如果你最近才接触万智牌，或是想要重温基本规则，请参见学学怎么玩页面。

拉尼卡时空是十个古老双色公会的家园。其中五个公会在再访拉尼卡系列登场：蓝白双色的俄佐立、蓝红双色的伊捷、黑红双色的拉铎司、黑绿双色的葛加理和绿白双色的瑟雷尼亚。其余五个公会则在兵临古城系列登场：白黑双色的欧佐夫、蓝黑双色的底密尔、红绿双色的古鲁、红白双色的波洛斯和绿蓝的析米克。现在，十个公会首次一同奋斗，搜寻解开隐匿迷宫此魔法谜题的方法。

除了所有十个公会和所有十个公会机制，巨龙迷城还带回来了受欢迎的连体牌，这次还有一些全新的变化。

具有融咒异能的连体牌

巨龙迷城系列的特色是具有新變化的连体牌。连体牌之前出现在原本的拉尼卡环境，特点为两个咒语印在一张牌上。正如其前身一般，巨龙迷城的连体牌让你有机会施放任一边的咒语。但是靠着新的融咒异能，你不必只选其中一边！

任何你能施放具融咒异能的连体牌的时候，你能选择其中一边施放，就像其它连体牌一样。然后如果你从手上施放它（就像你通常做的），你将具有额外的选择：你可以支付两个咒语的总费用，将两者作为一个咒语来施放。左半边的指示先生效，然后是右边的，且两者的目标将分开选择。

所以如果你手上有苦工 // 麻烦，你有三个选择：你可以支付 2B 来施放苦工；你可以支付 2R 来施放麻烦；或者你可以支付 4BR 将苦工 // 麻烦作为一个咒语来施放。若你从其他区域施放苦工 // 麻烦（例如由于 壮绝实验 ），则你将选择此牌任一边来施放，如同其他连体牌一样。

因为左边的文字比右边的先生效，如果你选择同一牌手作为苦工 // 麻烦两边的目标，该牌手将先抓两张牌并失去2点生命，然后右半边的咒语才会计算其手牌数量。或者你可以将来自苦工的牌（和失去的生命）给予自己，并将来自麻烦的伤害给予你的对手。

如果你施放苦工 // 麻烦的两边，它就是一个黑红双色的咒语。那就是说它是一个多色咒语，这可能会对一些牌有意义，例如 魔力聚焰 。（本系列里一些连体牌两边都是多色的，所以无论你是否利用融咒，它们都是多色咒语。）

门和巨龙迷城补充包

多色牌对你的法术力要求比较高，所以巨龙迷城重印了本环境先前印行的全部十个普通公会门，也就是可横置产生两种不同颜色法术力中任一色的地。

但是这一次，它们会出现在补充包中原来基本地所在的位置。没错，巨龙迷城补充包里将没有基本地。大多数的巨龙迷城补充包将会用十张公会门之一来取代基本地，每张的新插画都是来自本环境较早期的门插画之“远景”版本。

为什么是“大多数”补充包？因为有些补充包将改为具有本环境本环境先前印行的一张稀有“电震地”，例如 蒸气喷发口 或 无神祭祠 。你甚至有机会发现秘稀地迷宫终点。

无论你发现了哪种地，当你进行限制赛时，它将会留在补充包内，可能会添加至你的牌张集合中（现开赛），或可能会与补充包的其他牌一同被挑选（轮抽赛）。你将不需要像别的补充包里的基本地那样将它放到一旁。

析米克公会门需横置进战场，并且能横置以产生 G 或 U 。它不具 树林或海岛类别，但它具有门这个地类别。身为一个门（类似于身为一个灵俑）本身并没有任何意义，但它是系列中其他兵临古城牌，例如 窃贼之道 会检查的条件。

多色牌

顾名思义，多色牌是拥有多个颜色的卡牌。你可能已经了解“金色”牌，它们是需要两种或多种颜色才能施放的咒语：

“金色”牌简单直接。开释代行官即是白蓝双色，你需要一点白色法术力和一点蓝色法术力来施放。任何能够影响白色咒语或蓝色咒语的东西都能够影响它；而会影响“非蓝色”咒语的则不会对它造成影响，因为它是蓝色，即便它也同时属于另一种颜色也是如此。“金色”和“多色”都不是颜色，但是一些牌可能会提到多色永久物或咒语。

例如， 抛投小组 （来自再访拉尼卡）具有的异能会在你施放多色咒语时触发。那意味着任何多色咒语，包括“金色”牌，例如开释代行官，以及“混血”牌，例如 生机转移 （来自兵临古城）

再访拉尼卡公会机制

以下的再访拉尼卡公会机制在巨龙迷城复出：拘留（俄佐立）、超载（伊捷）、脱缰（拉铎司）、食腐（葛加理）和殖民（瑟雷尼亚）。

若要重温那五个机制，请去看 再访拉尼卡机制文章 。

兵临古城公会机制

以下的兵临古城公会机制在巨龙迷城复出：敲诈（欧佐夫）、暗码（底密尔）、血激（古鲁）、协战（波洛斯）和进化（析米克）。

若要重温那五个机制，请去看 兵临古城机制文章 。