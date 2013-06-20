[decklist]

Title: 茜卓的「火焰波涛」套牌

Format:



25 张山脉

2 张血祭元素

2 张茜卓的凤凰

2 张绯红法师

2 张火元素

1 张火翼凤凰

3 张纵火鬼怪

1 张岩浆凤凰

1 张始卡克火鸟

3 张火炬邪鬼

4 张朝圣客之眼

2 张瑞格沙火焰猫

2 张茜卓的暴怒

1 张火炎锥

1 张分解

1 张惹事人烈焰

2 张熔岩斧

2 张火焰柱

1 张炙热矛

2 张火焰法师杖

[/decklist]

解锁卡牌

炼狱 熔岩斧 火焰法师杖 火炉邪鬼 火仆役 烈焰扫射 狰狞熔岩术士 鸣火杖 瑞斯大熔炉 炼狱泰坦 胡乱推测 地动来袭 火炉邪鬼 狰狞熔岩术士 硫磺旋风 鸣火杖 惹事人烈焰 威胁恫吓 火焰飞斩 茜卓的喷火灵 分解 最终一搏 火炉邪鬼 火仆役 令其回响 最终一搏 硫磺旋风 潜行报复者 鸣火杖 敌意

[decklist]

Title: 佐里斯拉夫的「底密尔面具」套牌（拉尼卡头目套牌）

Format:



4 张地塑旷野

11 张海岛

10 张沼泽

3 张吱叫老鼠

3 张底密尔公会法师

3 张莫洛伊

1 张古陵寝摄政

2 张贪吃老鼠

3 张监视仙子

3 张维多肯退散师

1 张复仇吸血鬼

1 涨不息信标

2 张卜卦

1 张幻象铠甲

4 张最终喘息

2 张心之衰

2 张眠梦咒

3 张洗清思想

1 张时光退潮

[/decklist]

解锁卡牌

夺念团块 脑叶切除 贪吃老鼠 幻象铠甲 眠梦咒 吸血鬼印记 背信操丝 寻宝 古语术士 邪恶双生子 请示死冥贤者 复仇吸血鬼 幻象铠甲 湍急暗流 脑叶切除 背信操丝 假死 古语术士 远古守护者 意志化身 石板街恶徒 暗影削斩 烟雾元素 束缚之手 心灵蒸气 洪水原祖 身分遭窃 汀洛瓦惊惧兽 反击旋风 末日幽灵

[decklist]

Title: 克鲁法的「巨龙术士现身」套牌（勇得头目套牌）

Format:



4 张地塑旷野

9 张树林

7 张山脉

4 张沼泽

2 张边境巡林者

2 张龙语祭师

1 张爆焰巨龙

2 张吞食亚龙

3 张残虐者幼雏

1 张王龙残虐者

2 张火热扑击妖

1 张掠食巨龙

4 张吐卡散绿菌

2 张谷地拉奈兽

1 张火山龙

4 张巨龙食粮

4 张栽培

2 张勇得护符

1 张闪晶波涛

4 张灵魂热火

[/decklist]

解锁卡牌

化身巨龙 火焰奔流 龙牙 边境巡林者 闪晶波涛 火焰锤炼 掠食巨龙 残虐者幼雏 涡心鼓动 勇得暴君卡瑟 巨龙宿巢 龙语祭师 火焰锤炼 火焰奔流 勇得战法术师 龙语祭师 涡心鼓动 鼓战食人魔 龙息 幼伴巨龙 吞噬力量 火焰奔流 禁咒焰 血辫妖精 龙穴蜘蛛 破咒贝西摩斯 神器异变 涡心鼓动 魍魉亚龙 育母巨龙

[decklist]

Title: Garruk's "Hunter's Strength" Deck

Format:



24 张树林

2 张棍棒巨魔

3 张贾路的旅伴

3 张暗寡妇

3 张卡隆尼亚多头龙

2 张圣狼

3 张哨兵蜘蛛

1 张贾路的兽群

1 张威严元气兽

2 张竹破咒

2 张大自然的知识

2 张横行

2 张橡树形体

3 张捕食

2 张增大

2 张猎捕弱者

1 张太古赠礼

2 张原野法师杖

[/decklist]

解锁卡牌

幽猎领袖 亚龙皮塑师 原野法师杖 复苏 仇视 横行 增大 革龟巴洛西 不朽见证人 原初灵 掠食流浆 生体蚁丘 野蛮召唤 威严元气兽 不朽见证人 象灵引领 仇视 捕食 竹破咒 莽闯巴洛西 大自然的知识 雄膂 先驱方壬 压倒性蹄响 生理韵律 兽侯腾扬 嚎吼铬铜林亚龙 仇视 大自然的知识 陨蹄贝西摩斯

[decklist]

Title: 西吉斯蒙德的「艾维欣的荣耀」套牌（依尼翠头目套牌）

Format:



25 张平原

1 张监管天使

1 张大天使

1 张教区斗士

2 张注亡旅人

2 张年迈护教军

2 张艾尔告审判官

2 张邪鬼猎人

1 张游魂护持僧

2 张金夜指挥官

1 张驯良明师

1 张午夜哨兵

1 张安魂天使

2 张无私护教军

3 张瑟班豪杰

2 张粗野群众

1 张诸省使者

3 张集合镇民

2 张崇圣

1 张纯净荣耀

2 张遗忘轮

2 张流放之径

[/decklist]

