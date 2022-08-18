（编注：本文添加了针对多明纳里亚：众志成城速战补充包所设计牌张的更多相关细节。）

随着我们回到万智牌最初的时空多明纳里亚，空气中飘荡着细语声。一些我们熟悉的多明纳里亚传奇英雄正集结成新的联盟再次对抗非瑞克西亚，但他们必须当心了。非瑞克西亚的潜藏密探潜伏在各地，

在9月9日发售的多明纳里亚：众志成城中，有很多方式获得这个广受喜爱、历史悠久时空里的各种传奇——有些是入侵方，有些是防守方。你甚至还有机会开到万智牌过去的传承牌。

系列补充包

系列补充包是将多明纳里亚：众志成城的牌加入万智牌收藏的最佳手段。多明纳里亚：众志成城系列补充包能开到主系列所有可能出现的牌张，再加上多明纳里亚：众志成城的指挥官还有精选列表的牌，而且开到多张稀有或秘稀牌的机会也比轮抽补充包更高。

系列补充包同时还是体验在多明纳里亚冒险的一种途径——每包补充包里所有普通和非普通牌均有所关联，它们辅助讲述了入侵与守卫这个壮丽时空的战争故事。系列补充包中还包含一张插画卡，在多明纳里亚：众志成城系列中，带签名的插画卡出率高达以前标准系列系列补充包的两倍。

在多明纳里亚：众志成城中，所有系列、轮抽和聚珍补充包都必出至少一张传奇生物牌。所有系列补充包展示盒都附赠一张特殊的传统闪重述传承盒顶赠卡。重述传承是选自多明纳里亚历史的20张传奇生物，均为新设计，灵感来自1994年的传承系列。这些牌张均在指挥官赛制中合法。

每包多明纳里亚：众志成城系列补充包内含：

至少1张稀有或秘稀牌（约25%概率含2张，3%概率含3张，<1%概率含4张）

1张任意稀有度的传统闪牌，包含特色牌框彩绘玻璃、无边框和非瑞文等补充包添趣牌张

2张任意稀有度牌张，有机会开到多明纳里亚：众志成城指挥官牌和多明纳里亚：众志成城速战补充包的稀有牌以及补充包添趣处理牌

1张特色牌框彩绘玻璃非普通传奇生物

3张彼此相关的非普通牌

3张彼此相关的普通牌

1张闪或不闪的基本地（可能为普通牌框或全画彩绘玻璃处理）

1张插画卡

1张选自精选列表的牌或广告卡

速战补充包

随着多明纳里亚：众志成城推出，速战会首次与有主题的万智牌系列同步推出，并包含标准赛可用的牌张。速战是体验万智牌限制赛最快捷方便的途径：只需将两包速战补充包洗在一起，即可开始游戏！从新牌手到万智牌长期爱好者，速战是适合所有人的现开赛体验。跳过构组套牌环节，直接开始万智牌游戏。

多明纳里亚：众志成城速战补充包共有十种主题，每包为其中一种。将随意两包洗在一起，让混沌接管游戏！在多明纳里亚：众志成城速战游戏中，联盟部队可能与多明纳里亚的野兽携手破敌，而无情的非瑞人则可能和陶拉里亚大学院的捣蛋鬼们搭伴上阵。以下为这次的十个主题：

白色 ：联盟部队和联盟军团

：联盟部队和联盟军团 蓝色 ：秘咒恶戏和秘法恶戏

：秘咒恶戏和秘法恶戏 黑色 ：绝对冷酷和绝对无情

：绝对冷酷和绝对无情 红色 ：冲锋就位和攻击就位

：冲锋就位和攻击就位 Green ：野兽地盘和怪兽地盘

多明纳里亚：众志成城的速战补充包内含五张专属新稀有牌，每种颜色一张，而且这些速战稀有牌全部标准赛可用。每包还会包含另一张主系列的稀有牌，随机选自符合其主题的一个牌池。

每包多明纳里亚：众志成城速战补充包内含：

1张主题卡，描述速战补充包的主题

共20张游戏用牌

2张稀有牌——一张为主题颜色的主系列稀有或秘稀牌，另一张为速战补充包设计的牌张

2张传统闪地

5张不闪的地

1张不闪的全画彩绘玻璃基本地

这五张为多明纳里亚：众志成城速战补充包设计的新稀有牌还会出现在系列补充包中，且都有闪和不闪两种版本，在聚珍补充包中会得到宽画版。

聚珍补充包

聚珍补充包是收集多明纳里亚：众志成城和多明纳里亚历史上最酷炫牌张的最佳方式。一直以来，聚珍补充包都是开到稀有和秘稀补充包添趣牌的最佳方式，但这次的多明纳里亚：众志成城聚珍补充包尤其精彩。

在3%的聚珍补充包里，有机会开到失落传承：来自1994年的传承系列，从原版传承补充包中取出，封入多明纳里亚：众志成城聚珍补充包的牌。

失落传承推广仅出现在3%的多明纳里亚：众志成城聚珍补充包中。

2016年，万智牌团队接到了一个要歇业的老仓库打来的一通电话，告知我们“他们手上有些东西是我们的”。当时我们还不知道，这“有些东西”里竟然包含整箱整箱的传承。在万智牌30周年即将到来之际，我们决定以将它们封入多明纳里亚：众志成城聚珍补充包，将这些传承牌发给各位。打开这些传承补充包，把它们放进聚珍补充包里的经历非常难忘。你可以读Mike Turian的收集多明纳里亚：众志成城一文了解更多内容。

