不止这样。然后既然提到了不穿上衣，我们也该说说那些刺青！

CS：真的！泰瓦的蛇状刺青是要致意寰宇盘蛇寇玛。所有的凯德海姆妖精都敬仰着寇玛，而许多妖精也会穿着反映这个敬仰的衣物—从看起来像鳞片的发辫到真的像蛇皮的织物设计。

LH：我们知道泰瓦会想要强化这个关系，所以他的刺青就是对这个文化遗产的视觉链接。除了他的双刃剑之外，双匕首的形状也是类似蛇牙这种能快速弹出并攻击的设计。

CS：说到他的剑，凯德海姆的武器和装甲都是由一种古老似铜的金属做的。每个妖精一生都只会使用一把特制给自己的武器，然后这些武器会在妖精死去之后熔解并重新打造给下一代。

GT：泰瓦毫无疑问是个强力的近战高手。但是泰瓦和其他妖精战士不同的地方是他能变化他的身体和周围的环境。他可以将自然物质（包括他自己）改变成附近的其他自然物质。这让他会特别注意周围的自然世界，而他也非常善于利用环境。他可能会用石头装甲保护自己、爆出刺棘来挣脱扭打，甚至用岩浆包住自己（前提当然是附近要有）。他也可以冷却同样的岩浆来做出险恶地形上的黑曜石道路，或是让对手脚下的土地爆出刺棘。这些只是举例，因为泰瓦的能力虽然非常有弹性，但还是会受到附近自然地形的影响。这让泰瓦能在战斗中更能随机应变，而他也很享受这个战斗所需要的创意。

LH：泰瓦的能力不限于自身，他还可以将这些强化分享给伙伴。由于他一直想要成为目光的焦点，这也会让他确保他的能力会是大家的秘密武器。如果他的朋友能透过他的能力完成伟大的事迹，那他也能分享他们的荣耀！

GT：以我的经验来说，每个成功角色的开发都会有个你觉得该角色「活起来」的时刻，他们就是这时候不再是个「想法」而是个我们可以爱上的人物。这时刻对于泰瓦来说更是明显。我们原本是要设计一个「凯德海姆妖精」，然后在这过程中我们发现了这个美妙、狂妄，惹人生气同时又让人无法不喜欢的作乐吹牛鬼（我这里完全没有偏见）。我认为泰瓦的洪量正是他吸引人的地方：他的确想要建立自己的传说，但他不只是愿意，而是积极地想要和队友分享荣耀，而这正是他惹人喜爱的点。许多万智牌的鹏洛客都有个明显的缺点，而这些缺点都是他们一生中都在对抗的东西。泰瓦的缺点就是，他是个要和自己的自尊心搏斗的年轻人—有时候他会赢、有时候则是他的自尊心会赢。不过他能接受批评，然后在前往凯德海姆之外的世界旅行时他还会有很多机会可以学习、成长，以及理解他能力—和自信心—的极限。当然，他还会有不少机会能确保诗人们能在数千个时空中也能歌颂他的英勇事迹！

虽然泰瓦还会想要我们继续谈论他，但我们还是得收尾了。非常感谢Cynthia和Lake来和我谈谈，然后我还得和每个努力让泰瓦成真的人致意！我们希望你们喜欢这个万智牌最新的妖精英雄，也别错过接下来的凯德海姆预览季，因为后面还会有更多精彩的内容。