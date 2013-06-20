News / Feature
Duels of the Planeswalkers 2014 Decklists and Card Unlocks
- Core Game Decks
- 茜卓的「火焰波涛」套牌
- 佐里斯拉夫的「底密尔面具」套牌（拉尼卡头目套牌）
- 克鲁法的「巨龙术士现身」套牌（勇得头目套牌）
- 贾路的「猎手之力」套牌
- 西吉斯蒙德的「艾维欣的荣耀」套牌（依尼翠头目套牌）
- 杰斯的「心灵迷宫」套牌
- 莉莲娜的「死亡行者」套牌
- 吉伦达的「慕达雅吟诵」套牌（赞迪卡头目套牌）
- 艾斯耐里克的「裂片妖母巢」套牌（山德拉头目套牌）
- 阿耶尼的「明光守护者」套牌
[decklist]
Title: 茜卓的「火焰波涛」套牌
Format:
25 张山脉
2 张血祭元素
2 张茜卓的凤凰
2 张绯红法师
2 张火元素
1 张火翼凤凰
3 张纵火鬼怪
1 张岩浆凤凰
1 张始卡克火鸟
3 张火炬邪鬼
4 张朝圣客之眼
2 张瑞格沙火焰猫
2 张茜卓的暴怒
1 张火炎锥
1 张分解
1 张惹事人烈焰
2 张熔岩斧
2 张火焰柱
1 张炙热矛
2 张火焰法师杖
[/decklist]
Title: 茜卓的「火焰波涛」套牌
Format:
25 张山脉
2 张血祭元素
2 张茜卓的凤凰
2 张绯红法师
2 张火元素
1 张火翼凤凰
3 张纵火鬼怪
1 张岩浆凤凰
1 张始卡克火鸟
3 张火炬邪鬼
4 张朝圣客之眼
2 张瑞格沙火焰猫
2 张茜卓的暴怒
1 张火炎锥
1 张分解
1 张惹事人烈焰
2 张熔岩斧
2 张火焰柱
1 张炙热矛
2 张火焰法师杖
[/decklist]
解锁卡牌
-
炼狱
-
熔岩斧
-
火焰法师杖
-
火炉邪鬼
-
火仆役
-
烈焰扫射
-
狰狞熔岩术士
-
鸣火杖
-
瑞斯大熔炉
-
炼狱泰坦
-
胡乱推测
-
地动来袭
-
火炉邪鬼
-
狰狞熔岩术士
-
硫磺旋风
-
鸣火杖
-
惹事人烈焰
-
威胁恫吓
-
火焰飞斩
-
茜卓的喷火灵
-
分解
-
最终一搏
-
火炉邪鬼
-
火仆役
-
令其回响
-
最终一搏
-
硫磺旋风
-
潜行报复者
-
鸣火杖
-
敌意
[decklist]
Title: 佐里斯拉夫的「底密尔面具」套牌（拉尼卡头目套牌）
Format:
4 张地塑旷野
11 张海岛
10 张沼泽
3 张吱叫老鼠
3 张底密尔公会法师
3 张莫洛伊
1 张古陵寝摄政
2 张贪吃老鼠
3 张监视仙子
3 张维多肯退散师
1 张复仇吸血鬼
1 涨不息信标
2 张卜卦
1 张幻象铠甲
4 张最终喘息
2 张心之衰
2 张眠梦咒
3 张洗清思想
1 张时光退潮
[/decklist]
Title: 佐里斯拉夫的「底密尔面具」套牌（拉尼卡头目套牌）
Format:
4 张地塑旷野
11 张海岛
10 张沼泽
3 张吱叫老鼠
3 张底密尔公会法师
3 张莫洛伊
1 张古陵寝摄政
2 张贪吃老鼠
3 张监视仙子
3 张维多肯退散师
1 张复仇吸血鬼
1 涨不息信标
2 张卜卦
1 张幻象铠甲
