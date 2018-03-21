鹏洛客，好消息来了！依夏兰的事态发展未如计划，总之万幸你们还活着，现在该重整旗鼓了。最好的去处莫过于多明纳里亚，那里见证了许多早期的冒险，它们使得多重宇宙变成了现在的模样。这也与我们庆祝游戏25周年的主题相契合，我们将回到一切开始的地方。多明纳里亚是传奇云集的时空，挚友与敌人同在，既有熟悉的情节，又有未知的故事。来看看你将遇到的诸般新机制，在重返多明纳里亚的旅程中见证过去与现在碰撞出的火花。

欢迎归来。

传纪

往事遗迹如同凯尔顿绵延的山脉一般，在多明纳里亚地表随处可见。古昔冲突、侵略战役、兄弟阋墙……诸般往事，多明纳里亚应有尽有。传纪是全新的结界类别，它以章节形式再现了某些知名故事。它们会以你从未见过的形式展现，除非你来自未来，那么……你就不会感到太陌生了。

每个传纪都有三个章节，分别以符号I、II和III来表示。每个章节均有与其对应的效应。例如凯尔顿源火，其章节I的效应是「弃掉你的手牌。」后面的故事会更精彩，我保证。某些传纪上，多个章节具有相同的效应。相同的效应不会多次列出，而是将具有相同效应的章节符号编排在一起。

这些效应生效的方式和时机取决于学问指示物。传纪进战场时上面有一个学问指示物。传纪在战场上时，你于你的第一个行动阶段开始时在其上加一个学问指示物。以此法添加学问指示物不用到堆叠。在抓牌步骤后便需立即执行这一动作，此时你还不能施放生物、法术等牌。为什么学问指示物这么重要？每一组章节符号及异能即代表一个触发式异能。当你在传纪上放好学问指示物后，查看其上目前的学问指示物数量。与该数量对应的章节异能会触发。在最后一个章节异能离开堆叠后，牺牲该传纪。多明纳里亚此系列传纪的终章都是章节III。异能结算完毕之后便会离开堆叠，这是最常见的情况。不过反击等其他方式，也能够让异能离开堆叠。无论具体原因为何，只要最后一个异能不在堆叠上，你就要立即牺牲传纪，且此动作为状态动作。

下面就来看看传纪如何展开吧。嗯，我是指读书的看。凯尔顿源火进战场时上面有一个学问指示物，这样会触发它的章节异能I。当该异能结算时，你要弃掉你的手牌。通常情况来说，凯尔顿源火都会是在你的行动阶段进战场，因此这一回合中它能作的事就只有这些。在你的下个回合，于第一个行动阶段一开始，你会在凯尔顿源火上放置一个学问指示物。它现在上面有两个学问指示物，因此章节II的异能触发。你于异能结算时抓两张牌。（看到了吗？我说过，故事会越来越精彩。）到了再下一个回合，你就会在凯尔顿源火上放置第三个学问指示物，然后在一整个回合中享受伤害加成。希望你之前已经做好了全盘计划。在该异能结算后，你就要牺牲凯尔顿源火。真是富有诗意。

「于你的第一个行动阶段开始时加学问指示物」此事是强制动作。你无法为了阻挠故事的发展而选择不这么作。记住，虽说添加学问指示物不用到堆叠，但章节异能会用到，因此牌手可以回应章节异能。一旦章节异能触发，此时再在传纪上增减学问指示物都不会影响该异能。设法移除传纪上的学问指示物不会触发其任何异能。但下次在其上放置学问指示物时，就能够重现同一章节。换句话说，将传纪上的学问指示物从两个变成一个并不会再度触发章节异能I，但这样能让你稍后再度触发章节II的异能。

在某些罕见的状况下，你可能会在同一时间在传纪上放置多个学问指示物。如果战场上有倍产旺季这类的效应，就会遇到这种情形。倘若游戏中发生此事，则请记下放置指示物前后的章节数量。在这两个数字中间的所有章节异能，以及最后所在章节之章节异能都会触发。举例来说，如果凯尔顿源火在你操控倍产旺季的情况下进战场，则它进战场时上面有两个学问指示物。这样一来，章节I和章节II的异能都会触发，且你能以任意顺序将这两个异能放进堆叠。（当然，我不建议先抓两张牌再弃掉手牌，但决定权在你。）不过到下回合要放指示物的时候，还是只会往上面放置一个学问指示物。（这属于回合动作，不会受到倍产旺季影响。）然后章节III的异能就会触发。该异能离开堆叠后，你就要牺牲凯尔顿源火。