精彩还未结束。每包聚珍补充包依旧会包含至少五张稀有或秘稀牌，包括宽画牌和彩绘玻璃闪质感等各种补充包添趣版本。

闪质感是我们花了数年工夫制作出的精美绝伦的新处理。多明纳里亚：众志成城的闪质感处理方式仅限这个系列，而且每包聚珍补充包中都有。除了这些闪闪发光的好东西外，每包聚珍补充包还必出至少两张传奇生物牌。

每盒聚珍补充包展示盒还会附赠一张重述传承传统闪盒顶赠卡。和系列补充包展示盒一样，但聚珍补充包是开到这些重述传承牌蚀刻闪（如下图）和不闪版本的唯一机会。

每包聚珍补充包内含：

有机会开到一张1994年的传承系列的牌（出现在3%的多明纳里亚：众志成城聚珍补充包中）

1张传统闪补充包添趣版稀有或秘稀牌，可能为宽画、特殊牌框彩绘玻璃、无边框或非瑞文版

2张特殊边框稀有或秘稀牌，可能为特色牌框彩绘玻璃、无边框、非瑞文或重述传承稀有牌的蚀刻闪或不闪版

1张宽画版稀有或秘稀牌

1张传统闪稀有或秘稀牌

必出1张闪质感，为非普通、稀有或秘稀

1张非普通不闪或蚀刻闪重述传承牌

1张非普通传统闪特色牌框彩绘玻璃牌

1张传统闪全画彩绘玻璃基本地

2张传统闪非普通牌

4张传统闪普通牌，其中一张可能被失落传承牌取代

轮抽补充包

多明纳里亚：众志成城轮抽补充包是为完美的轮抽和现开游戏体验而设计的。但和系列和聚珍补充包一样，每包多明纳里亚：众志成城轮抽补充包均内含一张传奇生物牌，完美适合保护这个时空不受多重宇宙威胁的侵袭。轮抽补充包旨在提供有趣的竞争级游戏体验，每包中均含一张稀有或秘稀牌，还有大量补充包添趣处理牌张。

与系列和聚珍补充包展示盒一样，每盒轮抽补充包整盒也附赠一张传统闪重述传奇盒顶赠卡，选自20张致敬传承系列的新传奇生物牌。

多明纳里亚：众志成城轮抽补充包内含：

1张稀有或秘稀牌，可能是传奇生物牌和/或特色牌框彩绘玻璃、无边框或非瑞文牌

1张稀有或非普通传奇生物，有机会为特色牌框彩绘玻璃、无边框或非瑞文版本

1张基本地，有机会为特色牌框彩绘玻璃版

1张基本地或不闪的普通牌，还有机会是很多其他牌，包括一张传统闪稀有或秘稀、特色牌框、无边框或非瑞文牌

2张非传奇的非普通牌

9张普通牌

指挥官套牌

随着我们回到最为传奇的时空，自然要对指挥官套牌做些特殊的事情。多明纳里亚：众志成城的所有指挥官套牌均有鹏洛客作为封面牌，且均包含一张其他传奇生物牌。扮演古代英雄贾瑞卡萨隆，统领五色法术力，或扮演缚志师迪哈达，利用传奇牌发挥威力。每副套牌都包含十张首次印制的万智牌牌张，其中封面牌和一张强大的传说生物为传统闪，还有一张展示用指挥官，为蚀刻闪。

每副多明纳里亚：众志成城指挥官套牌均内含一包聚珍补充包尝鲜包，其中有两张牌：

1张稀有或秘稀牌，可能是传统闪、特色处理、宽画和/或无边框鹏洛客牌

1张传统闪特色牌框彩绘玻璃非普通牌

聚珍补充包尝鲜包内可能包含指挥官套牌中一张牌的特殊版，或是一张适合加入指挥官套牌的牌张。大多数多明纳里亚：众志成城指挥官套牌内的聚珍补充包尝鲜包和套牌的语言版本一致。如果你的指挥官套牌语言版本是意大利语、葡萄牙语或西班牙语，那么聚珍补充包尝鲜包统一为英语。

套装

多明纳里亚：众志成城套装是沉浸感受丰饶的多明纳里亚时空的最佳方式之一。套装中包含鹏洛客旅途中所需的一切——骑上西瓦巨龙飞去前线，或指挥凯尔顿狂战士掠夺非瑞克希亚无畏舰。每盒套装均内含八包多明纳里亚：众志成城系列补充包，还有一个超棒的牌盒，可以用来储存牌张和摆放展示。除此之外还有：

20张传统闪基本地

20张不闪的基本地

1张传统闪兽群迁徙，为Antonio José Manzanedo绘制的新插画赠卡版本

1个超大多明纳里亚：众志成城主题Spindown骰子

售前组合

如果你也迫不及待地想与入侵时空的非瑞人战斗，就不要错过系列发售前一个星期（9月2日）举办的售前赛上使用的多明纳里亚：众志成城售前组合。提前拿到六包多明纳里亚：众志成城轮抽补充包，在举办售前赛的零售商那里构组你的首副多明纳里亚：众志成城现开套牌。

每个售前组合内含：

6包轮抽补充包

1张选自该系列，带戳记的传统闪稀有或秘稀牌

1个售前组合包，包含和多明纳里亚：众志成城机制有关的撕取式配件和指示物

1颗Spindown骰子

迎新补充包

万智牌新人可以前往当地WPN店领取迎新补充包。我们在多明纳里亚：众志成城中回到万智牌的家乡，在下个系列兄弟之战回顾万智牌的过去，并在2023年展望万智牌的未来，现在正是介绍朋友加入万智牌的好时机！

想要拿到这些精彩的牌张，可以开始在本地游戏店或亚马逊上预定多明纳里亚：众志成城产品了。