4 张最终喘息
2 张心之衰
2 张眠梦咒
3 张洗清思想
1 张时光退潮
[/decklist]
解锁卡牌
-
夺念团块
-
脑叶切除
-
贪吃老鼠
-
幻象铠甲
-
眠梦咒
-
吸血鬼印记
-
背信操丝
-
寻宝
-
古语术士
-
邪恶双生子
-
请示死冥贤者
-
复仇吸血鬼
-
幻象铠甲
-
湍急暗流
-
脑叶切除
-
背信操丝
-
假死
-
古语术士
-
远古守护者
-
意志化身
-
石板街恶徒
-
暗影削斩
-
烟雾元素
-
束缚之手
-
心灵蒸气
-
洪水原祖
-
身分遭窃
-
汀洛瓦惊惧兽
-
反击旋风
-
末日幽灵
[decklist]
Title: 克鲁法的「巨龙术士现身」套牌（勇得头目套牌）
Format:
4 张地塑旷野
9 张树林
7 张山脉
4 张沼泽
2 张边境巡林者
2 张龙语祭师
1 张爆焰巨龙
2 张吞食亚龙
3 张残虐者幼雏
1 张王龙残虐者
2 张火热扑击妖
1 张掠食巨龙
4 张吐卡散绿菌
2 张谷地拉奈兽
1 张火山龙
4 张巨龙食粮
4 张栽培
2 张勇得护符
1 张闪晶波涛
4 张灵魂热火
[/decklist]
Title: 克鲁法的「巨龙术士现身」套牌（勇得头目套牌）
Format:
4 张地塑旷野
9 张树林
7 张山脉
4 张沼泽
2 张边境巡林者
2 张龙语祭师
1 张爆焰巨龙
2 张吞食亚龙
3 张残虐者幼雏
1 张王龙残虐者
2 张火热扑击妖
1 张掠食巨龙
4 张吐卡散绿菌
2 张谷地拉奈兽
1 张火山龙
4 张巨龙食粮
4 张栽培
2 张勇得护符
1 张闪晶波涛
4 张灵魂热火
[/decklist]
解锁卡牌
-
化身巨龙
-
火焰奔流
-
龙牙
-
边境巡林者
-
闪晶波涛
-
火焰锤炼
-
掠食巨龙
-
残虐者幼雏
-
涡心鼓动
-
勇得暴君卡瑟
-
巨龙宿巢
-
龙语祭师
-
火焰锤炼
-
火焰奔流
-
勇得战法术师
-
龙语祭师
-
涡心鼓动
-
鼓战食人魔
-
龙息
-
幼伴巨龙
-
吞噬力量
-
火焰奔流
-
禁咒焰
-
血辫妖精
-
龙穴蜘蛛
-
破咒贝西摩斯
-
神器异变
-
涡心鼓动
-
魍魉亚龙
-
育母巨龙
[decklist]
Title: Garruk's "Hunter's Strength" Deck
Format:
24 张树林
2 张棍棒巨魔
3 张贾路的旅伴
3 张暗寡妇
3 张卡隆尼亚多头龙
2 张圣狼
3 张哨兵蜘蛛
1 张贾路的兽群
1 张威严元气兽
2 张竹破咒
2 张大自然的知识
2 张横行
2 张橡树形体
3 张捕食
2 张增大
2 张猎捕弱者
1 张太古赠礼
2 张原野法师杖
[/decklist]
Title: Garruk's "Hunter's Strength" Deck
Format:
24 张树林
2 张棍棒巨魔
3 张贾路的旅伴
3 张暗寡妇
3 张卡隆尼亚多头龙
2 张圣狼
3 张哨兵蜘蛛
1 张贾路的兽群
1 张威严元气兽
2 张竹破咒
2 张大自然的知识
2 张横行
2 张橡树形体
3 张捕食
2 张增大
2 张猎捕弱者
1 张太古赠礼
2 张原野法师杖
[/decklist]
解锁卡牌
-
幽猎领袖
-
亚龙皮塑师
-
原野法师杖
-
复苏
-
仇视
-
横行
-
增大
-
革龟巴洛西
-
不朽见证人
-