到这里，传纪的故事就告一段落。

史迹

你赶上了多明纳里亚最瑰丽的时节。经历过看似无休止的翻天覆地灾难之后，它又重新开始焕发活力。这里有许多你熟悉的地点、遗宝甚至人物，但也有新生代的领袖，新开展的命运。我们推出了一个新的游戏用语以资庆贺：史迹。史迹是以下内容的统称：神器，拥有传奇超类别的物件，以及传纪。

如果有异能提及施放史迹咒语，例如上文的撒拉信徒，则该异能意指「每当你施放神器咒语，施放传奇咒语，或施放传纪时」。使用传奇地（或神器地）不会触发这些异能，因为地永远都不属于咒语。但传奇地属于史迹，因此你能通过喀洛斯守护者将它们移回你手上。

增幅

想为这趟旅程增添动力吗？当然可以，因为增幅回来了。在我们设计的异能中，能让牌张灵活运用的增幅始终广受欢迎。其运作很简单：付出越多，收获越多。增幅属于额外费用，可以选择是否要支付。施放具增幅异能的咒语时，你可以选择只支付其法术力费用来获得该咒语的一般效应。如果你有充沛的法术力，则可以选择增幅该咒语，做法是支付法术力费用和增幅费用。牌张会因此变得更强。增幅牌有多种变化形式。让我们一起瞧瞧。

以学院龙兽这类方式运作的牌张比较简单。如果你支付2U来施放它，那么你会得到一个2/2飞行生物。还不赖。如果你在游戏后期需要一个更举足轻重的龙兽，那么你可以支付6U来用4/4飞行生物大杀四方了。增幅费用最多只能支付一次。你不能多次支付4来获得更多+1/+1指示物。

某些具增幅异能的生物（例如凯尔顿督军）具有进战场触发式异能，它只会在该咒语已增幅时触发。如果你选择不增幅凯尔顿督军，那么你仍能得到此生物，但该异能不会触发。

瞬间和法术也能增幅。增幅瞬间或法术就能得到额外效应。某些牌增幅后，其效果就会升级（例如腐生迁徙）。查看效应中是否包含「改为」一词。若有，则该效应为替代性效应；若否，则为额外效应。

增幅费用不全是支付法术力。对于邪恶献祭而言，你需要牺牲一个生物。（你可以先增幅凯尔顿督军，然后牺牲你借来的那个生物，这个主意不错吧？）支付增幅费用的时机，与支付该咒语其他费用相同：于你宣告施放咒语时，此刻无人能够回应。如果邪恶献祭被反击，则你无法拿回你的生物，就好比你无法拿回你的法术力一样。

传奇法术

在多明纳里亚游历这么久了，你不可能没有注意到这里充满传奇轶事吧。在这个以时空名称命名的系列中，一切都与传奇这一超类别相关。多年来，有许多永久物被冠以传奇的名号。到了这个系列中，我们觉得是时候也让法术来凑凑热闹了。多明纳里亚为你首度引介传奇法术。

传奇向来之定义与牌手操控的永久物有关。但法术永远不会出现在战场上，那么传奇法术究竟是什么？我现在就为大家揭晓，好好期待吧。来看看克撒的毁世震荡。

你只能于你操控传奇生物或鹏洛客时施放传奇法术。施放过传奇法术后，该生物或鹏洛客发生了什么就不重要了。你只需在施放咒语时操控一个就行。传奇法术只有在施放时需要一些帮助，此外无任何限制。你可以在一回合中施放任意数量的传奇法术，即使其中有同名者也可以。

你也许还注意到了传奇牌的新牌框，这种新牌框也套用在全新的传奇法术上。全新展现的传奇牌框能让你更容易分辨这些史迹牌。你能在Aaron Forsythe的文章中（在 此处 阅读）进一步了解新牌框与我们对万智牌牌张作出的其他改动。

反Ｏ辟邪

多明纳里亚在现有辟邪机制的基础上推出了新变化。就由我来向大家介绍受人敬重的美善骑士。

美善骑士的贵族血统可追溯至早年间圣洁的白骑士。美善骑士的反黑辟邪意指它不能称为由对手操控之黑色咒语的目标，同时也不能成为由对手操控之黑色来源异能的目标。不指定目标的咒语和异能仍可影响美善骑士。举例来说，注记着「所有生物得-5/-5」的黑色咒语，其效应仍会对美善骑士生效，很有可能让它一头栽进坟墓场。

重归故乡

无论这是你接触万智牌的第25天还是第25年，多明纳里亚都是万智牌横跨过去与未来的一场庆典。领略此处丰富精彩的故事。集结旅程结识的传奇盟友。探究全新武器并着手备战。那令人畏怖的双角已耸现于地平线。