解锁卡牌

月主教米凯耶 天使的慈悲 曙光炽天使 集合镇民 纯净荣耀 教区斗士 曙光炽天使 瑟班劫难论者 监管天使 希望天使艾维欣 瑟班守护者莎利雅 教区斗士 三愿戒指 驯良明师 邪鬼猎人 破邪天使 曙光炽天使 信念羁绊 奉献渐增 虔诚祝愿 护灵师 止咒高僧 复归天使 神圣入土 精英审判官 不亡天使 殉道者的羁绊 瑟班守护者莎利雅 护灵师 微光牧者

[decklist]

Title: Jace's "Mind Maze" Deck

Format:



25 Island

2 张盲目幻象

1 张吮咒蛾螺

3 张薄纱幻象

3 张虚幻仆役

1 张杰斯的幻象

3 张幻象熊

1 张幻象巨龙

1 张幻象身影

2 张幽魅兽

2 张幽魅战士

1 张狂搅元素

1 张杰斯的觅灵影

1 张取消

3 张幽闭恐怖症

1 张令其迷惘

2 张卜卦

1 张梦想破裂

2 张霜息

2 张心灵法师杖

2 张反召唤

[/decklist]

解锁卡牌

虚境之王 取消 反召唤 薄纱幻象 乙太拟体 隐匿哨兵 幻象身影 翠鸟彩釉 虚境之王 时胞飞兽 吮咒蛾螺 幻象身影 乙太拟体 虚境之王 隐匿哨兵 幻象身影 虚境之王 反召唤 翠鸟彩釉 库维城雾影 羊化术 双咒击 地脉幽魅 入侵能手 虚幻天使 渴求思绪 乙太原质怪 反击咒语 羊化术 全知全能

[decklist]

Title: Liliana's "Deadwalkers" Deck

Format:



26 张沼泽

2 张屠宰场食尸鬼

3 张黑猫

1 张可怖血妖

2 张屠夫食尸鬼

2 张战墓食尸鬼

2 张肉囊劫掠者

1 张墓场匍尸

1 张墓地泰坦

1 张莉莲娜的撕肉兽

1 张梦魇

1 张纱唤食尸鬼

2 张行尸

3 张残酷复生

3 张送终刀锋

1 张无尽亡者行列

1 张阴森重返

2 张以血立契

1 张灵魂流血

2 张死亡法师杖

2 张腐化卷须

[/decklist]

解锁卡牌

灵俑末日战 皱缩 毒药瓶 残酷复生 远沼掷骨尸 墓场匍尸 基拉夫信差 不死生物大帝 无尽亡者行列 孽物米凯耶 墓场匍尸 死亡法师杖 腐化 活尸法 梦魇 基拉夫信差 探索坟场王侯 腐化 不死生物大帝 闇境兴起 不死战酋长 墓约 掘坟 残肢毁伤 吸血鬼导师 致命云群 化骨毒气 坟场叛行 不死战酋长 死亡爵主

[decklist]

Title: 吉伦达的「慕达雅吟诵」套牌（赞迪卡头目套牌）

Format:



25 张树林

1 涨寇基雷工匠

4 张觅境妖精

4 张食草林鹿

2 张慕达雅先知

1 张钨拉莫夷径者

2 张皮拉卡亚龙

1 张太古泰坦

1 张孢子堆

2 张钨拉莫猛击手

1 张背叛恶物

1 张广林多头龙

2 张尽归尘土

1 张奥札奇征召

3 张探索大地

4 张坎尼之心探险

4 张徒长

[/decklist]

解锁卡牌

太古泰坦 富足收成 林生贝西摩斯 深入野境 探索大地 慕达雅先知 奥札奇征召 撼地象 好斗共感者 硬盔虫大群 绿阳当空 乌金之眼 富足收成 茁壮仪式 茁壮仪式 寇基雷工匠 皮拉卡亚龙 林生贝西摩斯 复仇藤蔓 妖精吹笛手 纠缠 探险 活力 纠缠 妖精吹笛手 召兽陷阱 犁埋 撼地象 探险 尖牙锐爪

[decklist]

Title: 艾斯耐里克的「裂片妖母巢」套牌（山德拉头目套牌）

Format:



4 张地塑旷野

9 张树林

6 张山脉

5 张平原

2 张战斗裂片妖

2 张迅影裂片妖

1 张骨镰裂片妖

3 张撼地裂片妖

1 张庞巨裂片妖

3 张掠食裂片妖

3 张裂片妖组构体

2 张哨兵裂片妖

3 张先击裂片妖

1 张飞棘裂片妖

4 张栽培

2 张流放之径

3 张徒长

3 张电震

3 张巢穴醒生

[/decklist]

解锁卡牌

庞巨裂片妖 不坏之身 火热正义 战斗裂片妖 信念拘锁 骨镰裂片妖 分支 掠食裂片妖 不坏之身 同仇敌忾 流放之径 毁天灭地 救生索 迅影裂片妖 野性搭档 飞棘裂片妖 信念拘锁 救生索 镜身灵 适者生存 不坏之身 毁天灭地 分支 坚定勇气 火热正义 信念拘锁 救生索 凶蛮打击 野性搭档 巨力通牒

[decklist]

Title: 阿耶尼的「明光守护者」套牌

Format:



25 张平原

1 张告诫天使

3 张阿耶尼晖击僧

2 张灵气法师

3 张六战群之刃

1 张黎明元素

1 张狮群治疗师

1 张寇族魂舞者

1 张牧民神话诗人

1 张经验老到的元帅

2 张侦卫空猎者

1 张图腾导狷羚

1 张阿耶尼的精卫

2 张晨击神圣武士

1 张武装飞腾

1 张天界披风

1 张上天眷顾

1 张神圣异变

1 张狮鹫引领

1 张不坏之身

1 张系命

2 张和平主义

2 张撒拉的恩泽

2 张精魂披风

2 张太阳法师杖

[/decklist]

解锁卡牌