原初灵
-
掠食流浆
-
生体蚁丘
-
野蛮召唤
-
威严元气兽
-
不朽见证人
-
象灵引领
-
仇视
-
捕食
-
竹破咒
-
莽闯巴洛西
-
大自然的知识
-
雄膂
-
先驱方壬
-
压倒性蹄响
-
生理韵律
-
兽侯腾扬
-
嚎吼铬铜林亚龙
-
仇视
-
大自然的知识
-
陨蹄贝西摩斯
[decklist]
Title: 西吉斯蒙德的「艾维欣的荣耀」套牌（依尼翠头目套牌）
Format:
25 张平原
1 张监管天使
1 张大天使
1 张教区斗士
2 张注亡旅人
2 张年迈护教军
2 张艾尔告审判官
2 张邪鬼猎人
1 张游魂护持僧
2 张金夜指挥官
1 张驯良明师
1 张午夜哨兵
1 张安魂天使
2 张无私护教军
3 张瑟班豪杰
2 张粗野群众
1 张诸省使者
3 张集合镇民
2 张崇圣
1 张纯净荣耀
2 张遗忘轮
2 张流放之径
[/decklist]
Title: 西吉斯蒙德的「艾维欣的荣耀」套牌（依尼翠头目套牌）
Format:
25 张平原
1 张监管天使
1 张大天使
1 张教区斗士
2 张注亡旅人
2 张年迈护教军
2 张艾尔告审判官
2 张邪鬼猎人
1 张游魂护持僧
2 张金夜指挥官
1 张驯良明师
1 张午夜哨兵
1 张安魂天使
2 张无私护教军
3 张瑟班豪杰
2 张粗野群众
1 张诸省使者
3 张集合镇民
2 张崇圣
1 张纯净荣耀
2 张遗忘轮
2 张流放之径
[/decklist]
解锁卡牌
-
月主教米凯耶
-
天使的慈悲
-
曙光炽天使
-
集合镇民
-
纯净荣耀
-
教区斗士
-
曙光炽天使
-
瑟班劫难论者
-
监管天使
-
希望天使艾维欣
-
瑟班守护者莎利雅
-
教区斗士
-
三愿戒指
-
驯良明师
-
邪鬼猎人
-
破邪天使
-
曙光炽天使
-
信念羁绊
-
奉献渐增
-
虔诚祝愿
-
护灵师
-
止咒高僧
-
复归天使
-
神圣入土
-
精英审判官
-
不亡天使
-
殉道者的羁绊
-
瑟班守护者莎利雅
-
护灵师
-
微光牧者
[decklist]
Title: Jace's "Mind Maze" Deck
Format:
25 Island
2 张盲目幻象
1 张吮咒蛾螺
3 张薄纱幻象
3 张虚幻仆役
1 张杰斯的幻象
3 张幻象熊
1 张幻象巨龙
1 张幻象身影
2 张幽魅兽
2 张幽魅战士
1 张狂搅元素
1 张杰斯的觅灵影
1 张取消
3 张幽闭恐怖症
1 张令其迷惘
2 张卜卦
1 张梦想破裂
2 张霜息
2 张心灵法师杖
2 张反召唤
[/decklist]
Title: Jace's "Mind Maze" Deck
Format:
25 Island
2 张盲目幻象
1 张吮咒蛾螺
3 张薄纱幻象
3 张虚幻仆役
1 张杰斯的幻象
3 张幻象熊
1 张幻象巨龙
1 张幻象身影
2 张幽魅兽
2 张幽魅战士
1 张狂搅元素
1 张杰斯的觅灵影
1 张取消
3 张幽闭恐怖症
1 张令其迷惘
2 张卜卦
1 张梦想破裂
2 张霜息
2 张心灵法师杖
2 张反召唤
[/decklist]
解锁卡牌
-
虚境之王
-
取消
-
反召唤
-
薄纱幻象
-
乙太拟体
-
隐匿哨兵
-
幻象身影
-
翠鸟彩釉
-
虚境之王
-
时胞飞兽
-
吮咒蛾螺
-
幻象身影
-
乙太拟体
-
虚境之王
-
隐匿哨兵
-
幻象身影
-
虚境之王
-
反召唤
-
翠鸟彩釉
-
库维城雾影
-
羊化术
-
双咒击
-
地脉幽魅
-
入侵能手
-
虚幻天使
-
渴求思绪
-
乙太原质怪
-
反击咒语
-
羊化术
-
全知全能
[decklist]
Title: Liliana's "Deadwalkers" Deck
Format:
26 张沼泽
2 张屠宰场食尸鬼
3 张黑猫
1 张可怖血妖
2 张屠夫食尸鬼
2 张战墓食尸鬼
2 张肉囊劫掠者
1 张墓场匍尸
1 张墓地泰坦
1 张莉莲娜的撕肉兽
1 张梦魇
1 张纱唤食尸鬼
2 张行尸
3 张残酷复生
3 张送终刀锋
1 张无尽亡者行列
1 张阴森重返
2 张以血立契
1 张灵魂流血
2 张死亡法师杖
2 张腐化卷须
[/decklist]
Title: Liliana's "Deadwalkers" Deck
Format:
26 张沼泽
2 张屠宰场食尸鬼
3 张黑猫
1 张可怖血妖
2 张屠夫食尸鬼
2 张战墓食尸鬼
2 张肉囊劫掠者
1 张墓场匍尸
1 张墓地泰坦
1 张莉莲娜的撕肉兽
1 张梦魇
1 张纱唤食尸鬼
2 张行尸
3 张残酷复生
3 张送终刀锋
1 张无尽亡者行列
1 张阴森重返
2 张以血立契
1 张灵魂流血
2 张死亡法师杖
2 张腐化卷须
[/decklist]
解锁卡牌
-
灵俑末日战
-
皱缩
-
毒药瓶
-
残酷复生
-
远沼掷骨尸
-
墓场匍尸
-
基拉夫信差
-
不死生物大帝
-
无尽亡者行列
-
孽物米凯耶
-
墓场匍尸
-
死亡法师杖
-
腐化
-
活尸法
-
梦魇
-
基拉夫信差
-
探索坟场王侯
-
腐化
-
不死生物大帝
-
闇境兴起
-
不死战酋长
-
墓约
-
掘坟
-
残肢毁伤
-
吸血鬼导师
-
致命云群
-
化骨毒气
-
坟场叛行
-
不死战酋长
-
死亡爵主
[decklist]
Title: 吉伦达的「慕达雅吟诵」套牌（赞迪卡头目套牌）
Format:
25 张树林
1 涨寇基雷工匠
4 张觅境妖精
4 张食草林鹿
2 张慕达雅先知
1 张钨拉莫夷径者
2 张皮拉卡亚龙
1 张太古泰坦
1 张孢子堆
2 张钨拉莫猛击手
1 张背叛恶物
1 张广林多头龙
2 张尽归尘土
1 张奥札奇征召
3 张探索大地
4 张坎尼之心探险
4 张徒长
[/decklist]
Title: 吉伦达的「慕达雅吟诵」套牌（赞迪卡头目套牌）
Format:
25 张树林
1 涨寇基雷工匠
4 张觅境妖精
4 张食草林鹿
2 张慕达雅先知
1 张钨拉莫夷径者
2 张皮拉卡亚龙
1 张太古泰坦
1 张孢子堆
2 张钨拉莫猛击手
1 张背叛恶物
1 张广林多头龙
2 张尽归尘土
1 张奥札奇征召
3 张探索大地
4 张坎尼之心探险
4 张徒长
[/decklist]
解锁卡牌
-
太古泰坦
-
富足收成
-
林生贝西摩斯
-
深入野境
-
探索大地
-
慕达雅先知
-
奥札奇征召
-
撼地象
-
好斗共感者
-
硬盔虫大群
-
绿阳当空
-
乌金之眼
-
富足收成
-
茁壮仪式
-
茁壮仪式
-
寇基雷工匠
-
皮拉卡亚龙
-
林生贝西摩斯
-
复仇藤蔓
-
妖精吹笛手
-
纠缠
-
探险
-
活力
-
纠缠
-
妖精吹笛手
-
召兽陷阱
-
犁埋
-
撼地象
-
探险
-
尖牙锐爪
[decklist]
Title: 艾斯耐里克的「裂片妖母巢」套牌（山德拉头目套牌）
Format:
4 张地塑旷野
9 张树林
6 张山脉
5 张平原
2 张战斗裂片妖
2 张迅影裂片妖
1 张骨镰裂片妖
3 张撼地裂片妖
1 张庞巨裂片妖
3 张掠食裂片妖
3 张裂片妖组构体
2 张哨兵裂片妖
3 张先击裂片妖
1 张飞棘裂片妖
4 张栽培
2 张流放之径
3 张徒长
3 张电震
3 张巢穴醒生
[/decklist]
Title: 艾斯耐里克的「裂片妖母巢」套牌（山德拉头目套牌）
Format:
4 张地塑旷野
9 张树林
6 张山脉
5 张平原
2 张战斗裂片妖
2 张迅影裂片妖
1 张骨镰裂片妖
3 张撼地裂片妖
1 张庞巨裂片妖
3 张掠食裂片妖
3 张裂片妖组构体
2 张哨兵裂片妖
3 张先击裂片妖
1 张飞棘裂片妖
4 张栽培
2 张流放之径
3 张徒长
3 张电震
3 张巢穴醒生
[/decklist]
解锁卡牌
-
庞巨裂片妖
-
不坏之身
-
火热正义
-
战斗裂片妖
-
信念拘锁
-
骨镰裂片妖
-
分支
-
掠食裂片妖
-
不坏之身
-
同仇敌忾
-
流放之径
-
毁天灭地
-
救生索
-
迅影裂片妖
-
野性搭档
-
飞棘裂片妖
-
信念拘锁
-
救生索
-
镜身灵
-
适者生存
-
不坏之身
-
毁天灭地
-
分支
-
坚定勇气
-
火热正义
-
信念拘锁
-
救生索
-
凶蛮打击
-
野性搭档
-
巨力通牒
[decklist]
Title: 阿耶尼的「明光守护者」套牌
Format:
25 张平原
1 张告诫天使
3 张阿耶尼晖击僧
2 张灵气法师
3 张六战群之刃
1 张黎明元素
1 张狮群治疗师
1 张寇族魂舞者
1 张牧民神话诗人
1 张经验老到的元帅
2 张侦卫空猎者
1 张图腾导狷羚
1 张阿耶尼的精卫
2 张晨击神圣武士
1 张武装飞腾
1 张天界披风
1 张上天眷顾
1 张神圣异变
1 张狮鹫引领
1 张不坏之身
1 张系命
2 张和平主义
2 张撒拉的恩泽
2 张精魂披风
2 张太阳法师杖
[/decklist]
Title: 阿耶尼的「明光守护者」套牌
Format:
25 张平原
1 张告诫天使
3 张阿耶尼晖击僧
2 张灵气法师
3 张六战群之刃
1 张黎明元素
1 张狮群治疗师
1 张寇族魂舞者
1 张牧民神话诗人
1 张经验老到的元帅
2 张侦卫空猎者
1 张图腾导狷羚
1 张阿耶尼的精卫
2 张晨击神圣武士
1 张武装飞腾
1 张天界披风
1 张上天眷顾
1 张神圣异变
1 张狮鹫引领
1 张不坏之身
1 张系命
2 张和平主义
2 张撒拉的恩泽
2 张精魂披风
2 张太阳法师杖
[/decklist]
解锁卡牌
-
虚位印记
-
上天眷顾
-
经验老到的元帅
-
灵佑法师
-
台地咒术师
-
和平主义
-
武装飞腾
-
寇族魂舞者
-
三个梦想
-
天使命运
-
长剑炽天使
-
上天眷顾
-
守护者法印
-
台地咒术师
-
图腾导狷羚
-
破晓冠冕
-
田园导师
-
和平主义
-
静寂灵气
-
终极神谴
-
传扬福音
-
贱民
-
田园导师
-
至上权威
-
武装飞腾
-
重新连系
-
守护者法印
-
寇族魂舞者
-
神圣偏折
-
协力合作